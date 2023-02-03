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Сдача налоговой отчётности
в ФНС онлайн

Управляйте налогами прямо в интернет‑банке

Правильно рассчитаем налоги и взносы, независимо от того, в каком банке у вас счёт

Подготовим и отправим отчётность в налоговую прямо из интернет-банка

Опытные бухгалтеры бесплатно ответят на вопросы

Выбирайте: риски или гарантия

Сдать отчётность самому
  • Часы на ручное заполнение, сверку, исправление ошибок
  • Техподдержка ФНС не консультирует по заполнению, работает не 24/7
  • Отчётность готовят в одной системе, а в ФНС отправляют через другую
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  • Авторасчёт налогов, автозаполнение деклараций, интеграция с банком
  • Команда бухгалтеров и налоговых экспертов на связи ежедневно
  • Внесите данные в систему, отчётность сформируется и отправится в ФНС
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Ваши налоги и отчёты — наша забота

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка сама рассчитает налоги и взносы, сформирует отчётность и отправит её в налоговую. Всё вовремя и без ошибок. А если появятся вопросы — на помощь придут опытные бухгалтеры.

Онлайн-бухгалтерия

Сформируем отчётность и отправим в ФНС за вас

Налоговая отчётность
  • Декларация по УСН
  • Декларация по НДС
  • Книга учёта доходов и расходов
  • Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов
Налоговая отчётность
Кадровая отчётность
  • Расчёты по страховым взносам
  • Персонифицированные сведения о физлицах
  • 6-НДФЛ по выплатам работникам

Кадровая отчётность

Преимущества Онлайн‑бухгалтерии для ИП от Точка Банк

Профессиональные консультации

Команда экспертов ответит на вопросы по бухгалтерскому учёту, проверит задолженность на ЕНС, поможет составить ответ на требования ФНС и подобрать СНО.

Понятный интерфейс

Вся ключевая информация — на одном экране. Вы всегда видите, из чего складывается сумма налогов и взносов, и можете управлять процессами в несколько кликов.

Бухгалтерия для ИП с сотрудниками

От расчёта зарплаты до кадрового документооборота. Все ваши обязательства как работодателя под контролем. Работает для ИП с сотрудниками на УСН «Доходы» и на тарифе «Под контролем» для ИП на АУСН.

Нужен расчётный счёт в Точка Банке. 

Копилка на налоги

Сервис сам откладывает деньги с каждого поступления на специальный счёт и автоматически уплачивает налоги в срок. Не придётся копить вручную и можно не бояться, что пропустите платёж.

Нужен расчётный счёт в Точка Банке.

Автоматизируйте рутину: от первички до декларации
Выгрузка из банкаНе нужно вносить доходы вручную. Сервис сам подтягивает операции по счетам, открытым в Точка Банке и банках‑партнёрах.
Формирование декларацийНа основе ваших данных сервис заполняет декларацию по УСН и НДС
Кадровый учётРасчёт зарплаты, отпускных, больничных и отчётность за сотрудников — 6-НДФЛ и РСВ — в пару кликов
Всё работает внутри интернет‑банка

Устанавливать сторонние программы ни к чему. Формируйте, подписывайте и отправляйте отчётность в ФНС прямо из сервиса.

Тарифы на Онлайн‑бухгалтерию
для ИП

С автоматизацией бухучёта и консультациями экспертов

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников

  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Отложим деньги с ваших доходов и автоматически отправим их в ФНС, когда придёт срок уплаты
  • Откроем доступ к безлимитным консультациям опытных бухгалтеров  в чате интернет‑банка

При оплате 16 900 ₽ в год

От 1 408 ₽ в месяц

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+ Автоматизация и консультации
С персональным бухгалтером

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без

  • Объяснит требования ФНС и сам ответит на них
  • Восстановит учёт, если раньше он не вёлся или вёлся с ошибками
  • Займётся налогами и отчётами

При оплате 70 000 ₽ в год

От 5 833 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С учётом НДС

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без

  • Подготовим декларацию по УСН и отдельно — по НДС
  • Подключим ЭДО для счетов‑фактур и УПД

При оплате 100 000 ₽ в год

От 8 333 ₽ в месяц

+ Автоматизация и консультации
С кадровым учётом

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками

  • Рассчитаем выплаты и взносы для работников
  • Подготовим отчётность для СФР

 

При оплате 140 000 ₽ за год

11 666 ₽ в месяц

Как подключить сервис сдачи налоговой отчётности

Если у вас ещё нет расчётного счёта

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Частые вопросы

Какие штрафы редусмотрены за несвоевременную или неправильную сдачу отчётности?

Размер штрафа зависит от вида отчёта, системы налогообложения и того, был ли уплачен налог вовремя. Основные риски:

  • За непредставление декларации, просрочку — штраф 5% от суммы налога по этой декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 ₽, согласно ст. 119 НК РФ.
  • За непредставление расчёта, например, 6‑НДФЛ — штраф 1 000 ₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки, согласно ст. 126 НК РФ.
  • За ошибки в отчётности: если ошибка привела к занижению налога, штраф составит 20% от неуплаченной суммы или 40% при умышленном занижении. Если ошибка не повлияла на сумму налога — штраф могут не взыскать. Однако налоговая может направить требование о предоставлении пояснений. В случае если в ходе пояснений выявится ошибка, необходимо подать уточнённую декларацию.
  • Блокировка расчётного счёта: если не предоставить декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока, налоговая вправе приостановить операции по счёту.Сервис «Онлайн‑бухгалтерия» помогает избежать просрочку: мы напоминаем о сроках заранее.

Какие налоговые декларации необходимо сдавать в ФНС на УСН, АУСН и ПСН?

На УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» сдаётся декларация по УСН, а также подаётся уведомление об исчисленных налогах и взносах по ЕНП на ЕНС. Если доходы превысили порог в 20 000 000 ₽, дополнительно сдаётся ежеквартальная декларация по НДС. При наличии сотрудников на УСН требуется кадровая отчётность: расчёт по страховым взносам, или РСВ, форма 6‑НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах.

На АУСН налоговая декларация не сдаётся — налог уплачивается ежемесячно, однако для юридических лиц сохраняется обязанность вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую отчётность. Если на АУСН есть работники, то в личном кабинете налогоплательщика АУСН или в сервисе банка формируется и сдаётся отчёт о выплатах дохода и уплаченном НДФЛ.

На ПСН налоговая декларация не предусмотрена. При этом если у индивидуального предпринимателя на ПСН есть наёмные сотрудники, то он сдаёт ту же кадровую отчётность, что и на УСН: РСВ, 6‑НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах.

В сервисе «Онлайн-бухгалтерия» все формы уже загружены, а система сама подскажет, какие отчёты и в какие сроки нужно сдать.

В какие сроки нужно сдавать налоговую отчётность, чтобы избежать штрафов и пеней?

Зависит от вида отчёта и налогового режима. Основные даты для большинства предпринимателей и организаций:

  • Декларация по УСН — до 25 марта следующего года для ООО или до 25 апреля — для ИП.
  • Декларация по НДС — ежеквартально до 25‑го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
  • Декларация по налогу на прибыль — ежеквартально не позднее 25‑го числа следующего месяца.
  • Расчёт 6‑НДФЛ — за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год до 25‑го числа месяца, следующего за отчётным периодом, а по итогам года — до 25 февраля.
  • Расчёт по страховым взносам, или РСВ, — ежеквартально до 25‑го числа месяца, следующего за кварталом.
  • Персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно до 25‑го числа.
  • Уведомления об исчисленных налогах на ЕНС — не позднее 25‑го числа месяца, в котором установлен срок уплаты.

Какие документы и данные необходимо подготовить для сдачи налоговой отчётности?

Набор документов зависит от того, какой отчёт вы сдаёте. В большинстве случаев для заполнения данных о доходах и расходах в декларации достаточно иметь заполненную КУДиР, которая формируется на основании выписок и чеков при наличии подтверждающих документов.

Для отчётности по работникам понадобятся их персональные данные и расчётные ведомости.

Нужна ли для отправки отчётности по налогам электронная подпись и какая?

Да, для сдачи любой налоговой отчётности в электронном виде требуется квалифицированная электронная подпись, или КЭП. Она юридически приравнивается к собственноручной подписи руководителя или ИП. При наличии КЭП на токене можно выпустить МЧД, которая позволит отправлять отчётность в ФНС автоматически. При этом не придётся каждый раз при отправке использовать токен с КЭП.

Как исправить ошибки, обнаруженные в уже сданной отчётности?

Порядок исправления зависит от типа ошибки и от того, повлияла ли она на сумму налога.

  • Если ошибка не привела к занижению налога, например опечатка или неверный КБК, не влияющий на сумму, — можно подать уточнённую декларацию, корректировку. В поле «Номер корректировки» ставится 1, 2 и так далее.
  • Если ошибка привела к занижению налога — сначала нужно доплатить налог и пени, а затем подать уточнённую декларацию.
  • Если ошибка привела к переплате — можно подать уточнёнку с уменьшенной суммой налога и вернуть переплату через заявление.

Как это работает в сервисе:  

  • Система позволяет сформировать уточнённую декларацию на основе предыдущей, сохранив все данные, и внести нужные правки.
  • Перед отправкой повторно проводится проверка контрольных соотношений.
  • Статус корректировки отслеживается так же, как и для первичной отправки: «Принят», «Отказ», «Успех».

Нужно ли сдавать налоговую отчётность, если бизнес не вёл деятельность или не было доходов?

Да, обязанность сдавать декларации сохраняется, даже если деятельность не велась. Исключение — специальные режимы, например НПД или АУСН, где отчётность не предусмотрена.

  • На ОСНО при отсутствии доходов и движений по счетам сдаётся единая упрощённая налоговая декларация, ЕУНД.
  • На УСН сдаётся нулевая отчётность.
  • Для НДС нулевая декларация сдаётся в общем порядке, если нет операций, облагаемых НДС.
  • Кадровая отчётность сдаётся до конца года, если хотя бы в одном из кварталов отчётного периода был сотрудник. Данные отражаются нарастающим итогом с начала года.

Даже если нет доходов, мы сформируем нулевую декларацию по УСН, НДС и покажем задачи на отправку отчётности.

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Сдача налоговой отчётности онлайн: отправка деклараций, отчётов в ФНС — Точка Банк