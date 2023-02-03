Деньги

одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на товары и услуги и использоваться для оплаты долгов. Д. — всеобщий эквивалент, особый товар, форма выражения стоимости всех других товаров. Д. выполняют функции средства обмена, платежей, измерения стоимости, накопления богатства, мировых денег. Несмотря на то, что Д. возникли много тысяч лет назад, до сих пор в мире идут дискуссии о том, что такое Д. и почему они используются в хозяйстве.