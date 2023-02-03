Рассчитайте стоимость доставки из Китая

Вся операционка — на нас
Берём на себя логистику, переговоры с поставщиком, оплату за рубеж
Безопасная поставка
Никаких сюрпризов на таможне: риски доначислений — наша забота
Полный пакет документов
Всё, чтобы вы сразу начали продажи: сертификаты, декларации, маркировка
Стоимость
Сроки
Поиск поставщика
5 000 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
до 10 рабочих дней
Доставка товара из-за границы
Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа
до 12 дней
Авиаперевозки груза
25–35 дней
Автомобильные грузоперевозки
35–45 дней
Железнодорожные грузоперевозки
55–65 дней
Морские грузоперевозки
Таможенное оформление, пошлины и НДС
Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками
до 2 рабочих дней
Услуги сервиса
При закупке от 500 000 ₽ — 10%
При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%
Конвертация валюты
от 2%
От курса банка
Валютный контроль
0,12%
От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽
Стоимость
Сроки
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Подготовка к оформлению — 1 500 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Оформление — от 15 000 ₽
Рассчитывают партнёры по сертификации
от 3 дней
Декларация
от 14 дней
Сертификат
Маркировка «Честный знак»
60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно
Проверка поставщика
От 15 000 ₽
Сроки рассчитываются индивидуально
Организуем весь процесс, чтобы вам не пришлось разбираться в особенностях ВЭД
Найдём нового или выстроим работу с действующим: проведём переговоры на китайском языке, обсудим цены, объём производства и вашу задачу
Вы оплачиваете счёт в рублях — мы занимаемся остальными выплатами, в том числе за рубеж
Подбираем маршрут и страхуем товар на время доставки
Доставим по нужному адресу с полным пакетом документов, сертификацией и маркировкой
Который всегда знает статус поставки и не оставит вас с нерешёнными вопросами
Одежду, оборудование и даже товары с нестандартными требованиями. Есть несколько исключений.
Настроим производство под вас: нанесём нужный логотип или полностью разработаем товар по техзаданию.
Баланс скорости и стоимости: подходит для большинства грузов.
Подходит для крупных партий. Быстрее морского транспорта и выгоднее автомобиля.
Самый быстрый способ для срочных, ценных или небольших грузов.
Самый выгодный вариант для больших объёмов, когда сроки неважны.
Отправьте заявку — мы ответим на все вопросы и предложим оптимальный маршрут
Павел
Продаёт трициклы
Большое спасибо! У нас максимально приятные впечатления как от работы непосредственно с менеджером, так и от компании в целом. Нам есть с чем сравнивать, и это действительно высокий уровень.
Артём
Продаёт блокноты
До вас работал с небольшими агентствами. К сожалению, не могу литературным языком описать впечатления от результата. Так, с одним агентом мы начали работать ещё 28 февраля, с вами — только в конце апреля. При этом его груз приехал лишь на неделю раньше вашего — сами понимаете разницу. Вы доставили до адреса с растаможкой в Казани, агент доставляет только до склада в Подмосковье. А ещё в этом агентстве накосячили с весом, и таможня задержала груз на 20 дней.
Круто, что весь заказ мы общались только с одним менеджером, то есть реализован принцип единого окна. Было бы интересно, если бы у вас ещё был отдельный интерфейс, где можно отслеживать этап, на котором сейчас находится груз.
Эдгард
Продаёт приставки для Смарт-ТВ
Вы пока лучшие, с кем мы работали за эти два года, в плане оплаты и доставки.
Вообще не к чему придраться — ни к коммуникации, ни к качеству и срокам. Большое вам спасибо. Даже без обрешётки ваша поставка приехала в лучшем состоянии, при карго с обрешёткой.
Чтобы вы понимали, заказ от другой компании был готов к отгрузке 13 марта. Мы всё ещё его не получили и даже не знаем, где он сейчас.
Марина
Продаёт нижнее бельё
Сотрудничеством довольна, но мне не с чем сравнить с точки зрения ценовой политики и сроков доставки. Факт в том, что все договорённости в этих вопросах были исполнены.
В плане работы менеджеров всё идеально. Ребята — профессионалы, вовлечённость в проект на 100%! Отвечают на любой вопрос, причём очень быстро и даже в нерабочее время, дают исчерпывающие и профессиональные ответы, находят и предлагают варианты.
Василий
Продаёт детские игрушки оптом
Повезу следующую партию с Точка Банком. Мне понравился подход к работе: быстро получаешь обратную связь и знаешь, что всё под контролем.
Успокаиваешься, и появляется уверенность, что всё получится.
Найти добросовестного поставщика — задача не из простых. Особенно если вы не работали с Китаем раньше. Мы берём эту задачу на себя: проверим поставщика, запросим образцы, изучим документы и поможем избежать рисков.Если нужно, найдём прямого производителя или подберём фабрику под ваш запрос.
Вот что чаще всего идёт не по плану:
Мы действуем официально, ввозим товары по‑белому, страхуем грузы и берём на себя оформление всех документов, чтобы вы не рисковали.
Стоимость доставки из Китая зависит от объёма и способа перевозки.
Вот как можно сэкономить:
Чтобы прикинуть бюджет, воспользуйтесь калькулятором доставки из Китая. А если нужна помощь, оставьте заявку, мы перезвоним, подберём решение под ваш срок и бюджет.
Срок зависит от способа доставки:
Мы подбираем логистику под ваш срок и бюджет — обсудим детали до заключения договора.
Оптимальная сумма закупки — от 500 000 ₽. Это позволяет организовать поставку из Китая вбелую и сделать доставку более выгодной по стоимости за единицу товара.
Да, мы оформим всё, что нужно для легальной продажи в России:
Вы заключаете договор только с нами — все расчёты, поставка и документы проходят через нашу компанию. Мы действуем как импортёр и предоставляем УПД после поставки.
Все грузы застрахованы. В случае утери или повреждения вы получите компенсацию. Мы сами взаимодействуем со страховой — вам не нужно в это погружаться.
Нет, вернуть товар нельзя. После согласования и запуска партии поставка идёт под ваш заказ.
Есть прямые запреты: наркотики, оружие, определённые химические вещества.
А есть категории с особыми ограничениями:
Если сомневаетесь, оставьте заявку. Наш менеджер посмотрит ваш список и сразу подскажет, что можно привезти, а с чем могут возникнуть сложности.
Да, мы организуем маркировку товара, согласуем нанесение кодов с поставщиком и передадим вам коды маркировки через ЭДО.
Нет, у нас своя команда специалистов, которая ищет поставщиков, организует доставку, готовит документы и таможенное оформление:
Александр
Продаёт автотовары
Хочу сказать вам огромное спасибо. Мне приятно с вами работать. Вы сделали свою работу на 200%: всегда были на связи, контролировали процесс, оповещали о статусе заказа.
Груз пришёл целый — при карго было около 10% брака. Буду рекомендовать ваши услуги всем знакомым.