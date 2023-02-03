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Определение термина "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость"

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость -
расчеты по налогу на добавленную стоимость, составленные на основании журналов-ордеров, ведомостей, машинограмм и других регистров бухгалтерского учета по заготовке материальных ценностей, реализации продукции (работ, услуг) и других активов, а также данных об оборотах по реализации продукции (работ, услуг), отраженных на счетах 46 «Реализация продукции (работ, услуг)», 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств», 48 «Реализация прочих активов».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка