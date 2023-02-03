Определение термина "Банк"

Банк

(итал. banco — скамья) — денежно-кредитный институт, осуществляющий разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающий финансовые услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг другу. Б. выпускают, хранят, предоставляют в кредит, покупают и продают, обменивают деньги и ценные бумаги, контролируют движение денежных средств, обращение денег и ценных бумаг, оказывают услуги по платежам и расчетам. Различают две основные разновидности Б., образующих вместе двухуровневую систему: а) центральный Б. — главный государственный Б. страны, наделенный особыми правами. Центральный Б. призван регулировать денежное обращение в стране, осуществлять денежную эмиссию, регулировать кредит и валютный курс, контролировать деятельность коммерческих банков, хранить резервы и запасы денежных средств и золота. Центральный Б. называют «банком банков»', б) коммерческие Б. — как правило, негосударственные Б., выполняющие широкий круг банковских операций, обслуживающие преимущественно предприятия, фирмы, организации, учреждения и оказывающие банковские услуги населению. Основные функции коммерческих Б. —прием депозитов (вкладов) и предоставление кредитов, ведение счетов, осуществление безналичных платежей, выплата денег по вкладам, покупка и продажа ценных бумаг, валюты, оказание услуг. Коммерческие Б. могут быть универсальными и специализированными (сберегательными, инвестиционными, ипотечными, клиринговыми и др.). Операции Б. по привлечению средств в свою кассу называются пассивными, а операции по предоставлению денежного капитала в ссуду - активными. При этом процент, уплачиваемый Б. по пассивным операциям, ниже процента, взимаемого по активным операциям. Разница между этими процентами составляет банковскую прибыль.