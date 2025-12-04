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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Штрафы Wildberries: полный обзор для продавцов и поставщиков

Объясняем, за что наказывают селлеров и как избежать проблем.

04.12.2025
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Авторы

На Wildberries можно не только заработать, но и уйти в минус из-за системы штрафов. Суммы там разные: от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. 

Но штрафы — это не единственная санкция. Иногда маркетплейс блокирует карточки и ограничивает доступ к личному кабинету. Точка Банк расскажет, за какие ошибки площадка наказывает продавцов и как этого избежать.

Коротко
На Wildberries штрафуют за неверные характеристики, ошибки в отгрузке, проблемы с маркировкой и нарушенные правила общения с клиентами.
Санкции разные: от 1 ₽ до семизначных сумм, а в некоторых случаях могут заблокировать карточку товара. Но если штраф начислили по ошибке, то его можно оспорить.

Есть ли штрафы на Wildberries

Из отчёта маркетплейса следует, что в 2023 году продавцы заплатили почти 15 млрд ₽ в виде удержаний и неустойки. Это на 76% больше, чем годом ранее.

Перечень нарушений пополняется с каждым годом, растут и суммы. Чтобы не потерять деньги, нужно знать, за что наказывают селлеров.

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Список штрафов для продавцов

Перечень штрафов можно найти в приложении к актуальной версии оферты о реализации. 27.11.2025 вступила в силу версия №86, а приложение — 02.09.2025.

Таблица штрафов Wildberries с перечнем нарушений и суммами: от 10 000 до 100 000 рублей за нарушения при размещении карточек товара и использовании запрещённого контента.

Перечень взысканий состоит из 28 нарушений

Общие виды штрафов 

Чаще всего у продавцов удерживают средства из-за ошибок при редактировании карточек, при обработке посылок, при работе с обязательной маркировкой и складом и при расхождениях во время поставок.

Редактирование карточек 

1. Не добавлен размер

  • Что будет: стоимость доставки в ПВЗ увеличивается в 25 раз.
  • Модель: FBW, FBS.
  • Где: услуги по доставке товара отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ИП Иванова продаёт чехлы для смартфонов. Перед летним сезоном она выложила на WB водонепроницаемый чехол для съёмки под водой, но забыла указать в системе вес, ширину, высоту и длину аксессуара.

Клиент из Москвы купил его, поэтому маркетплейс всё же доставит чехол с неуказанными габаритами в пункт выдачи, но ИП Иванова получит завышенную стоимость логистики.
Форма для ввода габаритов упаковки: длина, ширина, высота и вес с упаковкой, с предупреждением о точном указании размеров для расчёта логистики.

Чтобы добавить габариты, нужно отредактировать артикул через WB Seller

2. Габариты в системе меньше, чем на самом деле 

  • Что будет: штраф от 100 ₽ до 10 000 ₽ в зависимости от расхождения и числа заказанных артикулов.
  • Модель: FBW, FBS.
  • Где: удержания за занижение габаритов упаковки отображаются в отчёте по удержаниям.
ПРИМЕР
ИП Петрова продаёт ортопедические подушки. В новой партии от поставщика они пришли крупнее, чем обычно: длина и ширина увеличились на 5 см. ИП Петрова забыла изменить габариты в системе, и когда подушку заказали, сотрудник склада измерил упаковку и понял, что замеры не совпадают. Как доказательство он сделал фото с правильными измерениями.

Когда ИП Петрова зашла в систему, она увидела в аналитике удержание и фото. Она сразу же поменяла габариты в характеристиках, и взыскания за заказанные подушки перестали приходить на следующий день.
Таблица с габаритами товара: вес с упаковкой 0.9 кг, высота 50 см, толщина 10 см, ширина 31 см, размеры упаковки 20×42×20 см.

Так должен быть заполнен раздел с размерами 

3. Вес сверхгабаритного товара в системе меньше, чем на самом деле

  • Что будет: 3 500 ₽ за каждую ошибку.
  • Модель: FBW, FBS.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения Вайлдберриз отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ООО «Гипер» продаёт стиральные машинки со склада Wildberries. Покупатель из Пензы заказал одну, которая вместе с упаковкой весит 51 кг. Когда устройство взвесили на складе, оказалось, что машинка весит 54 кг: магазин ошибся при заполнении характеристик. Теперь ему придётся отдать деньги и принять обратно тяжёлую технику.

Если бы ООО «Гипер» работало по схеме FBS, остатки сверхгабаритных товаров с заниженным весом удалили бы с виртуального склада продавца.
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Продавцу сверхгабаритных товаров важно правильно указать вес 

4. Вещь есть на площадке, но её нельзя купить

  • Что будет: 25 000 ₽.
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ИП Саева продаёт новогодний декор: гирлянды и ёлочные игрушки. В декабре она хочет запустить ещё и продажи подарочных боксов с фигурным мылом. Женщина создала карточку на маркетплейсе и загрузила фотографию с надписью «Скоро в наличии». За это её наказали на 25 000 ₽. А карточку пришлось удалить, чтобы не обманывать клиентов.
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Чтобы не нарушать правила, продавцы завышают цену недоступной позиции

5. Продукт разместили в неподходящей категории

  • Что будет: 25 000 ₽.
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ИП Сеткина продаёт детские игрушки. При добавлении игрушечного утюга она допустила ошибку и выбрала категорию «Утюги». Теперь вещь находится в разделе с реальной бытовой техникой, поэтому селлер получил много негативных отзывов, а товар нельзя найти в нужной категории.
Ползунки для новорождённых — хлопковые ползунки в нескольких бежевых и серых оттенках

Предприниматель указывает категорию в личном кабинете, а потом товар распознаёт система

6. Нет снимков товара

  • Что будет: стоимость хранения увеличивается в 10 раз.
  • Модель: FBW.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ООО «Шуз» сделало поставку зимних ботинок, но забыло добавить фотографию модели в карточку товара. После того как партия поступила на склад, у продавца было семь дней, чтобы добавить фотографию. Начиная с восьмого дня, система увеличила стоимость хранения в 10 раз. При этом продукция так и не поступила в продажу.Компания заметила ошибку и добавила фотографию. Повышенную плату перестали брать, а ботинки стали доступны к покупке.

Интерфейс формы загрузки товара: поле для добавления фото, поля для ввода названия, категории, артикула и описания товара.

В личном кабинете есть встроенный фоторедактор для улучшения снимков

7. Неправильно оформлена карточка продукта, который создал, распространил или направил иноагент

  • Что будет: 50 000 ₽ за каждую ошибку. 
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ИП Сидоров выставил на WB книгу, которую написал иноагент. Но он не добавил в описание информацию об этом заглавными буквами и не заполнил поле с возрастными ограничениями. Площадка наказала его на 50 000 ₽. После этого селлер оформил карточку по всем правилам.
Окно характеристик и описания товара: страна производства Россия и текстовое описание с уведомлением об иностранном агенте.

Без этой информации магазин бы наказали

Обработка заказов

1. Клиент отказался от заказа или система отменила его автоматически

Что будет: штраф 50% от розничной цены продукта, но не менее 10 ₽. Наибольший размер наказания зависит от рейтинга доставки магазина:

  • рейтинг доставки до 95% — удержание равно двойной комиссии, но не больше 50% и не больше 10 000 ₽. Если ставка 30%, то спишут не 60%, а 50%. Если эти 50% составят 12 000 ₽, то спишут лишь 10 000 ₽;
  • рейтинг доставки 95–97% — взыскание равно двойному тарифу, но не больше 50% и не больше 3 000 ₽;
  • рейтинг доставки от 97% — взыскание равно комиссии, но не больше 3 000 ₽;
  • наибольшая сумма для авто — 50 000 ₽ за экземпляр.

Модель: FBS и EDBS, задержка отгрузки и сортировки более 120 часов; DBW, задержка отгрузки и сортировки более 15 дней; DBS, задержка отгрузки и сортировки более 45 дней.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР
Покупатель оформил заказ на семена петуний, но ИП Черёмушкина, которая работает по схеме FBS, не увидела и не отгрузила его в течение 120 часов.
За это маркетплейс наказал селлера на 250 ₽. При рейтинге доставки до 95% максимальная санкция составляет двойную комиссию товара, но не больше 50%. Комиссия на семена равна 35%. Но спишется не 70%, а 50%. Для карточки с семенами за 500 ₽ это половина стоимости.
Панель задач интернет-магазина с блоками: ответы на отзывы, сбор заказа FBS, ответы покупателям и обработка заявок на возврат.

Заказы, которые нужно собрать, отображаются на главной странице

2. Клиент отказался от заказа из-за задержки продавца

Что будет: 50% от розничной цены продукта, но не менее 10 ₽. Наибольший размер наказания зависит от рейтинга доставки магазина:

  • рейтинг доставки до 95% — удержание равно двойной комиссии, но не больше 50% и не больше 10 000 ₽. Если ставка 30%, то спишут не 60%, а 50%. Если эти 50% составят 12 000 ₽, то спишут лишь 10 000 ₽;
  • рейтинг доставки 95–97% — взыскание равно двойному тарифу, но не больше 50% и не больше 3 000 ₽;
  • рейтинг доставки от 97% — взыскание равно комиссии, но не больше 3 000 ₽;
  • наибольшая сумма для авто — 50 000 ₽ за экземпляр.

Модель: DBS, задержка доставки более 120 часов; EDBS, если задержка доставки более 12 часов; DBW, если заказ не переведён в статус «В доставке» в день накануне выдачи или не передан пользователю за 15 дней; C&C, если задержка выдачи более 120 часов.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР
Светлана заказала диван у компании «МебельМаркет», которая работает по схеме DBS, то есть хранит изделия на собственном складе и доставляет своими силами. Магазин упаковал мебель и передал транспортной компании, чтобы та доставила заказ 10 декабря.
Но в этот день у службы доставки произошёл компьютерный сбой: они не доставили товар, но и не предупредили покупателя о задержке. Пользователь отменил заказ, и селлера обязали заплатить штраф 3 000 ₽.

3. Пользователю пришёл не тот товар

  • Что будет: 100% от цены заказа, но не меньше 100 ₽. 
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS.
  • Где: Подмены и неверные вложения в отчёте по удержаниям.
ПРИМЕР
Мария заказала чёрные брюки в размере S и красную футболку в размере M. Вместо чёрных брюк продавец прислал юбку в размере S и футболку белого цвета в размере M. Поскольку Марии пришла юбка вместо брюк, магазин накажут за подмену. Цвет футболки тоже перепутали — это ошибочное вложение, за которое тоже предусмотрен штраф
Бренд заплатит за два неправильных вложения в заказе: 800 ₽ за футболку и 1 500 ₽ за брюки. Юбка придёт селлеру как возвращённый товар в пункт выдачи.
Страница возврата Wildberries: информация о сроках возврата денег, детали возврата чехла для MacBook Pro 13, причина возврата “Привезли не то, что заказывали”.

Если клиенту придёт не та вещь, он сможет вернуть её даже после получения, отправив заявку на возврат 

4. Магазин торгует запрещённой продукцией

  • Что будет: 25 000 ₽ за добавление товара или при поставке на склад, но за горючее накажут на 100 000 ₽. 
  • Модель: FBW, FBS.
  • Где: скрытые товары отображаются в отчётах в разделе «Аналитика».
ПРИМЕР
ИП Свободова решила продавать устройства для скрытия автомобильного госномера. Она добавила товар в систему, прикрепила фото и характеристики. Как только продукт появился на площадке, карточку заблокировали, а продавцу начислили штраф в размере 25 000 ₽.
Список запрещённых категорий товаров на Wildberries: алкоголь, оружие, наркотические вещества, табачная продукция, БАДы и другие ограничения.

На скриншоте — часть позиций, которые нельзя выкладывать

Маркировка

1. Не указали код ТН ВЭД или указали неправильно

  • Что будет: 1500 ₽ за единицу.
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
  • Где: маркировка товара отображается в отчёте по удержаниям.
ПРИМЕР
ООО «Лидер» ввезло в Россию партию духов для онлайн‑продажи. Когда сотрудник заполнял таможенную декларацию, то ошибся с кодом ТН ВЭД, по которому определяют, подлежит ли товар обязательной маркировке. Он ввёл код 3303001001 вместо 3303001000.
После этого ООО «Лидер» поставило на склад 50 флаконов. За ошибку в коде маркетплейс наказал компанию на 75 000 ₽ — по 1 500 ₽ за каждый переданный флакон парфюма.
Интерфейс личного кабинета Wildberries: список карточек товаров с ползунками для новорождённых, артикулы, остатки, статусы “Нет ТН ВЭД” и “Вес не заполнен”.

Система подскажет, если вы забудете указать код ТН ВЭД

2. Не заполнили УПД для изделий с маркировкой или заполнили с ошибками

  • Что будет: 1 ₽ за единицу.
  • Модель: FBW.
  • Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
Покупатель из Казани заказал четыре автомобильные покрышки. Когда они пришли в сортировочный центр, оказалось, что поставщик не передал УПД с кодами, полученными в системе «Честный ЗНАК». Из-за этого площадка не смогла самостоятельно вывести эти коды из оборота. Селлера оштрафовали на 4 ₽ — по 1 ₽ за каждую единицу товара.
Интерфейс раздела “Документы” на маркетплейсе: список УПД и отчётов, фильтры по типам документов и кнопка скачивания документов.

В разделе «Документы» хранятся входящие и исходящие УПД 

Логистика и работа со складом

1. Продавец, его коллеги или сопровождающие нарушили нормы поведения на складе

В числе нарушений — проникновение в здание или на территорию без пропуска, пролив там технических жидкостей, курение в неположенных местах и подобное.

  • Что будет: 200 000 ₽.
  • Модель: FBW, FBS.
  • Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ООО «Авто» запланировало поставку запчастей на склад. Во время разгрузки сотрудник компании проник в здание и случайно разлил там омывающую жидкость. Продавца заставили заплатить 200 000 ₽.

2. Товар привезли в другой сортировочный центр

  • Что будет: 30% от цены каждого отгруженного заказа, но не менее 100 ₽ и не более 100 000 ₽.
  • Модель продаж: FBS.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ИП Бережная продаёт открытки по схеме FBS. Ей пришёл заказ на 50 открыток к Новому году. Она упаковала его и привезла в пункт приёма, но ошиблась с зоной склада: вместо зелёной зоны приехала в жёлтую. Общая цена заказа составила 5 000 ₽, поэтому маркетплейс оштрафовал её на 1 500 ₽.
Карта Москвы и области с цветовым разделением территорий и отметками количества доступных пунктов выдачи заказов.

В Москве есть три зоны: синяя, зелёная и жёлтая. В зависимости от настроек склада будет подсвечена зона отгрузки. Отгрузка в другую зону повлечёт за собой штраф

3. Наименований при отгрузке больше, чем в плане

  • Что будет: если коэффициент приёмки меньше 5, он увеличивается на 1.
  • Модель: FBW.
  • Где: коэффициент приёмки отображается в информации о поставке.
ПРИМЕР
Перед началом зимы ИП Вещичкина закупила партию пуховиков в разных цветах и организовала поставку на склад. Она забыла, что добавила в план 3 000 единиц, а привезла на склад 3 400 единиц. Это более чем на 10% больше плана, то есть расхождение превысило 100 единиц. Поэтому маркетплейс увеличил коэффициент приёмки с 4 до 5.
Интерфейс раздела “Все поставки” на маркетплейсе: таблица поставок с датами, статусами, количеством и фильтрами по статусам.

Проверить, сколько единиц в плане поставки, можно через отдельный раздел

4. Единиц при отгрузке меньше, чем в плане

  • Что будет: 5 ₽ за каждую не привезённую вещь, но не больше 25 000 ₽. Штраф не начисляют, если в плане меньше 100 единиц. 
  • Модель: FBW.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ООО «Бьюти» запланировало поставку в сортировочный центр 1 000 подарочных наборов с декоративной косметикой. Но фактически при отгрузке оказалось 650 наборов — это более чем на 30% меньше плана. Продавца заставили заплатить 1 750 ₽ (350 единиц * 5 ₽).
Список поставок с датами, городами и принятой продукцией; выделена строка с поставкой, где принято 1532 единицы

В поставке было меньше единиц, но деньгами не наказали, потому что отклонение не превысило 100 штук

5. День поставки перенесли менее чем за 72 часа

  • Что будет: 5 ₽ за каждый товар в поставке.
  • Модель: FBW.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ИП Медников забронировал тайм-слот для поставки на 5 декабря 12:00. 4 декабря он отменил поставку через личный кабинет. Маркетплейс оштрафовал магазин на 5 000 ₽ (1 000 единиц * 5 ₽). 
Интерфейс отчёта о поставке №15730571: добавлено и упаковано 260 штук, статус принят, плановая и фактическая дата — 13 ноября

В системе показывается плановая дата. Если нужно, её можно изменить

Другие виды штрафов

Удержания могут быть разными. В числе непопулярных — санкции, связанные с использованием недобросовестных уловок, а также интеллектуальной собственности Wildberries и других компаний.

1. Использовали символику Wildberries

  • Что будет: 1 000 000 ₽. 
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
  • Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ООО «ПремиумПак» продаёт на маркетплейсе сейф-пакеты. Чтобы привлечь внимание пользователей, компания напечатала на пакетах логотип Wildberries. Так она создала ложное впечатление, что это единственные брендированные сейф-пакеты, которые могут использовать селлеры. За это у компании удержали крупную сумму.

2. Пообещали деньги за отзыв

  • Размер: 50 000 ₽. 
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
  • Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ИП Светляков решил стимулировать покупателей оставлять отзывы. Он стал добавлять в заказы листовку с информацией, что за каждый отзыв перечислит 100 ₽ на номер телефона. Маркетплейс наказал за это магазин на 50 000 ₽, так как нельзя обещать покупателям деньги или другое поощрение за отзывы.

3. Пригласили клиента перейти в другую соцсеть

  • Что будет: штраф 25 000 ₽. 
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW, C&C.
  • Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
Компания «Модные платья» решила рекламировать своё сообщество ВКонтакте среди клиентов на Wildberries. Они мотивировали людей подписаться и поучаствовать в розыгрыше одежды. За это бренд оштрафовали на 25 000 ₽.

4. Использовали чужую символику

  • Что будет: штраф 10 000 ₽. 
  • Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
  • Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
ПРИМЕР
ИП Никитина закупила шарфы в клетку, очень похожие на Burberry. И чтобы быстрее их продать, она загрузила в карточку товара фотографии с официального сайта Burberry. За это магазину начислили штраф 10 000 ₽.
Бежевый широкий шарф из шерсти и шёлка с клетчатым рисунком и бахромой, демонстрация на человеке

Использовать собственные фото могут только правообладатели

Штрафы для ПВЗ Wildberries

Полный список санкций для пунктов выдачи указан в Приложении №4 к оферте об оказании услуг.

1. Нарушил режим работы пункта выдачи товаров

Что будет: за каждые 30 минут, когда пункт закрыт, — 3 000 ₽ для Москвы и Московской области и 2 000 ₽ для других регионов и стран.

ПРИМЕР
Пункт выдачи в Москве открылся не в 10:00, а в 10:35. За это владельца наказали на 3 000 ₽.

2. Не принял товар в часы работы

Что будет: предупреждение в первый раз и 30 000 ₽ за каждый следующий.

ПРИМЕР
Перевозчик привёз коробки с продукцией в 20:50 — за 10 минут до закрытия пункта выдачи. Сотрудник отказался принимать поставку. Маркетплейс вынес предупреждение, потому что нарушение было первым.

3. Товар не вернули на склад в течение 24 часов

Что будет: снимут 100% от стоимости товара за первый раз и 120% от стоимости за каждый следующий.

ПРИМЕР
Клиент отказался от часов в пункте выдачи. Сотрудник принял возврат и положил вещь обратно на склад. Поскольку в течение 24 часов с момента отказа часы не переложили в возвратную коробку в клиентской зоне и не передали для доставки на склад, пункт выдачи заставили заплатить 2 000 ₽.

4. В очереди стоят более шести клиентов

Что будет: предупреждение за первый раз и 10 000 ₽ за каждый следующий.

ПРИМЕР
В декабре в пункте выдачи стали скапливаться очереди из шести и более клиентов. Владелец не учёл, что все придут за новогодними подарками, и не нанял ещё одного сотрудника. В результате сервис вынес пункту выдачи предупреждение, а при втором нарушении удержал 10 000 ₽.

5. Клиенту не выдали брендированный пакет

Что будет: предупреждение за первый раз, 10 000 ₽ за второй и 50 000 ₽ за каждый следующий.

ПРИМЕР
В пункте выдачи закончились брендированные пакеты. Когда клиент попросил пакет, ему выдали обычный белый. За это маркетплейс вынес пункту выдачи предупреждение.

Заключение

У площадки есть целый список ошибок, за которые наказывают деньгами. Чтобы избежать лишних расходов, следите за изменениями в бумагах, отслеживайте новости в личном кабинете и внимательно изучайте финансовые отчёты, чтобы вовремя заметить удержание и устранить недочёты. 

Вопросы по теме

Как избежать начислений?

Прочитайте оферту продавца, если вы селлер, или оферту об оказании услуг в ПВЗ, если вы открыли пункт выдачи или работаете в нём. В этих документах указаны все основания, по которым площадка начисляет штрафы.


Полностью избежать удержаний невозможно. По возможности закладывайте на возможные риски около 1% от общей суммы доходов. 

Что делать, если пришёл штраф?

Если вы увидели удержание в аналитике или уведомление в личном кабинете, его можно оспорить. Напишите в службу поддержки. Укажите номер документа и дату получения взыскания. Подробно объясните, почему вы с ним не согласны. Приложите подтверждения, например скриншоты, видео или фотографии. 


Если служба поддержки проигнорировала обращение или не помогла, отправьте досудебную претензию на юридический адрес Wildberries. Если спор так и не удастся решить, подавайте иск в Арбитражный суд Московской области.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
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