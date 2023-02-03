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Хранение электронных документов в ЭДО

Хранение электронных документов в ЭДО

Мгновенный поиск

Нужный файл быстро и легко найти по любым данным

Полная безопасность

Документы защищены шифрованием, а электронную подпись невозможно подделать

Прозрачный процесс

Сохраняются не только конечные документы, но и вся цепочка согласований

Правильно храним электронные документы

1

Защищаем от махинаций

Используем средства шифрования, аутентификации пользователей и систему контроля доступа. После подписи документы изменить нельзя, а значит, их невозможно подделать.

2

Обеспечиваем удобный доступ

Посмотреть и подписать документы можно везде, где есть интернет. Это помогает эффективнее управлять бизнесом и быстро принимать решения.

3

Гарантируем безопасность

Бережём персональные данные и храним электронные документы по требованиям законодательства.

Хранить документы в ЭДО удобнее, чем на флешке и в облаке

Они никогда не потеряются

Документы всегда находятся в едином цифровом архиве. А флешку легко потерять или повредить, а вместе с ней и все данные.

Сложно взломать или подделать

Файлы зашифрованы, а сотрудникам можно выдавать гибкие права доступа. Сохраняется вся история действий: что, кому и когда отправляли. А облачное хранилище можно взломать, и не всегда гарантирована юридическая сила документов.

Доступ в ЭДО с любого устройства для клиентов
Точка Банк

Управляйте архивом документов прямо в интернет‑банке, неважно, с компьютера или телефона

Бережны к срокам хранения электронных документов

По закону бумажные документы хранятся от 5 до 10 лет. В нашем же сервисе документы можно хранить и дольше, если это нужно вашему бизнесу.

Найдём любые документы в пару кликов

Все документы хранятся в интернет‑банке в разделе «Документооборот». Их удобно искать по нужным фильтрам: видам, статусам, годам и даже суммам. Достаточно вбить нужное значение в строку поиска.

Тарифы ЭДО от Точка Банк

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

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8 (800) 600 46 57
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Частые вопросы

Что такое электронное хранение документов?

Это система ведения документов в цифровом формате, в которой важно соблюдать нормативные требования и обеспечивать долговременную сохранность и юридическую значимость документов.

Какие существуют обязательные условия хранения электронных документов организации?

— Целостность данных

— Доступность

— Соответствие законодательству

— Защита от несанкционированного доступа

Можно ли хранить в электронном виде любые документы?

Некоторые документы нельзя полностью заменить электронными версиями, оригиналы должны оставаться в бумажном виде. Например:

1. Документы постоянного срока хранения:

— учредительные документы. Например, устав, свидетельство ОГРН, решение/протокол о создании;

— лицензии и разрешения. Например, лицензия на образовательную или медицинскую деятельность;

— документы, которые связаны с приватизацией государственного и муниципального имущества;

— научная и техническая документация, которая носит историческую ценность.

2. Документы, которые требуют нотариального заверения или оригинальной подписи:

— нотариально удостоверенные договоры. Например, договоры ренты, завещания, договоры купли‑продажи доли в ООО;

— доверенности, представляемые в государственные органы. Например, в суд, налоговую службу;

— документы с рукописной подписью. Например, акты приёма‑передачи, если контрагент требует оригинал.

3. Документы для предоставления в государственные органы:

— бумаги для судебных процессов. Обычно требуются оригиналы;

— документы для лицензирующих органов. Например, Роскомнадзор, Росздравнадзор;

— отчётность в архивные учреждения. Например, по окончании ликвидации юридического лица.

4. Отдельные виды бухгалтерских документов:

— первичные учётные документы, если контрагент не согласен на электронный документооборот;

— документы по кассовым операциям. Например, кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера.

5. Кадровые документы

— трудовые книжки. Оригиналы хранятся у работодателя до передачи в архив или выдачи на руки;

— документы воинского учёта, например, приписные свидетельства и военные билеты;

— медицинские книжки и справки о здоровье сотрудников.

Как организовать хранение электронных документов в своей организации?

Используйте системный подход:

1. Разработайте регламент хранения. Чётко определите:

— какие документы подлежат хранению;

— сроки хранения согласно федеральному закону;

— принцип наименований файлов;

— структуру каталогов.

2. Закрепите ответственных за каждый тип документов.

3. Подключите систему электронного документооборота

4. Обеспечьте юридическую значимость. Интегрируйте КЭП и НЭП для всех важных документов.

5. Фиксируйте дату создания, отправки и получения документов.

6. Обеспечьте многоуровневую защиту:

— шифрование данных при хранении и передаче;

— регулярное резервное копирование;

— прозрачный процесс истории изменений.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА
ОТКРЫТИЕ СЧЁТА
ФИНАНСЫ
СЕРВИСЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
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