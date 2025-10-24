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Как подтвердить вид деятельности в СФР: новые правила для подразделений

Минтруд утвердил новый порядок подтверждения основного вида деятельности в СФР для взносов на травматизм. Изменения касаются подразделений организаций и заработают с 27 октября 2025 года.

24.10.2025
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Главные изменения: организации смогут не подтверждать ОВЭД обособленных подразделений, если показатели не изменились. Минтруд также сократил перечень требований для выделения подразделений в самостоятельные классификационные единицы и обновил формы документов.

До 27 октября действуют старые правила. С 27 октября — новые по приказу Минтруда от 24.07.2025 №463н.

Когда и как подтверждать вид деятельности подразделений

Теперь не нужно ежегодно подтверждать основной вид экономической деятельности подразделений. Подавать документы в СФР нужно, только если по бухотчётности за прошлый год изменился вид деятельности.

Срок подачи остался прежним — до 15 апреля. А комплект документов теперь включает только заявление и справку. Больше не нужно прикладывать копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

Что поменялось в правилах для самостоятельных классификационных единиц (СКЕ)

Сократили список условий, при которых подразделение может получить статус самостоятельной классификационной единицы. Теперь достаточно соблюдения таких требований:

  • Подразделение занимается видами деятельности, которые отличаются от основных направлений компании и внесены в ЕГРЮЛ.
  • Ведётся бухучёт деятельности подразделения и составляется подраздел 2.1.1 отчёта ЕФС-1.
  • На момент обращения отсутствуют задолженность по страховым взносам, пени и штрафам.

Заявление подаётся в территориальный орган СФР по месту регистрации страхователя до 15 апреля. К нему прилагаются копии подтверждающих документов: положение о подразделении, выписка из учётной политики. 

Как поменяли формы документов

Обновлённые бланки заявления и справки стали проще. 

Источник: приказ Минтруда от 24.07.2025 №463н.

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Как подтвердить вид деятельности в СФР: новые правила для подразделений — Точка Банк