Как поменять юридическое лицо на Ozon и Wildberries

Если вы задумываетесь о смене юридического лица на платформах Ozon и Wildberries, то попали по адресу. Давайте разберемся в этом процессе — возможно ли переоформить статус и что нужно сделать, что поменять его в личном кабинете и продолжить продавать товары.

Как поменять юрлицо на Ozon

Чтобы поменять юридическое лицо на Озоне и снова торговать, необходимо расторгнуть предыдущий договор с площадкой и заключить новый. Запустить этот процесс может только сотрудник, статус которого — «Управляющий».

Чтобы расторгнуть договор и следом провести смену юрлица, следуйте шагам:

Перейдите в раздел «Настройки» → «Договоры». Найдите договор с пометкой «Активный» и нажмите «Расторгнуть договор». Выберите причину расторжения договора и нажмите «Далее». Подтвердите расторжение. После этого будет отправлена заявка на проверку, процесс которой обычно занимает не более 7 дней. Статус заявки можно отслеживать в чате с поддержкой. Для этого нажмите на значок уведомления в правом верхнем углу личного кабинета, выберите «Поддержка» и найдите обращение с темой «Вопрос по договору / Расторжение договора».

В ожидании проверки подготовьтесь к расторжению договора:

Если вы работаете по FBO, выведите все товары со складов Озона.

При использовании FBS обнулите остатки товаров в личном кабинете.

Завершите выполнение всех заказов со статусами «Ожидает сборки», «Передан в доставку», «Спорный», «Доставляется» и «Возвращается к продавцу». Убедитесь, что покупатели забрали товары из ПВЗ (пункта выдачи заказов) или вернули их.

После начала процесса расторжения договора продажи и все функции личного кабинета, влияющие на баланс, будут отключены. Дата расторжения будет установлена на последний день месяца, следующего за месяцем получения уведомления.

Хронология расторжения включает следующие шаги:

До даты расторжения стороны проводят сверку окончательных отчетных документов. Не позднее даты расторжения проводят окончательные взаиморасчеты и обеспечивают вывоз остатков товара со склада Озона и ПВЗ, если покупатели не забрали их вовремя. В дату расторжения Озон прекращает техническое и информационное обслуживание, а также деактивирует личный кабинет.

Финальные выплаты будут отправлены на реквизиты, указанные в личном кабинете. Реквизиты — это номер счёта, данные получателя, ИНН, КПП, БИК банка, в котором открыт счёт, номер корреспондентского счета банка и КБК. Если необходимо изменить реквизиты (ИНН или банковские) это можно сделать в настройках перед запуском процесса расторжения.

Если вы расторгли договор с Ozon и заключили новый для смены юрлица, вы можете сохранить прежнее название магазина и карточки товаров. Для этого создайте заявку на перенос в разделе «Товары и цены» → «Управление карточками товаров». Услуга платная,стоимость зависит от количества переносимых товаров.

Важно отметить, что после смены юридического лица вы можете создать неограниченное количество кабинетов на платформе. Однако ассортимент магазинов не должен совпадать более чем на 30%, в противном случае все аккаунты, кроме одного, будут отключены в соответствии с правилами договора. За исключением ситуации, когда несколько кабинетов необходимы для разделения продаж по регионам на FBS — например, отдельно для Москвы и Хабаровского края.

Создание второго кабинета аналогично регистрации первого. Все ваши аккаунты будут привязаны к одному Ozon ID, что позволит вам быстро сменить их без необходимости ввода пароля. Для этого просто выберите компанию из списка, нажав на название магазина в правом верхнем углу.

Как поменять юрлицо на Wildberries

К сожалению, поменять юридическое лицо, также как продать магазин на Вайлдберриз, нельзя. Если вы, например, имели статус индивидуального предпринимателя и сейчас ходите переоформить бизнес на ООО, придётся регистрировать и новый кабинет продавца на площадке. А вместе с ним заводить новые товарные карточки, с нуля собирать отзывы и повышать рейтинг.