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Размер штрафа зависит от вида отчёта, системы налогообложения и того, был ли уплачен налог вовремя. Основные риски:
На УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» сдаётся декларация по УСН, а также подаётся уведомление об исчисленных налогах и взносах по ЕНП на ЕНС. Если доходы превысили порог в 20 000 000 ₽, дополнительно сдаётся ежеквартальная декларация по НДС. При наличии сотрудников на УСН требуется кадровая отчётность: расчёт по страховым взносам, или РСВ, форма 6‑НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах.
На АУСН налоговая декларация не сдаётся — налог уплачивается ежемесячно, однако для юридических лиц сохраняется обязанность вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую отчётность. Если на АУСН есть работники, то в личном кабинете налогоплательщика АУСН или в сервисе банка формируется и сдаётся отчёт о выплатах дохода и уплаченном НДФЛ.
На ПСН налоговая декларация не предусмотрена. При этом если у индивидуального предпринимателя на ПСН есть наёмные сотрудники, то он сдаёт ту же кадровую отчётность, что и на УСН: РСВ, 6‑НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах.
|В сервисе «Онлайн-бухгалтерия» все формы уже загружены, а система сама подскажет, какие отчёты и в какие сроки нужно сдать.
Зависит от вида отчёта и налогового режима. Основные даты для большинства предпринимателей и организаций:
Набор документов зависит от того, какой отчёт вы сдаёте. В большинстве случаев для заполнения данных о доходах и расходах в декларации достаточно иметь заполненную КУДиР, которая формируется на основании выписок и чеков при наличии подтверждающих документов.
Для отчётности по работникам понадобятся их персональные данные и расчётные ведомости.
Да, для сдачи любой налоговой отчётности в электронном виде требуется квалифицированная электронная подпись, или КЭП. Она юридически приравнивается к собственноручной подписи руководителя или ИП. При наличии КЭП на токене можно выпустить МЧД, которая позволит отправлять отчётность в ФНС автоматически. При этом не придётся каждый раз при отправке использовать токен с КЭП.
Порядок исправления зависит от типа ошибки и от того, повлияла ли она на сумму налога.
Как это работает в сервисе:
Да, обязанность сдавать декларации сохраняется, даже если деятельность не велась. Исключение — специальные режимы, например НПД или АУСН, где отчётность не предусмотрена.
Даже если нет доходов, мы сформируем нулевую декларацию по УСН, НДС и покажем задачи на отправку отчётности.