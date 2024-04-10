Схема расчёта части комиссий изменилась после того, как 20 июля 2026 года вступила силу новая версия оферты №101. Wildberries пересмотрел размер вознаграждения за продажу, коэффициенты по FBS и формулу расчёта логистики. 1 сентября эту версию оферты дополнили, но изменения коснулись лишь правил упаковки и некоторых технических моментов. На комиссии они не повлияли.
Ставки, которые мы используем в статье, соответствуют оферте №101, поэтому советуем пересчитать маржу по ним и убедиться, что с учётом нововведений вы не стали работать в минус.
Актуальные комиссии Wildberries 2026 года по категориям товаров
Главная комиссия — это вознаграждение WB. Продавцы платят площадке за то, что она публикует и продаёт их товары. Размер этого вознаграждения считается автоматически по формуле:
|Элемент формулы
|Что это
|Ориентир
|Базовая ставка
|Процент по категории и схеме продаж
|18–48% по популярным категориям
|Платные опции
|Надбавки из «Конструктора тарифов»
|от +0,25% до +3,6% за опцию
|Скидка WB (СПП)
|WB снижает своё вознаграждение, чтобы дать покупателю цену ниже
|Уменьшает итоговый процент
|Надбавка за скорость (FBS)
|Начисляется за превышение рекомендованного срока передачи заказа
|от 0,3% за каждый час просрочки
Ниже перечислили комиссии в самых популярных категориях в зависимости от модели продаж и схемы отгрузки.
|Категория: товар
|FBW, %
|FBS, %
|DBS/DBW, %
|EDBS, %
|C&C, %
|Бронирование, %
|Одежда: брюки
|43,5
|48
|45
|3
|44,5
|44,5
|Спортивная одежда: спортивные костюмы
|42,5
|47
|45
|3
|44,5
|44,5
|Одежда для малышей: ползунки
|39,5
|44
|45
|3
|44,5
|44,5
|Обувь: ботинки
|37,5
|42
|45
|3
|44,5
|44,5
|Игрушки: пирамидки
|32,5
|37
|45
|3
|38,5
|38,5
|Товары для животных: сухой корм
|30,5
|35
|35
|3
|31,5
|31,5
|Бытовая техника: паровые швабры
|34,5
|39
|35
|3
|35,5
|35,5
|Продукты: конфеты
|30,5
|35
|4,5
|3
|4,5
|4,5
|Красота: помады
|41,5
|46
|45
|3
|42,5
|42,5
|Посуда и инвентарь: разделочные доски
|38,5
|43
|45
|3
|39,5
|39,5
|Мягкая мебель: диваны
|20,5
|25
|45
|3
|36,5
|36,5
|Ноутбуки и компьютеры: жесткие диски
|30,5
|35
|35
|3
|31,5
|31,5
|Шины и диски: колёса в сборе
|26,5
|27,5
|45
|3
|36,5
|36,5
Полный перечень комиссий по всем предметам смотрите в разделе «Тарифы» личного кабинета.
Дополнительные комиссии и расходы на Wildberries
Помимо вознаграждения площадке, о котором мы говорили выше, у продавцов есть дополнительные расходы. Их размер зависит от количества подключённых услуг. Обычно продавцы оплачивают логистику, приёмку, хранение и эквайринг.
Комиссия за логистику
Представьте, что Иван из Воронежа заказал автохимию. Прежде чем он её получит, WB нужно собрать, упаковать и доставить заказ. Всю эту работу называют фулфилментом, или логистикой, — её оплачивают продавцы, которые доставляют заказы через маркетплейс.
Логистика бывает двух видов:
- Прямая — это путь товара до клиента.
- Обратная — путь товара от клиента при возвратах.
Маркетплейс сам считает стоимость логистики, учитывая объём продукции. Комиссию вычитают из суммы, которая поступает на баланс продавца. Это происходит в режиме реального времени каждый раз, когда клиент выкупает или возвращает товар.
Комиссия за приёмку
Приёмка — это обработка товаров на складе. Сотрудники WB принимают поставку, проверяют, что пришёл правильный товар и в заявленном количестве, перемещают товар на место хранения и сортируют для дальнейшей отправки к покупателю.
Стоимость приёмки зависит от модели продаж.
- Для FBW — от 5 ₽ за единицу товара.
- Для FBS — 10 ₽ за единицу товара для первых 500 штук в день, для остальных — 50 ₽ за единицу.
- Для DBS — 15 ₽ за единицу товара.
Примерная стоимость приёмки отображается в календаре при оформлении поставки. А финальная — после её завершения. Плату списывают автоматически с баланса продавца.
Услуга может быть как бесплатной, так и платной, в зависимости от загруженности работников и самого склада. Так, 8 апреля на складе в Новосемейкино приёмка была бесплатной
Комиссия за хранение
Хранение — это размещение продукции на складах маркетплейса. Стоимость услуги зависит от типа поставки и конкретного склада:
- для коробов, суперсейфов и поштучных палет = 0,08 ₽ в день × количество литров × коэффициент хранения*
- для монопалет = 25 ₽ в день × количество палет × коэффициент хранения*
* С 15 августа действует единый коэффициент хранения в России — 170%. Для сверхгабаритных товаров — 100%
Показатели отображаются в последнем столбце
Стоимость хранения списывают ежедневно, начиная с даты приёмки. Она отображается в еженедельных отчётах о реализации.
Эквайринг
Продавцы возмещают эквайринг, когда пользователи оплачивают покупки банковскими картами или WB Кошельком, а банк принимает эти платежи и перенаправляет их маркетплейсу. Стоимость услуги — 0,4–3% от суммы платежа. Wildberries списывает плату за эквайринг, перед тем как перевести деньги за конкретный заказ на баланс продавца.
Продвижение
Продавцы часто пользуются услугами продвижения, чтобы поднять карточку в выдаче и сделать её заметнее. Бюджет на рекламу определяет продавец, но это как минимум 1 000 ₽ — деньги списывают за показы вашего товара или клики на карточку.
Штрафы
WB штрафует продавцов за нарушения. Чаще всего они возникают при создании карточки или в процессе поставки. Например:
- Не заполнил габариты в карточке — плату за логистику увеличат в 25 раз по сравнению с базовым тарифом, умноженным на коэффициент склада.
- Занизил габариты упаковки — спишут от 100 до 10 000 ₽.
- Отменил заказ — за товар спишут двойную комиссию.
- Перепутал партии и отгрузил другую футболку — начислят 100% от цены заказа.
- Привёз больше товаров, чем указал в поставке, — коэффициент приёмки увеличат на одну единицу.
Как рассчитать прибыль продавца на Wildberries
Теперь, когда вы знаете все основные расходы, можно посчитать прибыль. Для этого воспользуйтесь внутренним калькулятором, который учитывает расходы и доходы по разным схемам работы.
Перейдите в раздел «Аналитика» и нажмите на «Калькулятор прибыли»:
- Выберите категорию товара и цену продажи.
- Укажите габариты товара без упаковки.
- Отметьте модель работы.
- Для FBS/FBW укажите оборачиваемость и долю выкупа, для DBS/EDBS/C&C — долю выкупа. Внесите дополнительные расходы, если они есть.
- Введите себестоимость товара и процент расходов на рекламу.
- Выберите свою систему налогообложения.
- Нажмите «Рассчитать».
На экране появятся расчёты по всем расходам
Сколько остаётся продавцу с продажи
Возьмём футболку по цене 1 500 ₽, категория «Одежда», схема FBW, объём с упаковкой 1 литр.
|Статья расходов
|Расчёт
|Сумма, ₽
|Вознаграждение WB
|1 500 × 43,5%
|652,5
|Эквайринг и организация платежей
|1 500 × 2,5%
|37,5
|Логистика до покупателя
|стоимость за объём × коэффициент склада
|32 ₽ × 1,7 (коэффициент на 4 октября) = 54,4 ₽
|Хранение за месяц
|0,08 ₽ × 30 дней × 1 л × коэффициент хранения
|0,08 ₽ × 30 дней × 1 литр × 1,7 (коэффициент на 4 октября) = 4,08 ₽
|Себестоимость товара
|закупка и упаковка
|400
|Реклама
|7% от цены
|105
Важно, что проценты берутся от цены на момент заказа, а не от цены до скидки. Поэтому каждая акция автоматически уменьшает и вашу выручку, и сумму вознаграждения площадки. Если итоговая сумма расходов по товару превышает 60% цены, товар почти наверняка работает в минус после налога.
Калькулятор тарифов
Отдельно стоимость логистики, хранения и приёмки за единицу товара можно рассчитать через «Калькулятор тарифов». Для этого в разделе «Поставки и заказы» найдите «Тарифы» → перейдите в третью вкладку → введите габариты товара с упаковкой. На экране появится расчёт по разным складам и типам поставки с учётом индекса локализации.
«Калькулятор тарифов» считает плату за единицу товара
Как контролировать расходы на Wildberries
Следить за своими расходами удобно через ежедневные и еженедельные финансовые отчёты. В них указаны сумма продаж, сумма к перечислению, стоимость логистики, приёмки и хранения, прочие удержания, общая сумма штрафов и так далее.
Пример финансового отчёта за неделю
Как проверить фактическую комиссию по своей продаже
Фактический процент по каждой продаже виден в детализации еженедельного отчёта реализации: «Финансовые отчёты» → нужный период → «Действие» → «Детализация». В файле смотрите на четыре колонки:
«Цена розничная с учётом согласованной скидки» — база, от которой считают процент.
«Размер кВВ, %» — фактическое вознаграждение Wildberries по этой продаже. Если оно ниже табличного, товар участвовал в акции со сниженной комиссией.
«Эквайринг / Комиссия за организацию платежей» — платёжные удержания.
«К перечислению продавцу за реализованный товар» — сумма, которая дойдёт до вашего баланса.
Если цифра в колонке «Размер кВВ, %» стабильно выше расчётной, проверьте «Конструктор тарифов»: вероятно, у вас включены платные опции.
Практические советы по снижению комиссии
Вот несколько рекомендаций, как сэкономить на комиссиях:
Участвуйте в программе «Уровни продавцов». Выполняйте цели и получайте награды. Продавцы платинового уровня получают скидки: 4% на вознаграждение WB, 15% на хранение, 100% на платную отгрузку по модели FBS, 15% на возврат товаров и другие привилегии.
Всего есть пять уровней продавцов на WB. На каждом уровне — свои бонусы
Участвуйте в программе «Платформа роста». Российские производители с собственным товарным знаком получают скидки.
Подключите тарифные опции. Можно получить скидку 5% на комиссию с продаж одежды и обуви и скидку 3% на категории товаров с комиссией от 14,5%.
Чтобы получить такую скидку, нужно активировать минимум пять опций
Снизьте затраты на логистику. Сделайте упаковку компактнее, чтобы уменьшить литраж и повысить маржу. Отгружайтесь на дешёвые склады, то есть с низкими ставками на логистику и хранение.
Чек-лист: проверьте, не переплачиваете ли вы
Проверьте следующие пункты, прежде чем менять цену:
- Габариты в карточке заполнены и совпадают с фактическими — иначе логистику пересчитают по повышающему коэффициенту.
- В «Конструкторе тарифов» отключены опции, которыми вы не пользуетесь: каждая добавляет процент к вознаграждению.
- Заказы по FBS уходят в доставку в рекомендованный срок — просрочка увеличивает процент.
- Уровень в программе «Уровни продавцов» подтверждён, а доступные скидки активированы.
Итог: что нужно знать о комиссиях на Wildberries
На WB много комиссий. Продавцы оплачивают вознаграждение за продажу товаров, прямую и обратную логистику, приёмку, хранение, эквайринг, продвижение и штрафы. Затраты могут доходить до 60–80%.
Сэкономить сложно, но можно. Для этого участвуйте в программах Wildberries, например повышайте свой уровень в «Уровнях продавцов» и подключайте тарифные опции.
Не забывайте регулярно пересчитывать юнит-экономику, особенно после каждого удорожания комиссий. Если не хотите считать вручную, воспользуйтесь AI-ассистентом от Точка Банка. Он сам подтянет отчёты WB, бесплатно разложит удержания по статьям и подскажет, где вы переплачиваете.