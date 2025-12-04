Штрафы Wildberries: полный обзор для продавцов и поставщиков

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

На Wildberries можно не только заработать, но и уйти в минус из-за системы штрафов. Суммы там разные: от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

Но штрафы — это не единственная санкция. Иногда маркетплейс блокирует карточки и ограничивает доступ к личному кабинету. Точка Банк расскажет, за какие ошибки площадка наказывает продавцов и как этого избежать.

Коротко Санкции разные: от 1 ₽ до семизначных сумм, а в некоторых случаях могут заблокировать карточку товара. Но если штраф начислили по ошибке, то его можно оспорить.

На Wildberries штрафуют за неверные характеристики, ошибки в отгрузке, проблемы с маркировкой и нарушенные правила общения с клиентами.

Есть ли штрафы на Wildberries

Из отчёта маркетплейса следует, что в 2023 году продавцы заплатили почти 15 млрд ₽ в виде удержаний и неустойки. Это на 76% больше, чем годом ранее.

Перечень нарушений пополняется с каждым годом, растут и суммы. Чтобы не потерять деньги, нужно знать, за что наказывают селлеров.

Список штрафов для продавцов

Перечень штрафов можно найти в приложении к актуальной версии оферты о реализации. 27.11.2025 вступила в силу версия №86, а приложение — 02.09.2025.

Перечень взысканий состоит из 28 нарушений

Общие виды штрафов

Чаще всего у продавцов удерживают средства из-за ошибок при редактировании карточек, при обработке посылок, при работе с обязательной маркировкой и складом и при расхождениях во время поставок.

Редактирование карточек

1. Не добавлен размер

Что будет: стоимость доставки в ПВЗ увеличивается в 25 раз.

Модель : FBW, FBS.

Где: услуги по доставке товара отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ИП Иванова продаёт чехлы для смартфонов. Перед летним сезоном она выложила на WB водонепроницаемый чехол для съёмки под водой, но забыла указать в системе вес, ширину, высоту и длину аксессуара.

Клиент из Москвы купил его, поэтому маркетплейс всё же доставит чехол с неуказанными габаритами в пункт выдачи, но ИП Иванова получит завышенную стоимость логистики.



Чтобы добавить габариты, нужно отредактировать артикул через WB Seller

2. Габариты в системе меньше, чем на самом деле

Что будет : штраф от 100 ₽ до 10 000 ₽ в зависимости от расхождения и числа заказанных артикулов.

Модель : FBW, FBS.

Где: удержания за занижение габаритов упаковки отображаются в отчёте по удержаниям.

ПРИМЕР ИП Петрова продаёт ортопедические подушки. В новой партии от поставщика они пришли крупнее, чем обычно: длина и ширина увеличились на 5 см. ИП Петрова забыла изменить габариты в системе, и когда подушку заказали, сотрудник склада измерил упаковку и понял, что замеры не совпадают. Как доказательство он сделал фото с правильными измерениями.

Когда ИП Петрова зашла в систему, она увидела в аналитике удержание и фото. Она сразу же поменяла габариты в характеристиках, и взыскания за заказанные подушки перестали приходить на следующий день.



Так должен быть заполнен раздел с размерами

3. Вес сверхгабаритного товара в системе меньше, чем на самом деле

Что будет : 3 500 ₽ за каждую ошибку.

Модель : FBW, FBS.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения Вайлдберриз отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ООО «Гипер» продаёт стиральные машинки со склада Wildberries. Покупатель из Пензы заказал одну, которая вместе с упаковкой весит 51 кг. Когда устройство взвесили на складе, оказалось, что машинка весит 54 кг: магазин ошибся при заполнении характеристик. Теперь ему придётся отдать деньги и принять обратно тяжёлую технику.

Если бы ООО «Гипер» работало по схеме FBS, остатки сверхгабаритных товаров с заниженным весом удалили бы с виртуального склада продавца.



Продавцу сверхгабаритных товаров важно правильно указать вес

4. Вещь есть на площадке, но её нельзя купить

Что будет : 25 000 ₽.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ИП Саева продаёт новогодний декор: гирлянды и ёлочные игрушки. В декабре она хочет запустить ещё и продажи подарочных боксов с фигурным мылом. Женщина создала карточку на маркетплейсе и загрузила фотографию с надписью «Скоро в наличии». За это её наказали на 25 000 ₽. А карточку пришлось удалить, чтобы не обманывать клиентов.

Чтобы не нарушать правила, продавцы завышают цену недоступной позиции

5. Продукт разместили в неподходящей категории

Что будет : 25 000 ₽.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ИП Сеткина продаёт детские игрушки. При добавлении игрушечного утюга она допустила ошибку и выбрала категорию «Утюги». Теперь вещь находится в разделе с реальной бытовой техникой, поэтому селлер получил много негативных отзывов, а товар нельзя найти в нужной категории.

Предприниматель указывает категорию в личном кабинете, а потом товар распознаёт система

6. Нет снимков товара

Что будет : стоимость хранения увеличивается в 10 раз.

Модель : FBW.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ООО «Шуз» сделало поставку зимних ботинок, но забыло добавить фотографию модели в карточку товара. После того как партия поступила на склад, у продавца было семь дней, чтобы добавить фотографию. Начиная с восьмого дня, система увеличила стоимость хранения в 10 раз. При этом продукция так и не поступила в продажу.Компания заметила ошибку и добавила фотографию. Повышенную плату перестали брать, а ботинки стали доступны к покупке.



В личном кабинете есть встроенный фоторедактор для улучшения снимков

7. Неправильно оформлена карточка продукта, который создал, распространил или направил иноагент

Что будет : 50 000 ₽ за каждую ошибку.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ИП Сидоров выставил на WB книгу, которую написал иноагент. Но он не добавил в описание информацию об этом заглавными буквами и не заполнил поле с возрастными ограничениями. Площадка наказала его на 50 000 ₽. После этого селлер оформил карточку по всем правилам.

Без этой информации магазин бы наказали

Обработка заказов

1. Клиент отказался от заказа или система отменила его автоматически

Что будет: штраф 50% от розничной цены продукта, но не менее 10 ₽. Наибольший размер наказания зависит от рейтинга доставки магазина:

рейтинг доставки до 95% — удержание равно двойной комиссии, но не больше 50% и не больше 10 000 ₽. Если ставка 30%, то спишут не 60%, а 50%. Если эти 50% составят 12 000 ₽, то спишут лишь 10 000 ₽;

рейтинг доставки 95–97% — взыскание равно двойному тарифу, но не больше 50% и не больше 3 000 ₽;

рейтинг доставки от 97% — взыскание равно комиссии, но не больше 3 000 ₽;

наибольшая сумма для авто — 50 000 ₽ за экземпляр.

Модель: FBS и EDBS, задержка отгрузки и сортировки более 120 часов; DBW, задержка отгрузки и сортировки более 15 дней; DBS, задержка отгрузки и сортировки более 45 дней.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР Покупатель оформил заказ на семена петуний, но ИП Черёмушкина, которая работает по схеме FBS, не увидела и не отгрузила его в течение 120 часов. За это маркетплейс наказал селлера на 250 ₽. При рейтинге доставки до 95% максимальная санкция составляет двойную комиссию товара, но не больше 50%. Комиссия на семена равна 35%. Но спишется не 70%, а 50%. Для карточки с семенами за 500 ₽ это половина стоимости.



Заказы, которые нужно собрать, отображаются на главной странице

2. Клиент отказался от заказа из-за задержки продавца

Что будет: 50% от розничной цены продукта, но не менее 10 ₽. Наибольший размер наказания зависит от рейтинга доставки магазина:

рейтинг доставки до 95% — удержание равно двойной комиссии, но не больше 50% и не больше 10 000 ₽. Если ставка 30%, то спишут не 60%, а 50%. Если эти 50% составят 12 000 ₽, то спишут лишь 10 000 ₽;

рейтинг доставки 95–97% — взыскание равно двойному тарифу, но не больше 50% и не больше 3 000 ₽;

рейтинг доставки от 97% — взыскание равно комиссии, но не больше 3 000 ₽;

наибольшая сумма для авто — 50 000 ₽ за экземпляр.

Модель: DBS, задержка доставки более 120 часов; EDBS, если задержка доставки более 12 часов; DBW, если заказ не переведён в статус «В доставке» в день накануне выдачи или не передан пользователю за 15 дней; C&C, если задержка выдачи более 120 часов.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР Светлана заказала диван у компании «МебельМаркет», которая работает по схеме DBS, то есть хранит изделия на собственном складе и доставляет своими силами. Магазин упаковал мебель и передал транспортной компании, чтобы та доставила заказ 10 декабря. Но в этот день у службы доставки произошёл компьютерный сбой: они не доставили товар, но и не предупредили покупателя о задержке. Пользователь отменил заказ, и селлера обязали заплатить штраф 3 000 ₽.



3. Пользователю пришёл не тот товар

Что будет : 100% от цены заказа, но не меньше 100 ₽.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS.

Где: Подмены и неверные вложения в отчёте по удержаниям.

ПРИМЕР Мария заказала чёрные брюки в размере S и красную футболку в размере M. Вместо чёрных брюк продавец прислал юбку в размере S и футболку белого цвета в размере M. Поскольку Марии пришла юбка вместо брюк, магазин накажут за подмену. Цвет футболки тоже перепутали — это ошибочное вложение, за которое тоже предусмотрен штраф Бренд заплатит за два неправильных вложения в заказе: 800 ₽ за футболку и 1 500 ₽ за брюки. Юбка придёт селлеру как возвращённый товар в пункт выдачи.



Если клиенту придёт не та вещь, он сможет вернуть её даже после получения, отправив заявку на возврат

4. Магазин торгует запрещённой продукцией

Что будет : 25 000 ₽ за добавление товара или при поставке на склад, но за горючее накажут на 100 000 ₽.

Модель : FBW, FBS.

Где: скрытые товары отображаются в отчётах в разделе «Аналитика».

ПРИМЕР ИП Свободова решила продавать устройства для скрытия автомобильного госномера. Она добавила товар в систему, прикрепила фото и характеристики. Как только продукт появился на площадке, карточку заблокировали, а продавцу начислили штраф в размере 25 000 ₽.

На скриншоте — часть позиций, которые нельзя выкладывать

Маркировка

1. Не указали код ТН ВЭД или указали неправильно

Что будет : 1500 ₽ за единицу.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.

Где: маркировка товара отображается в отчёте по удержаниям.

ПРИМЕР ООО «Лидер» ввезло в Россию партию духов для онлайн‑продажи. Когда сотрудник заполнял таможенную декларацию, то ошибся с кодом ТН ВЭД, по которому определяют, подлежит ли товар обязательной маркировке. Он ввёл код 3303001001 вместо 3303001000. После этого ООО «Лидер» поставило на склад 50 флаконов. За ошибку в коде маркетплейс наказал компанию на 75 000 ₽ — по 1 500 ₽ за каждый переданный флакон парфюма.



Система подскажет, если вы забудете указать код ТН ВЭД

2. Не заполнили УПД для изделий с маркировкой или заполнили с ошибками

Что будет : 1 ₽ за единицу.

Модель : FBW.

Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР Покупатель из Казани заказал четыре автомобильные покрышки. Когда они пришли в сортировочный центр, оказалось, что поставщик не передал УПД с кодами, полученными в системе «Честный ЗНАК». Из-за этого площадка не смогла самостоятельно вывести эти коды из оборота. Селлера оштрафовали на 4 ₽ — по 1 ₽ за каждую единицу товара.

В разделе «Документы» хранятся входящие и исходящие УПД

Логистика и работа со складом

1. Продавец, его коллеги или сопровождающие нарушили нормы поведения на складе

В числе нарушений — проникновение в здание или на территорию без пропуска, пролив там технических жидкостей, курение в неположенных местах и подобное.

Что будет : 200 000 ₽.

Модель : FBW, FBS.

Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ООО «Авто» запланировало поставку запчастей на склад. Во время разгрузки сотрудник компании проник в здание и случайно разлил там омывающую жидкость. Продавца заставили заплатить 200 000 ₽.



2. Товар привезли в другой сортировочный центр

Что будет : 30% от цены каждого отгруженного заказа, но не менее 100 ₽ и не более 100 000 ₽.

Модель продаж : FBS.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ИП Бережная продаёт открытки по схеме FBS. Ей пришёл заказ на 50 открыток к Новому году. Она упаковала его и привезла в пункт приёма, но ошиблась с зоной склада: вместо зелёной зоны приехала в жёлтую. Общая цена заказа составила 5 000 ₽, поэтому маркетплейс оштрафовал её на 1 500 ₽.

В Москве есть три зоны: синяя, зелёная и жёлтая. В зависимости от настроек склада будет подсвечена зона отгрузки. Отгрузка в другую зону повлечёт за собой штраф

3. Наименований при отгрузке больше, чем в плане

Что будет : если коэффициент приёмки меньше 5, он увеличивается на 1.

Модель : FBW.

Где: коэффициент приёмки отображается в информации о поставке.

ПРИМЕР Перед началом зимы ИП Вещичкина закупила партию пуховиков в разных цветах и организовала поставку на склад. Она забыла, что добавила в план 3 000 единиц, а привезла на склад 3 400 единиц. Это более чем на 10% больше плана, то есть расхождение превысило 100 единиц. Поэтому маркетплейс увеличил коэффициент приёмки с 4 до 5.

Проверить, сколько единиц в плане поставки, можно через отдельный раздел

4. Единиц при отгрузке меньше, чем в плане

Что будет : 5 ₽ за каждую не привезённую вещь, но не больше 25 000 ₽. Штраф не начисляют, если в плане меньше 100 единиц.

Модель : FBW.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ООО «Бьюти» запланировало поставку в сортировочный центр 1 000 подарочных наборов с декоративной косметикой. Но фактически при отгрузке оказалось 650 наборов — это более чем на 30% меньше плана. Продавца заставили заплатить 1 750 ₽ (350 единиц * 5 ₽).

В поставке было меньше единиц, но деньгами не наказали, потому что отклонение не превысило 100 штук

5. День поставки перенесли менее чем за 72 часа

Что будет : 5 ₽ за каждый товар в поставке.

Модель : FBW.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ИП Медников забронировал тайм-слот для поставки на 5 декабря 12:00. 4 декабря он отменил поставку через личный кабинет. Маркетплейс оштрафовал магазин на 5 000 ₽ (1 000 единиц * 5 ₽).



В системе показывается плановая дата. Если нужно, её можно изменить

Другие виды штрафов

Удержания могут быть разными. В числе непопулярных — санкции, связанные с использованием недобросовестных уловок, а также интеллектуальной собственности Wildberries и других компаний.

1. Использовали символику Wildberries

Что будет : 1 000 000 ₽.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.

Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ООО «ПремиумПак» продаёт на маркетплейсе сейф-пакеты. Чтобы привлечь внимание пользователей, компания напечатала на пакетах логотип Wildberries. Так она создала ложное впечатление, что это единственные брендированные сейф-пакеты, которые могут использовать селлеры. За это у компании удержали крупную сумму.

2. Пообещали деньги за отзыв

Размер : 50 000 ₽.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.

Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ИП Светляков решил стимулировать покупателей оставлять отзывы. Он стал добавлять в заказы листовку с информацией, что за каждый отзыв перечислит 100 ₽ на номер телефона. Маркетплейс наказал за это магазин на 50 000 ₽, так как нельзя обещать покупателям деньги или другое поощрение за отзывы.

3. Пригласили клиента перейти в другую соцсеть

Что будет : штраф 25 000 ₽.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW, C&C.

Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР Компания «Модные платья» решила рекламировать своё сообщество ВКонтакте среди клиентов на Wildberries. Они мотивировали людей подписаться и поучаствовать в розыгрыше одежды. За это бренд оштрафовали на 25 000 ₽.

4. Использовали чужую символику

Что будет : штраф 10 000 ₽.

Модель : FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.

Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.

ПРИМЕР ИП Никитина закупила шарфы в клетку, очень похожие на Burberry. И чтобы быстрее их продать, она загрузила в карточку товара фотографии с официального сайта Burberry. За это магазину начислили штраф 10 000 ₽.

Использовать собственные фото могут только правообладатели

Штрафы для ПВЗ Wildberries

Полный список санкций для пунктов выдачи указан в Приложении №4 к оферте об оказании услуг.

1. Нарушил режим работы пункта выдачи товаров

Что будет: за каждые 30 минут, когда пункт закрыт, — 3 000 ₽ для Москвы и Московской области и 2 000 ₽ для других регионов и стран.

ПРИМЕР Пункт выдачи в Москве открылся не в 10:00, а в 10:35. За это владельца наказали на 3 000 ₽.

2. Не принял товар в часы работы

Что будет: предупреждение в первый раз и 30 000 ₽ за каждый следующий.

ПРИМЕР Перевозчик привёз коробки с продукцией в 20:50 — за 10 минут до закрытия пункта выдачи. Сотрудник отказался принимать поставку. Маркетплейс вынес предупреждение, потому что нарушение было первым.

3. Товар не вернули на склад в течение 24 часов

Что будет: снимут 100% от стоимости товара за первый раз и 120% от стоимости за каждый следующий.

ПРИМЕР Клиент отказался от часов в пункте выдачи. Сотрудник принял возврат и положил вещь обратно на склад. Поскольку в течение 24 часов с момента отказа часы не переложили в возвратную коробку в клиентской зоне и не передали для доставки на склад, пункт выдачи заставили заплатить 2 000 ₽.

4. В очереди стоят более шести клиентов

Что будет: предупреждение за первый раз и 10 000 ₽ за каждый следующий.

ПРИМЕР В декабре в пункте выдачи стали скапливаться очереди из шести и более клиентов. Владелец не учёл, что все придут за новогодними подарками, и не нанял ещё одного сотрудника. В результате сервис вынес пункту выдачи предупреждение, а при втором нарушении удержал 10 000 ₽.

5. Клиенту не выдали брендированный пакет

Что будет: предупреждение за первый раз, 10 000 ₽ за второй и 50 000 ₽ за каждый следующий.

ПРИМЕР В пункте выдачи закончились брендированные пакеты. Когда клиент попросил пакет, ему выдали обычный белый. За это маркетплейс вынес пункту выдачи предупреждение.



Заключение