Определение термина "Оппортунизм"

Оппортунизм

(от лат. opportunus — удобный, выгодный) — 1) стремление одной из договаривающихся сторон при заключении соглашения сформулировать условия соглашения таким образом, чтобы достичь преимуществ в отношении партнера, с которым заключается соглашение, переложить на него большую часть затрат; 2) приспособленчество, соглашательство, беспринципность.