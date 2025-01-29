Непробитый чек и другие нарушения по онлайн-кассам, за которые штрафуют в 2026 году

Коротко Вот список 10 самых распространённых нарушений, которые совершают ИП и ООО: — Отсутствие ККТ. — Незарегистрированная ККТ. — Непробитый чек. — Чек с ошибкой. — Работа без ОФД. — Невыдача чека покупателю. — Нарушение сроков или порядка перерегистрации ККТ. — Непредоставление данных по запросу ФНС. — Нарушение при снятии ККТ с учёта. В статье Точка Банк приводит примеры и разбирает ответственность за каждое нарушение.

За нарушения по онлайн‑кассам предпринимателей штрафует налоговая. С 1 сентября 2026 года штрафы могут увеличиться, а ответственность — ужесточиться.

Кто обязан использовать онлайн-кассу в 2026 году

Работать с контрольно-кассовой техникой обязаны большинство ИП и компаний, которые принимают оплату от покупателей. Но в законе есть исключения, которые перечислены во втором пункте статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ.

Основные категории, которые могут работать без онлайн-кассы:

Самозанятые на НПД

Некоторые ИП на ПСН, но только по видам деятельности, которые прямо указаны в законе

Продавцы на рынках, ярмарках и выставках, если торговое место не относится к обустроенным

Предприниматели, которые ремонтируют обувь

Продавцы газет и журналов

Продавцы мороженого, разливных напитков, овощей, фруктов и отдельных товаров из автоцистерн

Мастера, которые продают изделия народных художественных промыслов собственного производства

Отдельные правила действуют для труднодоступных местностей. Если в населённом пункте нет стабильной связи, онлайн-кассу можно не применять, но покупателю всё равно нужно выдать документ, подтверждающий расчёт.

Во всех остальных случаях онлайн-касса, как правило, обязательна. Если налоговая обнаружит нарушение, например непробитый чек, работу без ОФД или ошибку в регистрационных данных ККТ, предпринимателя могут оштрафовать.

Штрафы за нарушения по онлайн-кассам

Нарушение ИП или должностное лицо Юрлицо Отсутствие ККТ 25–50% от суммы расчёта, минимум 10 000 ₽ 75–100% от суммы расчёта, минимум 30 000 ₽ Незарегистрированная ККТ 1 500–3 000 ₽ 5 000–10 000 ₽ Непробитый чек 2 000 ₽ 10 000 ₽ Чек с ошибкой 1 500–3 000 ₽ 5 000–10 000 ₽ Работа без ОФД 1 500–3 000 ₽ 5 000–10 000 ₽ Невыдача чека покупателю Предупреждение или штраф до 2 000 ₽ Предупреждение или штраф до 10 000 ₽ Нарушение сроков или порядка перерегистрации ККТ 1 500–3 000 ₽ 5 000–10 000 ₽ Непредоставление данных по запросу ФНС Наказание зависит от состава нарушения Наказание зависит от состава нарушения Нарушение при снятии ККТ с учёта 5 000–10 000 ₽ 5 000–10 000 ₽

Как изменятся штрафы за ККТ с сентября 2026 года

С сентября 2026 года штрафы за нарушения при работе с онлайн-кассами могут вырасти, если примут поправки в КоАП. Законопроект находится на стадии рассмотрения в Госдуме и окончательно не принят, поэтому новые суммы штрафов пока проектные и не действуют.

Нарушение Было Может стать Неприменение ККТ для должностных лиц и ИП От 10 000 ₽ От 30 000 ₽ Неприменение ККТ для юрлиц От 30 000 ₽ От 150 000 ₽ Повторное неприменение ККТ, если сумма расчётов без кассы менее 1 млн ₽ Отдельного повышенного минимума для такой ситуации не было Для должностных лиц — от 60 000 ₽



Для ИП и юрлиц — от 300 000 ₽

Третье и следующие нарушения, если сумма расчётов без кассы менее 1 млн ₽ Отдельного повышенного минимума для такой ситуации не было Для должностных лиц — от 150 000 ₽



Для ИП и юрлиц — от 750 000 ₽

Невыдача бумажного чека или ненаправление электронного чека покупателю 10 000 ₽ 50 000 ₽

Главное потенциальное изменение — штрафы станут прогрессивными. Чем чаще бизнес нарушает правила применения ККТ, тем выше будет минимальная сумма взыскания. Кроме того, ФНС сможет возбуждать дела по данным дистанционного контроля, то есть без выездной проверки.

Помимо размера штрафа и прогрессивной шкалы, ожидается ещё одно изменение — ИП приравняют к юридическим лицам. Сейчас ИП по кассовым нарушениям отвечают как должностные лица, поэтому минимальный штраф для предпринимателя ниже, чем для компании. Например, за неприменение онлайн-кассы ИП может получить штраф от 10 000 ₽, а юрлицо — от 30 000 ₽.

Если поправки примут, то помимо штрафов новых размеров для предпринимателей будут действовать такие же ставки, как для организаций. Это значит, что штраф за неприменение ККТ для предпринимателя может вырасти до 150 000 ₽, а за повторное нарушение до 300 000 ₽.

Штраф за отсутствие онлайн-кассы

В чём нарушение: предприниматель не установил ККТ и не пробивает чеки. Это мешает контролю со стороны налоговой, поэтому ФНС может оштрафовать.



Ответственность: для ИП — штраф от 25 до 50% от суммы расчёта (минимум 10 000 ₽). Для юрлиц — от 75 до 100% от суммы (минимум 30 000 ₽).

Как избежать: проверить, обязаны ли вы использовать онлайн-кассу. Если да, купите её и зарегистрируйте в налоговой.

ПРИМЕР ИП открыл маленький продуктовый магазин в новом районе. Он начал продавать товары без контрольно‑кассовой техники и объяснял покупателям, что просто не успел её установить. Один из покупателей сообщил в налоговую, что ему не выдали чек. Теперь предпринимателю грозит штраф.

Штраф за повторные нарушения

В чём нарушение: бизнес уже штрафовали за неприменение онлайн-кассы, но нарушение повторилось.

Ответственность: если сумма расчётов без кассы составила 1 млн ₽ и более, последствия будут серьёзнее обычного штрафа. Должностное лицо могут дисквалифицировать на срок от 1 года до 2 лет, а работу ИП или компании приостановить на срок до 90 суток. Если повторное нарушение есть, но сумма менее 1 млн ₽, то применяется ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ — стандартный штраф за неприменение ККТ.

Как избежать: если штраф за неприменение ККТ уже был, важно не откладывать устранение проблем. Проверьте, где в бизнесе принимают оплату, все ли точки подключены к кассе и не проходят ли расчёты наличными, переводами или через эквайринг без фискального чека.

ПРИМЕР Магазин уже штрафовали за продажи без онлайн‑кассы. После этого часть оплат всё равно принимали мимо ККТ. Когда налоговая повторно выявила нарушение, сумма таких расчётов превысила 1 млн ₽. В этом случае бизнес рискует не только новым штрафом, но и приостановкой работы.

Штраф за незарегистрированную ККТ

В чём нарушение: онлайн-касса есть, но она не зарегистрирована в налоговой. Соответственно, ФНС не получает данные о платежах.

Ответственность: для ИП и должностных лиц — штраф от 1 500 до 3 000 ₽, для юрлиц — от 5 000 до 10 000 ₽. В некоторых случаях можно обойтись предупреждением.

Как избежать: после покупки онлайн-кассы обязательно зарегистрируйте её в налоговой. Для этого надо подать в ФНС заявление. В нём указывают данные ИП или юрлица, модель и номер контрольно-кассового оборудования, а также модель и номер фискального накопителя. Подать заявление можно онлайн или лично в любом отделении налоговой.

ПРИМЕР Предприниматель купил онлайн‑кассу и получил регистрационный номер ККТ в ФНС. Он решил, что теперь устройство зарегистрировано в налоговой. Но на самом деле, чтобы зарегистрировать ККТ, надо было выполнить ещё несколько действий: ввести в кассу регистрационный номер, получить отчёт о регистрации, передать его в ФНС и получить карточку о регистрации.

Штраф за непробитый чек

В чём нарушение: продавец должен выдать покупателю чек или БСО, если возможности напечатать чек не было. Когда этого не делают, налоговая не может узнать о покупке и убедиться, что налоги начислены правильно. Поэтому непробитый чек считается нарушением.

Ответственность: за непробитие чека ККТ штраф для ИП может быть 2 000 ₽, а для юрлица — 10 000 ₽. При первом непробитом чеке можно обойтись предупреждением.

Как избежать: для ФФД 1.05 сформируйте акт, присвойте ему номер и сформируйте чек коррекции. Для ФФД 1.1 и ФФД 1.2 сформируйте только чек коррекции. В течение трёх дней направьте в налоговую уведомление о непробитом чеке и приложите акт. Это важно делать вовремя: если успеете, штраф за непробитый чек для ИП и ООО могут не выписать.

Особенности: ФФД — это формат фискальных данных, то есть набор правил, по которым касса формирует и передаёт чеки в налоговую. Версию ФФД можно посмотреть в настройках кассы, отчёте о регистрации или карточке регистрации ККТ на сайте ФНС. От версии зависит, как исправлять ошибку, — через чек коррекции, чек возврата или дополнительные документы.

ПРИМЕР Продавец принял оплату по эквайрингу, но не выпустил слип‑чек и фискальный чек. Он быстро это понял, поэтому оформил чек коррекции и подал в ФНС заявление о непробитом чеке.

Штраф за чек с ошибкой

В чём нарушение: если продавец путает безналичный и наличный способы оплаты, пробивает лишние товары или указывает неправильную стоимость позиции, реальная сумма выручки расходится с данными по контрольно-кассовому оборудованию.

Ответственность: для ИП и должностных лиц — штраф от 1 500 до 3 000 ₽, для юрлиц — от 5 000 до 10 000 ₽. В некоторых случаях можно обойтись предупреждением.

Как избежать: если перепутали безналичный и наличный способы оплаты, в ФФД 1.05 оформите чек на возврат, а в ФФД 1.1 и 1.2 — чек коррекции. Затем сформируйте правильный чек и отправьте уведомление о нарушении в налоговую. Делать это надо вовремя — в течение трёх дней. А если пробили лишние товары или позиции по некорректной стоимости, оформите чек коррекции и сообщите о нарушении в ФНС.

ПРИМЕР Кассир случайно пробил покупателю две банки зелёного горошка вместо одной. Покупатель заметил ошибку и вернулся. Продавец признал, что пробил лишний товар, оформил чек с признаком «Возврат прихода», вернул деньги за одну банку и сформировал новый чек с признаком расчёта «Приход».

Штраф за работу без ОФД

В чём нарушение: онлайн-касса должна не только печатать чеки, но и передавать данные о расчётах оператору фискальных данных. ОФД отправляет эту информацию в налоговую. Если договор с оператором закончился, кассу не подключили к ОФД или чеки не уходят в ФНС, кассу применяют с нарушением.

Ответственность: для ИП и должностных лиц — штраф от 1 500 до 3 000 ₽, для юрлиц — от 5 000 до 10 000 ₽. В некоторых случаях можно обойтись предупреждением.

Как избежать: проверьте, что договор с ОФД действует, а касса передаёт чеки. Это можно сделать в личном кабинете оператора. Если чеки перестали уходить, устраните причину и восстановите передачу данных. Чем дольше чеки копятся в кассе и не попадают в ФНС, тем выше риск претензий.

ПРИМЕР Кафе сменило владельца, но договор с ОФД не переоформили. Касса продолжала печатать чеки, поэтому сотрудники думали, что всё работает правильно. Но данные о продажах в налоговую не уходили. При проверке это посчитали нарушением порядка применения ККТ.

Штраф за невыдачу чека покупателю

В чём нарушение: продавец обязан передать покупателю чек после оплаты. Это может быть бумажный чек или электронный, если покупатель до расчёта дал телефон или адрес электронной почты. Если чек сформировали, но не выдали и не отправили, это всё равно нарушение.

Ответственность: для ИП и должностных лиц — предупреждение или штраф до 2 000 ₽. Для юрлиц — предупреждение или штраф до 10 000 ₽.

Как избежать: следите, чтобы кассиры выдавали покупателям именно кассовый чек, а не только слип из банковского терминала. Для онлайн-продаж проверьте, что электронные чеки автоматически уходят покупателям после оплаты.

ПРИМЕР Покупатель оплатил товар картой. Кассир отдал ему слип из терминала и посчитал, что этого достаточно. Кассовый чек покупатель не получил, поэтому обратился в налоговую. Компанию оштрафовали за невыдачу чека.

Штраф за нарушение сроков или порядка перерегистрации ККТ

В чём нарушение: кассу нужно перерегистрировать, если изменились данные, которые указаны в карточке регистрации. Например, предприниматель переехал в другую торговую точку, сменил ОФД, заменил фискальный накопитель или изменил режим работы кассы. Если продолжить работать со старыми данными, налоговая может посчитать это нарушением.

Ответственность: для ИП и должностных лиц — штраф от 1 500 до 3 000 ₽, для юрлиц — от 5 000 до 10 000 ₽. В некоторых случаях можно получить предупреждение.

Как избежать: перед переездом, заменой фискального накопителя или сменой ОФД проверьте, нужно ли перерегистрировать кассу. Лучше сделать это сразу, чем потом объяснять налоговой, почему касса работает по старым данным.

ПРИМЕР Предприниматель перевёз кассу из одного магазина в другой, но не изменил адрес установки в ФНС. Продажи шли как обычно, чеки пробивались, но в регистрационных данных был указан старый адрес. При проверке это признали нарушением.

Штраф за непредставление данных по запросу ФНС

В чём нарушение: налоговая может запросить документы по кассе, например отчёты, фискальные документы или пояснения по расчётам. Если не ответить на требование, нарушить срок или отправить не все сведения, это могут посчитать отдельным нарушением.

Ответственность: штраф зависит от того, какие данные запросила ФНС и как она квалифицирует нарушение. В одних случаях можно обойтись предупреждением, в других — получить административный штраф.

Как избежать: проверяйте требования от ФНС и сообщения в личном кабинете. Храните документы по кассе так, чтобы их можно было быстро найти. Если в запросе есть расхождения или непонятные формулировки, лучше сразу подключить бухгалтера.

ПРИМЕР Налоговая увидела расхождения в кассовых данных и попросила компанию дать пояснения. Ответ решили подготовить позже, но пропустили срок. В итоге бизнес получил претензии не только по кассе, но и за непредставление сведений.

Штраф за нарушение при снятии ККТ с учёта

В чём нарушение: кассу нужно снять с учёта, если она больше не работает в бизнесе. Например, точку закрыли, аппарат продали или поставили вместо него новый. Пока ККТ числится в ФНС действующей, за неё отвечает предприниматель или компания. Если с регистрацией не разобраться, у налоговой могут возникнуть вопросы.

Ответственность: для ИП и должностных лиц — штраф от 1 500 до 3 000 ₽, для юрлиц — от 5 000 до 10 000 ₽. Иногда вместо штрафа выносят предупреждение.

Как избежать: если касса больше не нужна, закройте фискальный накопитель, сформируйте отчёт о закрытии и подайте заявление о снятии ККТ с учёта в ФНС.

ПРИМЕР Предприниматель открыл новый магазин и купил другую кассу. Старую убрал в подсобку и решил, что раз она не используется, ничего делать не требуется. Через время налоговая увидела, что касса всё ещё зарегистрирована, хотя чеков по ней нет. Предпринимателю пришлось объяснять, почему оборудование не сняли с учёта.

Чек-лист: как проверить кассу и снизить риск штрафа

Ошибки часто появляются в деталях — договор с ОФД закончился, фискальный накопитель просрочен, чеки не уходят в налоговую или в них не хватает обязательных реквизитов. Чтобы избежать проблемы, проверьте кассу по чек-листу.