Рассчитайте стоимость доставки из Китая

Вот что чаще всего идёт не по плану:

Ненадёжный поставщик — можно остаться без товара или получить продукцию плохого качества.

Серая логистика, или карго, — дешёвая, но небезопасная. Груз может потеряться, прийти не полностью или повредиться, а в случае проблем никто не несёт ответственности. А ещё это нелегально: товар не проходит таможню, и ответственность за него несёт покупатель.

Ошибки в таможенных документах — штрафы, задержки и лишние расходы.

Мы действуем официально, ввозим товары по‑белому, страхуем грузы и берём на себя оформление всех документов, чтобы вы не рисковали.