Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ЭДО
  4. Электронные документы для алкоголя в 2026 году: что меняется для бизнеса
ЭДО
ЭДО
Маркировка
Маркировка

Электронные документы для алкоголя в 2026 году: что меняется для бизнеса

С 2026 года алкогольный рынок окончательно переходит на цифровое подтверждение оборота продукции. Разбираем, какие изменения ждут производителей, оптовиков и розницу и к чему бизнесу нужно подготовиться уже сейчас.

17.12.2025
480
480

Отправляйте УПД за пару кликов

Система сама проверит коды маркировки в УПД, спишет товары с вашего баланса и передаст данные в «Честный ЗНАК»
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Отправляйте УПД за пару кликов

Система сама проверит коды маркировки в УПД, спишет товары с вашего баланса и передаст данные в «Честный ЗНАК»
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2025 года №1944 утверждены новые требования к электронным документам для подтверждения легальности алкогольной продукции. Документ устанавливает, какие электронные формы будут использоваться вместо товарно‑транспортных накладных. Новые правила затрагивают участников алкогольного рынка. Изменения будут вводиться поэтапно в течение 2026 года.

Работайте с маркировкой без боли
Подключите Продвинутый ЭДО от Точка Банк — поможем разобраться в новых законах и убережём от штрафов

С 1 марта 2026 года подтверждать легальность продукции можно будет через фиксацию сведений в ЕГАИС. Для пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции начнут использовать универсальные передаточные документы (УПД) в ГИС МТ. Для иной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта сохранится подтверждение через ЕГАИС.

С 1 сентября 2026 года вводятся новые правила для автоперевозок маркированного пива и аналогичной продукции. При транспортировке потребуется оформлять УПД совместно с электронными перевозочными документами. В качестве таких документов можно использовать электронную транспортную накладную или электронный путевой лист.

Проверять соответствие сведений в ЕГАИС можно будет в электронном виде. Документы разрешено предъявлять в некорректируемом текстовом формате или в виде QR-кода через приложение «Госуслуги Авто».

Другие статьи по теме

27 ИЮНЯ 2025
119 786
Дарья Довбыш
Личный кабинет в системе «Честный знак»
14 ЯНВАРЯ 2026
67 255
Дарья Жуковская
Как перевыпустить КЭП через личный кабинет налогоплательщика ФНС

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Электронные документы для алкоголя в 2026 году: новые правила ЕГАИС и УПД — Точка Банк