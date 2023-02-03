На УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» сдаётся декларация по УСН, а также подаётся уведомление об исчисленных налогах и взносах по ЕНП на ЕНС. Если доходы превысили порог в 20 000 000 ₽, дополнительно сдаётся ежеквартальная декларация по НДС. При наличии сотрудников на УСН требуется кадровая отчётность: расчёт по страховым взносам, или РСВ, форма 6‑НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах.

На АУСН налоговая декларация не сдаётся — налог уплачивается ежемесячно, однако для юридических лиц сохраняется обязанность вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую отчётность. Если на АУСН есть работники, то в личном кабинете налогоплательщика АУСН или в сервисе банка формируется и сдаётся отчёт о выплатах дохода и уплаченном НДФЛ.

На ПСН налоговая декларация не предусмотрена. При этом если у индивидуального предпринимателя на ПСН есть наёмные сотрудники, то он сдаёт ту же кадровую отчётность, что и на УСН: РСВ, 6‑НДФЛ и персонифицированные сведения о физических лицах.