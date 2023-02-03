Капитал

(лат. capitalis — главный) — в широком смысле — это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком смысле — это вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств производства (физический К.). Принято различать основной К., представляющий часть капитальных средств, участвующую в производстве в течение многих циклов, и оборотный К., участвующий и полностью расходуемый в течение одного цикла. Под денежным К. понимают денежные средства, с помощью которых приобретается физический К. Термин «капитал», в значении «капитальные вложения материальных и денежных средств в экономику, в производство» называют также капиталовложениями, или инвестициями.