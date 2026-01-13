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Бухгалтерия
Бухгалтерия

ФНС разъяснила, когда в 2026 году в чеке можно указывать НДС 20%

Федеральная налоговая служба ввела переходные послабления для бизнеса из-за изменения ставки НДС. Они касаются работы с онлайн-кассами и помогут предпринимателям избежать штрафов в начале 2026 года.

13.01.2026
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Федеральная налоговая служба напомнила, что с 1 января 2026 года ставка НДС повышается с 20 до 22%. В связи с этим меняются форматы фискальных документов, которые формируют онлайн-кассы.

При этом налоговики допустили использование прежней ставки НДС 20% в кассовых чеках в переходный период. Речь идёт о времени, пока производители дорабатывают прошивки ККТ и учётные программы под новую ставку налога.

ФНС сообщила, что в первом квартале 2026 года штрафовать за указание в чеке ставки НДС 20% не будут. Это послабление действует до момента обновления кассовой техники и программного обеспечения.

Также налогоплательщикам указали на обязанность формировать налоговую отчётность уже с учётом ставки НДС 22%. Даже если в чеке указана старая ставка, в декларациях должен применяться новый размер налога.

Кроме того, ФНС не планирует требовать оформления чеков коррекции из‑за применения ставки 20%. Такое правило будет действовать с 1 января 2026 года и до обновления ККТ и программ.

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НДС 20% в кассовых чеках без штрафов — послабления ФНС — Точка Банк