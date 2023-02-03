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Определение термина "Деньги"

Деньги -
одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на товары и услуги и использоваться для оплаты долгов. Д. — всеобщий эквивалент, особый товар, форма выражения стоимости всех других товаров. Д. выполняют функции средства обмена, платежей, измерения стоимости, накопления богатства, мировых денег. Несмотря на то, что Д. возникли много тысяч лет назад, до сих пор в мире идут дискуссии о том, что такое Д. и почему они используются в хозяйстве.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Деньги -
"особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров. Деньги представляют собой товар, выполняющий функции средства обмена, платежа, измерения стоимости, накопления богатства, образно говоря, ""товар всех товаров""."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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