Чеки на аванс и на предоплату: как не нарушить закон 54-ФЗ

Коротко

— Операции с авансами или предоплатами обычно оформляют двумя чеками — и на аванс, и на предоплату.

— Если нужно зачесть предоплату или аванс, надо заранее учитывать порядок оформления чеков.

— Предварительная оплата обеспечивает выполнение условий договора или передачу прав на товар клиенту. Аванс же не гарантирует оказание услуги и считается предварительным способом расчёта.