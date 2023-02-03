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Определение термина "Методы определения себестоимости единицы продукции"

Методы определения себестоимости единицы продукции -
способы исчисления затрат на производство и реализацию отдельных видов продукции в денежном выражении. Существуют следующие методы: а) подетальный — затраты на производство учитываются по отдельным деталям, а себестоимость готового изделия определяется суммированием себестоимости входящих в него изделий. Применяется при массовом и крупносерийном производстве; б) подетально-операционный — затраты на производство учитываются по деталеоперации, т. е. при длительном цикле обработки детали учитываются все расходы по всем операциям, которым подвергается деталь; в) позаказный — каждый вид продукции получает номер заказа, на котором учитываются все затраты, связанные с производством конкретного вида продукции; г) попередельный — калькуляционной единицей являются группы изделий по принципу однородности сырья и материалов, способа обработки; д) нормативный — заранее рассчитывается себестоимость на основе действующих норм и нормативов, а в процессе производства регистрируются отклонения, которые затем учитываются при определении фактической себестоимости.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Методы определения себестоимости единицы продукции: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка