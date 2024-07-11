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Эквайринг
Эквайринг

Платёжные системы

Когда покупатель прикладывает банковскую карточку к терминалу эквайринга, для него всё выглядит просто: он в одно движение оплачивает покупку и получает товар. Но на самом деле за этим коротким действием стоит сложная работа платёжной системы. 

11.07.2024
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В этой статье расскажем, что такое платёжные системы и как они работают. Разберёмся, какие платёжные системы бывают и на что обратить внимание при выборе платёжной системы в России. 

Что такое платёжная система?

Платёжная система — это система для отправления и получения денег. Проще говоря, посредник между покупателем и продавцом при безналичной оплате. Именно благодаря платёжной системе средства с одного счёта могут попасть на другой. 

Как работают платёжные системы? 

Платёжными системами пользуются практически все:

  • физические лица, которые платят банковской картой в магазине;
  • заказчики маркетплейсов и интернет-магазинов, которые оплачивают покупки онлайн;
  • ИП и юрлица, которые отправляют платежи.

Обычно в процедуре безналичного платежа участвуют: 

  • платёжная система;
  • покупатель;
  • продавец;
  • банк покупателя (банк-эмитент);
  • банк продавца (банк-эквайер). 

Процесс может незначительно меняться в зависимости от того, кто, кому и каким способом переводит деньги. Расчёты по безналу делятся на два основных вида. К ним относятся оплата картой и через интернет. 

Оплата картой через терминал эквайринга

Для приёма платежей от покупателей предприниматели используют торговый эквайринг. Это современная технология, которая позволяет принимать безналичные платежи в магазинах, ресторанах, салонах красоты и других торговых точках.

Терминалы эквайринга бывают разных видов: 

  • стационарные;
  • переносные; 
  • объединённые с онлайн-кассой. 

Модель выбирают с учётом специфики бизнеса. Например, курьеры пользуются переносными терминалами. А владельцы стационарных торговых точек — обычными. Для примера: вот как проходит оплата картой через стационарный терминал. 

  1. Покупатель выбирает товар и отбивает его на кассе.
  2. Покупатель прикладывает банковскую карту к терминалу эквайринга. 
  3. Банк-эквайер обращается к платёжной системе. 
  4. Платёжная система распознаёт, кому и в каком банке принадлежит банковская карта. Затем запрашивает у банка-эмитента подтверждение на разрешение проведения транзакции.
  5. Банк-эмитент проверяет, есть ли на счёте нужная сумма, какие существуют лимиты и ограничения. Если всё в порядке, банк одобряет операцию. 
  6. Оплата проходит успешно, покупатель получает товар и чек. 

Если возникли проблемы, на терминале высвечивается информация об отказе. Например, такое может быть, если на счёте кончились деньги. Можно пополнить его и повторить попытку. 

Подключить торговый эквайринг можно в Точке. 

  • Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%. 
  • Ставка при оплате картой — от 1,14%. 
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Онлайн-оплата

Второй распространённый вид безналичных расчётов для всех групп покупателей — интернет-эквайринг. Маркетплейсы, службы доставки продуктов, онлайн-заказ мебели или одежды: за всё это рассчитываются дистанционно. Как же выглядит процесс оплаты изнутри?

  1. Покупатель заходит на маркетплейс или в интернет-магазин, выбирает товар и переходит к оплате. 
  2. На экране открывается форма оплаты. 
  3. Покупатель вводит данные карты: номер, срок действия и код CVV. 
  4. Информация передаётся в платёжную систему и банк-эмитент.
  5. Банк-эмитент проверяет, что всё хорошо: смотрит баланс и статус карты.
  6. Если нужно подтверждение через 3D-Secure, открывается страница банка эмитента, и покупателю приходит код. 
  7. Если всё хорошо и проверки пройдены, информация передается через ПС в банк эквайрер, а на платежной форме показывается окно успешной оплаты.

Интересный факт: на самом деле деньги из одного банка зачисляются в другой не мгновенно. Обычно они приходят только на следующий день. 

Но платёжная система выступает гарантом того, что деньги будут зачислены. Именно благодаря её работе продавец может получить безналичные деньги, а покупатель — товар. 

Подключить интернет-эквайринг можно в Точке. Вы сможете добавить платёжную форму на сайт или в приложение, а также создавать ссылки на оплату в личном кабинете. Комиссия — от 0,4% до 0,7% за платежи по QR-коду. За платёжные операции по банковским картам — от 1,5%.

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Виды платёжных систем

Современные платёжные системы различаются по территории, на которой работают. Они делятся на международные и национальные. 

Международные

К международным платёжным системам относятся те, которые работают сразу с большим количеством стран. Они позволяют отправлять переводы по всему миру: из одной страны в другую. 

Одни из самых известных — Visa и Mastercard. В 2022 году они ушли из России, но расплачиваться ими внутри РФ по-прежнему можно. 

Национальные 

Национальные платёжные системы — те, которые работают внутри страны без обращения к иностранным посредникам. Например, российская система платёжных карт — Мир. 

Оператором выступает национальная система платёжных карт. НПСК принадлежит Центральному банку Российской Федерации. Это позволяет бесперебойно проводить транзакции по банковским картам внутри России и не зависеть от внешних обстоятельств.

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Платёжные системы банковских карт

На банковской карте указано, к какой платёжной системе она подключена. Логотип ПС часто располагают в правом нижнем углу, но он может быть расположен и в других местах.

В России большая часть карт работает с системой Мир. Ей можно расплачиваться на территории РФ, но в других странах её тоже принимают. Существуют нюансы: например, в Беларуси можно платить картами Мир без ограничений, а в Армении их принимает только один банк. 

В России продолжают работать выпущенные карты Виза и Мастеркард. Несмотря на то, что платёжные системы ушли из России, выпущенными картами можно расплачиваться. За границей их не принимают, но на территории РФ они функционируют. 

Ещё одна платёжная система — Union Pay. Обычно её используют для расчётов за границей, например, в Турции. 

Электронные платёжные системы

Для онлайн-оплаты в интернет-магазинах или на маркетплейсах есть электронные платёжные системы — ЭПС. Они позволяют оплачивать покупки и услуги рублями, а ещё — открывать виртуальные кошельки. 

В виртуальных кошельках хранятся электронные деньги. Это обычные безналичные деньги, только они хранятся не на банковских счетах, а в электронных платёжных системах. Пополнять виртуальный кошелёк можно с банковской карты, через специальный терминал или переводом с другого электронного кошелька. 

Электронные системы платежей подключают к сайтам, маркетплейсам, блогам, интернет-сервисам. Они могут играть роль агрегаторов и позволять подключить на сайт несколько инструментов для оплаты. Например, на ЮKassa или Robokassa можно подключить целую группу способов. 

Электронный кошелёк можно использовать для электронных платежей: 

  • оплаты покупок;
  • отправления переводов;
  • онлайн-платежей. 

Электронные деньги можно перевести в наличные или безналичные.

Платёжные системы

Как выбрать платёжную систему в России?

При выборе платёжной системы в России отталкивайтесь от того, кому и для чего она нужна. 

Для физлиц: простой и надёжный вариант — Мир. Принимают везде в России, надёжна и не зависит от внешних факторов. Также можно использовать Visa и MasterCard, но только до окончания срока действия. Не факт, что потом удастся получить новую карту. Для платежей за границей можно открыть карту Юнион Пэй.

Также можно открыть электронный кошелёк.

Для бизнеса: ИП, юрлица и самозанятые могут подключить на свой сайт и платёжную систему Мир, и электронные платёжные системы. Например, ЮKassa. 

Для самозанятых в России появился специализированный платёжный сервис Кошелёк. Через него можно выставлять счета клиентам, создавать многоразовые ссылки для оплаты, подключать интернет-эквайринг

При выборе платёжной системы в России обращайте внимание на 5 моментов: 

  • Легальность. Важно, чтобы платёжная система продолжала законно работать в России на текущий момент. 
  • Репутация. Изучите отзывы и узнайте, нет ли скрытых комиссий и иных подводных камней. 
  • Условия вывода средств. Сравните размер комиссии и других платежей.
  • Удобство интеграции на сайт. Желательно, чтобы подключить систему было легко и справиться с этим можно было без вызова специалиста. 
  • Количество партнёров. Чем больше способов приёма платежей есть, тем лучше это для бизнеса.

ИП и юридические лица могут принимать платежи от покупателей через эквайринг. Есть два вида: торговый и интернет-эквайринг. 

  • Торговый эквайринг — для приёма платежей через терминал в торговых точках или при доставке. 
  • Интернет-эквайринг — для приёма платежей онлайн: на сайте, в соцсетях и мессенджерах. 

В Точке можно подключить оба вида эквайринга.

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Платёжные системы: что такое, виды, как выбрать систему электронных платежей в России – Банк Точка