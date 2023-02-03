Краткие правила банковского обслуживания

Права и обязанности сторон

Раздел 3 в полном тексте Правил банковского обслуживания

Клиент вправе

Выбирать услуги банка, которые ему нужны. В любой момент клиент может отправить в банк заявление на смену тарифа — в интернет-банке или мобильном приложении. Обслуживание по новому тарифу начнётся, когда банк акцептует заявление.

В любое время отказаться от конкретных услуг или расторгнуть договор обслуживания, уведомив об этом банк. Для расторжения договора нужно отправить заявление, оплатить имеющиеся задолженности по тарифу и закрыть счета.

Распоряжаться деньгами на счёте и давать банку право списывать их по требованию третьих лиц. Банк принимает такие распоряжения, если в них есть необходимые данные для идентификации третьих лиц.

Отправлять деньги из доступного остатка на счёте. Главное, чтобы такие платежи не нарушали российское законодательство.

Требовать восстановления денег на счёте, если они неверно списаны или необоснованно зачислены.

Получать любые консультации по обслуживанию в Точке.

Подключать и отключать функцию смс-сообщений и пуш-уведомлений.

Клиент обязуется

Распоряжаться деньгами на счёте в соответствии с российским законодательством, валютным законодательством и нормативными актами Банка России.

Следить за изменениями в тарифах и правилах банковского обслуживания.

Просматривать информацию по счёту, следить за поступающими платёжными требованиями и ежедневно проверять выписки.

В случае несогласия с совершённой операцией информировать банк в сроки, установленные российским законодательством. Ответственность за своевременное получение информации клиент берёт на себя.

Предоставлять в банк документы и информацию для валютного контроля.

Предоставлять в банк информацию и документы для идентификации бенефициаров, выгодоприобретателей и представителей клиента. А также информацию об источнике происхождения денег.

Сообщать обо всех выгодоприобретателях, которым переводятся деньги со счёта. Предоставлять сведения для их идентификации.

Уведомлять банк обо всех изменениях по выгодоприобретателям и бенефициарам не позднее следующего рабочего дня после изменений.

Предоставлять в банк сведения и документы, запрашиваемые случаях, установленных российским законодательством. В том числе, документы, касающиеся проводимых по счёту операций.

Оплачивать услуги банка согласно тарифам.

Уведомлять банк обо всех изменениях: в персональных данных и номере телефона для информирования, в учредительных документах, в данных выгодоприобретателей, бенефициаров, распорядителей счёта. А также о процессе ликвидации и банкротства.

Предоставлять по всем изменениям документы не позднее следующего рабочего дня после изменений.

Сразу проинформировать банк при утере номера для авторизации.

Банк вправе

Обрабатывать фото/аудио/видеоматериалы и копии документов, удостоверяющих личность клиента, в течение срока действия договора обслуживания. А также хранить всю информацию в течение 5 лет после расторжения договора.

Проверять, что клиент соблюдает правила проведения операций, и запрашивать документы, предусмотренные российским законодательством.

Списывать деньги со счетов клиента в оплату услуг по договору. Такое списание производится на условиях заранее данного акцепта, предусмотренного правилами банковского обслуживания и тарифами.

Не зачислять деньги на счёт, если в платеже некорректно указаны реквизиты.

Не отправлять платёж, если:

он попадает под критерии сомнительных операций;

критерии сомнительных операций; платёжное поручение не соответствует требованиям российского законодательства, например, не указан код вида валютной операции;

соответствует требованиям российского законодательства, например, не указан код вида валютной операции; документы для проведения валютного платежа не соответствуют требованиям валютного законодательства;

проведения валютного платежа не соответствуют требованиям валютного законодательства; не предоставлены документы и информация, указанные в правилах банковского обслуживания;

информация, указанные в правилах банковского обслуживания; не полностью или некорректно указаны реквизиты;

на счёте не хватает денег на платёж и комиссию, если она есть;

хватает денег на платёж и комиссию, если она есть; у клиента есть задолженность по оплате услуг банка;

оплате услуг банка; платёжное поручение оформлено неверно или имеет признаки подделки;

есть подозрения на компрометацию электронной подписи клиента;

компрометацию электронной подписи клиента; клиент или получатель платежа попадает под действия санкций его страны.

Передавать клиенту информацию о:

задолженности клиента перед банком;

банком; сроках погашения задолженности;

необходимости оплаты услуг;

прекращении действия услуги;

изменении стоимости и условий услуг и продуктов банка.

Проводить проверку документов по валютным платежам и поступлениям в качестве агента валютного контроля.

Отказать в проведении операций по счёту, если получены противоречивые данные о полномочиях клиента и должностных лиц его компании. Например, когда одновременно функционируют два органа управления в компании, которые оспаривают законность действий друг друга. После устранения таких разногласий банк будет проводить операции по счёту в обычном режиме.

Клиент даёт банку право списывать со счёта ошибочно зачисленные деньги, комиссии по тарифам и деньги на возмещение убытков, приченённых банку из-за несоблюдения правил банковского обслуживания.

Банк обязуется

Открывать клиенту счета и вклады, если предоставлены все необходимые для этого документы и проведена идентификация клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.

Хранить тайну операций по счёту и сведений о клиенте. Все сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть переданы только клиенту или его представителям. А также в бюро кредитных историй и государственным органам на основаниях, предусмотренных законом.

Бесплатно консультировать клиента по вопросам банковского обслуживания.

Сохранять деньги клиента, которые поступают ему на счёт.

Уведомлять клиента об изменениях в тарифах, стоимости и условиях пользования услугами и продуктами.

Своевременно проводить операции по счёту на основании верно оформленных платёжных поручений.

Проводить расследование маршрута движения платежа на основании заявления клиента.

Не менее трёх лет и шестидесяти дней хранить: