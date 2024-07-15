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Акт сверки

Работать с актами легко
Оформляйте, подписывайте и отправляйте акты сверки онлайн в ЭДО от Точка Банк

Что такое акт сверки

Акт сверки — это документ, который помогает сравнить расчёты с контрагентами и убедиться, что долгов или переплат нет
Как сделать сверку

Сверку делают на основе первичных документов, например: товарных накладных, счетов‑фактур, УПД, актов оказания услуг. Это необходимо, чтобы определить сальдо — разницу между поступлениями и расходами за период, например за год.

Акт сверки

Как заполнять акт сверки

Скачать образец акта сверки

Акт сверки

Скачать бланк

Word

Excel

Акты сверки без ошибок и рисков в ЭДО от Точка Банк

Забудьте о заполнении таблиц вручную и ошибках в расчётах. В ЭДО от Точка Банка акты сверки формируются автоматически прямо из ваших накладных, платёжек и актов.

Данные тянутся автоматически

Не нужно вручную создавать акты, они формируются автоматически по стандарту ФНС

Суммы и статусы оплат видны сразу

Не придётся долго сверять взаиморасчёты и искать расхождения

Цифры подтверждаются документами

Контрагенты видят те же данные, что и вы 

Документы в безопасности

Акты сверки хранятся в защищённом формате, что исключает потерю или подделку

Как заполнить акт сверки

В акте сверки есть дебет — сумма, которую должны вам, — и кредит — сумма, которую вы кому‑то должны. Если акт готовите вы, то ваша часть акта левая, её нужно заполнить.

Как отражать операции в акте сверки

Вы отгрузили товар и выставили накладную

Когда вы поставили товар, у покупателя появляется перед вами задолженность. В акте сверки это отражается в дебете.

Покупатель оплатил товар

Когда деньги поступают на ваш счёт, это уменьшает дебиторскую задолженность. В акте сверки платёж отражается в кредите. 

Итоговое сальдо — разница между дебетом и кредитом

Если все поставки оплачены, сальдо равен 0. Если покупатель должен вам деньги — сальдо положительное, если вы ему — отрицательное. 

Как выглядит ваша часть заполненного акта сверки

ДатаДокументДебетКредит
15.07.2024Товарная накладная №110 000 ₽
20.07.2024Платёжное поручение №11510 000 ₽
ИтогоСальдо

Как подписать электронный акт сверки

Откройте в ЭДО сформированный акт сверки, нажмите «Подписать» и выберите КЭП или НЭП.

КЭП

Квалифицированная электронная подпись выпускается платно в удостоверяющем центре и выдаётся на токен‑флешке.  

Смс-код, или НЭП

Считается неквалифицированной электронной подписью, выпускается онлайн через Госуслуги. Чтобы использовать НЭП, нужно заключить соглашение о таком способе подписания документов. 

Как выставить акт сверки в ЭДО от Точка Банк

1

Оставьте заявку на счёт для бизнеса

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, зайдите в Документооборот

2

Заполните акт сверки

У нас простая и интуитивно понятная форма с подсказками

3

Подпишите и отправьте

Подписать можно КЭП или НЭП, отправить контрагенту по ЭДО или email

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Частые вопросы

Как создать акт сверки в ЭДО от Точка Банк?

В разделе «Документооборот» по кнопке «Создать документ» выберите «Акт сверки». Заполните номер, период, данные контрагента и при необходимости выберите расчётные счета. В интерфейсе сервиса ЭДО доступно поле для указания начального сальдо — если оставить его пустым, оно будет равно нулю.

Можно ли внести изменения в уже сформированный акт сверки?

Да, в ЭДО от Точка Банка акт сверки формируется в формате XLSX, этот файл можно скачать и отредактировать. Если требуется загрузить изменённый акт обратно в систему, его нужно сохранить в PDF, так как загрузка XLSX невозможна. Сервис принимает только файлы JPG, PNG, TIFF, PDF или DOC.

Как формируется акт сверки?

На основе данных бухгалтерского учёта за выбранный период. В документ нужно внести все операции между вашей организацией и контрагентом: поступления, платежи, взаимозачёты и другие расчёты. Укажите:

— начальное сальдо, если оно есть;

— список операций с датами и суммами;

— итоговое сальдо на конец периода.

Далее заполните реквизиты и проверьте. В ЭДО от Точка Банка это не придётся делать вручную, система сама заполнит данные.

Кто должен делать акт сверки?

Акт сверки может составлять любая из сторон, которая участвует во взаиморасчётах, — как компания, так и её контрагент. На практике чаще инициатором выступает та сторона, которая хочет подтвердить правильность расчётов, уточнить задолженность или закрыть период. Обычно акт формирует бухгалтер или финансовый специалист, а затем направляет его второй стороне для проверки и подписи.

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Акт сверки: образец, правила заполнения — Точка Банк