Быстрое
зачисление
Деньги на счёте за 15 секунд при оплате через СБП, комиссия для бизнеса — от 0,4%
Терминал
за 1 ₽
Минимальная стоимость аренды первые 6 месяцев
или навсегда при обороте
от 650 000 ₽
Простая
интеграция
Эквайринг легко подключить к CRM‑системе, кассе или сайту
Всё для работы по 54‑ФЗ
Онлайн‑касса, фискальный накопитель и автоматическая отправка чеков ОФД
Принимайте платежи по карте или QR‑коду — через терминал в своей торговой точке или при доставке
Принимайте платежи онлайн — на сайте или по ссылке в соцсетях или мессенджерах
Распечатайте QR‑код или создавайте платёжные ссылки в чат‑боте и отправляйте покупателям
После офлайн‑оплаты для покупателя распечатывается чек, а затем данные шифруются и отправляются на фискальный накопитель и в налоговую
После онлайн‑оплаты чеки формируются автоматически и отправляются на почту покупателя и в налоговую
Формирует чеки для онлайн‑платежей, отправляет покупателю и налоговой без аренды или покупки кассы
|Торговый эквайринг
|Интернет‑эквайринг
|QR-платежи
|Медицина
|от 1,63%
|от 2,5%
|0,4%
|Образование
|от 1,63%
|от 1,8%
|0,4%
|Туризм
|от 1,64%
|от 2%
|0,7%
|Общепит
|от 1,51%
|от 2,5%
|0,7%
|Бьюти
|от 2,79%
|от 2,8%
|0,7%
Позвоним в течение рабочего дня и расскажем всё о тарифах эквайринга. Бесплатно откроем расчётный счёт и зарегистрируем бизнес.
Поможем интегрировать эквайринг с вашей кассой и CRM‑системой.
Всё готово! Теперь вы можете принимать оплату от клиентов.
Что ещё может пригодиться
Ставка по эквайрингу зависит от того, какой вид деятельности вы ведёте и какой способ приёма платежей выбираете. Например, за покупки в магазине картой — одна ставка, а за платежи на сайте — другая.
— За оплату картой в магазине или кафе, или торговый эквайринг — ставка начинается от 1,51%. Она снижается, когда ваш месячный оборот по картам становится больше.
— За платежи на вашем сайте или в соцсетях, или интернет‑эквайринг — ставка стартует от 1,5%.
— Самый выгодный способ — это оплата по QR‑коду через СБП. За него комиссия будет от 0,4%, а деньги придут на счёт за секунды.
Подходящий тариф на эквайринг для вашего бизнеса менеджер рассчитает персонально, исходя из ваших средних оборотов. Чем больше вы продаёте, тем ниже ваша ставка. Стоимость эквайринга для ИП у нас прозрачная, без скрытых платежей.
Выбирайте эквайринг, исходя из того, где вы принимаете оплату. Вот три основных варианта, и их можно комбинировать.
— Торговый эквайринг. Если у вас есть торговая точка, кафе, салон или вы оказываете услуги с выездом. Клиент платит картой или телефоном через POS‑терминал.
— Интернет‑эквайринг. Если вы продаёте через сайт, маркетплейс, соцсети или мобильное приложение. Покупатель вводит данные карты в вашу форму оплаты.
— Оплата по QR‑коду, или через СБП. Подходит для любых ситуаций — от выставления счёта до оплаты курьеру. Клиент сканирует код и платит со своего телефона.
Часто бизнесу нужны сразу несколько способов приёма платежей. Например, терминал в точке и QR‑код для приёма предоплаты в соцсетях.
Понадобится минимум документов, а подключить можно онлайн. Это займёт пару минут. Обязательно для всех:
— Паспорт владельца ИП
— Действующая онлайн‑касса. Её мы поможем подобрать и подключить.
Для интернет‑эквайринга дополнительно:
— Рабочий сайт, страница на маркетплейсе или в соцсети, где вы продаёте.
Процесс простой: вы оставляете заявку на сайте, проходите идентификацию, например, через Госуслуги, подписываем договор электронно — и можно начинать работу.
Платите только, когда есть продажи. Основные условия торгового эквайринга для ИП в Точка Банке:
— Ставка: От 1,14% за операцию. Чем выше ваш оборот по картам в месяц, тем ниже процент. Это самый выгодный тариф для растущего бизнеса.
— Аренда терминала при обороте от 650 000 ₽ — 1 ₽ в месяц навсегда. Конкретные условия для вашего бизнеса вы можете уточнить, оставив заявку.
— Зачисление денег: на следующий рабочий день — на ваш расчётный счёт. Неважно, в нашем банке или в любом другом.
— Подключение: бесплатно. Включает доставку и настройку терминала под ключ. Выгода очевидна: низкая стоимость эквайринга, гибкая ставка и никаких залогов или скрытых комиссий.
Комиссия: от 1,8%. Как и в торговом эквайринге, ставка снижается с ростом вашего оборота. Деньги зачисляются на следующий рабочий день после платежа.
— Подключение часто занимает один рабочий день. Техническая интеграция простая, есть подробные инструкции и поддержка.
— Дополнительные возможности: вы можете принимать платежи не только картами, но и через СБП. В этом случае комиссия будет ещё ниже.
Это оптимальный банковский эквайринг для сайтов. Вы получаете стабильный приём платежей, защиту от мошенников и понятный тариф без абонентской платы. Не нужно думать об оборудовании — всё работает в облаке.