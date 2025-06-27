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Личный кабинет в системе «Честный знак»

Личный кабинет в системе «Честный знак» — это персональный раздел для участников оборота маркированных товаров. Чтобы создать его, нужно зарегистрироваться на официальном сайте информационной системы. Как это сделать, расскажем в статье.

27.06.2025
119 786
119 786

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Авторы

Регистрация личного кабинета в «Честном знаке» даёт доступ к инструментам маркировки: регистрации товаров, формированию документов и отчётов. В статье разберём, как пройти регистрацию, войти в личный кабинет и заполнить профиль для работы с маркированной продукцией.

Что такое система «Честный знак»

Государственная информационная система мониторинга товаров (ГИС МТ) «Честный знак» — это система маркировки изделий в РФ, через которую отслеживают товары с момента изготовления до покупки. Каждая единица получает код Data Matrix с информацией о производителе, сроках годности и др. Код наклеивается или наносится на упаковку. При перемещении, продаже или возврате его сканируют, а данные отправляют в ГИС.

Ежегодно перечень маркированных категорий расширяется. Такое развитие системы ведёт к тому, что всё больше производителей, импортёров и продавцов должны иметь личный кабинет на платформе.

Кто должен регистрироваться в «Честном знаке»

Регистрация обязательна для всех, кто производит или продаёт продукцию, которая должна иметь маркировку:

  • Производители — наносят коды на товары.
  • Импортёры — маркируют продукцию при ввозе.
  • Оптовики и розница — подтверждают движение продукции, выводят её из оборота при продаже.

Зачем нужен личный кабинет в «Честном знаке»

Через личный кабинет предприниматели могут оформлять документы и контролировать движение продукции. С его помощью:

  • Добавляют данные о продаваемых позициях.
  • Заказывают коды маркировки.
  • Отслеживают, где и когда товар был произведён, продан или списан.
  • Формируют отчёты.
  • Обращаются в поддержку, если возникли вопросы по работе с ГИС МТ.

Как зарегистрироваться в личном кабинете

Для регистрации потребуется электронная подпись и специальное программное обеспечение. После входа нужно заполнить профиль организации или ИП, указать контакты и реквизиты. При возникновении вопросов можно обратиться в службу поддержки «Честного знака» по телефону 8-800-222-15-23 или электронной почте support@crpt.ru. 

Требования для регистрации

Регистрация личного кабинета возможна при соблюдении определённых требований.

Пошаговая инструкция по регистрации

Шаг 1. Получить и заранее установить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в формате закрытого ключа на руководителя юридического лица (ООО, ОАО или др.) или ИП. 

Шаг 2. Установить компоненты для работы с УКЭП: «Рутокен» — если используется УКЭП на носителе «Рутокен ЭЦП 2.0», «Крипто-Про» — для всех остальных случаев.

Шаг 3. Отправить заявку на регистрацию:

  • Нажать «Регистрация».

Система убедится, что все необходимые компоненты установлены. Если нет, то выдаст ошибку.

  • На странице выбора сертификата выбрать УКЭП руководителя организации, указать электронную почту и номер телефона.
  • Отправить заявку.

Шаг 4. Дождаться результата по заявке. В течение 48 часов на почту придёт письмо с результатом. Если всё успешно, в письме будет ссылка на вход в ЛК.

Шаг 5. Войти в личный кабинет. После подтверждения заявки можно перейти в ЛК.

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Как войти в личный кабинет

Для доступа к личному кабинету нужно использовать только официальный сайт платформы. Войти через сторонние сервисы не получится.

При входе в первый раз система попросит указать:

  • статус — производитель, продавец, импортёр;
  • систему электронного документооборота;
  • категории маркируемых товаров;
  • наличие или отсутствие членства в ассоциации GS1 RUS.

Проблемы с входом и их решение

Некоторые возможные проблемы с входом в личный кабинет ЧЗ:

ПроблемаРешение
Не отображается УКЭП - Проверить подключение токена к USB-порту.
- Установить драйверы для носителя с сайта производителя.
- Добавить браузерное расширение для работы с УКЭП
Ошибка «СКЗИ не найдено»- Обновить КриптоПро CSP до версии 5.0 и выше.
- Проверить активность лицензии в настройках программы

Браузер не работает с ЭП- Установить плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
- Отключить конфликтующие расширения
Истёк срок действия лицензии «КриптоПро»- Продлить лицензию у поставщика.
- Переустановить программное. обеспечение

Не находит пользователя- Проверить корректность введённых данных

Если проблемы сохраняются — нужно обратиться в техподдержку.

Как выглядит личный кабинет

После успешной авторизации пользователь попадает на стартовую страницу с категориями. После выбора одной или нескольких из них можно перейти к основному рабочему пространству.

В личном кабинете есть три основных модуля: 

  • «Национальный каталог» — для описания каждого товара и получения штрихкода GTIN.
  • «Управление заказами» — для заказа и получения кодов маркировки.
  • «Маркировка» — для операций над кодами (ввода/вывода, списания, отгрузки).

Заполнение профиля

После подтверждения регистрации пользователь заполняет профиль и указывает банковские реквизиты. Данные руководителей автоматически загружаются из УКЭП/ЕГРЮЛ/ЕГРИП, но сотрудников компании добавляют через загрузку их электронных подписей. Система проверит данные и отправит уведомление о их корректности или ошибках. 

Для активации личного кабинета нужно подписать автоматически сформированные документы в разделах «Категории товара» — «Документы от Оператора».

Работа с кодами маркировки

Компании сначала проходят обязательную регистрацию, производители и импортёры также добавляют каждую позицию в электронный каталог. После этого они получают уникальные коды маркировки для каждого изделия — Data Matrix, в котором есть информация о товаре, сроки годности. 

При передаче изделий между участниками рынка каждая операция фиксируется через электронный документооборот. На розничном этапе кассиры сканируют код при продаже, что автоматически выводит товар из оборота.

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Потребители могут проверить подлинность продукции с помощью специального мобильного приложения.

Получение кодов

Для получения Data Matrix участникам товарооборота необходимо зайти в личный кабинет платформы и внести сведения о продукции в электронный каталог.

Затем формируется запрос на необходимое количество маркировочных кодов и производится оплата за них. После завершения расчётов пользователь получает сгенерированные Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) коды. ЦРПТ — это разработчик «Честного знака».

Следующая стадия предполагает физическое нанесение полученных кодов на продукцию. Завершается процесс передачей данных о промаркированных товарах в систему мониторинга, что означает их ввод в оборот.

Печать и нанесение кодов

Есть несколько способов нанести коды на продукцию.

Прямая печать — код наносится сразу на упаковку с помощью промышленных принтеров. 

Этикетки — производитель заранее печатает стикеры с кодами и наклеивает их на упаковку.

Типографская печать — коды добавляют на упаковку при массовом производстве. 

Как создать товары в «Честном знаке»

Пользователь авторизуется в личном кабинете и переходит в раздел «Национальный каталог». Здесь выбирают опцию создания новой позиции, после чего откроется специальная форма для внесения информации:

  • точное название продукции;
  • принадлежность к товарной группе;
  • данные о компании-производителе или поставщике;
  • детальные характеристики (параметры, состав, материалы);
  • классификационный код для импортных товаров;
  • сведения о бренде.

К карточке нужно приложить фотографии изделия с разных ракурсов на нейтральном фоне. 

После заполнения всех полей заявка проверяется в течение одного — пяти рабочих дней. По завершении модерации и заверения КЭП позиция становится активной и доступной для работы.

Как работать в системе «Честный знак»

Работа ведётся через личный кабинет, которым могут пользоваться руководитель юридического лица или ИП и уполномоченные сотрудники компании.

Основные требования к работе:

  • Необходимо подать заявку в течение семи дней с момента начала работы с маркированной продукцией (первой поставки, запуска производства).
  • Система требует специального программного обеспечения: производителям — для нанесения маркировки; дистрибьюторам — для работы с маркированными  товарами. ПО можно скачать в личном кабинете.
  • После установки важно правильно подключить систему к учётному ПО для корректной работы с маркировкой.
  • В личном кабинете необходимо вносить данные о товарах, формировать отчёты, проверять коды маркировки.
  • Регулярно отслеживать обновления законодательства для своевременной корректировки работы.

Подписание документов

В «Честном знаке» можно подписывать универсальные передаточные документы (УПД) с данными о маркированных товарах: приходные и расходные накладные, счета-фактуры и другие юридически значимые документы. 

Процесс оформления документов:

  • Продавец создаёт УПД и подписывает его УКЭП.
  • Подписанный УПД отправляется покупателю через оператора ЭДО.
  • Покупатель проверяет данные в УПД и фактическое поступление товара.
  • Если расхождений нет, покупатель подписывает документ своей УКЭП, после чего оператор ЭДО передаёт сведения о смене владельца в систему маркировки.

С 1 апреля 2025 года обязателен формат УПД-970, использовать старый формат УПД-820 нельзя.

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Система сама проверит коды маркировки в УПД, спишет товары с вашего баланса и передаст данные в «Честный ЗНАК»

Подключение к ЭДО

Для подключения к ЭДО нужно выбрать оператора документооборота, который поддерживает интеграцию с системой маркировки. После выбора компанию регистрируют на сайте «Честного знака». Затем потребуется заключить дополнительные соглашения с партнёрами о переходе на УПД. Это можно сделать через интерфейс оператора ЭДО.

В личном кабинете, в разделе «Контрагенты», доступна отправка приглашений партнёрам. Если контрагент использует другого оператора ЭДО и между системами нет автоматического обмена данными, потребуется настройка роуминга.

Что маркируется в 2025 году

«Честный знак» охватывает 27 категорий товаров. С 1 марта 2025 года обязательной маркировке подлежат парфюмерия, косметика, бытовая химия, моторные масла и бакалейная продукция.

В тестовом режиме прошли или проходят эксперименты по маркировке ещё 18 пилотных групп — радиоэлектроники, оптоволокна, печатной продукции, медицинских изделий, слабоалкогольных напитков, пиротехники, огнетушителей и полимерных труб и других. Информация о сроках и требованиях по каждой группе размещена на сайте ГИС МТ.

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Личный кабинет в системе «Честный знак»: вход и регистрация – банк Точка