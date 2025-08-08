Отправляйте УПД и счета-фактуры по новым правилам в 2026 году

Использовать старые бланки больше нельзя. Организации и ИП должны применять только утверждённую форму и соблюдать новые требования ФНС.
Точка Банк разберёт, что изменилось в 2026 году, кого касаются новые правила и как правильно оформлять счета-фактуры и УПД.
Что такое счёт-фактура
Счёт-фактура — это налоговый документ, который продавец оформляет при отгрузке товаров или оказании услуг. Он нужен, чтобы покупатель мог принять НДС к вычету.
Счёт-фактуру обязан выставлять продавец, если он:
- является плательщиком НДС;
- осуществляет облагаемые НДС операции;
- освобождён от уплаты НДС, но обязан выставлять документ покупателю.
Виды счетов-фактур
Существует несколько типов счетов-фактур:
- На отгрузку — при продаже товаров, работ или услуг.
- На аванс — при получении предоплаты.
- Корректировочный — при изменении стоимости, количества товара или объёма услуг.
- Исправленный — если в первичном документе допущена ошибка.
- Счёт-фактура на прослеживаемые товары — с обязательным указанием реквизитов прослеживаемости.
- Счёт-фактура без НДС — если продавец освобождён от уплаты налога или операция не облагается НДС.
Также можно применять универсальный передаточный документ (УПД) с признаком «1», который заменяет и счёт-фактуру, и первичный документ. Это допустимо, если в УПД присутствуют все обязательные реквизиты счёта-фактуры.
Новая форма счёта-фактуры с 2026 года
С 2026 года применяется новая официальная форма счёта-фактуры. Бланк утверждён постановлением Правительства РФ от 23.01.2026 №26 и является обязательным для всех организаций и индивидуальных предпринимателей. Использовать рекомендованные формы ФНС больше не нужно — разрешён только утверждённый правительством формат.
Одновременно изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ в ст. 169 НК РФ. В связи с этим обновлены правила заполнения счетов-фактур и УПД, а также добавлены новые обязательные реквизиты.
Строка 5б при зачёте аванса
В новой форме сохранена строка 5б. Она используется при зачёте ранее полученного аванса.
Строка 5б заполняется продавцом при выставлении счёта-фактуры на отгрузку товаров, выполнение работ или оказание услуг, если ранее по этой сделке была получена предоплата. Это может быть полная или частичная оплата, а также любой платёж в счёт будущей поставки товаров, работ, услуг или передачи имущественных прав.
В строке 5б указываются:
- номер счёта-фактуры, выставленного при получении оплаты;
- дата его составления;
- номер и дата последнего исправления, если в документ вносились изменения.
Если аванс поступал несколькими платежами, в строке 5б перечисляют реквизиты всех счетов-фактур, оформленных при получении предоплаты.
Новые обязательные реквизиты с 2026 года
С 2026 года в счетах-фактурах и УПД нужно учитывать следующие изменения:
- применяется новая ставка НДС 22%;
- используются только официальные формы счетов-фактур;
- добавлены дополнительные обязательные реквизиты.
Теперь в счёте-фактуре или УПД необходимо указывать:
- ОГРН (ОГРНИП);
- дату его присвоения.
Ранее указывались реквизиты свидетельства о государственной регистрации, но такие свидетельства отменены.
Заполнение строки 5б в электронном счёте-фактуре и УПД
При оформлении электронных документов реквизиты авансовых счетов-фактур указываются по формату ФНС.
Налоговая служба рекомендует отражать эти сведения в строке «Сведения о сопроводительных документах, уточняющих обстоятельства факта хозяйственной жизни (СопрДокФХЖ)».
Этот элемент предусмотрен форматом электронного счёта-фактуры и УПД и указан в таблице 5.8 формата, утверждённого приказом ФНС России от 19.12.2023 №ЕД-7-26/970@.
Дополнительные разъяснения приведены в письме ФНС от 16.12.2025 №ЕА-4-26/11336@.
Эти элементы находятся в таблице 5.36 формата электронного документа и обязательны с 2026 года.
Кто обязан выставлять счета-фактуры
Счета-фактуры выставляются в определённых случаях. Точка Банк разберёт, кто должен это делать и когда именно.
1. Плательщики НДС.
Обязанность выставить счёт-фактуру возникает:
- при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг на территории РФ, если эти операции облагаются НДС (п. 3 ст. 169 НК РФ);
- при получении аванса в счёт будущей поставки товаров или оказания услуг (п. 3 ст. 168 НК РФ);
- если организация применяет освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ, но совершает операции, которые не подпадают под освобождение (в этом случае в счёте-фактуре ставится пометка «Без НДС») (п. 5 ст. 168 НК РФ).
2. Налоговые агенты.
Счета-фактуры выставляют и налоговые агенты. Например:
- если ИП покупают товары или услуги у иностранной компании, не зарегистрированной в российской налоговой (п. 3 ст. 168 и п. 3 ст. 169 НК РФ);
- агентами могут быть как плательщики НДС, так и те, кто не платит налог, в том числе ИП на АУСН.
3. Комиссионеры и агенты.
Если ИП реализует или покупает товары от своего имени, но в интересах заказчика, который платит НДС, ИП обязан выставить счёт-фактуру. Это касается и комиссионеров, и агентов.
4. Экспортёры в страны ЕАЭС.
Счета-фактуры нужно оформлять при экспорте товаров в страны ЕАЭС, даже если товары освобождены от НДС (пп. 1.1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
5. Застройщики.
Если ИП является застройщиком и привлекает подрядчиков, предприниматель обязан выставлять счета-фактуры (п. 3.1 ст. 169 НК РФ).
6. Экспедиторы.
Если ИП организует перевозку и привлекает третьих лиц, также нужно выставлять счета-фактуры (п. 3.1 ст. 169 НК РФ).
Исключения
Даже плательщики НДС не всегда обязаны выставлять счета-фактуры. Например:
- при продаже товаров или оказании услуг физическим лицам, если они не ИП, счета-фактуры можно не оформлять.
Прослеживаемые товары — особый порядок
Если ИП продаёт товары, подлежащие прослеживаемости, то счёт-фактура обязателен. Даже если покупатель не является плательщиком НДС. И даже если по другим операциям стороны договорились не обмениваться счетами-фактурами.
Когда можно не выставлять счёт-фактуру
ФНС упростила правила. Если отгрузка по авансу произойдёт в том же квартале, счёт-фактуру на аванс можно не оформлять. Это правило действует для всех налогоплательщиков (письмо ФНС от 17.10.2024 №СД-4-3/11815).
Только НДС с аванса в бухгалтерском учёте отражать всё равно нужно.
Как оформить счёт-фактуру на прослеживаемые товары
По общему правилу счёт-фактуру и корректировочный счёт-фактуру по прослеживаемым товарам нужно оформлять в электронном виде по формату ФНС. Документы подписывают квалифицированной электронной подписью и отправляют через оператора ЭДО. В отдельных случаях закон разрешает составлять счёт-фактуру на бумаге согласно п. 1.1–1.2 и 9 ст. 169 НК РФ.
В счетах-фактурах по прослеживаемым товарам обязательно заполняют графы 11–14. В них указывают регистрационный номер партии товара (РНПТ), единицу измерения, количество и стоимость без НДС. Эти правила действуют для обычных и корректировочных счетов-фактур.
Отгрузка прослеживаемых товаров
В графе 11 указывайте РНПТ. В графах 12 и 12а проставьте код и условное обозначение единицы измерения. В графе 13 укажите количество товара, а в графе 14 — стоимость без НДС. Остальные реквизиты счёта-фактуры заполняйте в обычном порядке.
Если у товаров одинаковое наименование, цена и единица измерения, но разные РНПТ, их можно показать в одной строке. При этом в графах 11–14 нужно сделать отдельные подстроки по каждому РНПТ.
Выполнение работ с прослеживаемыми товарами
Если прослеживаемый товар передаётся заказчику в составе работ, счёт-фактуру нужно выставлять только в электронном виде. Реквизиты прослеживаемости в таком документе указывать обязательно.
Стоимость товара включают в цену работ, но сам товар нужно показать отдельной строкой в счёте-фактуре. В графах 11–14 указывают РНПТ и другие данные прослеживаемости. В акте выполненных работ эти реквизиты указывать не обязательно.
Корректировочный счёт-фактура
Графы 11, 12 и 12а заполняют так же, как в обычном счёте-фактуре. В графе 13 указывают разницу в количестве товара после корректировки. В графе 14 показывают стоимость до и после изменения.
Если корректируется товар с разными РНПТ, но одинаковым наименованием и ценой, его можно указать одной строкой. При этом по каждому РНПТ нужно заполнить отдельные подстроки в графах 11–14.
Счёт-фактура без НДС
Организации и ИП, которые получили освобождение от НДС по статьям 145 и 145.1 НК РФ, всё равно обязаны выставлять счета-фактуры. В графах 7 и 8 нужно написать: «Без НДС» или поставить штамп «Без налога (НДС)». Если по ошибке выделить НДС, его придётся заплатить в бюджет.
Счёт-фактура на аванс
В счетах-фактурах на аванс реквизиты прослеживаемости не указывают. Поэтому такой документ можно оформить на бумаге.
Сроки выставления счетов-фактур
- Общий срок — не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки или оказания услуги.
- При регулярных или длительных операциях (аренда, охрана, связь) счёт-фактуру можно выставить до 5-го числа следующего месяца.
Если последний день срока выпадает на выходной — переносится на ближайший рабочий день.
Когда можно принять НДС к вычету
Покупатель может принять НДС к вычету, если выполняются все четыре условия:
- Продавец предъявил налог.
- Товары или услуги приняты на учёт.
- Покупка используется в операциях, облагаемых НДС.
- Получен правильно оформленный счёт-фактура или УПД.
Выделение НДС в цене не обязательно.
Исключение: импорт, где вычет возможен только после уплаты налога на таможне.
Частые ошибки и их последствия
Ошибки в счёте-фактуре могут повлечь отказ в вычете НДС. Особенно внимательно проверяйте:
- наличие всех обязательных реквизитов;
- правильность граф 11–14 при работе с прослеживаемыми товарами;
- соответствие документа актуальному формату;
- корректность строк 5а и 5б.
Кто подписывает счёт-фактуру
Если счёт-фактуру оформляет ИП, он может:
- подписать документ самостоятельно;
- поручить это уполномоченному лицу на основании доверенности.
В электронном формате счёт-фактура подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Сколько хранятся счета-фактуры
Срок хранения счетов-фактур — 5 лет. Это установлено п. 317 Перечня, утверждённого приказом Росархива от 20.12.2019 №236.