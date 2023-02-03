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Закупки из-за рубежа

Товары из Китая оптом и под ключ

Возьмём на себя каждый этап закупки и доставим товары в срок

Вся операционка — на нас

Берём на себя логистику, переговоры с поставщиком, оплату за рубеж

Безопасная поставка

Никаких сюрпризов на таможне: риски доначислений — наша забота

Полный пакет документов

Всё, чтобы вы сразу начали продажи: сертификаты, декларации, маркировка

Рассчитайте стоимость доставки из Китая

Что входит в стоимость

Стоимость

Сроки

Поиск поставщика

5 000 ₽

Включим в стоимость закупки, если доверите её нам

до 10 рабочих дней

Доставка товара из-за границы

Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа

до 12 дней

Авиаперевозки груза

25–35 дней

Автомобильные грузоперевозки

35–45 дней

Железнодорожные грузоперевозки

55–65 дней

Морские грузоперевозки

Таможенное оформление, пошлины и НДС

Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками

до 2 рабочих дней

Услуги сервиса

При закупке от 500 000 ₽ — 10%

При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%

Конвертация валюты

от 2%

От курса банка

Валютный контроль

0,12%

От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽

Дополнительные услуги

Стоимость

Сроки

Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах

Подготовка к оформлению — 1 500 ₽

Включим в стоимость закупки, если доверите её нам

Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах

Оформление — от 15 000 ₽

Рассчитывают партнёры по сертификации

от 3 дней

Декларация

от 14 дней

Сертификат

Маркировка «Честный знак»

60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно

Проверка поставщика

От 15 000 ₽

Сроки рассчитываются индивидуально

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Калькулятор пока не работает. Чтобы не ждать, оставьте заявку — перезвоним в течение рабочего дня и рассчитаем стоимость.
Доставим товары из‑за рубежа на сумму от 500 000 ₽

Организуем весь процесс, чтобы вам не пришлось разбираться в особенностях ВЭД 

Экономим вам до 80% времени

1

Общаемся с поставщиком

Найдём нового или выстроим работу с действующим: проведём переговоры на китайском языке, обсудим цены, объём производства и вашу задачу

2

Проводим оплату

Вы оплачиваете счёт в рублях — мы занимаемся остальными выплатами, в том числе за рубеж

3

Занимаемся доставкой

Подбираем маршрут и страхуем товар на время доставки

4

Передаём товар, готовый к продаже

Доставим по нужному адресу с полным пакетом документов, сертификацией и маркировкой

Подстроимся под ваши задачи

Назначим личного менеджера

Который всегда знает статус поставки и не оставит вас с нерешёнными вопросами

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Привезём почти всё

Одежду, оборудование и даже товары с нестандартными требованиями. Есть несколько исключений.

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Доработаем товары по вашему проекту

Настроим производство под вас: нанесём нужный логотип или полностью разработаем товар по техзаданию.

Организуем доставку любым способом

С учётом сроков, стоимости и объёма груза
25-30 дней
Автомобилем

Баланс скорости и стоимости: подходит для большинства грузов.

35-45 дней
Поездом

Подходит для крупных партий. Быстрее морского транспорта и выгоднее автомобиля.

До 12 дней
Самолётом

Самый быстрый способ для срочных, ценных или небольших грузов.

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55-60 дней
Морским транспортом

Самый выгодный вариант для больших объёмов, когда сроки неважны.

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Не знаете, что вам подойдёт?

Отправьте заявку — мы ответим на все вопросы и предложим оптимальный маршрут

Кому мы будем полезны
Продавцам на маркетплейсах
Владельцам собственных брендов
Производствам, которые закупают комплектующие, упаковку, оборудование
Оптовым и розничным магазинам

Ваши закупки в надёжных руках

Помогаем бизнесу масштабироваться

Александр

Продаёт автотовары

Хочу сказать вам огромное спасибо. Мне приятно с вами работать. Вы сделали свою работу на 200%: всегда были на связи, контролировали процесс, оповещали о статусе заказа.

Груз пришёл целый — при карго было около 10% брака. Буду рекомендовать ваши услуги всем знакомым.

Павел

Продаёт трициклы

Большое спасибо! У нас максимально приятные впечатления как от работы непосредственно с менеджером, так и от компании в целом. Нам есть с чем сравнивать, и это действительно высокий уровень.

Артём

Продаёт блокноты

До вас работал с небольшими агентствами. К сожалению, не могу литературным языком описать впечатления от результата. Так, с одним агентом мы начали работать ещё 28 февраля, с вами — только в конце апреля. При этом его груз приехал лишь на неделю раньше вашего — сами понимаете разницу. Вы доставили до адреса с растаможкой в Казани, агент доставляет только до склада в Подмосковье. А ещё в этом агентстве накосячили с весом, и таможня задержала груз на 20 дней.

Круто, что весь заказ мы общались только с одним менеджером, то есть реализован принцип единого окна. Было бы интересно, если бы у вас ещё был отдельный интерфейс, где можно отслеживать этап, на котором сейчас находится груз.

Эдгард

Продаёт приставки для Смарт-ТВ

Вы пока лучшие, с кем мы работали за эти два года, в плане оплаты и доставки.

Вообще не к чему придраться — ни к коммуникации, ни к качеству и срокам. Большое вам спасибо. Даже без обрешётки ваша поставка приехала в лучшем состоянии, при карго с обрешёткой.

Чтобы вы понимали, заказ от другой компании был готов к отгрузке 13 марта. Мы всё ещё его не получили и даже не знаем, где он сейчас.

Марина

Продаёт нижнее бельё

Сотрудничеством довольна, но мне не с чем сравнить с точки зрения ценовой политики и сроков доставки. Факт в том, что все договорённости в этих вопросах были исполнены.

В плане работы менеджеров всё идеально. Ребята — профессионалы, вовлечённость в проект на 100%! Отвечают на любой вопрос, причём очень быстро и даже в нерабочее время, дают исчерпывающие и профессиональные ответы, находят и предлагают варианты.

Василий

Продаёт детские игрушки оптом

Повезу следующую партию с Точка Банком. Мне понравился подход к работе: быстро получаешь обратную связь и знаешь, что всё под контролем.

Успокаиваешься, и появляется уверенность, что всё получится.

Не хотите ждать звонка?
8 (804) 500 31 13
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Узнайте, как работать с Китаем

Как предприниматель организовал поставку из Китая вбелую и сэкономил до 15%
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Маркировка товаров в системе «Честный знак» при импорте из Китая
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Руководство по белой доставке из Китая в Россию
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Сертификация товаров из Китая
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Как начать продавать товары из Китая на Wildberries
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Как заказать товары из Китая: полное руководство
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Импорт товаров из Китая
Читать

Узнайте, как работать с Китаем

Как предприниматель организовал поставку из Китая вбелую и сэкономил до 15%
Читать
Маркировка товаров в системе «Честный знак» при импорте из Китая
Читать
Руководство по белой доставке из Китая в Россию
Читать
Сертификация товаров из Китая
Читать
Как начать продавать товары из Китая на Wildberries
Читать
Как заказать товары из Китая: полное руководство
Читать
Импорт товаров из Китая
Читать

Главное о ВЭД: новости, кейсы и советы экспертов

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Частые вопросы

Как выбрать надёжного поставщика в Китае?

Найти добросовестного поставщика — задача не из простых. Особенно если вы не работали с Китаем раньше. Мы берём эту задачу на себя: проверим поставщика, запросим образцы, изучим документы и поможем избежать рисков.Если нужно, найдём прямого производителя или подберём фабрику под ваш запрос.

Какие риски связаны с закупками товаров из Китая?

Вот что чаще всего идёт не по плану:

  • Ненадёжный поставщик — можно остаться без товара или получить продукцию плохого качества.
  • Серая логистика, или карго, — дешёвая, но небезопасная. Груз может потеряться, прийти не полностью или повредиться, а в случае проблем никто не несёт ответственности. А ещё это нелегально: товар не проходит таможню, и ответственность за него несёт покупатель.
  • Ошибки в таможенных документах — штрафы, задержки и лишние расходы.

Мы действуем официально, ввозим товары по‑белому, страхуем грузы и берём на себя оформление всех документов, чтобы вы не рисковали.

Как минимизировать затраты на доставку?

Стоимость доставки из Китая зависит от объёма и способа перевозки.

Вот как можно сэкономить:

  • Подбирать доставку под каждый заказ. Мы рассчитываем коммерческое предложение под ваш объём и задачу, чтобы вы не переплачивали.
  • Планируйте поставку заранее. Так вы сможете выбрать более выгодный способ доставки: поездом или морским транспортом.
  • Заказывайте больший объём: чем больше партия, тем ниже цена за единицу товара и доставка в целом.

Чтобы прикинуть бюджет, воспользуйтесь калькулятором доставки из Китая. А если нужна помощь, оставьте заявку, мы перезвоним, подберём решение под ваш срок и бюджет.

Сколько времени занимает доставка из Китая?

Срок зависит от способа доставки:

  • авиа — до 12 дней;
  • авто — 25–35 дней;
  • ж/д  — 35–45 дней;
  • море — 55–65 дней.

Мы подбираем логистику под ваш срок и бюджет — обсудим детали до заключения договора.

Какая минимальная сумма заказа?

Оптимальная сумма закупки — от 500 000 ₽. Это позволяет организовать поставку из Китая вбелую и сделать доставку более выгодной по стоимости за единицу товара.

Вы помогаете с сертификацией и маркировкой китайских товаров?

Да, мы оформим всё, что нужно для легальной продажи в России: 

  • Закажем образцы товара и доставим как можно быстрее, чтобы получить сертификаты и декларации соответствия.
  • Договоримся с партнёрским сертификационным центром и выпустим документы на ваше имя. При закупке под ключ вы оплачиваете только стоимость документа.
  • Возьмём на себя переговоры с поставщиком, чтобы он нанёс маркировку Честного знака прямо на фабрике. Сами получим коды в системе — вам нужно только оплатить их стоимость.

Какие закрывающие документы вы предоставляете?

Вы заключаете договор только с нами — все расчёты, поставка и документы проходят через нашу компанию. Мы действуем как импортёр и предоставляем УПД после поставки.

Что будет, если груз потеряется?

Все грузы застрахованы. В случае утери или повреждения вы получите компенсацию. Мы сами взаимодействуем со страховой — вам не нужно в это погружаться.

Можно ли вернуть товар?

Нет, вернуть товар нельзя. После согласования и запуска партии поставка идёт под ваш заказ.

Какие товары нельзя привезти в РФ?

Есть прямые запреты: наркотики, оружие, определённые химические вещества.

А есть категории с особыми ограничениями:

  • брендовые вещи без разрешения правообладателя не пропустят через таможню;
  • химия, косметика, растения, БАДы, лекарства требуют сложной разрешительной документации.

Если сомневаетесь, оставьте заявку. Наш менеджер посмотрит ваш список и сразу подскажет, что можно привезти, а с чем могут возникнуть сложности.

Помогаете ли вы с регистрацией товара в системе «Честный знак»?

Да, мы организуем маркировку товара, согласуем нанесение кодов с поставщиком и передадим вам коды маркировки через ЭДО.

Вы работаете через партнёров?

Нет, у нас своя команда специалистов, которая ищет поставщиков, организует доставку, готовит документы и таможенное оформление:

  • сотрудничаем с проверенной сетью оптовых поставщиков, логистических компаний, таможенных представителей и сертификационных центров;
  • тщательно проверяем документы, опыт и возможности легального экспорта у каждого партнёра.

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Купить товары из Китая оптом под ключ — Закупка и доставка китайских товаров в Россию — Точка Банк