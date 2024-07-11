В этой статье расскажем, что такое платёжные системы и как они работают. Разберёмся, какие платёжные системы бывают и на что обратить внимание при выборе платёжной системы в России.
Что такое платёжная система?
Платёжная система — это система для отправления и получения денег. Проще говоря, посредник между покупателем и продавцом при безналичной оплате. Именно благодаря платёжной системе средства с одного счёта могут попасть на другой.
Как работают платёжные системы?
Платёжными системами пользуются практически все:
- физические лица, которые платят банковской картой в магазине;
- заказчики маркетплейсов и интернет-магазинов, которые оплачивают покупки онлайн;
- ИП и юрлица, которые отправляют платежи.
Обычно в процедуре безналичного платежа участвуют:
- платёжная система;
- покупатель;
- продавец;
- банк покупателя (банк-эмитент);
- банк продавца (банк-эквайер).
Процесс может незначительно меняться в зависимости от того, кто, кому и каким способом переводит деньги. Расчёты по безналу делятся на два основных вида. К ним относятся оплата картой и через интернет.
Оплата картой через терминал эквайринга
Для приёма платежей от покупателей предприниматели используют торговый эквайринг. Это современная технология, которая позволяет принимать безналичные платежи в магазинах, ресторанах, салонах красоты и других торговых точках.
Терминалы эквайринга бывают разных видов:
- стационарные;
- переносные;
- объединённые с онлайн-кассой.
Модель выбирают с учётом специфики бизнеса. Например, курьеры пользуются переносными терминалами. А владельцы стационарных торговых точек — обычными. Для примера: вот как проходит оплата картой через стационарный терминал.
- Покупатель выбирает товар и отбивает его на кассе.
- Покупатель прикладывает банковскую карту к терминалу эквайринга.
- Банк-эквайер обращается к платёжной системе.
- Платёжная система распознаёт, кому и в каком банке принадлежит банковская карта. Затем запрашивает у банка-эмитента подтверждение на разрешение проведения транзакции.
- Банк-эмитент проверяет, есть ли на счёте нужная сумма, какие существуют лимиты и ограничения. Если всё в порядке, банк одобряет операцию.
- Оплата проходит успешно, покупатель получает товар и чек.
Если возникли проблемы, на терминале высвечивается информация об отказе. Например, такое может быть, если на счёте кончились деньги. Можно пополнить его и повторить попытку.
Подключить торговый эквайринг можно в Точке.
- Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%.
- Ставка при оплате картой — от 1,14%.
- Зачисление выручки — от 15 секунд.
- Подключение и настройка — бесплатно.
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Онлайн-оплата
Второй распространённый вид безналичных расчётов для всех групп покупателей — интернет-эквайринг. Маркетплейсы, службы доставки продуктов, онлайн-заказ мебели или одежды: за всё это рассчитываются дистанционно. Как же выглядит процесс оплаты изнутри?
- Покупатель заходит на маркетплейс или в интернет-магазин, выбирает товар и переходит к оплате.
- На экране открывается форма оплаты.
- Покупатель вводит данные карты: номер, срок действия и код CVV.
- Информация передаётся в платёжную систему и банк-эмитент.
- Банк-эмитент проверяет, что всё хорошо: смотрит баланс и статус карты.
- Если нужно подтверждение через 3D-Secure, открывается страница банка эмитента, и покупателю приходит код.
- Если всё хорошо и проверки пройдены, информация передается через ПС в банк эквайрер, а на платежной форме показывается окно успешной оплаты.
Интересный факт: на самом деле деньги из одного банка зачисляются в другой не мгновенно. Обычно они приходят только на следующий день.
Но платёжная система выступает гарантом того, что деньги будут зачислены. Именно благодаря её работе продавец может получить безналичные деньги, а покупатель — товар.
Подключить интернет-эквайринг можно в Точке. Вы сможете добавить платёжную форму на сайт или в приложение, а также создавать ссылки на оплату в личном кабинете. Комиссия — от 0,4% до 0,7% за платежи по QR-коду. За платёжные операции по банковским картам — от 1,5%.
Виды платёжных систем
Современные платёжные системы различаются по территории, на которой работают. Они делятся на международные и национальные.
Международные
К международным платёжным системам относятся те, которые работают сразу с большим количеством стран. Они позволяют отправлять переводы по всему миру: из одной страны в другую.
Одни из самых известных — Visa и Mastercard. В 2022 году они ушли из России, но расплачиваться ими внутри РФ по-прежнему можно.
Национальные
Национальные платёжные системы — те, которые работают внутри страны без обращения к иностранным посредникам. Например, российская система платёжных карт — Мир.
Оператором выступает национальная система платёжных карт. НПСК принадлежит Центральному банку Российской Федерации. Это позволяет бесперебойно проводить транзакции по банковским картам внутри России и не зависеть от внешних обстоятельств.
Платёжные системы банковских карт
На банковской карте указано, к какой платёжной системе она подключена. Логотип ПС часто располагают в правом нижнем углу, но он может быть расположен и в других местах.
В России большая часть карт работает с системой Мир. Ей можно расплачиваться на территории РФ, но в других странах её тоже принимают. Существуют нюансы: например, в Беларуси можно платить картами Мир без ограничений, а в Армении их принимает только один банк.
В России продолжают работать выпущенные карты Виза и Мастеркард. Несмотря на то, что платёжные системы ушли из России, выпущенными картами можно расплачиваться. За границей их не принимают, но на территории РФ они функционируют.
Ещё одна платёжная система — Union Pay. Обычно её используют для расчётов за границей, например, в Турции.
Электронные платёжные системы
Для онлайн-оплаты в интернет-магазинах или на маркетплейсах есть электронные платёжные системы — ЭПС. Они позволяют оплачивать покупки и услуги рублями, а ещё — открывать виртуальные кошельки.
В виртуальных кошельках хранятся электронные деньги. Это обычные безналичные деньги, только они хранятся не на банковских счетах, а в электронных платёжных системах. Пополнять виртуальный кошелёк можно с банковской карты, через специальный терминал или переводом с другого электронного кошелька.
Электронные системы платежей подключают к сайтам, маркетплейсам, блогам, интернет-сервисам. Они могут играть роль агрегаторов и позволять подключить на сайт несколько инструментов для оплаты. Например, на ЮKassa или Robokassa можно подключить целую группу способов.
Электронный кошелёк можно использовать для электронных платежей:
- оплаты покупок;
- отправления переводов;
- онлайн-платежей.
Электронные деньги можно перевести в наличные или безналичные.
Как выбрать платёжную систему в России?
При выборе платёжной системы в России отталкивайтесь от того, кому и для чего она нужна.
Для физлиц: простой и надёжный вариант — Мир. Принимают везде в России, надёжна и не зависит от внешних факторов. Также можно использовать Visa и MasterCard, но только до окончания срока действия. Не факт, что потом удастся получить новую карту. Для платежей за границей можно открыть карту Юнион Пэй.
Также можно открыть электронный кошелёк.
Для бизнеса: ИП, юрлица и самозанятые могут подключить на свой сайт и платёжную систему Мир, и электронные платёжные системы. Например, ЮKassa.
Для самозанятых в России появился специализированный платёжный сервис Кошелёк. Через него можно выставлять счета клиентам, создавать многоразовые ссылки для оплаты, подключать интернет-эквайринг.
При выборе платёжной системы в России обращайте внимание на 5 моментов:
- Легальность. Важно, чтобы платёжная система продолжала законно работать в России на текущий момент.
- Репутация. Изучите отзывы и узнайте, нет ли скрытых комиссий и иных подводных камней.
- Условия вывода средств. Сравните размер комиссии и других платежей.
- Удобство интеграции на сайт. Желательно, чтобы подключить систему было легко и справиться с этим можно было без вызова специалиста.
- Количество партнёров. Чем больше способов приёма платежей есть, тем лучше это для бизнеса.
ИП и юридические лица могут принимать платежи от покупателей через эквайринг. Есть два вида: торговый и интернет-эквайринг.
- Торговый эквайринг — для приёма платежей через терминал в торговых точках или при доставке.
- Интернет-эквайринг — для приёма платежей онлайн: на сайте, в соцсетях и мессенджерах.
В Точке можно подключить оба вида эквайринга.