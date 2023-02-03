Определение термина "Валютные операции"

Валютные операции

операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, использованием в качестве средства платежа иностранной валюты, а также валюты Российской Федерации при осуществлении внешнеэкономической деятельности, ввозом и пересылкой в Российскую Федерацию из-за границы и вывозом и пересылкой из Российской Федерации за границу валютных ценностей, а также с осуществлением международных денежных переводов. В.О. подразделяются на текущие операции и операции, связанные с движением капитала. Текущие В.О. — операции, связанные с куплей-продажей валютных ценностей, товаров и услуг, реализацией прав на интеллектуальную собственность, расчеты по которым осуществляются на условиях без отсрочки платежа и не предполагающих предоставления или привлечения заемных средств; переводы средств за границу и из-за границы процентов, дивидендов и иных доходов от банковских вкладов, кредитов, инвестиций и прочих финансовых операций; переводы средств неторгового характера, включая переводы заработной платы, пенсий, алиментов, наследств и другие аналогичные операции. В.О., связанные с движением капитала, включают инвестиции, в том числе приобретение и продажу ценных бумаг; предоставление и получение кредитов; привлечение и размещение средств на счета и во вклады; финансовые операции, исполнение которых через определенный срок предусматривает платеж или переход права собственности на валютные ценности.