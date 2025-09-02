Подмена товара на Wildberries: проблема, штрафы и компенсации

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Подмена товара ведёт продавцов к потере денег и негативным отзывам. Хотя маркетплейс компенсирует такие случаи, возмещение возможно только если селлер предоставит доказательства. В статье расскажем, что делать при подмене товара и как минимизировать её последствия.

Что такое подмена товара

Товары подменивают на разных этапах товарооборота: при хранении, при транспортировке или после получения заказчиком. Это может случиться из-за невнимательности или осознанного обмана.

Покупатели-аферисты

Некоторые клиенты заказывают дорогую вещь, а затем меняют её на более дешёвую или неработающую. Если на ПВЗ или складе не заметят подмену, следующий покупатель получит совсем не то, что ожидал.

Продавцы идут на хитрости

Недобросовестные продавцы иногда отправляют подделки вместо оригиналов, чтобы заработать на разнице в цене.

Ошибки на складе

Из-за большого потока заказов сотрудники могут перепутать похожие товары. Например, вместо чёрных джинсов отправят тёмно-синие, а в коробке с книгой окажется совсем другое издание.

Повреждения при доставке

Курьеры не всегда аккуратно обращаются с посылками. Ваза может разбиться, коробка — промокнуть, а одежда — испачкаться.

Как подменяют товар на Вайлдберриз

Ситуация Пример Возврат подделки вместо оригинала Вместо фирменных кроссовок продавец после возврата получает реплику Возврат испорченного / старого товара Клиент отправляет назад смартфон с царапинами и следами использования вместо нового Возврат другого товара В коробке от наушников оказывается камень Частичная подмена В комплекте с телефоном не хватает зарядного устройства, хотя оно было

Чаще всего в подмене товара покупатель винит продавца, хотя его вины в этом нет. При этом селлер теряет деньги, ведь ему приходится оплачивать стоимость товара и обратную доставку.

Если факт останется незамеченным, товар снова поступит в продажу, новый покупатель обнаружит обман и оставит негативный отзыв. В результате у продавца снижается рейтинг, а Wildberries может заблокировать карточку товара или аккаунт из-за жалоб недовольных клиентов.

Какие штрафы и ответственность за подмену товара

Ответственность продавца

Ответственность продавца регулируется правилами WB. Сумма штрафа за невыполненный заказ закреплена в пункте 18 перечня штрафных санкций.

Штраф налагают на продавца в двух ситуациях:

подмена товара — пришла совсем другая вещь;

неверное вложение — пришло то, что нужно, но другого цвета или размера.

Ответственность покупателя

Если сотрудник ПВЗ обнаружит, что покупатель подменил товар, он потребует вернуть изделие и может вызвать полицию для фиксации нарушения. Например, если вместо нового платья покупатель принесёт на возврат поношенное.

При наличии состава преступления по факту мошенничества покупателя привлекают к уголовной ответственности. Нарушителей могут лишить свободы на срок до 2 лет, а при стоимости товара более 250 000 рублей — до 6 лет.

Как предотвратить мошеннические возвраты

Используйте фото- и видеофиксацию перед отправкой: записывайте процесс упаковки товара, особенно дорогих позиций — техники, украшений, брендовых вещей. Снимайте видео так, чтобы на нём было чётко видно серийные номера, бирки, состояние товара.

Добавляйте защитные пломбы и стикеры: наклейте на упаковку уникальный стикер с логотипом или печатью или запломбируйте коробки одноразовыми пломбами с номером.

Тщательно проверяйте возвраты: сверяйте изделие с исходным — комплектацию, серийные номера, следы использования. Делать это нужно при получении товара в ПВЗ под камерами. Если обнаружили подмену — оспаривайте через службу поддержки WB.

Анализируйте причины возвратов и размещайте реальную информацию о товаре: используйте настоящее фото, а не стоковое или сгенерированное ИИ, делайте подробные описания, указывайте все нюансы, например «цвет может отличаться из-за цветопередачи экрана», проверяйте качество перед отправкой. Для товаров, где непонятен размер, функциональность, цвет — делайте видео, чтобы показать эти качества «вживую».

Как получить компенсацию от Wildberries за подмены

Маркетплейс компенсирует селлерам подмены. Продавцы получают полную стоимость товара по текущей цене за минусом комиссии и без учёта скидок покупателя.

Для получения компенсации нужно составить обращение в службу поддержки маркетплейса и подтвердить факт подмены. В свою очередь Wildberries проведёт проверку цепочки поставки.

Пошаговая инструкция при подмене товара

Шаг 1. Подайте обращение в поддержку WB.

К заявке нужно прикрепить фото и видео возврата, где видны:

Штрихкоды и маркировка.

Упаковка, её целостность, соответствие оригиналу.

Сам товар как доказательство подмены.

Шаг 2. Ожидайте результат рассмотрения обращения.

За 30 дней Wildberries проверит обстоятельства подмены, в том числе работу ПВЗ и всю цепочку сборки и хранения. Если факт подтвердится, продавцу начислят компенсацию.

Шаг 3. Получите компенсацию.

Сумма будет соответствовать текущей стоимости товара за вычетом комиссии WB и индивидуальной скидки покупателя.

Шаг 4. При отказе в возврате денег составьте досудебную претензию.

Если в компенсации отказали, можно составить досудебную претензию и направить её через личный кабинет «ВБ Партнёры».

Чем больше доказательств, тем выше шанс на возмещение.

Шаг 5. При необходимости обратитесь в суд.

Если досудебная претензия не принесла результата, продавец вправе подать иск в суд.

Почему покупатели возвращают товары на WB

Причин может быть много. Иногда покупатель заранее знает, что откажется от товара, потому что заказывает сразу несколько вариантов, чтобы в итоге выбрать один. Также клиент может вернуть товар, потому что не понравилось или уже не нужно.

Несоответствие ожиданиям

Чаще возвраты происходят, когда реальный товар отличается от описания на сайте. Это может быть другой цвет, материал, вес. Например, покупатель заказывает красную кофту, а получает оранжевую или ожидает лёгкие кеды, а приходят тяжёлые, массивные.

Проблемы с качеством

Многие возвраты связаны с браком: неработающая электроника, одежда с дефектами пошива, косметика с нарушенной упаковкой.

Неправильный подбор размера

Для категорий одежды и обуви это основная причина возвратов. Покупатели ошибаются с размерной сеткой, поэтому после примерки отказываются от заказа.

Долгая доставка

Некоторые клиенты успевают передумать за время ожидания посылки, или товар становится неактуальным. Это касается, например, подарков на Новый год или 8 Марта.

Случайные покупки

Человек видит на сайте какую-то новинку с высоким рейтингом или привлекательную картинку с удачным описанием товара. В этот момент он даже не сомневается в необходимости покупки. Но когда заказ приходит, покупатель всё же отказывается от него.

Видеообзоры с элементами рекламы также становятся причиной спонтанных решений. Например, яркое описание парогенератора может вдохновить даже случайного зрителя на покупку: под впечатлением от возможностей техники «очистить всё и везде», покупатель оформляет заказ, но потом всё-таки отказывается от него.

Товар ненадлежащего качества

Покупатель может вернуть любой товар — как качественный, так и с дефектами. Если в заказе обнаружен брак, претензию продавцу подают через маркетплейс:

пока действует гарантийный период или срок годности;

если сроки не определены — пока не пройдет два года с момента покупки.

WB выделяет особую категорию брака — производственные дефекты, за которые отвечает продавец. К ним относятся следы клея, разметки кроя, отклеенная подошва, неровные швы, пятна, неравномерный окрас, торчащие нитки, кривые строчки, сломанные молнии, отсутствие русскоязычной маркировки и т. д.

Такие дефекты — это вина производителя, но если продавец решил продавать такой товар, значит, он взял на себя ответственность за возможные отказы покупателей.

Если дефект появился после отправки, можно оспорить возврат и списание денег со стороны маркетплейса.

ПРИМЕР Продавец отправил большую деревянную фоторамку. При доставке посылку повредили: сломали одну из деталей. Покупатель отказался забирать такое изделие. Но селлер предоставил видеозапись сбора заказа с целой рамкой и оспорил списание средств.

Товар надлежащего качества

Покупатель может вернуть товар хорошего качества, без недостатков, если:

прошло не больше 14 дней после покупки. День продажи не считается;

товар не был в употреблении — сохранились фабричные бирки, упаковка, нет следов использования.

ПРИМЕР Клиентка заказала платье, но примерила его только через семь дней после получения. Фасон не подошёл. Если бирки и ярлыки на месте, платье не ношено и не стирано, то его можно вернуть в оставшийся срок — семь дней. Но если покупатель уже срезала бирки или повредила ярлыки, вернуть платье не получится.



Категории товаров, не подлежащих возврату

Закон запрещает возврат некоторых категорий товаров. Например, заказали ребёнку синюю зубную щетку, а дома он от неё отказался, так как хотел зелёную. Вернуть нераспечатанную щётку не получится, это предмет личной гигиены. Но если бы покупатель захотел вернуть щётку сразу после получения в пункте выдаче, возврат был бы возможен.

Покупатель не может вернуть:

косметику и парфюмерию;.

носки или нижнее бельё;

одноразовые контейнеры для еды;

книги и другое.

Как покупатели возвращают товар

Самый распространённый вариант — клиенты отказываются от заказа при получении в пункте выдачи. Мошенники могут подменить товар во время примерки и отказаться от покупки. Если сотрудники ПВЗ не заметят подмены, следующий клиент получит не то, что ожидал.

Если покупатель забрал заказ, но затем решил его вернуть, например заметил брак только дома или просто передумал, он оформляет заявку на возврат через личный кабинет на Wildberries в разделе «Покупки» → «Возвраты». На это есть 14 дней.

После этого в личном кабинете продавца, в разделе «Товары и цены» → «Возвраты товаров покупателями» → «На рассмотрении», появляется новая заявка, по которой нужно принять решение.

У продавца есть разные варианты, как можно отреагировать на заявку:

Одобрить с проверкой брака Деньги вернутся покупателю только после проверки на складе WB. Если подтвердится брак или подмена, товар отправят продавцу Отказать Товар остаётся у покупателя, деньги не возвращаются. Нужно выбрать причину отказа и (по желанию) оставить комментарий Одобрить и забрать товар Покупатель возвращает товар в ПВЗ. Маркетплейс перечисляет деньги после приёма возврата. Одобрить с логистикой за счёт продавца Продавец оплачивает обратную логистику. Тарифы можно посмотреть в разделе «Тарифы» → «Стоимость возврата товара продавцу» Одобрить без возврата Маркетплейс возвращает деньги покупателю, продавец не просит отправить товар обратно. Вариант подходит для бракованных или испорченных товаров, которые нельзя перепродать