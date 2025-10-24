Как подтвердить вид деятельности в СФР: новые правила для подразделений

Главные изменения: организации смогут не подтверждать ОВЭД обособленных подразделений, если показатели не изменились. Минтруд также сократил перечень требований для выделения подразделений в самостоятельные классификационные единицы и обновил формы документов.
До 27 октября действуют старые правила. С 27 октября — новые по приказу Минтруда от 24.07.2025 №463н.
Когда и как подтверждать вид деятельности подразделений
Теперь не нужно ежегодно подтверждать основной вид экономической деятельности подразделений. Подавать документы в СФР нужно, только если по бухотчётности за прошлый год изменился вид деятельности.
Срок подачи остался прежним — до 15 апреля. А комплект документов теперь включает только заявление и справку. Больше не нужно прикладывать копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.
Что поменялось в правилах для самостоятельных классификационных единиц (СКЕ)
Сократили список условий, при которых подразделение может получить статус самостоятельной классификационной единицы. Теперь достаточно соблюдения таких требований:
- Подразделение занимается видами деятельности, которые отличаются от основных направлений компании и внесены в ЕГРЮЛ.
- Ведётся бухучёт деятельности подразделения и составляется подраздел 2.1.1 отчёта ЕФС-1.
- На момент обращения отсутствуют задолженность по страховым взносам, пени и штрафам.
Заявление подаётся в территориальный орган СФР по месту регистрации страхователя до 15 апреля. К нему прилагаются копии подтверждающих документов: положение о подразделении, выписка из учётной политики.
Как поменяли формы документов
Обновлённые бланки заявления и справки стали проще.
- Заявление о подтверждении вида деятельности — убрали поле для кода территориального органа СФР.
- Справка-подтверждение — исключили данные о регистрации, юридическом адресе, руководителе, главном бухгалтере и средней численности сотрудников.
Источник: приказ Минтруда от 24.07.2025 №463н.