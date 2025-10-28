Точка Банк первым среди банков встроил интернет-эквайринг в 1С

Точка Банк интегрировал интернет-эквайринг в решения 1С первым среди российских банков. Клиенты, работающие в «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой», смогут выставлять ссылку на оплату и принимать платежи банковскими картами через интерфейс 1С. Теперь он покрывает все основные сценарии бизнеса по приёму онлайн-платежей без дополнительных подключений и сторонних сервисов.

1С развивает сервис «1С:Онлайн-заказы», который помогает предпринимателям и компаниям принимать оплаты онлайн напрямую. До сих пор пользователи могли принимать платежи только по СБП, включая решения Точки, и реквизитам. Сейчас у компаний появилась полноценная альтернатива в виде интернет-эквайринга от Точка Банк — покупатель сможет оплачивать счета так же просто, как в интернет-магазине. Продавец формирует счёт в 1С и отправляет ссылку покупателю. При нажатии на кнопку оплаты у покупателя открывается платёжная форма банка-эквайера.

СБП остаётся удобным и быстрым способом перевода, который многие клиенты выбирают каждый день. Интернет-эквайринг же дополняет его как массовый и наиболее привычный способ оплаты картой. Покупатель получает выбор платить так, как ему удобно, а предприниматель — инструмент, который закрывает все сценарии приёма платежей и помогает повышать конверсию в оплату.

«Мы понимаем, что у каждого покупателя есть свой привычный способ оплаты: кто-то выбирает СБП, кто-то всегда платит картой. И наша задача — уважать этот выбор и дать возможность бизнесу предлагать лучшие платёжные решения для своих клиентов.

Наше партнёрство с 1С — это стратегически важное решение, интеграция платёжного решения в их ПО — событие, которое затрагивает очень широкий рынок. В экосистеме 1С работает большая часть российского бизнеса, и интеграция платёжных решений в их продукты открывает новые возможности для тысяч компаний. Вместе с 1С мы запускаем проекты, которые помогают предпринимателям и партнёрам. Все совместные решения направлены на одно – упростить работу бизнеса, сделать её удобнее и дать компаниям инструменты для роста. При этом всё работает в знакомой рабочей среде 1С, где покупатель в двух популярных бизнес-решениях получает понятный и удобный интерфейс оплаты, а бизнес экономит своё время и хранит данные в одном месте», — комментирует лидер платёжных интеграций Точка Банк и 1С Рамиль Салимгареев.

«Развитие интеграции с Точка Банком даст пользователям наших программ новые удобные возможности организации продаж и приёма оплаты, при этом вся информация будет сразу попадать в базу 1С, её не надо будет заносить повторно из других систем», — отметила руководитель отделения разработки и эксплуатации сервисов фирмы «1С» Людмила Голицына.

Решение в первую очередь удобно для компаний, торгующих в онлайне: онлайн-ритейлерам и сервисным организациям, которые выставляют счета физлицам.

Чтобы начать принимать платежи по картам из 1С, не нужно открывать расчётный счёт в Точка Банке — достаточно заключить единоразовый договор на подключение интернет-эквайринга.

«1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» — одни из самых популярных решений 1С в одной «коробке» для малого и среднего бизнеса.