Определение термина "Использование оборотных средств"

процесс обеспечения бесперебойности воспроизводственного цикла, оборота авансируемых денежных средств. Для повышения эффективности использования оборотных средств рассчитываются соответствующие нормативы, что позволяет прогнозировать покрытие потребности. Применяется показатель оборачиваемость оборотных средств, скорость оборота.

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