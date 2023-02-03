Определение термина "Аффилированная компания"

Аффилированная компания

компания, которая владеет пакетом акций основной компании в размере, меньшем контрольного. Такая компания может выступать в качестве филиала или представительства основной, материнской компании; при этом материнская компания участвует в управлении делами аффилированной на основе соответствующего договора. Аффилированная компания часто создается при переносе бизнеса в удаленный от расположения основной компании регион, при создании транснациональных корпораций.