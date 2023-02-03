Поиск ИНН по паспортным данным

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Его можно оформить в личном кабинете физлица на сайте ФНС или на Госуслугах.
Вот как сделать это на сайте ФНС:
Электронная и бумажная версии имеют одинаковую юридическую силу.
Возможно, вы не регистрировались в налоговых органах и не получали свидетельство ИНН. Тогда получите его на сайте ФНС или на Госуслугах.
Вот несколько способов:
К сожалению, узнать ИНН без паспортных данных нельзя
Кроме ФИО, можно узнать факт регистрации в качестве ИП, наличие долгов по налогам, возможное участие в судебных спорах и регион, где человек получил ИНН.
Законным путём не получится выяснить: