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Определение термина "Европейское экономическое сообщество, еэс, общий рынок"

Европейское экономическое сообщество, еэс, общий рынок -
группа западноевропейских государств (Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Германия), осуществивших интеграцию своих экономик, объединившихся в экономический союз в 1957 г. В ЕЭС был создан единый внутренний рынок, сняты ограничения на свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы между странами, образована единая валютная система.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Европейское экономическое сообщество, еэс, общий рынок: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка