ФНС разъяснила, когда в 2026 году в чеке можно указывать НДС 20%

Федеральная налоговая служба напомнила, что с 1 января 2026 года ставка НДС повышается с 20 до 22%. В связи с этим меняются форматы фискальных документов, которые формируют онлайн-кассы.
При этом налоговики допустили использование прежней ставки НДС 20% в кассовых чеках в переходный период. Речь идёт о времени, пока производители дорабатывают прошивки ККТ и учётные программы под новую ставку налога.
ФНС сообщила, что в первом квартале 2026 года штрафовать за указание в чеке ставки НДС 20% не будут. Это послабление действует до момента обновления кассовой техники и программного обеспечения.
Также налогоплательщикам указали на обязанность формировать налоговую отчётность уже с учётом ставки НДС 22%. Даже если в чеке указана старая ставка, в декларациях должен применяться новый размер налога.
Кроме того, ФНС не планирует требовать оформления чеков коррекции из‑за применения ставки 20%. Такое правило будет действовать с 1 января 2026 года и до обновления ККТ и программ.