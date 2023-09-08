Точка автоматизировала выплату зарплат валютным нерезидентам

Предприниматели, в подчинении которых находятся сотрудники без валютного резидентства РФ, смогут без проблем выплачивать им зарплату. Банк для предпринимателей и предприятий Точка запустил опцию в Зарплатном проекте, которая позволяет автоматически перечислять зарплату таким сотрудникам.

К валютным нерезидентам РФ относятся иностранцы-физлица без вида на жительство. Выплата заработной платы валютным нерезидентам считается валютной операцией и должна осуществляться исключительно в безналичной форме через счета в уполномоченных банках. В противном случае это будет считаться незаконной операцией.

«Ранее через сервис Зарплатного проекта выплата зарплаты валютным нерезидентам была довольно сложной: требовалась отдельная платежка с предоставлением документов для валютного контроля. Точка автоматизировала этот процесс, чтобы выплата зарплаты нерезидентам была быстрой и простой. Теперь работодателю нужно будет лишь единожды загрузить в сервис необходимый пакет документов, Далее выплата будет проходить автоматически, нужно указать лишь сумму», — поясняет Product Manager направления ВЭД в Точке Иван Лындюк.

Выплата зарплаты валютным нерезидентам возможно только в рублях и для сотрудников, находящихся на территории РФ.

Зарплатный проект — это опция для ИП и ООО, у которых в штате есть сотрудники. В Точке Зарплатный проект можно открыть даже для одного сотрудника. Подключить Зарплатный проект онлайн можно в интернет-банке Точки. Процесс подключения займёт не более пяти минут, а при добавлении сотрудника, можно указать его банковские реквизиты в любой кредитной организации.