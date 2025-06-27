Личный кабинет в системе «Честный знак»

Регистрация личного кабинета в «Честном знаке» даёт доступ к инструментам маркировки: регистрации товаров, формированию документов и отчётов. В статье разберём, как пройти регистрацию, войти в личный кабинет и заполнить профиль для работы с маркированной продукцией.

Что такое система «Честный знак»

Государственная информационная система мониторинга товаров (ГИС МТ) «Честный знак» — это система маркировки изделий в РФ, через которую отслеживают товары с момента изготовления до покупки. Каждая единица получает код Data Matrix с информацией о производителе, сроках годности и др. Код наклеивается или наносится на упаковку. При перемещении, продаже или возврате его сканируют, а данные отправляют в ГИС.

Ежегодно перечень маркированных категорий расширяется. Такое развитие системы ведёт к тому, что всё больше производителей, импортёров и продавцов должны иметь личный кабинет на платформе.

Кто должен регистрироваться в «Честном знаке»

Регистрация обязательна для всех, кто производит или продаёт продукцию, которая должна иметь маркировку:

Производители — наносят коды на товары.

Импортёры — маркируют продукцию при ввозе.

Оптовики и розница — подтверждают движение продукции, выводят её из оборота при продаже.

Зачем нужен личный кабинет в «Честном знаке»

Через личный кабинет предприниматели могут оформлять документы и контролировать движение продукции. С его помощью:

Добавляют данные о продаваемых позициях.

Заказывают коды маркировки.

Отслеживают, где и когда товар был произведён, продан или списан.

Формируют отчёты.

Обращаются в поддержку, если возникли вопросы по работе с ГИС МТ.

Как зарегистрироваться в личном кабинете

Для регистрации потребуется электронная подпись и специальное программное обеспечение. После входа нужно заполнить профиль организации или ИП, указать контакты и реквизиты. При возникновении вопросов можно обратиться в службу поддержки «Честного знака» по телефону 8-800-222-15-23 или электронной почте support@crpt.ru.

Требования для регистрации

Регистрация личного кабинета возможна при соблюдении определённых требований.

Пошаговая инструкция по регистрации

Шаг 1. Получить и заранее установить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в формате закрытого ключа на руководителя юридического лица (ООО, ОАО или др.) или ИП.

Шаг 2. Установить компоненты для работы с УКЭП: «Рутокен» — если используется УКЭП на носителе «Рутокен ЭЦП 2.0», «Крипто-Про» — для всех остальных случаев.

Шаг 3. Отправить заявку на регистрацию:

Нажать «Регистрация».

Система убедится, что все необходимые компоненты установлены. Если нет, то выдаст ошибку.

На странице выбора сертификата выбрать УКЭП руководителя организации, указать электронную почту и номер телефона.

Отправить заявку.

Шаг 4. Дождаться результата по заявке. В течение 48 часов на почту придёт письмо с результатом. Если всё успешно, в письме будет ссылка на вход в ЛК.

Шаг 5. Войти в личный кабинет. После подтверждения заявки можно перейти в ЛК.

Как войти в личный кабинет

Для доступа к личному кабинету нужно использовать только официальный сайт платформы. Войти через сторонние сервисы не получится.

При входе в первый раз система попросит указать:

статус — производитель, продавец, импортёр;

систему электронного документооборота;

категории маркируемых товаров;

наличие или отсутствие членства в ассоциации GS1 RUS.

Проблемы с входом и их решение

Некоторые возможные проблемы с входом в личный кабинет ЧЗ:

Проблема Решение Не отображается УКЭП - Проверить подключение токена к USB-порту.

- Установить драйверы для носителя с сайта производителя.

- Добавить браузерное расширение для работы с УКЭП

Ошибка «СКЗИ не найдено» - Обновить КриптоПро CSP до версии 5.0 и выше.

- Проверить активность лицензии в настройках программы



Браузер не работает с ЭП - Установить плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

- Отключить конфликтующие расширения

Истёк срок действия лицензии «КриптоПро» - Продлить лицензию у поставщика.

- Переустановить программное. обеспечение



Не находит пользователя - Проверить корректность введённых данных

Если проблемы сохраняются — нужно обратиться в техподдержку.

Как выглядит личный кабинет

После успешной авторизации пользователь попадает на стартовую страницу с категориями. После выбора одной или нескольких из них можно перейти к основному рабочему пространству.

В личном кабинете есть три основных модуля:

«Национальный каталог» — для описания каждого товара и получения штрихкода GTIN.

«Управление заказами» — для заказа и получения кодов маркировки.

«Маркировка» — для операций над кодами (ввода/вывода, списания, отгрузки).

Заполнение профиля

После подтверждения регистрации пользователь заполняет профиль и указывает банковские реквизиты. Данные руководителей автоматически загружаются из УКЭП/ЕГРЮЛ/ЕГРИП, но сотрудников компании добавляют через загрузку их электронных подписей. Система проверит данные и отправит уведомление о их корректности или ошибках.

Для активации личного кабинета нужно подписать автоматически сформированные документы в разделах «Категории товара» — «Документы от Оператора».

Работа с кодами маркировки

Компании сначала проходят обязательную регистрацию, производители и импортёры также добавляют каждую позицию в электронный каталог. После этого они получают уникальные коды маркировки для каждого изделия — Data Matrix, в котором есть информация о товаре, сроки годности.

При передаче изделий между участниками рынка каждая операция фиксируется через электронный документооборот. На розничном этапе кассиры сканируют код при продаже, что автоматически выводит товар из оборота.

Потребители могут проверить подлинность продукции с помощью специального мобильного приложения.

Получение кодов

Для получения Data Matrix участникам товарооборота необходимо зайти в личный кабинет платформы и внести сведения о продукции в электронный каталог.

Затем формируется запрос на необходимое количество маркировочных кодов и производится оплата за них. После завершения расчётов пользователь получает сгенерированные Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) коды. ЦРПТ — это разработчик «Честного знака».

Следующая стадия предполагает физическое нанесение полученных кодов на продукцию. Завершается процесс передачей данных о промаркированных товарах в систему мониторинга, что означает их ввод в оборот.

Печать и нанесение кодов

Есть несколько способов нанести коды на продукцию.

Прямая печать — код наносится сразу на упаковку с помощью промышленных принтеров.

Этикетки — производитель заранее печатает стикеры с кодами и наклеивает их на упаковку.

Типографская печать — коды добавляют на упаковку при массовом производстве.

Как создать товары в «Честном знаке»

Пользователь авторизуется в личном кабинете и переходит в раздел «Национальный каталог». Здесь выбирают опцию создания новой позиции, после чего откроется специальная форма для внесения информации:

точное название продукции;

принадлежность к товарной группе;

данные о компании-производителе или поставщике;

детальные характеристики (параметры, состав, материалы);

классификационный код для импортных товаров;

сведения о бренде.

К карточке нужно приложить фотографии изделия с разных ракурсов на нейтральном фоне.

После заполнения всех полей заявка проверяется в течение одного — пяти рабочих дней. По завершении модерации и заверения КЭП позиция становится активной и доступной для работы.

Как работать в системе «Честный знак»

Работа ведётся через личный кабинет, которым могут пользоваться руководитель юридического лица или ИП и уполномоченные сотрудники компании.

Основные требования к работе:

Необходимо подать заявку в течение семи дней с момента начала работы с маркированной продукцией (первой поставки, запуска производства).

Система требует специального программного обеспечения: производителям — для нанесения маркировки; дистрибьюторам — для работы с маркированными товарами. ПО можно скачать в личном кабинете.

После установки важно правильно подключить систему к учётному ПО для корректной работы с маркировкой.

В личном кабинете необходимо вносить данные о товарах, формировать отчёты, проверять коды маркировки.

Регулярно отслеживать обновления законодательства для своевременной корректировки работы.

Подписание документов

В «Честном знаке» можно подписывать универсальные передаточные документы (УПД) с данными о маркированных товарах: приходные и расходные накладные, счета-фактуры и другие юридически значимые документы.

Процесс оформления документов:

Продавец создаёт УПД и подписывает его УКЭП.

Подписанный УПД отправляется покупателю через оператора ЭДО.

Покупатель проверяет данные в УПД и фактическое поступление товара.

Если расхождений нет, покупатель подписывает документ своей УКЭП, после чего оператор ЭДО передаёт сведения о смене владельца в систему маркировки.

С 1 апреля 2025 года обязателен формат УПД-970, использовать старый формат УПД-820 нельзя.

Подключение к ЭДО

Для подключения к ЭДО нужно выбрать оператора документооборота, который поддерживает интеграцию с системой маркировки. После выбора компанию регистрируют на сайте «Честного знака». Затем потребуется заключить дополнительные соглашения с партнёрами о переходе на УПД. Это можно сделать через интерфейс оператора ЭДО.

В личном кабинете, в разделе «Контрагенты», доступна отправка приглашений партнёрам. Если контрагент использует другого оператора ЭДО и между системами нет автоматического обмена данными, потребуется настройка роуминга.

Что маркируется в 2025 году

«Честный знак» охватывает 27 категорий товаров. С 1 марта 2025 года обязательной маркировке подлежат парфюмерия, косметика, бытовая химия, моторные масла и бакалейная продукция.