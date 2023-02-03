Краткие правила банковского обслуживания

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Права и обязанности сторон
Раздел 3 в полном тексте Правил банковского обслуживания
Выбирать услуги банка, которые ему нужны. В любой момент клиент может отправить в банк заявление на смену тарифа — в интернет-банке или мобильном приложении. Обслуживание по новому тарифу начнётся, когда банк акцептует заявление.
В любое время отказаться от конкретных услуг или расторгнуть договор обслуживания, уведомив об этом банк. Для расторжения договора нужно отправить заявление, оплатить имеющиеся задолженности по тарифу и закрыть счета.
Распоряжаться деньгами на счёте и давать банку право списывать их по требованию третьих лиц. Банк принимает такие распоряжения, если в них есть необходимые данные для идентификации третьих лиц.
Отправлять деньги из доступного остатка на счёте. Главное, чтобы такие платежи не нарушали российское законодательство.
Требовать восстановления денег на счёте, если они неверно списаны или необоснованно зачислены.
Получать любые консультации по обслуживанию в Точке.
Подключать и отключать функцию смс-сообщений и пуш-уведомлений.
Распоряжаться деньгами на счёте в соответствии с российским законодательством, валютным законодательством и нормативными актами Банка России.
Следить за изменениями в тарифах и правилах банковского обслуживания.
Просматривать информацию по счёту, следить за поступающими платёжными требованиями и ежедневно проверять выписки.
В случае несогласия с совершённой операцией информировать банк в сроки, установленные российским законодательством. Ответственность за своевременное получение информации клиент берёт на себя.
Предоставлять в банк документы и информацию для валютного контроля.
Предоставлять в банк информацию и документы для идентификации бенефициаров, выгодоприобретателей и представителей клиента. А также информацию об источнике происхождения денег.
Сообщать обо всех выгодоприобретателях, которым переводятся деньги со счёта. Предоставлять сведения для их идентификации.
Уведомлять банк обо всех изменениях по выгодоприобретателям и бенефициарам не позднее следующего рабочего дня после изменений.
Предоставлять в банк сведения и документы, запрашиваемые случаях, установленных российским законодательством. В том числе, документы, касающиеся проводимых по счёту операций.
Оплачивать услуги банка согласно тарифам.
Уведомлять банк обо всех изменениях: в персональных данных и номере телефона для информирования, в учредительных документах, в данных выгодоприобретателей, бенефициаров, распорядителей счёта. А также о процессе ликвидации и банкротства.
Предоставлять по всем изменениям документы не позднее следующего рабочего дня после изменений.
Сразу проинформировать банк при утере номера для авторизации.
Обрабатывать фото/аудио/видеоматериалы и копии документов, удостоверяющих личность клиента, в течение срока действия договора обслуживания. А также хранить всю информацию в течение 5 лет после расторжения договора.
Проверять, что клиент соблюдает правила проведения операций, и запрашивать документы, предусмотренные российским законодательством.
Списывать деньги со счетов клиента в оплату услуг по договору. Такое списание производится на условиях заранее данного акцепта, предусмотренного правилами банковского обслуживания и тарифами.
Не зачислять деньги на счёт, если в платеже некорректно указаны реквизиты.
Не отправлять платёж, если:
Передавать клиенту информацию о:
Проводить проверку документов по валютным платежам и поступлениям в качестве агента валютного контроля.
Отказать в проведении операций по счёту, если получены противоречивые данные о полномочиях клиента и должностных лиц его компании. Например, когда одновременно функционируют два органа управления в компании, которые оспаривают законность действий друг друга. После устранения таких разногласий банк будет проводить операции по счёту в обычном режиме.
Клиент даёт банку право списывать со счёта ошибочно зачисленные деньги, комиссии по тарифам и деньги на возмещение убытков, приченённых банку из-за несоблюдения правил банковского обслуживания.
Открывать клиенту счета и вклады, если предоставлены все необходимые для этого документы и проведена идентификация клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.
Хранить тайну операций по счёту и сведений о клиенте. Все сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть переданы только клиенту или его представителям. А также в бюро кредитных историй и государственным органам на основаниях, предусмотренных законом.
Бесплатно консультировать клиента по вопросам банковского обслуживания.
Сохранять деньги клиента, которые поступают ему на счёт.
Уведомлять клиента об изменениях в тарифах, стоимости и условиях пользования услугами и продуктами.
Своевременно проводить операции по счёту на основании верно оформленных платёжных поручений.
Проводить расследование маршрута движения платежа на основании заявления клиента.
Не менее трёх лет и шестидесяти дней хранить:
Внесение изменений в правила и тарифы
Раздел 5 в полном тексте Правил банковского обслуживания
Банк в одностороннем порядке вносит изменения в тарифы и правила банковского обслуживания.
Банк информирует клиента об изменениях и дополнениях не позднее чем за 5 дней до вступления их в силу. Для информирования используются один или несколько способов:
Датой ознакомления клиента с изменениями в правилах или тарифах считается дата, когда информация размещается на сайте.
Банк не несёт ответственность, если клиент не ознакомился с опубликованной на сайте информацией об изменениях.
Работа с расчётным счётом
Раздел 7 в полном тексте Правил банковского обслуживания
Заявление об открытии счёта считается принятым, а договор банковского счёта заключённым, когда клиенту отправлено уведомление об открытии и дате открытия счёта.
Операционный день устанавливается в соответствии с регламентом, размещённым на сайте банка.
Основанием для проведения платежей клиента считается его распоряжение на перевод и другие основания, установленные правилами банковского обслуживания и российским законодательством.
Клиент может распоряжаться деньгами на счёте только с использованием электронной подписи.
Клиент указывает распорядителей, которые могут проводить операции по счёту, в заявлении о присоединении или заявлении о смене лиц, имеющих право распоряжаться деньгами.
Предоставленное заявление на проведение платежа является для банка обязательным к исполнению, если оно составлено верно, соответствует правилам банковского обслуживания и российскому законодательству, подписано уполномоченными лицами, не вызывает сомнений в подлинности и не содержит знаков, допускающих двойное толкование. Если какое-то требование не соблюдено, банк может отказать в проведении платежа.
Банк не несёт ответственность за задержки, ошибки или неправильное понимание платежей, если клиент некорректно оформил расчётные документы по ним.
При переводе платежей банк не несёт ответственность за комиссии, которые банки-посредники могут взять из суммы платежа.
Если клиенту пришёл платёж с некорректными или неполными реквизитами или есть сомнения в соответствии этого платежа российскому законодательству, банк может либо зачислить платёж, либо уточнить детали, либо вернуть деньги отправителю. В этих случаях банк не несёт ответственность за незачисление или просрочку в зачислении денег на счёт клиента.
Банк вправе зачислить деньги на счёт клиента как минимум по двум верно указанным реквизитам:
Если клиент вносит деньги на счёт через отделения Почты России, банк может зачислить их по одному реквизиту — номеру счёта.
Если валюта счёта отличается от валюты поступившего платежа, клиент поручает банку зачислить деньги, сконвертировав их в валюту счёта по курсу банка на дату зачисления.
Если на счёте клиента не хватает денег на перевод платежа, он помещается в очередь неисполненных в срок распоряжений. Из этой очереди платёж может оплачиваться частично.
Все платежи отправляются в очерёдности, установленной российским законодательством.
Расчёты по платёжным требованиям могут проходить по заранее данному акцепту. Сумма акцепта определяется суммой поступившего платёжного требования, если иное не указано в дополнительном соглашении.
Если в договоре для платёжных требований не указан срок акцепта, им становятся 5 рабочих дней. Если в этот период не получен акцепт или отказ от него, банк возвращает платёжное требование отправителю не позднее следующего рабочего дня.
Клиент обязуется оплачивать комиссию за обслуживание счёта и другие комиссии по тарифам.
Клиент поручает банку списывать со своих счетов:
Если в банк поступают исполнительные документы, обязывающие списать деньги со счёта клиента, банк составляет инкассовое поручение на перевод. Если денег на счёте не хватает, платёж помещается в очередь неисполненных в срок распоряжений.
Клиент может закрыть счёт в любое время. Для этого нужно написать в банк заявление на закрытие счёта и указать информацию о нём. Если на счёте есть остаток — нужно указать в заявлении реквизиты для перевода денег. Если есть задолженности перед банком, их нужно оплатить перед закрытием счёта.
При закрытии счёта, на котором есть остаток, банк переводит деньги по указанным реквизитам в течение 7 дней после получения заявления.
Если по счёту нет движений 6 месяцев, банк вправе закрыть счёт клиента. Перед этим банк предупреждает клиента, и, если по счёту движений так и не проходит, счёт закрывается через 2 месяца после такого предупреждения.
Банк вправе закрыть счёт клиента, если в течение года 2 раза отказал в проведении платежей в соответствии с законом 115-ФЗ.