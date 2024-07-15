Сверку делают на основе первичных документов, например: товарных накладных, счетов‑фактур, УПД, актов оказания услуг. Это необходимо, чтобы определить сальдо — разницу между поступлениями и расходами за период, например за год.
Не нужно вручную создавать акты, они формируются автоматически по стандарту ФНС
Не придётся долго сверять взаиморасчёты и искать расхождения
Контрагенты видят те же данные, что и вы
Акты сверки хранятся в защищённом формате, что исключает потерю или подделку
Когда вы поставили товар, у покупателя появляется перед вами задолженность. В акте сверки это отражается в дебете.
Когда деньги поступают на ваш счёт, это уменьшает дебиторскую задолженность. В акте сверки платёж отражается в кредите.
Если все поставки оплачены, сальдо равен 0. Если покупатель должен вам деньги — сальдо положительное, если вы ему — отрицательное.
|Дата
|Документ
|Дебет
|Кредит
|15.07.2024
|Товарная накладная №1
|−
|10 000 ₽
|20.07.2024
|Платёжное поручение №115
|10 000 ₽
|−
|Итого
|Сальдо
Квалифицированная электронная подпись выпускается платно в удостоверяющем центре и выдаётся на токен‑флешке.
Считается неквалифицированной электронной подписью, выпускается онлайн через Госуслуги. Чтобы использовать НЭП, нужно заключить соглашение о таком способе подписания документов.
У нас простая и интуитивно понятная форма с подсказками
Подписать можно КЭП или НЭП, отправить контрагенту по ЭДО или email
В разделе «Документооборот» по кнопке «Создать документ» выберите «Акт сверки». Заполните номер, период, данные контрагента и при необходимости выберите расчётные счета. В интерфейсе сервиса ЭДО доступно поле для указания начального сальдо — если оставить его пустым, оно будет равно нулю.
Да, в ЭДО от Точка Банка акт сверки формируется в формате XLSX, этот файл можно скачать и отредактировать. Если требуется загрузить изменённый акт обратно в систему, его нужно сохранить в PDF, так как загрузка XLSX невозможна. Сервис принимает только файлы JPG, PNG, TIFF, PDF или DOC.
На основе данных бухгалтерского учёта за выбранный период. В документ нужно внести все операции между вашей организацией и контрагентом: поступления, платежи, взаимозачёты и другие расчёты. Укажите:
— начальное сальдо, если оно есть;
— список операций с датами и суммами;
— итоговое сальдо на конец периода.
Далее заполните реквизиты и проверьте. В ЭДО от Точка Банка это не придётся делать вручную, система сама заполнит данные.
Акт сверки может составлять любая из сторон, которая участвует во взаиморасчётах, — как компания, так и её контрагент. На практике чаще инициатором выступает та сторона, которая хочет подтвердить правильность расчётов, уточнить задолженность или закрыть период. Обычно акт формирует бухгалтер или финансовый специалист, а затем направляет его второй стороне для проверки и подписи.