Ставка по эквайрингу зависит от того, какой вид деятельности вы ведёте и какой способ приёма платежей выбираете. Например, за покупки в магазине картой — одна ставка, а за платежи на сайте — другая.



— За оплату картой в магазине или кафе, или торговый эквайринг — ставка начинается от 1,51%. Она снижается, когда ваш месячный оборот по картам становится больше.

— За платежи на вашем сайте или в соцсетях, или интернет‑эквайринг — ставка стартует от 1,5%.

— Самый выгодный способ — это оплата по QR‑коду через СБП. За него комиссия будет от 0,4%, а деньги придут на счёт за секунды.



Подходящий тариф на эквайринг для вашего бизнеса менеджер рассчитает персонально, исходя из ваших средних оборотов. Чем больше вы продаёте, тем ниже ваша ставка. Стоимость эквайринга для ИП у нас прозрачная, без скрытых платежей.