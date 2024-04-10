Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Схема расчёта части комиссий изменилась после того, как 20 июля 2026 года вступила силу новая версия оферты №101. Wildberries пересмотрел размер вознаграждения за продажу, коэффициенты по FBS и формулу расчёта логистики. 1 сентября эту версию оферты дополнили, но изменения коснулись лишь правил упаковки и некоторых технических моментов. На комиссии они не повлияли.

Коротко 1. Вознаграждение за реализацию товаров. 2. Логистику до клиента и от клиента в случае отказа или возврата. 3. Приёмку поставки. 4. Хранение на складе. 5. Эквайринг 6. Продвижение. 7. Штрафы. Актуальные комиссии можно посмотреть в личном кабинете: раздел «Тарифы» → «Комиссии».

Продавцы на WB платят семь видов комиссий:

Ставки, которые мы используем в статье, соответствуют оферте №101, поэтому советуем пересчитать маржу по ним и убедиться, что с учётом нововведений вы не стали работать в минус.

Актуальные комиссии Wildberries 2026 года по категориям товаров

Главная комиссия — это вознаграждение WB. Продавцы платят площадке за то, что она публикует и продаёт их товары. Размер этого вознаграждения считается автоматически по формуле:

ФОРМУЛА Вознаграждение WB, % = Базовая ставка по категории + Надбавки за платные опции − Скидка WB (СПП) + Надбавка за скорость отгрузки

Элемент формулы Что это Ориентир Базовая ставка Процент по категории и схеме продаж 18–48% по популярным категориям Платные опции Надбавки из «Конструктора тарифов» от +0,25% до +3,6% за опцию Скидка WB (СПП) WB снижает своё вознаграждение, чтобы дать покупателю цену ниже Уменьшает итоговый процент Надбавка за скорость (FBS) Начисляется за превышение рекомендованного срока передачи заказа от 0,3% за каждый час просрочки

Ниже перечислили комиссии в самых популярных категориях в зависимости от модели продаж и схемы отгрузки.

Категория: товар FBW, % FBS, % DBS/DBW, % EDBS, % C&C, % Бронирование, % Одежда: брюки 43,5 48 45 3 44,5 44,5 Спортивная одежда: спортивные костюмы 42,5 47 45 3 44,5 44,5 Одежда для малышей: ползунки 39,5 44 45 3 44,5 44,5 Обувь: ботинки 37,5 42 45 3 44,5 44,5 Игрушки: пирамидки 32,5 37 45 3 38,5 38,5 Товары для животных: сухой корм 30,5 35 35 3 31,5 31,5 Бытовая техника: паровые швабры 34,5 39 35 3 35,5 35,5 Продукты: конфеты 30,5 35 4,5 3 4,5 4,5 Красота: помады 41,5 46 45 3 42,5 42,5 Посуда и инвентарь: разделочные доски 38,5 43 45 3 39,5 39,5 Мягкая мебель: диваны 20,5 25 45 3 36,5 36,5 Ноутбуки и компьютеры: жесткие диски 30,5 35 35 3 31,5 31,5 Шины и диски: колёса в сборе 26,5 27,5 45 3 36,5 36,5

Полный перечень комиссий по всем предметам смотрите в разделе «Тарифы» личного кабинета.

Дополнительные комиссии и расходы на Wildberries

Помимо вознаграждения площадке, о котором мы говорили выше, у продавцов есть дополнительные расходы. Их размер зависит от количества подключённых услуг. Обычно продавцы оплачивают логистику, приёмку, хранение и эквайринг.

Комиссия за логистику

Представьте, что Иван из Воронежа заказал автохимию. Прежде чем он её получит, WB нужно собрать, упаковать и доставить заказ. Всю эту работу называют фулфилментом, или логистикой, — её оплачивают продавцы, которые доставляют заказы через маркетплейс.

Логистика бывает двух видов:

Прямая — это путь товара до клиента.

Обратная — путь товара от клиента при возвратах.

Маркетплейс сам считает стоимость логистики, учитывая объём продукции. Комиссию вычитают из суммы, которая поступает на баланс продавца. Это происходит в режиме реального времени каждый раз, когда клиент выкупает или возвращает товар.

Комиссия за приёмку

Приёмка — это обработка товаров на складе. Сотрудники WB принимают поставку, проверяют, что пришёл правильный товар и в заявленном количестве, перемещают товар на место хранения и сортируют для дальнейшей отправки к покупателю.

Стоимость приёмки зависит от модели продаж.

Для FBW — от 5 ₽ за единицу товара.

Для FBS — 10 ₽ за единицу товара для первых 500 штук в день, для остальных — 50 ₽ за единицу.

Для DBS — 15 ₽ за единицу товара.

Примерная стоимость приёмки отображается в календаре при оформлении поставки. А финальная — после её завершения. Плату списывают автоматически с баланса продавца.

Услуга может быть как бесплатной, так и платной, в зависимости от загруженности работников и самого склада. Так, 8 апреля на складе в Новосемейкино приёмка была бесплатной

Комиссия за хранение

Хранение — это размещение продукции на складах маркетплейса. Стоимость услуги зависит от типа поставки и конкретного склада:

для коробов, суперсейфов и поштучных палет = 0,08 ₽ в день × количество литров × коэффициент хранения*

для монопалет = 25 ₽ в день × количество палет × коэффициент хранения*

* С 15 августа действует единый коэффициент хранения в России — 170%. Для сверхгабаритных товаров — 100%

Показатели отображаются в последнем столбце

Стоимость хранения списывают ежедневно, начиная с даты приёмки. Она отображается в еженедельных отчётах о реализации.

Эквайринг

Продавцы возмещают эквайринг, когда пользователи оплачивают покупки банковскими картами или WB Кошельком, а банк принимает эти платежи и перенаправляет их маркетплейсу. Стоимость услуги — 0,4–3% от суммы платежа. Wildberries списывает плату за эквайринг, перед тем как перевести деньги за конкретный заказ на баланс продавца.

Продвижение

Продавцы часто пользуются услугами продвижения, чтобы поднять карточку в выдаче и сделать её заметнее. Бюджет на рекламу определяет продавец, но это как минимум 1 000 ₽ — деньги списывают за показы вашего товара или клики на карточку.

Штрафы

WB штрафует продавцов за нарушения. Чаще всего они возникают при создании карточки или в процессе поставки. Например:

Не заполнил габариты в карточке — плату за логистику увеличат в 25 раз по сравнению с базовым тарифом, умноженным на коэффициент склада.

Занизил габариты упаковки — спишут от 100 до 10 000 ₽.

Отменил заказ — за товар спишут двойную комиссию.

Перепутал партии и отгрузил другую футболку — начислят 100% от цены заказа.

Привёз больше товаров, чем указал в поставке, — коэффициент приёмки увеличат на одну единицу.

Как рассчитать прибыль продавца на Wildberries

Теперь, когда вы знаете все основные расходы, можно посчитать прибыль. Для этого воспользуйтесь внутренним калькулятором, который учитывает расходы и доходы по разным схемам работы.

Перейдите в раздел «Аналитика» и нажмите на «Калькулятор прибыли»:

Выберите категорию товара и цену продажи. Укажите габариты товара без упаковки. Отметьте модель работы. Для FBS/FBW укажите оборачиваемость и долю выкупа, для DBS/EDBS/C&C — долю выкупа. Внесите дополнительные расходы, если они есть. Введите себестоимость товара и процент расходов на рекламу. Выберите свою систему налогообложения. Нажмите «Рассчитать».

На экране появятся расчёты по всем расходам

Сколько остаётся продавцу с продажи

Возьмём футболку по цене 1 500 ₽, категория «Одежда», схема FBW, объём с упаковкой 1 литр.

Статья расходов Расчёт Сумма, ₽ Вознаграждение WB 1 500 × 43,5% 652,5 Эквайринг и организация платежей 1 500 × 2,5% 37,5 Логистика до покупателя стоимость за объём × коэффициент склада 32 ₽ × 1,7 (коэффициент на 4 октября) = 54,4 ₽ Хранение за месяц 0,08 ₽ × 30 дней × 1 л × коэффициент хранения 0,08 ₽ × 30 дней × 1 литр × 1,7 (коэффициент на 4 октября) = 4,08 ₽ Себестоимость товара закупка и упаковка 400 Реклама 7% от цены 105

Важно, что проценты берутся от цены на момент заказа, а не от цены до скидки. Поэтому каждая акция автоматически уменьшает и вашу выручку, и сумму вознаграждения площадки. Если итоговая сумма расходов по товару превышает 60% цены, товар почти наверняка работает в минус после налога.

Калькулятор тарифов

Отдельно стоимость логистики, хранения и приёмки за единицу товара можно рассчитать через «Калькулятор тарифов». Для этого в разделе «Поставки и заказы» найдите «Тарифы» → перейдите в третью вкладку → введите габариты товара с упаковкой. На экране появится расчёт по разным складам и типам поставки с учётом индекса локализации.

«Калькулятор тарифов» считает плату за единицу товара

Как контролировать расходы на Wildberries

Следить за своими расходами удобно через ежедневные и еженедельные финансовые отчёты. В них указаны сумма продаж, сумма к перечислению, стоимость логистики, приёмки и хранения, прочие удержания, общая сумма штрафов и так далее.

Пример финансового отчёта за неделю

Как проверить фактическую комиссию по своей продаже

Фактический процент по каждой продаже виден в детализации еженедельного отчёта реализации: «Финансовые отчёты» → нужный период → «Действие» → «Детализация». В файле смотрите на четыре колонки:

«Цена розничная с учётом согласованной скидки» — база, от которой считают процент.

«Размер кВВ, %» — фактическое вознаграждение Wildberries по этой продаже. Если оно ниже табличного, товар участвовал в акции со сниженной комиссией.

«Эквайринг / Комиссия за организацию платежей» — платёжные удержания.

«К перечислению продавцу за реализованный товар» — сумма, которая дойдёт до вашего баланса.

Если цифра в колонке «Размер кВВ, %» стабильно выше расчётной, проверьте «Конструктор тарифов»: вероятно, у вас включены платные опции.

Практические советы по снижению комиссии

Вот несколько рекомендаций, как сэкономить на комиссиях:

Участвуйте в программе «Уровни продавцов». Выполняйте цели и получайте награды. Продавцы платинового уровня получают скидки: 4% на вознаграждение WB, 15% на хранение, 100% на платную отгрузку по модели FBS, 15% на возврат товаров и другие привилегии.

Всего есть пять уровней продавцов на WB. На каждом уровне — свои бонусы

Участвуйте в программе «Платформа роста». Российские производители с собственным товарным знаком получают скидки.

Подключите тарифные опции. Можно получить скидку 5% на комиссию с продаж одежды и обуви и скидку 3% на категории товаров с комиссией от 14,5%.

Чтобы получить такую скидку, нужно активировать минимум пять опций

Снизьте затраты на логистику. Сделайте упаковку компактнее, чтобы уменьшить литраж и повысить маржу. Отгружайтесь на дешёвые склады, то есть с низкими ставками на логистику и хранение.

Чек-лист: проверьте, не переплачиваете ли вы

Проверьте следующие пункты, прежде чем менять цену:

Габариты в карточке заполнены и совпадают с фактическими — иначе логистику пересчитают по повышающему коэффициенту.

В «Конструкторе тарифов» отключены опции, которыми вы не пользуетесь: каждая добавляет процент к вознаграждению.

Заказы по FBS уходят в доставку в рекомендованный срок — просрочка увеличивает процент.

Уровень в программе «Уровни продавцов» подтверждён, а доступные скидки активированы.

Итог: что нужно знать о комиссиях на Wildberries

На WB много комиссий. Продавцы оплачивают вознаграждение за продажу товаров, прямую и обратную логистику, приёмку, хранение, эквайринг, продвижение и штрафы. Затраты могут доходить до 60–80%.

Сэкономить сложно, но можно. Для этого участвуйте в программах Wildberries, например повышайте свой уровень в «Уровнях продавцов» и подключайте тарифные опции.