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Определение термина "Валютные операции"

Валютные операции -
операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, использованием в качестве средства платежа иностранной валюты, а также валюты Российской Федерации при осуществлении внешнеэкономической деятельности, ввозом и пересылкой в Российскую Федерацию из-за границы и вывозом и пересылкой из Российской Федерации за границу валютных ценностей, а также с осуществлением международных денежных переводов. В.О. подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала. Текущие В.О. — операции, связанные с куплей-продажей валютных ценностей, товаров и услуг, реализацией прав на интеллектуальную собственность, расчеты по которым осуществляются на условиях без отсрочки платежа и не предполагающих предоставления или привлечения заемных средств; переводы средств за границу и из-за границы процентов, дивидендов и иных доходов от банковских вкладов, кредитов, инвестиций и прочих финансовых операций; переводы средств неторгового характера, включая переводы заработной платы, пенсий, алиментов, наследств и другие аналогичные операции. В.О., связанные с движением капитала, включают инвестиции, в том числе приобретение и продажу ценных бумаг; предоставление и получение кредитов; привлечение и размещение средств на счета и во вклады; финансовые операции, исполнение которых через определенный срок предусматривает платеж или переход права собственности на валютные ценности.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валютные операции -
"операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, использованием иностранной валюты в качестве средства платежа, использованием национальной валюты при осуществлении внешнеэкономической деятельности, ввозом из-за рубежа и вывозом за рубеж, пересылкой валютных ценностей. "
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валютные операции: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка