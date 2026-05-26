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Новый бизнес
Новый бизнес

От каких бизнес-идей лучше отказаться в 2026 году

Не каждая бизнес-идея сработает в 2026 году: высокая ключевая ставка, слабый спрос, новые налоговые правила, усилившаяся конкуренция — и это далеко не все вызовы для малых и средних предприятий.

26.05.2026
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Точка Банк разобрал пять бизнес-идей, которые в 2026 году с большой вероятностью не окупятся, и для каждой подобрал альтернативу — нишу, в которой шансы выйти на прибыль выше.

1. Дилерские центры

С декабря 2025 года для машин мощнее 160 л. с. ввели повышенные коэффициенты утильсбора (постановление Правительства от 01.11.2025 №1713). А с января 2026 года ставки дополнительно проиндексировали на 10–20%. Дилеры закладывают эти расходы в цену машин — продавать их стало сложнее.

Утильсбор и акцизы простым языком: кто платит, когда и сколько

Спрос тоже стал слабее: часть покупателей уже купила автомобили ещё осенью 2025 года, до повышения ставок. Решиться на покупку стало сложнее, потому что машины подорожали, а кредиты остаются дорогими. Открывать новый дилерский центр в таких условиях рискованно.

Альтернатива: сделать ставку на вторичный рынок и автосервис. Рынок подержанных машин в 2026 году, по мнению экспертов, может вырасти на 4–7%. Плюс парк машин стареет, а это поддерживает спрос на сервис и запчасти.

Идеи для автобизнеса в 2026 году

2. Табачные магазины

В России планируют ввести обязательное лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукцией (законопроект). Выдачу лицензий планируют начать с 1 октября 2026 года, а с 1 марта 2027 года — запретить торговлю без неё под угрозой уголовной ответственности.

Лицензия понадобится на каждую точку: госпошлина — 20 000 ₽ в год, минимальная площадь магазина — 5 м², причём регионы смогут поднять планку. Дополнительно с 1 сентября 2026 года запретят продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта — для многих небольших точек это уже повод закрыться.

Также ужесточают правила для вейпов: акциз на жидкости вырастет с 49 до 53 ₽ за 1 мл. А в Госдуме обсуждают полный запрет вейпов. Открывать табачный бизнес сейчас — значит вкладываться в нишу, которая поэтапно сужается.

Альтернатива: на этом фоне выигрывает противоположный тренд — спрос на ЗОЖ-товары, спортивное питание и магазины здорового образа жизни стабильно растёт.

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3. Технологические стартапы

Технологический стартап — рискованная идея. Продукт могут делать от полугода до полутора лет, а выручки в это время не будет. 

Привлечь инвестиции тоже сложно: из-за высокой ключевой ставки финансирование подорожало, а инвесторы стали осторожнее. Им важна не сама идея, а понятная бизнес-модель и быстрый возврат вложенных средств.

К этому добавляется конкуренция: в нише уже работают крупные ИТ-компании и стартапы на разных стадиях развития. Новому небольшому проекту трудно бороться за внимание клиентов и инвесторов одновременно.

Альтернатива: вместо собственного продукта проще зайти в смежные ниши с быстрой выручкой — услуги по автоматизации бизнеса и внедрению готовых решений, например CRM.

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4. Магазины, которые работают только офлайн

Офлайн-магазин без онлайн-продаж открывать тоже рискованно. Люди чаще заказывают непродовольственные товары на маркетплейсах, а не ходят за ними в обычные магазины: там проще сравнить цены, почитать отзывы и оформить доставку домой.  

При этом расходы на офлайн-точку остаются высокими: аренда, коммунальные платежи и зарплаты не уменьшаются, даже если трафик в магазине низкий. 

Альтернатива: работать в смешанном формате — небольшая офлайн-точка плюс продажи на маркетплейсах или собственный интернет-магазин.

Свой магазин или маркетплейс: где лучше продавать

5. Перепродажа товаров из Китая на маркетплейсах

К середине 2025 года китайских продавцов на Ozon и Wildberries стало в два раза больше, чем годом ранее, — и конкурировать с ними становится всё сложнее. Они закупают товар напрямую у производителей и поэтому держат низкие цены. А ещё быстрее замечают новые тренды и первыми выводят их на маркетплейсы.

Российскому продавцу удержать такие же цены почти невозможно — к закупке добавляются доставка, хранение и растаможка. Есть и юридический риск: китайский бренд может зарегистрировать товарный знак в России и ограничить продажи отечественным селлерам.

Альтернатива: не повторять китайский ассортимент, а заходить в категории с высоким спросом и неудовлетворённой нишей. Например, торговать товарами ежедневного пользования, одеждой больших размеров, спецодеждой, продукцией российских производителей.

Популярные товары для продажи на маркетплейсах

Какую бы нишу вы не выбрали, начинать стоит с регистрации бизнеса — это даёт легальный статус, доступ к расчётному счёту, маркетплейсам и работе с поставщиками. Точка Банк поможет зарегистрировать ИП или ООО онлайн и бесплатно. А также подскажет, какие коды ОКВЭД и систему налогообложения выбрать.

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От каких бизнес-идей лучше отказаться в 2026 году — Точка Банк