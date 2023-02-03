Мгновенный поиск
Нужный файл быстро и легко найти по любым данным
Полная безопасность
Документы защищены шифрованием, а электронную подпись невозможно подделать
Прозрачный процесс
Сохраняются не только конечные документы, но и вся цепочка согласований
Используем средства шифрования, аутентификации пользователей и систему контроля доступа. После подписи документы изменить нельзя, а значит, их невозможно подделать.
Посмотреть и подписать документы можно везде, где есть интернет. Это помогает эффективнее управлять бизнесом и быстро принимать решения.
Бережём персональные данные и храним электронные документы по требованиям законодательства.
Документы всегда находятся в едином цифровом архиве. А флешку легко потерять или повредить, а вместе с ней и все данные.
Файлы зашифрованы, а сотрудникам можно выдавать гибкие права доступа. Сохраняется вся история действий: что, кому и когда отправляли. А облачное хранилище можно взломать, и не всегда гарантирована юридическая сила документов.
Управляйте архивом документов прямо в интернет‑банке, неважно, с компьютера или телефона
Все документы хранятся в интернет‑банке в разделе «Документооборот». Их удобно искать по нужным фильтрам: видам, статусам, годам и даже суммам. Достаточно вбить нужное значение в строку поиска.
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Это система ведения документов в цифровом формате, в которой важно соблюдать нормативные требования и обеспечивать долговременную сохранность и юридическую значимость документов.
— Целостность данных
— Доступность
— Соответствие законодательству
— Защита от несанкционированного доступа
Некоторые документы нельзя полностью заменить электронными версиями, оригиналы должны оставаться в бумажном виде. Например:
1. Документы постоянного срока хранения:
— учредительные документы. Например, устав, свидетельство ОГРН, решение/протокол о создании;
— лицензии и разрешения. Например, лицензия на образовательную или медицинскую деятельность;
— документы, которые связаны с приватизацией государственного и муниципального имущества;
— научная и техническая документация, которая носит историческую ценность.
2. Документы, которые требуют нотариального заверения или оригинальной подписи:
— нотариально удостоверенные договоры. Например, договоры ренты, завещания, договоры купли‑продажи доли в ООО;
— доверенности, представляемые в государственные органы. Например, в суд, налоговую службу;
— документы с рукописной подписью. Например, акты приёма‑передачи, если контрагент требует оригинал.
3. Документы для предоставления в государственные органы:
— бумаги для судебных процессов. Обычно требуются оригиналы;
— документы для лицензирующих органов. Например, Роскомнадзор, Росздравнадзор;
— отчётность в архивные учреждения. Например, по окончании ликвидации юридического лица.
4. Отдельные виды бухгалтерских документов:
— первичные учётные документы, если контрагент не согласен на электронный документооборот;
— документы по кассовым операциям. Например, кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера.
5. Кадровые документы
— трудовые книжки. Оригиналы хранятся у работодателя до передачи в архив или выдачи на руки;
— документы воинского учёта, например, приписные свидетельства и военные билеты;
— медицинские книжки и справки о здоровье сотрудников.
Используйте системный подход:
1. Разработайте регламент хранения. Чётко определите:
— какие документы подлежат хранению;
— сроки хранения согласно федеральному закону;
— принцип наименований файлов;
— структуру каталогов.
2. Закрепите ответственных за каждый тип документов.
3. Подключите систему электронного документооборота
4. Обеспечьте юридическую значимость. Интегрируйте КЭП и НЭП для всех важных документов.
5. Фиксируйте дату создания, отправки и получения документов.
6. Обеспечьте многоуровневую защиту:
— шифрование данных при хранении и передаче;
— регулярное резервное копирование;
— прозрачный процесс истории изменений.