Коротко Основной код ОКВЭД для юрфирмы — 69.10. Стартовый бюджет для команды из двух человек — примерно от 200 000 до 550 000 ₽ на офис, технику и рекламу. Первую прибыль бизнес обычно приносит через 2–3 месяца при стабильном потоке клиентов и контролируемых расходах.

Открыть юридическую фирму можно без лицензии. Форму бизнеса выбирают по масштабу: самозанятость подойдёт для работы в одиночку с доходом до 2,4 млн ₽ в год, ИП — чтобы нанимать команду, масштабироваться и вызывать больше доверия у клиентов, ООО — для работы с партнёрами и инвесторами.

Сколько стоит открыть юридический бизнес

Рассмотрим примерную смету для небольшой фирмы из двух человек в городе-миллионнике — с арендой офиса.

Статья расходов Сумма, ₽ Аренда офиса 50 000–80 000 Мебель для офиса (столы, стулья, шкафы) — б/у 20 000–30 000 Ноутбуки 42 000–185 000 МФУ (принтер/сканер/копир) — б/у 20 000–50 000 Канцелярия и расходные материалы 2 000–5 000 Справочно-правовые системы (Консультант Плюс, Гарант или другие) 10 000–15 000 Создание сайта 30 000–80 000 Бухгалтерия и ЭДО 8 000–30 000 Бюджет на рекламу (первый месяц) 15 000–60 000 Вывеска и указатели 3 000–15 000 Итого От 200 000 до 550 000

Сэкономить на старте можно сразу на нескольких статьях. Самая крупная из них — офис: первое время можно работать удалённо. Мебель и технику тоже часто берут б/у. А вместо разработки сайта можно сгенерировать его самостоятельно в конструкторе Точка Банка — первая генерация бесплатная, далее оплачивается хостинг.

Также не спешите внедрять CRM. Пока клиентов и проектов немного — задачи, сроки и финансы вполне можно вести в Excel. Специализированная система становится оправданной по мере роста бизнеса.

Личный опыт: окупаемость бизнеса В консалтинге я бы ориентировалась не столько на формальный срок возврата стартовых вложений, сколько на момент, когда регулярная выручка начинает покрывать постоянные расходы. Разовые проекты могут давать хороший доход, но не позволяют прогнозировать загрузку команды.

В LAWC около 70% работы приходится на постоянное юридическое сопровождение бизнеса и около 30% — на отдельные проекты. Такая модель делает выручку более устойчивой и позволяет планировать найм и развитие.

При оценке финансового результата важно отделять выручку от прибыли и учитывать все расходы бизнеса, включая налоги, оплату команды и подрядчиков, сервисы и маркетинг. Нужно учитывать не оплачиваемое клиентами время на продажи, переговоры, подготовку предложений, администрирование и развитие экспертизы.

Частая ошибка — рассчитать доход исходя из полной загрузки каждого юриста, хотя на практике оплачиваемыми будут далеко не все рабочие часы.

Елена Байдалина Руководитель юридического и налогового консалтинга LAWC

Что включить в бизнес-план юридической фирмы

Бизнес-план нужен не только для инвесторов, партнёров или банка — он помогает вам самим увидеть, на чём фирма будет зарабатывать и где скрываются риски. Рассмотрим основные блоки плана.

Описание бизнеса. Чем занимается фирма, какие услуги оказывает и чем отличается от конкурентов — например специализируется на спорах с застройщиками или сопровождает сделки с недвижимостью под ключ. Хватит одного-двух абзацев.

Целевая аудитория. Зависит от специализации: у корпоративного права это предприниматели, у семейного — частные клиенты, у земельного — собственники и застройщики. Чем точнее опишете клиента, тем проще будет выстроить рекламу.

Анализ рынка. Изучите фирмы вашей специализации в городе: услуги, цены, рекламу, сайты, отзывы. Сильные стороны конкурентов станут вашим ориентиром, слабые — свободные ниши, куда можно зайти. Например, если у всех очередь на две недели, вашим преимуществом может стать консультация в день обращения.

Организационная структура. Опишите роли и обязанности команды. Для небольшой фирмы достаточно 2–5 юристов и помощника, который готовит документы и ведёт архив.

Продвижение. Зафиксируйте, как будете привлекать клиентов и выделяться среди конкурентов, — например через блог с разбором судебной практики или бесплатную первую консультацию.

Финансовый план. Сведите доходы и расходы — на первый год помесячно, дальше можно по годам на 2–3 года вперёд. Выручку юрфирмы проще считать от загрузки: сколько консультаций или дел в месяц потянет команда и по какой цене.

Например, три юриста по 20 оплачиваемых часов в неделю при ставке 3 000 ₽ дают около 720 000 ₽ выручки в месяц — от этой цифры и отталкивайтесь, вычитая аренду, зарплаты и маркетинг.

Заложите два ориентира: точку безубыточности — сколько клиентов покрывают все текущие расходы, и срок окупаемости стартовых вложений, при позитивном развитии обычно 2–3 месяца.

Риски. Опишите, что может помешать бизнесу — например отток клиентов, сезонный спад или уход ключевого юриста, — и что будете делать в каждом случае.

Бизнес-план юридической фирмы Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Какие документы нужны для юридической компании

Регистрация юридического бизнеса не отличается от любой другой, лицензия юристу-консультанту не нужна. Разберём, какая форма выгоднее под разные задачи, какие коды ОКВЭД выбрать и какие документы понадобятся.

Форма бизнеса

Самозанятость — для работы в одиночку с доходом до 2,4 млн ₽ в год. Нельзя нанимать сотрудников, зато минимум отчётности и налог 4–6%.

ИП — можно нанимать сотрудников и выбирать любой налоговый режим, а не только НПД. Клиенты доверяют ИП больше, чем самозанятому. А чтобы поднять доверие ещё выше, не обязательно открывать ООО — достаточно зарегистрировать товарный знак, например «юридическое бюро» плюс ваша фамилия.

ООО — обычно выбирают, когда открывают бизнес с партнёрами или работают в B2B-сегменте, где важен статус контрагента.

Критерий Самозанятость ИП ООО Найм сотрудников Нельзя Можно, кроме режима НПД Можно Налоговые режимы Только НПД УСН, АУСН, ОСНО, ПСН, НПД ОСНО, УСН, АУСН Страховые взносы По желанию, за себя За себя и работников. На НПД взносов нет, а на АУСН — только фиксированный взнос на травматизм за работников Только за работников, включая директора Бухучёт Не нужен Не нужен Обязателен Сложность регистрации Минимальная — в приложении «Мой налог» Нужно заполнить заявление Р21001 Заявление Р11001, устав, решение или протокол учредителей и договор об учреждении, юридический адрес Расчётный счёт Нельзя открыть Можно открыть Можно открыть Ответственность Отвечает личным имуществом, кроме защищённого законом Отвечает личным имуществом, кроме защищённого законом Отвечает компания, участники — субсидиарно при банкротстве ООО по их вине

Коды ОКВЭД

ИП и ООО при регистрации указывают коды ОКВЭД. Для юридического бизнеса основным можно сделать код 69.10 «Деятельность в области права».

Из дополнительных подойдут 69.20 для бухучёта, аудита и налогового консультирования, 70.22 для консультирования по коммерческой деятельности и 82.99 для прочей вспомогательной деятельности.

Документы для регистрации ИП

Заявление по форме Р21001. Паспорт при личной подаче. Квитанция об уплате госпошлины 800 ₽ — только при личной подаче в ИФНС, при электронной подаче пошлины нет. Если планируете применять спецрежим — УСН или ПСН, — заявление о переходе. На НПД можно перейти через приложение «Мой налог», на АУСН — через личный кабинет налогоплательщика после регистрации.

Документы для регистрации ООО

Подать документы можно лично в налоговой, через нотариуса, на сайте ФНС, через Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк. В Точка Банке бесплатно возьмём все заботы на себя и откроем счёт сразу после регистрации.

Особый случай: адвокаты и нотариусы

Всё описанное выше касается юристов-консультантов. Адвокатам и нотариусам ИП или ООО открывать не нужно — предпринимателями они не становятся, у них свой порядок.

Адвокатская деятельность по закону не считается предпринимательской. Чтобы её вести, нужно получить статус адвоката — сдать квалификационный экзамен и вступить в адвокатскую палату. Работают адвокаты не через фирму, а через одну из специальных форм: адвокатский кабинет, коллегию, бюро или юридическую консультацию.

Нотариус — это не бизнес, а должность. Лицензирование нотариальной деятельности отменили с 1 июля 2015 года, но стать нотариусом можно, только пройдя весь путь: юридическое образование, стажировка, квалификационный экзамен, назначение на должность и членство в нотариальной палате.

При этом расчётный счёт в Точка Банке открыть получится — и адвокатам, и нотариусам.

Как выбрать офис в аренду

Удалённый формат экономит бюджет на старте бизнеса, но подходит не всем: если специализация предполагает личный приём клиентов, командную работу или хранение бумажных дел, без офиса не обойтись. Вот на что нужно смотреть при выборе.

Обеспечьте удобный доступ. Сделайте так, чтобы клиенту было легко до вас доехать и найти нужный кабинет. Хорошо, если рядом есть транспорт и парковка, а в здании можно повесить указатели.

Оцените размер и планировку. Хватит ли места сотрудникам, нужны ли отдельные кабинеты или подойдёт опенспейс, найдётся ли место под переговорную и во сколько обойдётся ремонт.

Проверьте оснащение. Для юрфирмы важны надёжный интернет, телефония и место под закрытые шкафы для документов — через вас проходят персональные данные и материалы дел, доступ к ним нужно ограничивать.

Заключите договор. Обратите внимание на срок: договор аренды недвижимости на год и дольше нужно регистрировать в Росреестре, а на срок менее года — нет. Поэтому чаще всего берут 11 месяцев с последующей пролонгацией.

Как продвигать бизнес

Большинство задач можно закрыть на аутсорсе, не раздувая штат: программисты, дизайнеры, маркетологи, SMM-специалисты и редакторы работают на фрилансе или в агентствах. А продвигаться помогают такие инструменты:

1. Сайт. Разместите услуги, опыт, цены и контакты. Блог покажет вашу экспертность, а SEO поможет клиентам найти вас через поиск.

2. Контент-маркетинг. Ведите соцсети и площадки вроде Дзена: статьи, видео, разборы дел.

3. Онлайн-реклама. Таргет в соцсетях и контекстная реклама в поиске повышают узнаваемость и приводят клиентов.

4. Партнёрства. Обменивайтесь клиентами со смежными бизнесами — например с бухгалтерскими компаниями.

5. Отзывы. Просите довольных клиентов оставлять отзывы на картах и в соцсетях. Отвечайте на все — и на хорошие, и на негативные.

6. Образовательные мероприятия. Лекции и вебинары показывают экспертизу и приводят клиентов.

7. Email-рассылки. Отправляйте действующим клиентам обновления законов и правовые советы — но только тем, кто дал согласие на рассылку.

8. Клиентский сервис. Его стоит постоянно улучшать — довольные клиенты становятся постоянными и рекомендуют вас знакомым.

Как получить первых клиентов

Личный опыт: привлечение клиентов На старте не стоит пытаться оказывать все юридические услуги сразу. Клиенту проще выбрать консультанта, который понимает специфику его бизнеса и уже решал похожие задачи. LAWC, например, работает только с бизнесом и специализируется на IT- и digital‑проектах.

Первые клиенты обычно приходят через профессиональные контакты, партнёров, рекомендации и экспертный контент. Поэтому начинающему консультанту полезнее не просто рекламировать «юридические услуги», а регулярно разбирать конкретные проблемы своей аудитории и показывать, какой результат получает клиент.

Конкуренция в юридической сфере реальна, но в основном среди специалистов с одинаковым и слишком широким набором услуг. В узкой нише конкурируют уже не ценой, а глубиной экспертизы, скоростью работы, понятностью коммуникации и способностью разобраться не только в законе, но и в бизнес‑модели клиента.

Удержаться на плаву помогает сочетание трёх вещей: это чёткая специализация, финансовый учёт и развитие постоянного сопровождения. Один крупный проект может закончиться в любой момент, а портфель регулярных клиентов даёт бизнесу устойчивость.

Елена Байдалина Руководитель юридического и налогового консалтинга LAWC

Типичные ошибки при открытии юридической фирмы

Пять ошибок, которые чаще всего допускают начинающие предприниматели: