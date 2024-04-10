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Комиссии на Wildberries в 2026 году: за что платят продавцы

В статье разбираем все вознаграждения Wildberries и объясняем, почему цифра в вашем отчёте отличается от таблицы тарифов. В конце материала найдёте чек-лист, как законно снизить комиссию.

02.10.2026
40 486
40 486

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Схема расчёта части комиссий изменилась после того, как 20 июля 2026 года вступила силу новая версия оферты №101. Wildberries пересмотрел размер вознаграждения за продажу, коэффициенты по FBS и формулу расчёта логистики. 1 сентября эту версию оферты дополнили, но изменения коснулись лишь правил упаковки и некоторых технических моментов. На комиссии они не повлияли.

Коротко
Продавцы на WB платят семь видов комиссий:
1. Вознаграждение за реализацию товаров.
2. Логистику до клиента и от клиента в случае отказа или возврата.
3. Приёмку поставки.
4. Хранение на складе.
6. Продвижение.
7. Штрафы.
Актуальные комиссии можно посмотреть в личном кабинете: раздел «Тарифы» → «Комиссии».

Ставки, которые мы используем в статье, соответствуют оферте №101, поэтому советуем пересчитать маржу по ним и убедиться, что с учётом нововведений вы не стали работать в минус.

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Актуальные комиссии Wildberries 2026 года по категориям товаров

Главная комиссия — это вознаграждение WB. Продавцы платят площадке за то, что она публикует и продаёт их товары. Размер этого вознаграждения считается автоматически по формуле:

ФОРМУЛА
Вознаграждение WB, % = Базовая ставка по категории + Надбавки за платные опции − Скидка WB (СПП) + Надбавка за скорость отгрузки
Элемент формулыЧто этоОриентир
Базовая ставкаПроцент по категории и схеме продаж18–48% по популярным категориям
Платные опцииНадбавки из «Конструктора тарифов»от +0,25% до +3,6% за опцию
Скидка WB (СПП)WB снижает своё вознаграждение, чтобы дать покупателю цену нижеУменьшает итоговый процент
Надбавка за скорость (FBS)Начисляется за превышение рекомендованного срока передачи заказаот 0,3% за каждый час просрочки

Ниже перечислили комиссии в самых популярных категориях в зависимости от модели продаж и схемы отгрузки.

Категория: товарFBW, %FBS, %DBS/DBW, %EDBS, %C&C, %Бронирование, %
Одежда: брюки43,54845344,544,5
Спортивная одежда: спортивные костюмы 42,54745344,544,5
Одежда для малышей: ползунки39,54445344,544,5
Обувь: ботинки37,54245344,544,5
Игрушки: пирамидки32,53745338,538,5
Товары для животных: сухой корм30,53535331,531,5
Бытовая техника: паровые швабры34,53935335,535,5
Продукты: конфеты30,5354,534,54,5
Красота: помады41,54645342,542,5
Посуда и инвентарь: разделочные доски38,54345339,539,5
Мягкая мебель: диваны20,52545336,536,5
Ноутбуки и компьютеры: жесткие диски30,53535331,531,5
Шины и диски: колёса в сборе26,527,545336,536,5

Полный перечень комиссий по всем предметам смотрите в разделе «Тарифы» личного кабинета.

Дополнительные комиссии и расходы на Wildberries

Помимо вознаграждения площадке, о котором мы говорили выше, у продавцов есть дополнительные расходы. Их размер зависит от количества подключённых услуг. Обычно продавцы оплачивают логистику, приёмку, хранение и эквайринг.

Комиссия за логистику

Представьте, что Иван из Воронежа заказал автохимию. Прежде чем он её получит, WB нужно собрать, упаковать и доставить заказ. Всю эту работу называют фулфилментом, или логистикой, — её оплачивают продавцы, которые доставляют заказы через маркетплейс. 

Логистика бывает двух видов:

  • Прямая — это путь товара до клиента.
  • Обратная — путь товара от клиента при возвратах. 

Маркетплейс сам считает стоимость логистики, учитывая объём продукции. Комиссию вычитают из суммы, которая поступает на баланс продавца. Это происходит в режиме реального времени каждый раз, когда клиент выкупает или возвращает товар.

Как рассчитать стоимость логистики на Wildberries 

Комиссия за приёмку

Приёмка — это обработка товаров на складе. Сотрудники WB принимают поставку, проверяют, что пришёл правильный товар и в заявленном количестве, перемещают товар на место хранения и сортируют для дальнейшей отправки к покупателю. 

Стоимость приёмки зависит от модели продаж.

  • Для FBW — от 5 ₽ за единицу товара.
  • Для FBS — 10 ₽ за единицу товара для первых 500 штук в день, для остальных — 50 ₽ за единицу.
  • Для DBS — 15 ₽ за единицу товара.

Примерная стоимость приёмки отображается в календаре при оформлении поставки. А финальная — после её завершения. Плату списывают автоматически с баланса продавца.

Услуга может быть как бесплатной, так и платной, в зависимости от загруженности работников и самого склада. Так, 8 апреля на складе в Новосемейкино приёмка была бесплатной

Комиссия за хранение

Хранение — это размещение продукции на складах маркетплейса. Стоимость услуги зависит от типа поставки и конкретного склада: 

  • для коробов, суперсейфов и поштучных палет = 0,08 ₽ в день × количество литров × коэффициент хранения* 
  • для монопалет = 25 ₽ в день × количество палет × коэффициент хранения*

* С 15 августа действует единый коэффициент хранения в России — 170%. Для сверхгабаритных товаров — 100%

Показатели отображаются в последнем столбце

Стоимость хранения списывают ежедневно, начиная с даты приёмки. Она отображается в еженедельных отчётах о реализации.

Эквайринг

Продавцы возмещают эквайринг, когда пользователи оплачивают покупки банковскими картами или WB Кошельком, а банк принимает эти платежи и перенаправляет их маркетплейсу. Стоимость услуги — 0,4–3% от суммы платежа. Wildberries списывает плату за эквайринг, перед тем как перевести деньги за конкретный заказ на баланс продавца.

Продвижение

Продавцы часто пользуются услугами продвижения, чтобы поднять карточку в выдаче и сделать её заметнее. Бюджет на рекламу определяет продавец, но это как минимум 1 000 ₽ — деньги списывают за показы вашего товара или клики на карточку. 

Как продвигаться на Wildberries

Штрафы

WB штрафует продавцов за нарушения. Чаще всего они возникают при создании карточки или в процессе поставки. Например:

  • Не заполнил габариты в карточке — плату за логистику увеличат в 25 раз по сравнению с базовым тарифом, умноженным на коэффициент склада.
  • Занизил габариты упаковки — спишут от 100 до 10 000 ₽.
  • Отменил заказ — за товар спишут двойную комиссию.
  • Перепутал партии и отгрузил другую футболку — начислят 100% от цены заказа.
  • Привёз больше товаров, чем указал в поставке, — коэффициент приёмки увеличат на одну единицу.

Как рассчитать прибыль продавца на Wildberries

Теперь, когда вы знаете все основные расходы, можно посчитать прибыль. Для этого воспользуйтесь внутренним калькулятором, который учитывает расходы и доходы по разным схемам работы. 

Перейдите в раздел «Аналитика» и нажмите на «Калькулятор прибыли»:   

  1. Выберите категорию товара и цену продажи.
  2. Укажите габариты товара без упаковки.
  3. Отметьте модель работы.
  4. Для FBS/FBW укажите оборачиваемость и долю выкупа, для DBS/EDBS/C&C — долю выкупа. Внесите дополнительные расходы, если они есть.
  5. Введите себестоимость товара и процент расходов на рекламу.
  6. Выберите свою систему налогообложения.
  7. Нажмите «Рассчитать».  

На экране появятся расчёты по всем расходам

Сколько остаётся продавцу с продажи

Возьмём футболку по цене 1 500 ₽, категория «Одежда», схема FBW, объём с упаковкой 1 литр.

Статья расходовРасчётСумма, ₽
Вознаграждение WB1 500 × 43,5%652,5
Эквайринг и организация платежей1 500 × 2,5%37,5
Логистика до покупателястоимость за объём × коэффициент склада32 ₽ × 1,7 (коэффициент на 4 октября) = 54,4 ₽
Хранение за месяц0,08 ₽ × 30 дней × 1 л × коэффициент хранения0,08 ₽ × 30 дней × 1 литр × 1,7 (коэффициент на 4 октября) = 4,08 ₽
Себестоимость товаразакупка и упаковка400
Реклама7% от цены105

Важно, что проценты берутся от цены на момент заказа, а не от цены до скидки. Поэтому каждая акция автоматически уменьшает и вашу выручку, и сумму вознаграждения площадки. Если итоговая сумма расходов по товару превышает 60% цены, товар почти наверняка работает в минус после налога.

Калькулятор тарифов

Отдельно стоимость логистики, хранения и приёмки за единицу товара можно рассчитать через «Калькулятор тарифов». Для этого в разделе «Поставки и заказы» найдите «Тарифы» → перейдите в третью вкладку → введите габариты товара с упаковкой. На экране появится расчёт по разным складам и типам поставки с учётом индекса локализации.

«Калькулятор тарифов» считает плату за единицу товара

Как контролировать расходы на Wildberries

Следить за своими расходами удобно через ежедневные и еженедельные финансовые отчёты. В них указаны сумма продаж, сумма к перечислению, стоимость логистики, приёмки и хранения, прочие удержания, общая сумма штрафов и так далее.

Пример финансового отчёта за неделю

Как проверить фактическую комиссию по своей продаже

Фактический процент по каждой продаже виден в детализации еженедельного отчёта реализации: «Финансовые отчёты» → нужный период → «Действие» → «Детализация». В файле смотрите на четыре колонки:

«Цена розничная с учётом согласованной скидки» — база, от которой считают процент.

«Размер кВВ, %» — фактическое вознаграждение Wildberries по этой продаже. Если оно ниже табличного, товар участвовал в акции со сниженной комиссией.

«Эквайринг / Комиссия за организацию платежей» — платёжные удержания.

«К перечислению продавцу за реализованный товар» — сумма, которая дойдёт до вашего баланса.

Если цифра в колонке «Размер кВВ, %» стабильно выше расчётной, проверьте «Конструктор тарифов»: вероятно, у вас включены платные опции.

Практические советы по снижению комиссии

Вот несколько рекомендаций, как сэкономить на комиссиях:

Участвуйте в программе «Уровни продавцов». Выполняйте цели и получайте награды. Продавцы платинового уровня получают скидки: 4% на вознаграждение WB, 15% на хранение, 100% на платную отгрузку по модели FBS, 15% на возврат товаров и другие привилегии.

Всего есть пять уровней продавцов на WB. На каждом уровне — свои бонусы

Участвуйте в программе «Платформа роста». Российские производители с собственным товарным знаком получают скидки.

Подключите тарифные опции. Можно получить скидку 5% на комиссию с продаж одежды и обуви и скидку 3% на категории товаров с комиссией от 14,5%.

Чтобы получить такую скидку, нужно активировать минимум пять опций

Снизьте затраты на логистику. Сделайте упаковку компактнее, чтобы уменьшить литраж и повысить маржу. Отгружайтесь на дешёвые склады, то есть с низкими ставками на логистику и хранение. 

Чек-лист: проверьте, не переплачиваете ли вы

Проверьте следующие пункты, прежде чем менять цену:

  • Габариты в карточке заполнены и совпадают с фактическими — иначе логистику пересчитают по повышающему коэффициенту.
  • В «Конструкторе тарифов» отключены опции, которыми вы не пользуетесь: каждая добавляет процент к вознаграждению.
  • Заказы по FBS уходят в доставку в рекомендованный срок — просрочка увеличивает процент.
  • Уровень в программе «Уровни продавцов» подтверждён, а доступные скидки активированы.

Итог: что нужно знать о комиссиях на Wildberries

На WB много комиссий. Продавцы оплачивают вознаграждение за продажу товаров, прямую и обратную логистику, приёмку, хранение, эквайринг, продвижение и штрафы. Затраты могут доходить до 60–80%.

Сэкономить сложно, но можно. Для этого участвуйте в программах Wildberries, например повышайте свой уровень в «Уровнях продавцов» и подключайте тарифные опции. 

Не забывайте регулярно пересчитывать юнит-экономику, особенно после каждого удорожания комиссий. Если не хотите считать вручную, воспользуйтесь AI-ассистентом от Точка Банка. Он сам подтянет отчёты WB, бесплатно разложит удержания по статьям и подскажет, где вы переплачиваете.

Вопросы по теме

Как скидка WB влияет на комиссию?

Скидка WB, которую продавцы называют СПП, — это инструмент площадки: маркетплейс делает цену для покупателя ниже, уменьшая своё вознаграждение. Формально она не уменьшает вашу выручку напрямую, но меняет итоговый процент в отчёте.


Поэтому ставка из таблиц может меняться. По одной и той же карточке процент может отличаться от продажи к продаже: у покупателей разные персональные скидки, а часть заказов приходит из акций со сниженной комиссией.


Совет: планируйте цену по табличной ставке как по худшему сценарию, а маржу считайте по факту из детализации отчёта.

Нужно ли платить НДС с вознаграждения Wildberries?

Wildberries выставляет вознаграждение как услугу, поэтому налоги зависят от вашего режима. На ОСНО и при работе с НДС входящий налог по услугам площадки учитывается в общем порядке, на УСН вычета нет. Точный порядок сверяйте с бухгалтером и первичными документами из отчётов реализации.

Считается ли комиссия от цены со скидкой или без?

Процент применяется к цене, действовавшей в момент заказа, то есть к цене со всеми вашими скидками и акциями. Поэтому участие в распродаже одновременно уменьшает и выручку, и сумму вознаграждения.

Что делать, если Wildberries начислил штраф?

Найдите основание в отчёте и сверьте его с офертой. Если нарушение подтверждается, устраните причину: чаще всего это незаполненные габариты или расхождения в поставке. Если считаете удержание необоснованным, подайте обращение в поддержку с номерами поставки и артикулов.

Как часто списывают комиссии?

Вознаграждение и платёжные удержания — при каждом выкупе или возврате, хранение — ежедневно с даты приёмки, приёмку — после её завершения, штрафы и рекламу — по факту события.

Говорят, что WB уравнивает комиссии для российских и китайских селлеров. Что это значит?

Wildberries отложил уравнивание комиссий для российских и китайских продавцов. В сентябре 2026 года Минэкономразвития добавило эту инициативу во второй пакет мер для регулирования платформенной экономики: маркетплейсам запретят брать с российских продавцов плату выше, чем с иностранных партнёров за аналогичные услуги. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Как узнать размер комиссии Wildberries?

Маркетплейс сам считает и списывает комиссии. За реализацию товаров, логистику и эквайринг — ежедневно, когда покупатель получает или возвращает заказ. За приёмку — после её завершения. За хранение — каждый день, начиная с даты приёмки. Штрафы и продвижение тоже списывают с баланса, когда продавец что-то нарушает или запускает рекламные кампании.


Все расходы отображаются в отчётах реализации — ежедневных и еженедельных.

Что такое базовые комиссии?

Обычно имеют в виду коэффициент вознаграждения — его платят Wildberries за продажу каждого наименования. Размер этого показателя зависит от схемы продажи и категории товара. Его определяют по таблице.

Так, самые большие ставки действуют при работе по FBS. До 48% возьмут при продаже одежды и обуви, 28% — при продаже ноутбуков и от 20 до 35% — при продаже продуктов.  

Какие комиссии для FBO на WB?

При работе по схеме FBO (FBW) товар хранится на складе Wildberries. Расходы продавцов выше, чем на других схемах: кроме логистики и вознаграждения за продажу они оплачивают приёмку и хранение. Но сами комиссии за продажу по FBW — ниже.

Какие комиссии для FBS на WB?

При работе по модели FBS товары хранятся на складе продавца. Бренды экономят на приёмке и хранении и платят маркетплейсу только за доставку.

Какие комиссии для DBS на WB?

При работе по схеме DBS продавец доставляет заказы своими силами. Он отдаёт Wildberries только вознаграждение за продажу, а сумму за логистику переводит сторонней службе.

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