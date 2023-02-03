Поиск ИНН по паспортным данным

Его можно оформить в личном кабинете физлица на сайте ФНС или на Госуслугах.

Вот как сделать это на сайте ФНС:

авторизуйтесь с помощью логина и пароля от Госуслуг; на главной найдите кнопку «Получить ИНН»; проверьте свои данные, сформируйте заявление и подпишите его электронной подписью; получите свидетельство в PDF‑формате в течение нескольких дней.

Электронная и бумажная версии имеют одинаковую юридическую силу.