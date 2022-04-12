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Маркетплейсы

Склады Wildberries: адреса, условия, зоны покрытия

Информация о складах нужна продавцам в двух случаях: чтобы сделать поставку или, наоборот, забрать товар. Эксперт Точка Банк разобрал оба случая.

02.10.2026
71 946
71 946

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Авторы

Коротко
На данный момент 28 логистических хабов были атакованы беспилотниками. Например, 26 августа 2026 года полностью сгорел логистический центр в Котовске в Тамбовской области, поэтому он сейчас не принимает поставки.
Всего же сеть насчитывает более 200 объектов, включая склады и сортировочные центры.
Чтобы поставить товар на склад, нужно выбрать работающий объект и сформировать поставку в личном кабинете: выберите тип (короб, монопалета или крупногабарит), укажите артикулы и количество, распечатайте штрихкоды для каждой упаковки.
Чтобы забрать товары, которые ранее были поставлены на склад, оформите заявку на возврат в пункт выдачи через раздел «Управление остатками».

Список складов Wildberries

Раньше посмотреть адреса всех складов можно было в разделе «Карта складов», но теперь там отображаются не все логистические объекты. Точка Банк собрал список самых крупных складов.

НазваниеАдрес
Электросталь, Московская областьМосковская область, г. Электросталь, посёлок Случайный, территория «Массив-3», д. 5
Коледино, Московская область Московская область, дер. Коледино, ул. Троицкая, 20 
Новая Усмань, Воронежская областьВоронежская область, Новоусманский район, село Александровка, ул. Транспортная, 2
Екатеринбургг. Екатеринбург, ул. Перспективная, д. 14
Красный Бор, Ленинградская областьЛенинградская область, Тосненский район, городское поселение Красный Бор
Алексин, Тульская областьТульская область, муниципальное образование Алексин, 1
Зеленодольск, ТатарстанРеспублика Татарстан, Зеленодольский район, промышленный парк «Зеленодольск», д. 20
Новосемейкино, Самарская областьСамарская область, Красноярский район, городское поселение Новосемейкино, парк Индустриальный, здание 1
Собинский район, Владимирская областьВладимирская область, Собинский муниципальный округ, территория Wildberries, 1
Котовск, Тамбовская областьТамбовская обл., г. Котовск, индустриальный парк «Котовск», 3/8

Узнать актуальный статус работы склада можно только при планировании поставки по модели FBW и на карте складов для модели FBS.

Как вывезти товар со склада

После атак беспилотников и сбоев в работе складов многие продавцы возвращают свои товары из логистических центров. Это можно сделать через личный кабинет Wildberries Seller в разделе «Управление остатками»:

  • Убедитесь, что вы владелец кабинета. Иначе оформить возврат не получится.
  • Выберите «Поставки и заказы» → «Управление остатками».
  • Поставьте галочки напротив товаров, которые хотите вернуть.
  • Откройте «Действия с товаром» и нажмите «Оформить возврат».
  • Выберите склады, с которых хотите вернуть товары, и укажите их количество.
  • Укажите пункт выдачи, куда привезти товар. Если один ПВЗ не сможет принять весь объём, то можно выбрать несколько.
  • Подтвердите возврат.

Важно: раньше возвраты оформляли через раздел «Возвраты со склада». Но сейчас он работает некорректно и не даёт создать заявку. 

Что делать после возврата товара

Если вы забрали товар и решили продавать его со своего склада по модели FBS, то вам понадобятся вспомогательные сервисы. 

Представьте, что вы продаёте на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. На каждой платформе у вас заведён отдельный виртуальный FBS-склад. Но фактически реальный склад всего один, откуда вы и отгружаете заказы на разные площадки. Чтобы не запутаться, можно настроить обмен остатками между виртуальными складами маркетплейсов через сервис «Единый кабинет селлера» от Точка Банка. Вот что это даёт:

Прогноз поставок. Сервис считает на основе реальных продаж, сколько и когда нужно отгрузить. Учитывает оборачиваемость: вы открываете отчёт и видите, что этот товар пора отгрузить через пять дней, а этот пролежит ещё месяц. Работает при любом объёме — от 50 до 500+ SKU. С сервисом больше не нужно гадать и считать в Excel.

Обновление остатков FBS. Остатки синхронизируются автоматически между всеми маркетплейсами. Продали на Ozon — на WB остаток обновился сам. Не нужно бегать по кабинетам. Ноль отмен из-за рассинхрона, ноль штрафов — при любом количестве SKU.

Как организовать поставку на склад

Если вам нужно поставить товар на склад, сперва создайте заявку в личном кабинете Wildberries Seller:

  1. Зайдите в «Поставки и заказы» → «План поставок».
  2. Нажмите «+ Новая поставка».
  3. Добавьте товары в поставку: вручную или через шаблон Excel.
  4. Нажмите «Дальше».
  5. Выберите тип поставки: короб, монопалета, поштучная палета или суперсейф.
  6. Выберите пункт отгрузки, куда хотите передать товары.
  7. Проверьте товары и маршрут.
  8. Выберите дату отгрузки.
  9. Добавьте номер декларации на товары в карточке поставки.
  10.  Подготовьте штрихкоды и наклейте их на товары.
  11.  Закажите пропуск и привезите поставку в выбранное время.
Планируйте поставки с учётом спроса за 0 ₽
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Условия упаковки

На склад принимают только правильно упакованный товар. За этим следят сотрудники во время приёмки. Если они находят нарушения, то отправляют продукцию обратно продавцу. 

Для каждой категории товаров упаковочные требования разные. Рассмотрим основные моменты:

— Товар должен иметь индивидуальную надёжную упаковку. Через упаковку должно быть видно, что находится внутри. Исключением являются товары для взрослых — они, наоборот, должны быть упакованы в непрозрачные пакеты.

— Упаковка должна соответствовать размеру товара. В упаковочном пакете не должно оставаться свободного места.

— Посуда и другие хрупкие изделия должны быть защищены пузырчатой плёнкой и доставляться в картонной коробке. WB рекомендует продавцам дважды заворачивать хрупкие товары в защитный материал. А если нужна дополнительная защита, в коробку можно поместить пенопласт — он поможет сохранить изделие.

— При поставке книг каждую позицию надо положить в самоклеящийся пакет, коробку, плотный картонный конверт или обернуть пузырчатой/термоусадочной плёнкой.

— Продавцы сумок или рюкзаков должны класть внутрь изделия бумагу, поролон или другой материал для сохранения формы товара. Также нужно аккуратно упаковать ремни сумок и ручки.

Виды поставок

Поставки бывают разных видов: короб, суперсейф, монопалета, поштучная палета. 

Короб — тип поставки, где в одном коробе могут быть товары с разными артикулами. Каждая единица товара должна быть в индивидуальной упаковке. Максимальная длина одной стороны изделия в индивидуальной упаковке для поставки в коробе — 80 см. Сумма длин трёх сторон — не больше 160 см.

Суперсейф — тип упаковки для ювелирных изделий и других дорогостоящих товаров.

Монопалета — тип поставки, при которой товары упаковывают в короба, размещают на деревянном европоддоне 120×80×14,5 см и оборачивают стретч-плёнкой. На одной палете может быть не более трёх разных артикулов. Это удобно для поставки крупных партий одного изделия, техники и мебели.

Максимальная длина одной стороны товара в индивидуальной упаковке для поставки монопалетой — 120 см. Сумма длин трёх сторон — 200 см. Для одежды, обуви, продуктов и косметики — 80 и 160 см соответственно.

Поштучная палета — тип поставки, объединяющий короб и монопалету. Короба с товарами размещают на палете и оборачивают стретч-плёнкой. Важно, чтобы в поставке было не более трёх разных артикулов, а в каждом коробе одинаковое количество товаров. 

Такой тип поставки подходит для перевозки некрупных товаров в большом количестве, потому что на поштучной палете можно разместить больше товаров, чем в нескольких коробах. Требования такие же, как и в случае с коробами: до 80 см по одной стороне, с суммой длин трёх сторон до 160 см и весом до 25 кг.

Как выбрать удобный склад для первой поставки

Перед поставкой убедитесь, что короба или палеты укладываются в норму. Проверьте, что вы указали всю нужную информацию в заявке на поставку и упаковали товары по правилам. Не забудьте сгенерировать через портал продавца уникальные штрихкоды, которые присваиваются каждому SKU. 

Дальше переходите к выбору склада. Эксперты по работе маркетплейсов советуют планировать первую поставку на любой из четырёх центральных складов в Подмосковье. Так вы сможете показать свою продукцию всем пользователям маркетплейса и проанализировать, из каких регионов товар заказывают чаще.

Если доступны все центральные склады, ориентируйтесь на даты приёмки, коэффициенты склада и время доставки до этих складов

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Продавцу необязательно самому организовывать транспортировку товара в Москву. Можно воспользоваться транзитом — специалисты доставки приедут к вам, заберут товар и увезут его на нужный склад. Также есть платная услуга транзитной поставки: если в вашем городе есть склад WB, вы можете организовать на него поставку транзитом. Таким образом товар от ближайшего к вам склада поедет на другой.

После поставки обязательно контролируйте остатки и регулярно проверяйте, сколько товара осталось на каждом складе. Для этого удобно использовать Единый кабинет селлера от Точка Банка. Сервис собирает остатки со всех складов в одном окне. Вы будете видить сразу всю картину и сможете оперативно пополнять запасы в тех кластерах, где товары уже почти раскупили.

Вывод

Чтобы поставки не срывались, а товары не залёживались, важно отслеживать актуальный статус логистических центров. Помогает в этом сервис «Единый кабинет селлера» от Точка Банка. Он автоматически синхронизирует остатки между всеми маркетплейсами в реальном времени, избавляя от ручного учёта и ошибок. 

Один раз настроив склад в сервисе, вы будете видеть полную картину по всем площадкам в одном окне и сможете мгновенно реагировать на дефицит, не рискуя продать больше, чем есть в наличии. 

А чтобы снизить риски потери товара из-за непредвиденных обстоятельств, комбинируйте разные схемы работы — FBW и FBS. И если это возможно, подключите самостоятельную доставку (DBS), курьерскую доставку (EDBS) и самовывоз (С&C). Это позволит тщательнее следить за скоростью доставки, возвратами и остатками.

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Где находятся склады Wildberries — Адреса складов Вайлдберриз — Банк Точка