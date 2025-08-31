Что такое налоговая база и как её определить

Налоговая база — это основа для расчёта любого налога. Она показывает, с какой суммы или показателя считается налог. Точка Банк разобрал, какие показатели берутся за базу при разных налогах для ИП и организаций.
Что такое налоговая база простыми словами
Налоговая или налогооблагаемая база — это сумма, с которой рассчитывается налог. Она может выражаться в деньгах, физических величинах или других показателях. Для каждого налога она своя: для налога на прибыль — это доходы минус расходы, для налога на имущество — кадастровая стоимость объекта, для транспортного налога — мощность двигателя.
Объекты налогооблагаемой базы
Объект налогообложения — это то, с чего платят налог: доход, имущество, определённая операция или действие. Без него невозможно определить налоговую базу и рассчитать сумму налога.
Например, для НДФЛ объект — доходы человека: зарплата, дивиденды, продажа недвижимости. Для налога на прибыль компаний — выручка от реализации товаров или услуг, уменьшенная на расходы. Имущество тоже может быть объектом: автомобили облагаются транспортным налогом, земля — земельным. Даже сделки бывают объектом налогообложения: при продаже товаров или услуг возникает обязанность платить НДС.
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Формирование налоговой базы
Налоговая база устанавливается отдельно для каждого налога. ИП может платить несколько налогов в зависимости от выбранной системы налогообложения, и по каждому из них формируется своя база.
Если ИП на УСН «Доходы», налоговая база — это сумма доходов. А при патентной системе база — это предполагаемый годовой доход по конкретному виду деятельности, независимо от фактических поступлений.
Принципы начисления налоговой базы
При определении и учёте налоговой базы нужно соблюдать требования законодательства РФ.
Основные правила:
- Налоговая база определяется строго по нормам Налогового кодекса.
- ИП, компании и налоговые агенты обязаны учитывать доходы и расходы за каждый отчётный период.
- В документах должна быть вся информация, необходимая для расчёта налоговой базы.
- Если обнаружены ошибки в прошлом, налоговая база пересчитывается задним числом.
- Если невозможно точно определить дату ошибки, перерасчёт проводят в текущем отчётном периоде.
- Физические лица используют свои данные о доходах и информацию от работодателей, брокеров и других источников для расчёта налоговой базы.
Методы учёта налоговой базы
В Налоговом кодексе РФ установлены два способа определения налоговой базы: кассовый метод и метод начисления.
Кассовый метод. Доход фиксируется, когда деньги реально поступают на расчётный счёт или в кассу, также при погашении долга или обмене товарами (бартере). Расходы учитываются, когда их фактически оплатили. Такой метод используют на УСН «Доходы», ЕСХН и АУСН.
Метод начисления. Здесь важен не момент оплаты, а момент, когда появилась обязанность заплатить или право получить деньги. Например, выручка отражается в том периоде, когда товар отгружен, даже если деньги ещё не пришли. Этот метод применяют для налога на прибыль, УСН «Доходы минус расходы» и НДС.
Организации и ИП на общей системе налогообложения могут самостоятельно выбрать метод учёта доходов и расходов, но с оговорками. Так, кассовый метод разрешён, если средняя квартальная выручка не превышает 1 млн рублей. Выбранный вариант обязательно фиксируется в учётной политике.
Для тех, кто применяет специальные налоговые режимы, порядок учёта доходов и расходов установлен законодательно и выбора не предполагает.
Зависимость суммы налога от налоговой базы
Чтобы рассчитать точную сумму налога, нужно знать две величины — налоговую базу и ставку, которая к ней применяется:
Сумма налога = Налоговая база × Ставка
Чем выше налоговая база, тем больше налог, но зависимость не всегда прямая — иногда ставка растёт с увеличением базы.
Есть два типа ставок:
- Плоская — фиксированная. Пример: ИП на УСН «Доходы» платит 6% независимо от размера дохода.
- Прогрессивная — увеличивается с ростом базы. Например, с 2025 года НДФЛ для доходов превышающих 2,4 млн рублей составляет 15%, а свыше 5 млн рублей — 18%.
Определяем налоговую базу для ИП и компаний
Рассмотрим основные налоги и то, что считается налогооблагаемой базой.
|Вид налога
|Налоговая база
|Налог на прибыль организаций
|Прибыль в денежном выражении (доходы минус расходы)
|НДФЛ
|Доход, уменьшенный на налоговые вычеты
|НДС
|Доход от реализации товаров, работ или услуг
|Налог на добычу полезных ископаемых
|Стоимость или количество добытых полезных ископаемых
|Акцизы
|Объём или стоимость реализованных подакцизных товаров
|Водный налог
|Зависит от использования водного объекта: при заборе — объём забранной воды; при использовании акватории — площадь; при гидроэнергетике — объём произведённой электроэнергии; при сплаве древесины — объём,умноженный на расстояние сплава
|Налог на имущество организаций
|Среднегодовая стоимость имущества или кадастровая стоимость по ЕГРН
|Транспортный налог
|Мощность двигателя (л. с.), паспортная тяга реактивного двигателя, валовая вместимость судна или количество единиц ТС
|Налог на игорный бизнес
|Количество объектов налогообложения
|Налог на имущество физлиц
|Кадастровая стоимость объекта
|Земельный налог
|Кадастровая стоимость земельного участка
Для предпринимателей и организаций на специальных режимах расчёт налоговой базы отличается. Здесь учитываются особенности конкретного режима, а иногда база определяется не фактическим, а потенциально возможным доходом.
|Налоговый режим
|Налоговая база (в денежном выражении)
|УСН «Доходы»
|Все доходы ИП или юрлица
|УСН «Доходы минус расходы»
|Доходы за вычетом расходов
|Единый сельхозналог (ЕСХН)
|Доходы за вычетом расходов
|Патентная система (ПСН)
|Потенциально возможный годовой доход по виду деятельности
Перерасчёт налоговой базы
Если выяснится, что в прошлом периоде база была рассчитана неверно, нужно пересчитать и базу, и налог за тот период. Если определить дату ошибки нельзя — перерасчёт делают в текущем периоде. После исправления отправляют уточнённую декларацию, а также пояснительную записку с объяснением причин.
Как уменьшить налогооблагаемую базу
Занижать налоговую базу нельзя — это запрещено законом. Если бухгалтер ошибётся или сделает это намеренно, ИП или компания получат штраф: 20% от неуплаченной суммы, а при умысле — до 40% (ст. 122 НК РФ).
Снизить налоговую нагрузку можно только легальными методами:
- Переход на спецрежим. УСН, ПСН, ЕСХН созданы для упрощения налогообложения. Например, ИП на ОСНО платит подоходный налог, НДС и имущественные налоги, а на УСН — единый упрощённый налог. Если ИП подходит под условия статьи 346.12 НК, можно подать заявление о переходе до конца года.
- Использование налоговых вычетов. Вычеты уменьшают налоговую базу законно. У ИП, который платит НДФЛ, есть такие же вычеты, как у физических лиц. Организации могут применять инвестиционные вычеты или вычеты по НДПИ.
- Освобождение от НДС. ИП или компания на ОСНО могут не платить НДС, если за последние три месяца выручка не превышала 2 млн рублей. Для этого нужно подать заявление в налоговую и приложить подтверждающие документы (ст. 145 НК РФ).
- Применения доходов, не включаемые в налоговую базу. Иногда при расчёте налога можно не учитывать часть доходов. Например, компания не включает в доходы помощь от участника с долей 50% и больше. А ИП не прибавляет к доходам стоимость квартиры, подаренной близким родственником, если она не используется в бизнесе.
- Амортизация имущества. Если в бизнесе есть техника, мебель, оборудование или здание, их стоимость можно списывать постепенно. Это называется амортизацией: цену покупки делят на несколько лет ежемесячно, и каждый год она уменьшает налоговую базу. Например, купили кофемашину за 300 000 рублей — и списываете часть суммы в расходы каждый год ежемесячно.
- Субподряд и аутсорсинг. Часть работ можно передать подрядчикам или аутсорсинговым компаниям. Это снижает расходы на зарплату, страховые взносы и налоги с фонда оплаты труда. Главное — правильно оформить договоры, акты и счета.