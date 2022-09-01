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01.09.2022

Точка запустила сервис для работы бизнеса с самозанятыми

Банк для предпринимателей и предприятий Точка запустил сервис, оптимизирующий работу бизнеса с самозанятыми. Сервис представляет из себя CRM, которая хранит все данные, в нём также можно публиковать задания, оплачивать их и полностью автоматизировать получение чеков.

«Мы знаем, что их часто присылают не вовремя или допускают в них ошибки. Следить за этим — лишняя забота, поэтому мы берём это на себя. Даже если какой-то из чеков аннулируют, мы сохраним первую версию и расскажем об этом», — рассказывает Данил Авдюков, один из создателей сервиса.

Услуга платная — Точка удержит процент с платежей самозанятым. В первые два месяца работы ставка всегда — 2%, а после всё зависит от суммы. При обороте до 1 млн рублей в месяц ставка будет 3%, от 1 млн до 5 млн — два с половиной, от 5 млн — 2%. 

Найти и подключить сервис легко: он в разделе «Бухгалтерия» в интернет-банке. 

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Точка запустила сервис для работы бизнеса с самозанятыми — Банк Точка