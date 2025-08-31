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Что такое налоговая база и как её определить

Разобраться в налогах проще, если понимать, от какой суммы они считаются. Именно этот показатель в законе называется налоговой базой. Для каждого налога она своя: где-то учитываются доходы и расходы, где-то стоимость имущества или мощность двигателя. В статье Точка Банк разобрал, как формируется налоговая база для бизнеса и частных лиц, какие ошибки встречаются чаще всего.

31.08.2025
12 521
12 521

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Налоговая база — это основа для расчёта любого налога. Она показывает, с какой суммы или показателя считается налог. Точка Банк разобрал, какие показатели берутся за базу при разных налогах для ИП и организаций.

Что такое налоговая база простыми словами

Налоговая или налогооблагаемая база — это сумма, с которой рассчитывается налог. Она может выражаться в деньгах, физических величинах или других показателях. Для каждого налога она своя: для налога на прибыль — это доходы минус расходы, для налога на имущество — кадастровая стоимость объекта, для транспортного налога — мощность двигателя.

ПРИМЕР
Доход ИП на ОСНО за год составил 10 млн рублей, расходы — 3,5 млн рублей. Разница составила 6,5 млн рублей и есть налоговая база, и с неё  будет рассчитан подоходный налог предпринимателя.

Объекты налогооблагаемой базы

Объект налогообложения — это то, с чего платят налог: доход, имущество, определённая операция или действие. Без него невозможно определить налоговую базу и рассчитать сумму налога.

Например, для НДФЛ объект — доходы человека: зарплата, дивиденды, продажа недвижимости. Для налога на прибыль компаний — выручка от реализации товаров или услуг, уменьшенная на расходы. Имущество тоже может быть объектом: автомобили облагаются транспортным налогом, земля — земельным. Даже сделки бывают объектом налогообложения: при продаже товаров или услуг возникает обязанность платить НДС.

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Формирование налоговой базы

Налоговая база устанавливается отдельно для каждого налога. ИП может платить несколько налогов в зависимости от выбранной системы налогообложения, и по каждому из них формируется своя база.

Если ИП на УСН «Доходы», налоговая база — это сумма доходов. А при патентной системе база — это предполагаемый годовой доход по конкретному виду деятельности, независимо от фактических поступлений.

Принципы начисления налоговой базы

При определении и учёте налоговой базы нужно соблюдать требования законодательства РФ.

Основные правила:

  • Налоговая база определяется строго по нормам Налогового кодекса.
  • ИП, компании и налоговые агенты обязаны учитывать доходы и расходы за каждый отчётный период.
  • В документах должна быть вся информация, необходимая для расчёта налоговой базы.
  • Если обнаружены ошибки в прошлом, налоговая база пересчитывается задним числом.
  • Если невозможно точно определить дату ошибки, перерасчёт проводят в текущем отчётном периоде.
  • Физические лица используют свои данные о доходах и информацию от работодателей, брокеров и других источников для расчёта налоговой базы.

Методы учёта налоговой базы

В Налоговом кодексе РФ установлены два способа определения налоговой базы: кассовый метод и метод начисления.

Кассовый метод. Доход фиксируется, когда деньги реально поступают на расчётный счёт или в кассу, также при погашении долга или обмене товарами (бартере). Расходы учитываются, когда их фактически оплатили. Такой метод используют на УСН «Доходы», ЕСХН и АУСН.

Метод начисления. Здесь важен не момент оплаты, а момент, когда появилась обязанность заплатить или право получить деньги. Например, выручка отражается в том периоде, когда товар отгружен, даже если деньги ещё не пришли. Этот метод применяют для налога на прибыль, УСН «Доходы минус расходы» и НДС.

Организации и ИП на общей системе налогообложения могут самостоятельно выбрать метод учёта доходов и расходов, но с оговорками. Так, кассовый метод разрешён, если средняя квартальная выручка не превышает 1 млн рублей. Выбранный вариант обязательно фиксируется в учётной политике.

Для тех, кто применяет специальные налоговые режимы, порядок учёта доходов и расходов установлен законодательно и выбора не предполагает.

Зависимость суммы налога от налоговой базы

Чтобы рассчитать точную сумму налога, нужно знать две величины — налоговую базу и ставку, которая к ней применяется:

Сумма налога = Налоговая база × Ставка

Чем выше налоговая база, тем больше налог, но зависимость не всегда прямая — иногда ставка растёт с увеличением базы.

Есть два типа ставок:

  • Плоская — фиксированная. Пример: ИП на УСН «Доходы» платит 6% независимо от размера дохода.
  • Прогрессивная — увеличивается с ростом базы. Например, с 2025 года НДФЛ для доходов превышающих 2,4 млн рублей составляет 15%, а свыше 5 млн рублей — 18%.
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Определяем налоговую базу для ИП и компаний

Рассмотрим основные налоги и то, что считается налогооблагаемой базой.

Вид налогаНалоговая база
Налог на прибыль организацийПрибыль в денежном выражении (доходы минус расходы)
НДФЛДоход, уменьшенный на налоговые вычеты
НДСДоход от реализации товаров, работ или услуг
Налог на добычу полезных ископаемыхСтоимость или количество добытых полезных ископаемых
АкцизыОбъём или стоимость реализованных подакцизных товаров
Водный налогЗависит от использования водного объекта: при заборе — объём забранной воды; при использовании акватории — площадь; при гидроэнергетике — объём произведённой электроэнергии; при сплаве древесины — объём,умноженный на расстояние сплава
Налог на имущество организацийСреднегодовая стоимость имущества или кадастровая стоимость по ЕГРН
Транспортный налогМощность двигателя (л. с.), паспортная тяга реактивного двигателя, валовая вместимость судна или количество единиц ТС
Налог на игорный бизнесКоличество объектов налогообложения
Налог на имущество физлицКадастровая стоимость объекта
Земельный налогКадастровая стоимость земельного участка

Для предпринимателей и организаций на специальных режимах расчёт налоговой базы отличается. Здесь учитываются особенности конкретного режима, а иногда база определяется не фактическим, а потенциально возможным доходом.

Налоговый режимНалоговая база (в денежном выражении)
УСН «Доходы»Все доходы ИП или юрлица
УСН «Доходы минус расходы»Доходы за вычетом расходов
Единый сельхозналог (ЕСХН)Доходы за вычетом расходов
Патентная система (ПСН)Потенциально возможный годовой доход по виду деятельности

Перерасчёт налоговой базы

Если выяснится, что в прошлом периоде база была рассчитана неверно, нужно пересчитать и базу, и налог за тот период. Если определить дату ошибки нельзя — перерасчёт делают в текущем периоде. После исправления отправляют уточнённую декларацию, а также пояснительную записку с объяснением причин.

Как уменьшить налогооблагаемую базу

Занижать налоговую базу нельзя — это запрещено законом. Если бухгалтер ошибётся или сделает это намеренно, ИП или компания получат штраф: 20% от неуплаченной суммы, а при умысле — до 40% (ст. 122 НК РФ).

Снизить налоговую нагрузку можно только легальными методами:

  • Переход на спецрежим. УСН, ПСН, ЕСХН созданы для упрощения налогообложения. Например, ИП на ОСНО платит подоходный налог, НДС и имущественные налоги, а на УСН — единый упрощённый налог. Если ИП подходит под условия статьи 346.12 НК, можно подать заявление о переходе до конца года.
  • Использование налоговых вычетов. Вычеты уменьшают налоговую базу законно. У ИП, который платит НДФЛ, есть такие же вычеты, как у физических лиц. Организации могут применять инвестиционные вычеты или вычеты по НДПИ.
  • Освобождение от НДС. ИП или компания  на ОСНО могут не платить НДС, если за последние три месяца выручка не превышала 2 млн рублей. Для этого нужно подать заявление в налоговую и приложить подтверждающие документы (ст. 145 НК РФ).
  • Применения доходов, не включаемые в налоговую базу. Иногда при расчёте налога можно не учитывать часть доходов. Например, компания не включает в доходы помощь от участника с долей 50% и больше. А ИП не прибавляет к доходам стоимость квартиры, подаренной близким родственником, если она не используется в бизнесе.
  • Амортизация имущества. Если в бизнесе есть техника, мебель, оборудование или здание, их стоимость можно списывать постепенно. Это называется амортизацией: цену покупки делят на несколько лет ежемесячно, и каждый год она уменьшает налоговую базу. Например, купили кофемашину за 300 000 рублей — и списываете часть суммы в расходы каждый год ежемесячно.
  • Субподряд и аутсорсинг. Часть работ можно передать подрядчикам или аутсорсинговым компаниям. Это снижает расходы на зарплату, страховые взносы и налоги с фонда оплаты труда. Главное — правильно оформить договоры, акты и счета.

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Налоговая база: что это, как рассчитывается, как уменьшить — Точка Банк