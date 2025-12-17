Электронные документы для алкоголя в 2026 году: что меняется для бизнеса

Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2025 года №1944 утверждены новые требования к электронным документам для подтверждения легальности алкогольной продукции. Документ устанавливает, какие электронные формы будут использоваться вместо товарно‑транспортных накладных. Новые правила затрагивают участников алкогольного рынка. Изменения будут вводиться поэтапно в течение 2026 года.

С 1 марта 2026 года подтверждать легальность продукции можно будет через фиксацию сведений в ЕГАИС. Для пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции начнут использовать универсальные передаточные документы (УПД) в ГИС МТ. Для иной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта сохранится подтверждение через ЕГАИС.

С 1 сентября 2026 года вводятся новые правила для автоперевозок маркированного пива и аналогичной продукции. При транспортировке потребуется оформлять УПД совместно с электронными перевозочными документами. В качестве таких документов можно использовать электронную транспортную накладную или электронный путевой лист.