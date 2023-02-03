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Акт выполненных работ

Акт выполненных работ
Работать с актами легко
Оформляйте, подписывайте и отправляйте акты выполненных работ онлайн в ЭДО от Точка Банк

Что такое акт выполненных работ

Акт выполненных работ, или акт приёмки‑сдачи услуг — это первичный учётный документ, который подтверждает, что подрядчик сделал работу или оказал услугу, а заказчик её принял. На основании акта заказчик оплачивает работу и учитывает расходы.
Простыми словами, акт похож на расписку, которая показывает:
  • Исполнитель выполнил свои обязательства по договору
  • Заказчик проверил работу и согласен с результатом

Что такое акт выполненных работ

Как выглядит акт выполненных работ

Образец акта выполненных работ

Скачать бланк

Excel

Word

Пользуйтесь готовыми шаблонами документов в ЭДО от Точка Банк

Необязательно самому составлять акт выполненных работ. В ЭДО от Точка Банка есть актуальные готовые шаблоны актов и других документов — их легко заполнить и отправить контрагенту прямо со смартфона.

Пользуйтесь готовыми шаблонами документов в ЭДО от Точка Банк

Для чего нужен акт оказанных услуг

Заказчику
  •  Зафиксировать, что работы выполнены в полном объёме
  • Обосновать расходы в бухучёте
  • Подтвердить налоговые вычеты
  • Защитить свои интересы, если подрядчик некачественно выполнил работу

Исполнителю
  • Подтвердить, что он выполнил работу, а заказчик её принял
  • Выставить счёт, чтобы получить оплату
  • Защитить интересы в случае споров или задержек оплаты
  • Использовать в бухгалтерии как документ, который подтверждает доход

Как составить акт выполненных работ

Акт можно составить в свободной форме в двух экземплярах, но важно правильно указать обязательные реквизиты, пронумеровать и поставить печать, если акт бумажный.
Обязательные реквизиты
  • Наименование документа
  • Порядковый номер и дата составления
  • ФИО исполнителя и заказчика
  • Список работ со стоимостью каждой и общая сумма к оплате
  • Кто принимает работу
  • Реквизиты первичного договора
  • Обязательные сведения и реквизиты компании
  • Подписи сторон с указанием ФИО и должностей

Как составить акт выполненных работ

Нумерация актов выполненных работ

Пронумеровать акты можно подряд, по месяцам или по проектам. Главное — соблюдать порядок и уникальность номеров.
ЭДО от Точка Банк помогает заполнять документы быстрее

Данные и реквизиты, которые система уже знает, подтянутся, а акты автоматически пронумеруются. Останется только подписать и отправить документы.

ЭДО от Точка Банк помогает заполнять документы быстрее

Печать в акте выполненных работ

На бумаге

В бумажном варианте документ составляют в двух экземплярах, заверяют печатями организаций или печатью одной компании, если вторая сторона — самозанятый. После этого акт подписывают обе стороны — заказчик и исполнитель.

В электронном виде

Акт в электронном формате можно подписать с помощью КЭП или НЭП и отправить контрагенту в ЭДО. Тогда печати не ставятся.

Как подписывается акт выполненных работ

Если не подписать акт или сделать это не вовремя, то могут возникнуть проблемы как для заказчика, так и для исполнителя. Например, задержки в оплате, споры о том, когда начался гарантийный срок или дополнительные налоги для заказчика, если расходы не подтверждены.
Кто подписывает

В договоре между заказчиком и исполнителем может быть указано, кто конкретно подписывает акты. Если это в договоре не оговорено, то обычно акт подписывает руководитель или сотрудник по доверенности как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя.

В какой срок

Акт подписывают в сроки, которые указаны в договоре, либо сразу после выполнения работ.

Как хранить акт выполненных работ

Акты можно хранить в бумажном и электронном виде. Бумажные хранятся в бухгалтерии, в специальных помещениях или закрытых шкафах. За хранение отвечают лица, уполномоченные главным бухгалтером. Электронные акты хранятся в ЭДО.
5 лет — минимальный срок для большинства актов

Срок хранения начинается с года, следующего за годом составления акта. Например, если акт 2025 года, срок хранения нужно считать с 1 января 2026 года. Так акты за 2025 год будут храниться до 31 декабря 2030 года.

Как хранить акт выполненных работ
Всё проще с ЭДО от Точка Банк
ЗаконноАкты подписываются юридически значимой электронной подписью
БыстроОтправить и подписать можно за пару минут
Надёжно Все документы хранятся в одном месте
УниверсальноПодходит для ИП, ООО и самозанятых
Забудьте про принтер, сканы и курьеров. Составляйте, отправляйте и подписывайте акты выполненных работ онлайн.
Ошибка в акте? Исправьте за минуту в ЭДО от Точка Банк

Если вы обнаружили ошибку в акте, который ещё не подписан, просто отредактируйте его и отправьте заново. А если акт уже подписан — создайте исправленный акт и подпишите его электронной подписью. Это законно, быстро и не требует бумажной волокиты.

Исправьте ошибку в акте за минуту в ЭДО от Точка Банк

Как внести изменения в акт о приёмке выполненных работ

Если в документе допущена ошибка:

На бумаге

В бумажном акте зачеркните неточность, а сверху напишите исправленный текст или сумму. Все, кто заполнил документ, должны оставить подпись рядом с исправлением, написать «Исправлено» и указать дату.

В электронном виде

Для электронной версии составьте новый исправленный документ. В ЭДО это делается быстро — вы просто создаёте исправленную версию акта и отправляете на подписание повторно. Старый акт нужно аннулировать.

Как выставить акт выполненных работ в ЭДО от Точка Банк

1

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2

Заполните акт выполненных работ

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3

Подпишите и отправьте

Подписать можно USB‑токеном, или КЭП, и отправить контрагенту по ЭДО или email

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Частые вопросы

В каком формате печатать документ?

Если вы подписываете акт на бумаге — лучше сохранить и распечатать его в PDF.

Если работаете в электронном документообороте (ЭДО) и подписываете электронной подписью — распечатывать ничего не нужно.

Нужен ли ИП акт выполненных работ?

Акт подтверждает, что работа или услуга выполнена. На его основании можно произвести оплату, зафиксировать объём и качество, а при споре — использовать как доказательство в суде.

Если вы используете ЭДО, акт можно заменить универсальным передаточным документом (УПД) — если обе стороны договорились. Всё зависит от условий договора: именно в нём прописывается, какие документы подтверждают выполнение работ.

Для чего используется сопроводительное письмо для акта приёмки-сдачи работ?

В бумажном документообороте сопроводительное письмо помогает зафиксировать, зачем вы отправляете документ, например, на подпись или согласование, и подчеркнуть соблюдение сроков.

В ЭДО таких писем не требуется — если нужно пояснение, его обычно указывают в комментариях к документу. В некоторых системах поле для комментария есть, в других — нет.

Что делать, если акт выполненных работ подписан, а работы не выполнены?

Если речь об ЭДО — первым делом аннулируйте документ, то есть отзовите подпись. Затем зафиксируйте всё, что может подтвердить ошибку: переписку, этапы выполнения, договорённости. Можно направить контрагенту претензию через ЭДО.

Для чего используется промежуточный акт выполненных работ?

Промежуточные акты нужны, если:

  • Работа разбита на этапы
  • Оплата идёт частями
  • Заказчик получает финансирование поэтапно
  • Важно контролировать качество на каждом этапе

Они оформляются, как и обычный акт, но с привязкой к конкретному этапу — всё должно быть прописано в договоре.

Может ли УПД заменить акт выполненных работ?

Да. Если стороны договорились, УПД, или универсальный передаточный документ, может заменить акт выполненных работ. Это актуально для ЭДО и позволяет сократить документооборот.

Как быть, если в процессе работ изменились условия договора?

Любые изменения условий — сроки, объёмы, цена — фиксируются дополнительным соглашением к договору. Акт без изменений в договоре может стать спорным документом. Лучше всё официально оформить заранее.

Подходит ли акт приёмки-сдачи работ для услуг?

Да, аналогично акту выполненных работ можно провести материальные и нематериальные услуги.

Для материальных услуг, например для стоматологической процедуры, указывается готовый конечный продукт — гигиеническая чистка.

Для нематериальных услуг, например для консультации, можно описать тему, содержание, период оказания услуги и другие критерии выполнения по договору.

Что делать, если заказчик не подписывает акт?

Сначала проверьте, всё ли вы сделали по договору — сроки, способ отправки, формат.

Затем напомните — повторно отправьте акт и зафиксируйте передачу сопроводительным письмом или комментарием.

Если заказчик игнорирует, а акт отправлен в срок — по ст. 753 ГК РФ работа считается принятой. Можно оформить односторонний акт, если в вашей сфере это допускается, и собирать доказательства на случай спора.

Если отказ мотивированный — уточните, что нужно поправить. Если отказ немотивированный — готовьте досудебную претензию.

Какой датой должен быть подписан акт выполненных работ?

Обычно это день завершения работ или последний день периода, например месяца, если так указано в договоре.

В ЭДО датой считается день формирования или отправки акта. Задним числом подписать электронный документ не получится — лучше не тянуть с отправкой.

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Акт выполненных работ (приемки-сдачи услуг): как составить, скачать образец, бланк в Excel и Word — Точка Банк