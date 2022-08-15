Комиссии Ozon в 2026 году

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко С 28 августа 2026 года Ozon сравнял вознаграждение за продажу на FBO и FBS в большинстве категорий, в части из них ставка доходит до 52% от цены товара. Но процент вознаграждения — это только часть расходов. Ещё добавляются эквайринг, логистика, доставка до места выдачи, обработка отправлений и потери на невыкупах.

В этой статье собрали все удержания Ozon в 2026 году и разобрали, как за один вечер пересчитать маржу по всему ассортименту. Материал подготовлен совместно с Ольгой Чиновой, предпринимателем на маркетплейсах с 2021 года.

Ставки в статье действуют с 28 августа 2026 года

Что изменилось в комиссиях Ozon в 2026 году: хронология

Ozon менял тарификацию в 2026 году несколько раз, поэтому, чтобы не считать маржу по устаревшим ставкам, сверьтесь с хронологией.

Дата Что изменилось Кого коснулось 6 апреля 2026 Рост вознаграждения в ряде категорий, одновременно снижение тарифов логистики Одежда, обувь, книги, гигиена, бытовая химия 1 июля 2026 Товары дороже 300 ₽ объединены в один ценовой диапазон с единой ставкой Все продавцы с товарами свыше 300 ₽ Конец июля 2026 Отменён анонсированный запуск новой системы поддержки локальных продаж на FBO Продавцы на FBO 28 августа 2026 Тарифы подешевели на три пункта Все продавцы 1 сентября 2026 Новая формула расходов на доставку по FBS Продавцы на FBS

Если вы считали юнит-экономику до апреля 2026 года, обязательно пересчитайте маржу, так как изменились и процент вознаграждения, и логистика, и правила для дешёвых товаров.

Эффективная комиссия и пересчёт маржи

ФОРМУЛА МАРЖИ Суммарный расход продавца = (Вознаграждение + Эквайринг + Логистика + Обработка + Хранение + Реклама + Возвраты) ÷ Цена товара × 100%



Как пересчитать ассортимент за один вечер:

Выгрузите из отчётов Ozon цену, себестоимость, фактические удержания по каждому SKU за последний месяц. Посчитайте комиссию и маржу по формуле для каждой схемы — FBO, FBS, realFBS. Разложите товары по трём группам: маржа выше целевой, маржа ниже целевой, но положительная, и убыток. По убыточным решите: поднять цену, уменьшить объём упаковки, сменить схему, вывести из ассортимента. Перед выводом товара проверьте, не тянет ли он трафик на прибыльные позиции.

Совет: чтобы не считать вручную, подключите Единый кабинет селлера от Точка Банка. Первые пять дней им можно пользоваться бесплатно, поэтому вы успеете посмотреть маржу по каждому артикулу с учётом всех расходов. Вот как это сделать:

— Зайдите в ЕКС.

— Введите API-ключи и привяжите свой магазин на маркетплейсе.

— Укажите все затраты: логистику, рекламу, хранение и другие расходы, чтобы увидеть реальную прибыль по каждому товару.

— Посмотрите маржу по каждому артикулу в разделе «Товарная аналитика».

— Перейдите во вкладку «ABC-анализ» и посмотрите разделение ассортимента на группы: группа А — локомотивы, максимум внимания. Группа С — балласт. Так вы поймёте, куда направить усилия.

Основные комиссии Ozon

Размер комиссий зависит от категории товара и схемы работы. В конце отчётного периода нужная сумма вычитается из дохода продавца, оплачивать отдельно ничего не нужно.

1. Вознаграждение Ozon за продажу товаров

Размер комиссии зависит от трёх параметров: цены товара, категории и схемы работы. С 28 августа 2026 года ставки на FBO и FBS для большинства категорий совпадают, а для товаров дешевле 300 ₽ действует единый процент.

Ставки по цене товара:

Цена товара FBO и FBS FBO Fresh До 100 ₽ 17% 17% От 101 до 300 ₽ 23% 23% Свыше 300 ₽ по категории, до 52% по категории, до 55%

Ставки по популярным категориям для товаров дороже 300 ₽:

Категория и тип товара FBO FBS Одежда: куртка 52% 52% Обувь: туфли 52% 52% Автотовары: автомагнитола 47% 47% Инструменты: ящик для инструментов 51% 51% Дом: комплект постельного белья 52% 52%

Где смотреть размер вознаграждения. Зайдите в личный кабинет Ozon Seller:

Перейдите в раздел «Цены и акции» → «Расходы по схемам продаж». Найдите интересующую вас позицию. В столбцах «Расходы на FBO» и «Расходы на FBS» нажмите на ячейку с суммой. Вы увидите размер комиссии в строке «Вознаграждение Ozon».

За продажу каждой обувницы Ozon берёт комиссию 23%

Пример расчёта. Вы разместили на площадке набор из трёх полотенец для ванной.

Категория товара — «Полотенца и скатерти», тип товара — «Полотенце для ванной».

Цена — 1 000 ₽.

Вознаграждение за продажу — 52% на FBO и FBS.

При продаже товара вам начислят стоимость товара 1 000 ₽ и спишут вознаграждение за продажу 520 ₽ при работе по схеме FBO или FBS.

При возврате товара вам вернут вознаграждение за продажу — 520 ₽ на FBO и FBS, а также спишут ранее начисленную стоимость товара — 1 000 ₽.

При отмене или невыкупе не будут списывать вознаграждение за продажу и начислять стоимость товара.

2. Эквайринг и выплаты на Ozon

Эквайринг — это услуга, которая позволяет принимать безналичную оплату от покупателей. Свою помощь в организации эквайринга Ozon уже включил в вознаграждение за продажу — в среднем это 1% от предельной цены.

Где смотреть. Расходы на эквайринг отражаются в «Отчёте о перевыставлении услуг». Ozon отправляет его селлеру по ЭДО. Отчёт появляется в личном кабинете до 8-го числа следующего месяца, его можно найти в разделе «Финансы» → «Документы».

Этот отчёт находится в разделе «Отчёты агентов»

Дополнительно Ozon оказывает финансовые услуги. По стандартному графику выручка приходит на расчётный счёт каждую среду с отсрочкой в три недели. Но желающие получать выплаты чаще могут подключить платную услугу «Гибкий график выплат». Без расчётного счёта в Ozon Банке при ежедневных выплатах спишут 4,49%, при еженедельных с переносом платежа — 3,49%.

Ozon сам предложит настроить график выплат и покажет, сколько вы можете сэкономить

Также доступен досрочный вывод средств: выручка поступит на ваш счёт на следующий рабочий день после 17:00. Услуга платная, ставка рассчитывается индивидуально и зависит от объёма продаж за прошлый месяц. Проверить её можно в личном кабинете Ozon Seller в разделе «Финансы» → «Баланс».

Совет: чтобы сэкономить, воспользуйтесь сервисом «Ранний вывод выручки» от Точка Банка. В нём комиссия меньше, чем у маркетплейсов. Подробнее о том, как это работает, читайте в новости «Замораживаем ставку на ранний вывод с WB, Ozon и Яндекс Маркета — всего 1,8%».

3. Расходы на доставку до покупателя на Ozon

Расходы на доставку до клиента зависят от модели продаж. С осени 2026 года действует новая схема расчётов.

1. Доставка по FBO: из чего складывается

При FBO продавец оформляет поставку на склад Ozon, где сотрудники сами сортируют товары и готовят их к отправке клиентам. С 10 сентября по 29 октября 2026 года логистика рассчитывается по следующей формуле:

ПРИМЕР Расходы на доставку на FBO = Логистика (от 11 до 15 750 ₽ за один товар) + Доставка до места выдачи (до 25 ₽ за один товар)

Где смотреть. Тарифы на логистику берут из таблицы, которую можно посмотреть в Базе знаний. Так, если заказ везут покупателю из Воронежа с местного склада, объём товара составляет от 1,251 до 3 литров, а стоимость превышает 300 ₽, то доставка будет стоить 85 ₽.

Пример расчёта. Нужно доставить «Набор из трёх полотенец для ванной» из категории «Полотенца и скатерти». Детали доставки:

цена — 1 000 ₽;

тариф на эквайринг у банка покупателя — 1,5%;

объём товара — 0,4 л;

направление доставки — Москва, МО и дальние регионы → Воронеж;

доставка до места выдачи — например 15 ₽;

количество в отправлении — 1 шт.

Что оплачивает продавец:

вознаграждение за продажу: Цена товара × Вознаграждение за продажу = 1 000 ₽ × 52% = 520 ₽;

эквайринг: Цена товара × Тариф банка покупателя = 1 000 ₽ × 1,5% = 15 ₽;

логистику по тарифу в зависимости от цены, объёма товара и направления доставки: 88 ₽;

доставку до места выдачи: 15 ₽.

Сколько зарабатывает продавец:

1 000 ₽ − 520 ₽ − 15 ₽ − 88 ₽ − 15 ₽ = 362 ₽.

2. Доставка по FBS: из чего складывается

При FBS продавец сам обрабатывает заказы в личном кабинете, упаковывает их и передаёт маркетплейсу для доставки. С 28 августа по 29 октября 2026 года логистика рассчитывается по следующей формуле:

ПРИМЕР Расходы на доставку на FBS = Обработка отправления (от 10 ₽ за один товар при отгрузке целым грузовым местом на доверительной приёмке) + Логистика (от 11 до 15 750 ₽ за один товар) + Доставка до места выдачи (до 25 ₽ за один товар)

Где смотреть. Система определяет тариф логистики по таблице из личного кабинета.

Пример расчёта. Нужно доставить «Набор из трёх полотенец для ванной» из категории «Полотенца и скатерти». Детали доставки:

цена — 1 000 ₽;

тариф на эквайринг у банка покупателя — 1,5%;

объём товара — 0,4 л;

направление доставки — Москва, МО и дальние регионы → Воронеж;

доставка до места выдачи — например 15 ₽;

количество в отправлении — 1 шт;

отгрузка — самостоятельно в сортировочный центр через специальный терминал.

Что оплачивает продавец:

вознаграждение за продажу: Цена товара × Вознаграждение за продажу = 1 000 ₽ × 52% = 520 ₽;

эквайринг: Цена товара × Тариф банка покупателя = 1 000 ₽ × 1,5% = 15 ₽;

обработку отправления: включена в стоимость логистики;

логистику: тариф в зависимости от цены, объёма товара и направления доставки = 88 ₽;

доставку до места выдачи: 15 ₽.

Сколько зарабатывает продавец:

1 000 ₽ − 520 ₽ − 15 ₽ − 88 ₽ − 15 ₽ = 362 ₽.

В расчёте по FBO у нас получилась точно такая же сумма, но разница появляется на этапе обработки отправления. Если вы не сортируете грузоместа сами, то Ozon берёт от 10 до 20 ₽ за отправление, а при передаче курьеру — 546 ₽ за выезд плюс от 1,1 ₽ за литр и 4,13 ₽ за обработку каждого отправления. В расчёте на 20 отправлений это добавляет к себестоимости заказа около 32 ₽.

3. Доставка по realFBS: из чего складывается

При realFBS Standard продавец сам следит за заказами и доставляет их покупателям своими силами или сторонними курьерскими службами. Поэтому маркетплейсу нужно оплатить только агентское вознаграждение или сервисный сбор — 20 ₽ за каждый доставленный заказ.

Где смотреть. Проверить сумму начислений за месяц можно в акте выполненных работ. Маркетплейс отправляет его по ЭДО не позднее 8-го числа следующего месяца. Посмотреть его можно на странице «Финансы» → «Документы» → «УПД с доп. услугами».

Пример расчёта. Нужно доставить «Набор из трёх полотенец для ванной» из категории «Полотенца и скатерти». Детали доставки:

цена — 1 000 ₽;

тариф на эквайринг у банка покупателя — 1,5%;

объёмный вес, указанный в карточке товара, — 1 кг;

количество в отправлении — 1 шт.;

доставка — из Москвы в Казань.

В личном кабинете продавец установил правило, сколько он готов тратить на доставку заказа:

Готов платить 150 ₽ при стоимости заказа от 500 до 1 000 ₽. Если стоимость доставки превышает эту сумму, то остаток платит покупатель.

Метод доставки — курьером СДЭК до двери. Это партнёры Ozon.

Что оплачивает продавец:

вознаграждение за продажу: Цена товара × Вознаграждение за продажу = 1 000 ₽ × 52% = 550 ₽;

эквайринг: Цена товара × Тариф банка покупателя = 1 000 ₽ × 1,5% = 15 ₽;

услуги партнёра: 458 ₽ по тарифу СДЭК за 1 кг объёмного веса. Но продавец указал, что готов потратить только 150 ₽, поэтому остальные 308 ₽ оплатит покупатель;

агентское вознаграждение за заключение и сопровождение договора транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки — 20 ₽.

Сколько зарабатывает продавец:

1 000 ₽ − 520 ₽ − 15 ₽ − 150 ₽ − 20 ₽ = 295 ₽.

Комиссии при возвратах, невыкупах и отменах

Возврат, невыкуп и отмена — это разные понятия.

Возврат — это когда клиент получил заказ, но дома передумал покупать его или нашёл брак и вернул товар.

Модель работы FBO или FBS realFBS Что вернут — Вознаграждение за продажу.



— Плату за эквайринг



— Вознаграждение за продажу.



— Плату за эквайринг.



— Плату за услугу выдачи товара, если списывали

Что спишут — Цену товара — Цену товара.



— Сумму за услугу «Лёгкий возврат» по тарифам Почты России

Что начислят — Обратную логистику. Если вернули на ближайший склад Ozon, то начислят сумму, равную тарифу на логистику FBO без учёта наценки за нелокальную продажу*. Если продавцу, то начислят сумму, равную тарифу на логистику FBS — Компенсацию за доставку пропорционально весу товаров в заказе, если покупатель вернул бракованный товар

* Локальный заказ — это заказ, который уезжает к покупателю из того же кластера, где лежит ваш товар. Нелокальный — тот, что везут между кластерами, поэтому он дороже для Ozon

Невыкуп — это когда клиент отказался от товара при получении.

Модель работы FBO или FBS realFBS

Что вернут — Эквайринг — Эквайринг Что спишут — Логистику без учёта наценки за нелокальную продажу или среднего времени доставки.



— Расходы на доставку до места выдачи.



— Обратную логистику. Если вернули на ближайший склад Ozon, то спишут сумму, равную тарифу на логистику FBO, без учёта среднего времени доставки. Если вернули продавцу, то спишут сумму, равную тарифу на логистику FBS.



— Обработку невыкупа партнёром Ozon, если покупатель отказался от части товаров из заказа при получении в АПВЗ, — 15 ₽

— Обработку невыкупа партнёром Ozon, если покупатель отказался от части товаров из заказа при получении в АПВЗ, — 15 ₽.



— Сумму за доставку невостребованного товара по тарифам Почты России





Отмена — это когда клиент отказался от заказа или не забрал его.

Модель работы FBO FBS

realFBS

Примечание Если упаковка не вскрыта, то проведут как отмену. Если была вскрыта, то как невыкуп Проведут отмену, если она была совершена во время или после передачи товара в логистику Что вернут — Эквайринг — Эквайринг — Эквайринг Что спишут — Логистику без учёта наценки за нелокальную продажу.



— Расходы на доставку до места выдачи.



— Обратную логистику. Если вернули на ближайший склад Ozon, то спишут сумму, равную тарифу на логистику FBO, без учёта среднего времени доставки. Если продавцу, то сумму, равную тарифу на логистику FBS.



— Обработку невыкупа партнёром Ozon, если покупатель отказался от части товаров из заказа при получении в АПВЗ, — 15 ₽

— Обработку отправления.



— Логистику без учёта среднего времени доставки.



— Плату за услугу доставки до места выдачи.



— Обратную логистику.

Стоимость зависит от способа возврата: на ближайший склад Ozon (равен тарифу на логистику FBO) или продавцу (равен тарифу на логистику FBS)



— Возвратную логистику

Часто продавцы не учитывают процент выкупа и теряют на этом деньги, ведь расходы на логистику и возвраты ложатся на их плечи. Если выкуп составляет 50%, половина товаров будет транспортироваться дважды — до покупателя и обратно на склад. Это важно закладывать в маржинальность товара.

Ольга Чинова Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года

Дополнительные услуги: утилизация, хранение, брак, продвижение

1. Утилизация товаров

Цена зависит от веса товара и причины утилизации. Так, если у товара истёк срок годности, тариф за 1 кг составит 75 ₽. Если утилизацию заказал сам продавец, то спишут 25 ₽ за 1 кг.

2. Обработка брака

Если во время приёмки в поставке найдут бракованные товары, за каждый спишут 30 ₽.

3. Обработка опознанных излишков

Если продавец привезёт больше товаров, чем указал в заявке, с него спишут 5 ₽ за литр товара при заполненной описи грузомест и 10 ₽ за литр товара, если состав грузомест не указан, но не более 200 ₽.

4. Временное хранение

Если товар вернулся в пункт выдачи или сортировочный центр, его нужно забрать в течение 10 дней. В первый день хранение бесплатное, потом возьмут 12 ₽ за товар до 5 литров с доплатой 3 ₽ за каждый дополнительный литр свыше объёма 5 л. После 10 дней товар утилизируют.

5. Хранение на складе FBO

С 12 сентября 2026 года плату за хранение берут, начиная с 22-го дня после даты приёмки. Срок бесплатного хранения может меняться — он зависит от категории и типа товара. Плата варьируется от 0,14 до 2,5 ₽ за каждый литр товара в день. Так, для обычных товаров на складах в Казахстане ежедневно берут 0,35 ₽ за каждый литр, а на остальных объектах — 2,5 ₽ за каждый литр.

6. Продвижение

Размер этих расходов продавец определяет сам. Можно регулировать ставки и проценты, продвигать весь товар или только часть, а платная подписка Premium является опциональной. Прежде чем закладывать рекламу в цену, посчитайте её как процент от выручки по факту прошлого месяца, а не по средним оценкам рынка.

7. Штрафы

Ozon штрафует продавцов за нарушение правил поставки, неточности при сборке заказов и неправильное заполнение карточек. С 23 июля 2026 года существует множество штрафов за нарушение правил поставки:

Нарушение Детали Штраф Поздняя отгрузка по FBS курьеру или в сортцентр 36–48 часов после получения заказа 1% от стоимости всех товаров в заказе Поздняя отгрузка по FBS курьеру или в сортцентр Позже 48 часов после получения заказа Максимум 2% от стоимости всех товаров в заказе Поздняя отгрузка по FBS в пункт выдачи 24–48 часов после рекомендованного времени отгрузки 1% от стоимости всех товаров в заказе Поздняя отгрузка по FBS в пункт выдачи Позже 48 часов после рекомендованного времени отгрузки Максимум 2% от стоимости всех товаров в заказе Неуникальный штрихкод при приёмке поставки или передаче отправления (с 1 декабря 2026 года) Штрихкод привязан к нескольким карточкам на Ozon, в том числе карточкам других продавцов Количество товаров с неуникальным штрихкодом, умноженное на пять

8. Лимиты по точности отгрузок

Показатель точности отгрузок показывает, как часто продавец отменяет заявки на поставку в последний момент или меняет дату и время отгрузки уже после создания заявки. Этот показатель измеряется в процентах, и его считает система. Посмотреть свою точность отгрузок можно в разделе «FBO» → «Заявки на поставку».

Если точность отгрузок опускается ниже 10%, маркетплейс вводит ограничения:

Запрет на создание заявки без выбора даты и времени отгрузки, а выбранный таймслот можно будет изменить лишь дважды для каждой поставки.

Ограничение количества товаров, которое можно привозить в каждый кластер.

Но вместе с ограничениями селлеру дадут по одной резервной поставке в каждый кластер, чтобы можно было улучшить показатель точности отгрузок.

Сравнение комиссий Ozon и Wildberries

Параметр Ozon Wildberries Ценовые пороги Товары до 100 ₽ — 17%

Товары 101–300 ₽ — 23%

Товары дороже 300 ₽ — по категории, до 55%



Ценовых порогов нет, ставка зависит только от категории и схемы, но диапазоны шире. Например, одежда 3–48% Одежда (куртка), % 52% (FBO/FBS) 37,5% (FBW), 42% (FBS) Обувь (туфли), % 52% (FBO/FBS) 39,5% (FBW), 44% (FBS) Игрушки, % 52% (FBO/FBS) 26,5-37,5% (FBW), 27-42% (FBS) Косметика, % 52% (FBO/FBS) 29,5-41,5% (FBW), 37-46% (FBS) Посуда, % 52% (FBO/FBS) 24,5-38,5% (FBW), 29-43% (FBS) Автотовары (автомагнитола), % 47% (FBO/FBS) 35,5% (FBW), 40% (FBS) Инструменты (ящик для инструментов), % 51% (FBO/FBS) 30,5% (FBW), 35% (FBS) Дом (постельное бельё), % 52% (FBO/FBS) 38,5% (FBW), 43% (FBS)

Как продавцу узнать размер комиссии

Используйте онлайн-калькулятор Ozon — он быстро рассчитает затраты и прибыль с продажи товаров. Инструкцию по работе с инструментом, смотрите в материале «Калькулятор Ozon Seller».

Посмотреть комиссии можно и через Единый кабинет селлера. Добавьте в систему свой магазин, и комиссии отобразятся автоматически в разделе юнит-экономики.

Пример расчёта комиссии Ozon

Рассчитаем, сколько придётся заплатить площадке при продаже домашних тапочек стоимостью 258 ₽. При продаже по схеме FBO вы заплатите комиссию 112 ₽ и получите 146 ₽, а при продаже по схеме FBS — заплатите 142 ₽ и получите 116 ₽.

Важно: при расчётах не учтены доля выкупа, наценка за нелокальные продажи, штрафы, дополнительные услуги, продвижение, себестоимость и налоги.

Калькулятор Ozon учитывает не все затраты, а только основные

Как минимизировать комиссии Ozon

Расходы на комиссии Ozon для продавцов можно оптимизировать:

Выберите оптимальную модель работы: FBO, FBS или realFBS. Для этого рассчитайте чистую прибыль для каждой схемы и выберите самую выгодную.

Отгружайте товары по кластерам, чтобы не переплачивать за логистику. Как это сделать, мы рассказывали в статье «Как оформить поставку на склад Ozon».

Включите отсрочку выплат. От того, на сколько вы отложите выплату за следующий месяц, будет зависеть выгода. Отсрочка на 14 дней снижает комиссию Ozon за продажу на 0,45%. На 42 дня — на 1,35%. На 84 дня — на 2,7%. На 168 дней — на 5,4%.

Оцените эффективность продаж. Для этого зайдите в Единый кабинет селлера → перейдите в раздел «Товарная аналитика» → изучите меню над таблицей и общую аналитику — там будут данные по каждому артикулу. Вы увидите маржу и прибыль не только в разрезе конкретной площадки, но и по всем маркетплейсам. А инструмент «Расчёт по заказам/датам» даст реальную картину продаж без искажений.

Узнайте, сколько вы зарабатываете после комиссий

Частые ошибки при расчёте комиссии с продаж на Ozon

Выбирать неверные категорию и тип товара

В таблице с тарифами перечислено 9 308 товаров, и для каждого применяется свой размер комиссии. Поэтому, чтобы посчитать юнит-экономику и определить комиссию, нужно правильно указать категорию и тип товара. Например, при продаже ящика для инструментов дороже 300 ₽ по схеме FBS с 28 августа вознаграждение составляет 51%, а ящика для хранения вещей при тех же условиях — 52%.

Не следить за изменением условий

Площадка периодически меняет размер вознаграждения. За 2026 год тарифы меняли не менее пяти раз. Чтобы не уйти в минус, нужно отслеживать все изменения и вовремя менять стратегию и ценовую политику.

Не следить за начислениями по каждому заказу

Вся прибыль не должна уходить на логистику, комиссию и скидки. Если эти расходы составляют 40% и выше, нужно пересмотреть стратегию. Поэтому следите за начислениями по каждому заказу. Это можно сделать в разделе «Финансы» → «Экономика магазина».

Вывод

Ozon регулярно меняет тарификацию и схему расчёта комиссий. Важно следить за изменениями и оперативно пересчитывать юнит-экономику, чтобы сохранять прибыль даже на фоне роста издержек.