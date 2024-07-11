В этой статье расскажем, что такое платёжные системы и как они работают. Разберёмся, какие платёжные системы бывают и на что обратить внимание при выборе платёжной системы в России.

Что такое платёжная система?

Платёжная система — это система для отправления и получения денег. Проще говоря, посредник между покупателем и продавцом при безналичной оплате. Именно благодаря платёжной системе средства с одного счёта могут попасть на другой.

Как работают платёжные системы?

Платёжными системами пользуются практически все:

физические лица, которые платят банковской картой в магазине;

магазине; заказчики маркетплейсов и интернет-магазинов, которые оплачивают покупки онлайн;

интернет-магазинов, которые оплачивают покупки онлайн; ИП и юрлица, которые отправляют платежи.

Обычно в процедуре безналичного платежа участвуют:

платёжная система;

покупатель;

продавец;

банк покупателя (банк-эмитент);

банк продавца (банк-эквайер).

Процесс может незначительно меняться в зависимости от того, кто, кому и каким способом переводит деньги. Расчёты по безналу делятся на два основных вида. К ним относятся оплата картой и через интернет.

Оплата картой через терминал эквайринга

Для приёма платежей от покупателей предприниматели используют торговый эквайринг. Это современная технология, которая позволяет принимать безналичные платежи в магазинах, ресторанах, салонах красоты и других торговых точках.

Терминалы эквайринга бывают разных видов:

стационарные;

переносные;

объединённые с онлайн-кассой.

Модель выбирают с учётом специфики бизнеса. Например, курьеры пользуются переносными терминалами. А владельцы стационарных торговых точек — обычными. Для примера: вот как проходит оплата картой через стационарный терминал.

Покупатель выбирает товар и отбивает его на кассе. Покупатель прикладывает банковскую карту к терминалу эквайринга. Банк-эквайер обращается к платёжной системе. Платёжная система распознаёт, кому и в каком банке принадлежит банковская карта. Затем запрашивает у банка-эмитента подтверждение на разрешение проведения транзакции. Банк-эмитент проверяет, есть ли на счёте нужная сумма, какие существуют лимиты и ограничения. Если всё в порядке, банк одобряет операцию. Оплата проходит успешно, покупатель получает товар и чек.

Если возникли проблемы, на терминале высвечивается информация об отказе. Например, такое может быть, если на счёте кончились деньги. Можно пополнить его и повторить попытку.

Подключить торговый эквайринг можно в Точке. Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%.

оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%. Ставка при оплате картой — от 1,1 4%.

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Онлайн-оплата

Второй распространённый вид безналичных расчётов для всех групп покупателей — интернет-эквайринг. Маркетплейсы, службы доставки продуктов, онлайн-заказ мебели или одежды: за всё это рассчитываются дистанционно. Как же выглядит процесс оплаты изнутри?

Покупатель заходит на маркетплейс или в интернет-магазин, выбирает товар и переходит к оплате. На экране открывается форма оплаты. Покупатель вводит данные карты: номер, срок действия и код CVV. Информация передаётся в платёжную систему и банк-эмитент. Банк-эмитент проверяет, что всё хорошо: смотрит баланс и статус карты. Если нужно подтверждение через 3D-Secure, открывается страница банка эмитента, и покупателю приходит код. Если всё хорошо и проверки пройдены, информация передается через ПС в банк эквайрер, а на платежной форме показывается окно успешной оплаты.

Интересный факт: на самом деле деньги из одного банка зачисляются в другой не мгновенно. Обычно они приходят только на следующий день.

Но платёжная система выступает гарантом того, что деньги будут зачислены. Именно благодаря её работе продавец может получить безналичные деньги, а покупатель — товар.

Подключить интернет-эквайринг можно в Точке. Вы сможете добавить платёжную форму на сайт или в приложение, а также создавать ссылки на оплату в личном кабинете. Комиссия — от 0,4% до 0,7% за платежи по QR-коду. За платёжные операции по банковским картам — от 1,5%. Подробнее

Виды платёжных систем

Современные платёжные системы различаются по территории, на которой работают. Они делятся на международные и национальные.

Международные

К международным платёжным системам относятся те, которые работают сразу с большим количеством стран. Они позволяют отправлять переводы по всему миру: из одной страны в другую.

Одни из самых известных — Visa и Mastercard. В 2022 году они ушли из России, но расплачиваться ими внутри РФ по-прежнему можно.

Национальные

Национальные платёжные системы — те, которые работают внутри страны без обращения к иностранным посредникам. Например, российская система платёжных карт — Мир.

Оператором выступает национальная система платёжных карт. НПСК принадлежит Центральному банку Российской Федерации. Это позволяет бесперебойно проводить транзакции по банковским картам внутри России и не зависеть от внешних обстоятельств.

Платёжные системы банковских карт

На банковской карте указано, к какой платёжной системе она подключена. Логотип ПС часто располагают в правом нижнем углу, но он может быть расположен и в других местах.

В России большая часть карт работает с системой Мир. Ей можно расплачиваться на территории РФ, но в других странах её тоже принимают. Существуют нюансы: например, в Беларуси можно платить картами Мир без ограничений, а в Армении их принимает только один банк.

В России продолжают работать выпущенные карты Виза и Мастеркард. Несмотря на то, что платёжные системы ушли из России, выпущенными картами можно расплачиваться. За границей их не принимают, но на территории РФ они функционируют.

Ещё одна платёжная система — Union Pay. Обычно её используют для расчётов за границей, например, в Турции.

Электронные платёжные системы

Для онлайн-оплаты в интернет-магазинах или на маркетплейсах есть электронные платёжные системы — ЭПС. Они позволяют оплачивать покупки и услуги рублями, а ещё — открывать виртуальные кошельки.

В виртуальных кошельках хранятся электронные деньги. Это обычные безналичные деньги, только они хранятся не на банковских счетах, а в электронных платёжных системах. Пополнять виртуальный кошелёк можно с банковской карты, через специальный терминал или переводом с другого электронного кошелька.

Электронные системы платежей подключают к сайтам, маркетплейсам, блогам, интернет-сервисам. Они могут играть роль агрегаторов и позволять подключить на сайт несколько инструментов для оплаты. Например, на ЮKassa или Robokassa можно подключить целую группу способов.

Электронный кошелёк можно использовать для электронных платежей:

оплаты покупок;

отправления переводов;

онлайн-платежей.

Электронные деньги можно перевести в наличные или безналичные.

Как выбрать платёжную систему в России?

При выборе платёжной системы в России отталкивайтесь от того, кому и для чего она нужна.

Для физлиц: простой и надёжный вариант — Мир. Принимают везде в России, надёжна и не зависит от внешних факторов. Также можно использовать Visa и MasterCard, но только до окончания срока действия. Не факт, что потом удастся получить новую карту. Для платежей за границей можно открыть карту Юнион Пэй.

Также можно открыть электронный кошелёк.

Для бизнеса: ИП, юрлица и самозанятые могут подключить на свой сайт и платёжную систему Мир, и электронные платёжные системы. Например, ЮKassa.

Для самозанятых в России появился специализированный платёжный сервис Кошелёк. Через него можно выставлять счета клиентам, создавать многоразовые ссылки для оплаты, подключать интернет-эквайринг.

При выборе платёжной системы в России обращайте внимание на 5 моментов:

Легальность. Важно, чтобы платёжная система продолжала законно работать в России на текущий момент.

Важно, чтобы платёжная система продолжала законно работать в России на текущий момент. Репутация. Изучите отзывы и узнайте, нет ли скрытых комиссий и иных подводных камней.

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