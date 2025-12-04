Штрафы Wildberries: полный обзор для продавцов и поставщиков

На Wildberries можно не только заработать, но и уйти в минус из-за системы штрафов. Суммы там разные: от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.
Но штрафы — это не единственная санкция. Иногда маркетплейс блокирует карточки и ограничивает доступ к личному кабинету. Точка Банк расскажет, за какие ошибки площадка наказывает продавцов и как этого избежать.
Есть ли штрафы на Wildberries
Из отчёта маркетплейса следует, что в 2023 году продавцы заплатили почти 15 млрд ₽ в виде удержаний и неустойки. Это на 76% больше, чем годом ранее.
Перечень нарушений пополняется с каждым годом, растут и суммы. Чтобы не потерять деньги, нужно знать, за что наказывают селлеров.
Список штрафов для продавцов
Перечень штрафов можно найти в приложении к актуальной версии оферты о реализации. 27.11.2025 вступила в силу версия №86, а приложение — 02.09.2025.
Перечень взысканий состоит из 28 нарушений
Общие виды штрафов
Чаще всего у продавцов удерживают средства из-за ошибок при редактировании карточек, при обработке посылок, при работе с обязательной маркировкой и складом и при расхождениях во время поставок.
Редактирование карточек
1. Не добавлен размер
- Что будет: стоимость доставки в ПВЗ увеличивается в 25 раз.
- Модель: FBW, FBS.
- Где: услуги по доставке товара отображаются в еженедельных отчётах реализации.
Клиент из Москвы купил его, поэтому маркетплейс всё же доставит чехол с неуказанными габаритами в пункт выдачи, но ИП Иванова получит завышенную стоимость логистики.
Чтобы добавить габариты, нужно отредактировать артикул через WB Seller
2. Габариты в системе меньше, чем на самом деле
- Что будет: штраф от 100 ₽ до 10 000 ₽ в зависимости от расхождения и числа заказанных артикулов.
- Модель: FBW, FBS.
- Где: удержания за занижение габаритов упаковки отображаются в отчёте по удержаниям.
Когда ИП Петрова зашла в систему, она увидела в аналитике удержание и фото. Она сразу же поменяла габариты в характеристиках, и взыскания за заказанные подушки перестали приходить на следующий день.
Так должен быть заполнен раздел с размерами
3. Вес сверхгабаритного товара в системе меньше, чем на самом деле
- Что будет: 3 500 ₽ за каждую ошибку.
- Модель: FBW, FBS.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения Вайлдберриз отображаются в еженедельных отчётах реализации.
Если бы ООО «Гипер» работало по схеме FBS, остатки сверхгабаритных товаров с заниженным весом удалили бы с виртуального склада продавца.
Продавцу сверхгабаритных товаров важно правильно указать вес
4. Вещь есть на площадке, но её нельзя купить
- Что будет: 25 000 ₽.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
Чтобы не нарушать правила, продавцы завышают цену недоступной позиции
5. Продукт разместили в неподходящей категории
- Что будет: 25 000 ₽.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
Предприниматель указывает категорию в личном кабинете, а потом товар распознаёт система
6. Нет снимков товара
- Что будет: стоимость хранения увеличивается в 10 раз.
- Модель: FBW.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.
В личном кабинете есть встроенный фоторедактор для улучшения снимков
7. Неправильно оформлена карточка продукта, который создал, распространил или направил иноагент
- Что будет: 50 000 ₽ за каждую ошибку.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
Без этой информации магазин бы наказали
Обработка заказов
1. Клиент отказался от заказа или система отменила его автоматически
Что будет: штраф 50% от розничной цены продукта, но не менее 10 ₽. Наибольший размер наказания зависит от рейтинга доставки магазина:
- рейтинг доставки до 95% — удержание равно двойной комиссии, но не больше 50% и не больше 10 000 ₽. Если ставка 30%, то спишут не 60%, а 50%. Если эти 50% составят 12 000 ₽, то спишут лишь 10 000 ₽;
- рейтинг доставки 95–97% — взыскание равно двойному тарифу, но не больше 50% и не больше 3 000 ₽;
- рейтинг доставки от 97% — взыскание равно комиссии, но не больше 3 000 ₽;
- наибольшая сумма для авто — 50 000 ₽ за экземпляр.
Модель: FBS и EDBS, задержка отгрузки и сортировки более 120 часов; DBW, задержка отгрузки и сортировки более 15 дней; DBS, задержка отгрузки и сортировки более 45 дней.
Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
Заказы, которые нужно собрать, отображаются на главной странице
2. Клиент отказался от заказа из-за задержки продавца
Что будет: 50% от розничной цены продукта, но не менее 10 ₽. Наибольший размер наказания зависит от рейтинга доставки магазина:
- рейтинг доставки до 95% — удержание равно двойной комиссии, но не больше 50% и не больше 10 000 ₽. Если ставка 30%, то спишут не 60%, а 50%. Если эти 50% составят 12 000 ₽, то спишут лишь 10 000 ₽;
- рейтинг доставки 95–97% — взыскание равно двойному тарифу, но не больше 50% и не больше 3 000 ₽;
- рейтинг доставки от 97% — взыскание равно комиссии, но не больше 3 000 ₽;
- наибольшая сумма для авто — 50 000 ₽ за экземпляр.
Модель: DBS, задержка доставки более 120 часов; EDBS, если задержка доставки более 12 часов; DBW, если заказ не переведён в статус «В доставке» в день накануне выдачи или не передан пользователю за 15 дней; C&C, если задержка выдачи более 120 часов.
Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
3. Пользователю пришёл не тот товар
- Что будет: 100% от цены заказа, но не меньше 100 ₽.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS.
- Где: Подмены и неверные вложения в отчёте по удержаниям.
Если клиенту придёт не та вещь, он сможет вернуть её даже после получения, отправив заявку на возврат
4. Магазин торгует запрещённой продукцией
- Что будет: 25 000 ₽ за добавление товара или при поставке на склад, но за горючее накажут на 100 000 ₽.
- Модель: FBW, FBS.
- Где: скрытые товары отображаются в отчётах в разделе «Аналитика».
На скриншоте — часть позиций, которые нельзя выкладывать
Маркировка
1. Не указали код ТН ВЭД или указали неправильно
- Что будет: 1500 ₽ за единицу.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
- Где: маркировка товара отображается в отчёте по удержаниям.
Система подскажет, если вы забудете указать код ТН ВЭД
2. Не заполнили УПД для изделий с маркировкой или заполнили с ошибками
- Что будет: 1 ₽ за единицу.
- Модель: FBW.
- Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
В разделе «Документы» хранятся входящие и исходящие УПД
Логистика и работа со складом
1. Продавец, его коллеги или сопровождающие нарушили нормы поведения на складе
В числе нарушений — проникновение в здание или на территорию без пропуска, пролив там технических жидкостей, курение в неположенных местах и подобное.
- Что будет: 200 000 ₽.
- Модель: FBW, FBS.
- Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
2. Товар привезли в другой сортировочный центр
- Что будет: 30% от цены каждого отгруженного заказа, но не менее 100 ₽ и не более 100 000 ₽.
- Модель продаж: FBS.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
В Москве есть три зоны: синяя, зелёная и жёлтая. В зависимости от настроек склада будет подсвечена зона отгрузки. Отгрузка в другую зону повлечёт за собой штраф
3. Наименований при отгрузке больше, чем в плане
- Что будет: если коэффициент приёмки меньше 5, он увеличивается на 1.
- Модель: FBW.
- Где: коэффициент приёмки отображается в информации о поставке.
Проверить, сколько единиц в плане поставки, можно через отдельный раздел
4. Единиц при отгрузке меньше, чем в плане
- Что будет: 5 ₽ за каждую не привезённую вещь, но не больше 25 000 ₽. Штраф не начисляют, если в плане меньше 100 единиц.
- Модель: FBW.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.
В поставке было меньше единиц, но деньгами не наказали, потому что отклонение не превысило 100 штук
5. День поставки перенесли менее чем за 72 часа
- Что будет: 5 ₽ за каждый товар в поставке.
- Модель: FBW.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB отображаются в еженедельных отчётах реализации.
В системе показывается плановая дата. Если нужно, её можно изменить
Другие виды штрафов
Удержания могут быть разными. В числе непопулярных — санкции, связанные с использованием недобросовестных уловок, а также интеллектуальной собственности Wildberries и других компаний.
1. Использовали символику Wildberries
- Что будет: 1 000 000 ₽.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
- Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
2. Пообещали деньги за отзыв
- Размер: 50 000 ₽.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
- Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
3. Пригласили клиента перейти в другую соцсеть
- Что будет: штраф 25 000 ₽.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW, C&C.
- Где: виды логистики, штрафов и корректировок вознаграждения WB в еженедельных отчётах реализации.
4. Использовали чужую символику
- Что будет: штраф 10 000 ₽.
- Модель: FBW, FBS, DBS, EDBS, DBW.
- Где: прочие удержания отображаются в еженедельных отчётах реализации.
Использовать собственные фото могут только правообладатели
Штрафы для ПВЗ Wildberries
Полный список санкций для пунктов выдачи указан в Приложении №4 к оферте об оказании услуг.
1. Нарушил режим работы пункта выдачи товаров
Что будет: за каждые 30 минут, когда пункт закрыт, — 3 000 ₽ для Москвы и Московской области и 2 000 ₽ для других регионов и стран.
2. Не принял товар в часы работы
Что будет: предупреждение в первый раз и 30 000 ₽ за каждый следующий.
3. Товар не вернули на склад в течение 24 часов
Что будет: снимут 100% от стоимости товара за первый раз и 120% от стоимости за каждый следующий.
4. В очереди стоят более шести клиентов
Что будет: предупреждение за первый раз и 10 000 ₽ за каждый следующий.
5. Клиенту не выдали брендированный пакет
Что будет: предупреждение за первый раз, 10 000 ₽ за второй и 50 000 ₽ за каждый следующий.
Заключение
У площадки есть целый список ошибок, за которые наказывают деньгами. Чтобы избежать лишних расходов, следите за изменениями в бумагах, отслеживайте новости в личном кабинете и внимательно изучайте финансовые отчёты, чтобы вовремя заметить удержание и устранить недочёты.