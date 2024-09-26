Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

На УСН предприниматели платят меньше налогов и ведут простой учёт. Режим подходит для многих видов деятельности, но с 2026 года правила меняются: появляются новые лимиты и нюансы. Проверьте заранее, выгодна ли вам УСН.

Коротко УСН — налоговый режим для малого и среднего бизнеса. Можно платить 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Подходит компаниям и ИП с доходом в 2026 году до 490,5 млн ₽ в год, штатом до 130 человек и остаточной стоимостью основных средств до 218 млн ₽. С 2026 года, если доход превысит 20 млн ₽, придётся платить НДС. Такой порог для НДС заморозили до конца 2029 года. Региональные льготы сохранятся только для видов деятельности из Единого перечня Правительства. Перейти на УСН можно при регистрации бизнеса, в течение 30 дней после неё или с начала календарного года.

Что такое УСН

Упрощённая система налогообложения — налоговый режим для малого и среднего бизнеса. Упрощёнка предполагает два подхода к уплате налогов.

Система налогообложения Объект налогообложения Базовая ставка УСН «Доходы» Доходы 6% УСН «Доходы минус расходы» Разница между доходами и расходами 15%

Плательщики УСН, как правило, освобождены от уплаты НДС. Однако если выручка за 2026 год превысит 20 млн ₽, возникнет обязанность по уплате НДС. Такой лимит установили до 2029 года (Федеральный закон от 04.07.2026 №228-ФЗ).

Кто может применять упрощёнку

На УСН могут работать ИП и юрлица.

Параметр Для перехода с 1 января 2026 года Для работы в 2026 году Доход До 337,5 млн ₽ за 9 месяцев 2025 года До 490,5 млн ₽ в год Штат До 130 человек До 130 человек Остаточная стоимость основных средств До 200 млн ₽ До 218 млн ₽

Дополнительные требования для ООО: доля других юридических лиц в уставном капитале — не более 25%, а также не должно быть филиалов.

Кто не может применять УСН

Некоторые ИП и организации не имеют права работать на упрощёнке. Перечень таких налогоплательщиков приведён в статье 346.12 НК РФ. Например, не могут быть на УСН банки, ломбарды, производители подакцизных товаров и некоторые другие категории.

Если налогоплательщик не попадает ни под одно из этих ограничений и выполняет все остальные условия — по численности сотрудников, доходам и остаточной стоимости основных средств — он вправе применять УСН.

При этом некоторые ограничения временны. Например, если доля участия фирмы-учредителя стала менее 25%, организация может перейти на УСН с 1 января следующего года. Но только если успеет внести изменения в учредительные документы до 1 января.

Виды упрощённой системы налогообложения

УСН бывает двух видов — они различаются объектом налогообложения. Выбрать подходящий вариант нужно по правилам статьи 346.14 НК РФ.

УСН «Доходы»

Ставка: 6% от всех доходов. Регионы могут снизить её вплоть до 1%, но с 2026 года такая льгота будет действовать только для определённых видов деятельности — тех, что вошли в Единый перечень, утверждённый Правительством.

Преимущества Недостатки Простой расчёт налога Налог считают со всех поступлений, а не с прибыли Меньше риск споров из-за расходов Режим невыгоден при крупных подтверждённых расходах ИП без сотрудников могут уменьшить налог на всю сумму страховых взносов за себя Даже если бизнес убыточный, налог всё равно считают со всех доходов

УСН «Доходы минус расходы»

Ставка: 15% от разницы между доходами и расходами. Налоговую базу по этому объекту определяют по правилам статьи 346.18 НК РФ.

Регионы могут устанавливать пониженные ставки вплоть до 5% для видов деятельности из Единого перечня Правительства. Если расходы равны доходам или превышают их, платится минимум налога — 1%.

Преимущества Недостатки Расходы уменьшают налоговую базу Надо документально подтверждать все расходы Режим может быть выгоднее при больших подтверждённых расходах Учёт сложнее, чем на УСН «Доходы» Даже если налог к уплате маленький, убытки можно учитывать в следующих периодах Даже при убытке или нулевой прибыли нужно заплатить минимальный налог — 1% от доходов

Режим «Доходы минус расходы» требует вдумчивого подхода к документации, зато позволяет снизить налоговую нагрузку за счёт учёта издержек. Контролировать финансовый поток сложно. Чтобы облегчить задачу, можно подключить Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк.

Какие расходы можно учитывать на УСН «Доходы минус расходы»

С 2026 года перечень расходов на УСН «Доходы минус расходы» стал шире. Учитывать можно не только расходы, прямо названные в статье 346.16 НК РФ, но и иные расходы по правилам главы 25 НК РФ — если они связаны с бизнесом и подтверждены документами. Приведём примеры.

Можно учесть Нельзя учесть Аренду офиса или склада Личные расходы предпринимателя Закупку товаров для перепродажи Штрафы и пени Зарплату сотрудникам и страховые взносы Расходы без документов Услуги подрядчиков и специалистов Расходы, не связанные с бизнесом Покупку материалов и сырья Экономически необоснованные расходы

Что выгоднее для ИП и ООО — «Доходы» или «Доходы минус расходы»

Выбор налогового режима зависит от ситуации. Давайте разбираться, когда выгоден один режим, а когда другой.

Кому выгоднее УСН «Доходы»

«Доходы» подходят для бизнеса с небольшими расходами или вообще без них. Это могут быть юридические консультации, копирайтинг, дизайн интерьеров. Если же значительная часть расходов наличная и без чеков, режим может быть невыгоден.

При этом иногда «Доходы» оказываются выгоднее даже для бизнеса с расходами. Поэтому универсального ответа нет — стоит посчитать свои цифры.

ПРИМЕР ИП открыл маркетинговое агентство. Годовой доход — 4,8 млн ₽. Расходы — 1,32 млн ₽. Вариант 1. УСН «Доходы» со ставкой 6%: 4 800 000 × 6% = 288 000 ₽/год. Вариант 2. УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%: (4 800 000 – 1 320 000) × 15% = 522 000 ₽/год. Разница в налоговой нагрузке: 234 000 ₽ в год в пользу УСН «Доходы».

Кому выгоднее УСН «Доходы минус расходы»

«Доходы минус расходы» подходят для бизнеса с большим количеством расходов. Например, когда компания платит за аренду офиса, выплачивает зарплаты, делает закупки и другое. Важно, чтобы все затраты были официальными и их можно было подтвердить документально.

ПРИМЕР Иван создал ООО «Стройка‑суперстройка». Годовой доход — 200 млн ₽. Расходы за год — 150 млн ₽. Вариант 1. УСН «Доходы» со ставкой 6%: 200 000 000 × 6% = 12 000 000 ₽/год. Вариант 2. УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%: (200 000 000 – 150 000 000) × 15% = 7 500 000 ₽/год. Разница в налоговой нагрузке: 4,5 млн ₽ в год в пользу УСН «Доходы минус расходы».

Когда и как можно перейти на упрощённую систему налогообложения

При регистрации бизнеса нужно подать уведомление о переходе на УСН сразу или в течение 30 календарных дней после постановки на учёт. Если будете регистрировать бизнес через Точка Банк, мы сами подготовим заявление о переходе.

Если бизнес уже работает на другой системе налогообложения, перейти на УСН можно только с начала следующего года. Для этого нужно подать уведомление до 31 декабря текущего года.

Форма уведомления в обоих случаях новая — единая форма КНД 1154004. Она применяется с 31 июля 2026 года вместо прежней формы 26.2-1.

В заявлении надо указать:

Объект налогообложения.

Остаточную стоимость основных средств на 1 октября.

Доходы за девять месяцев.

Давайте на примере посмотрим, когда выгодно принять решение о переходе с одной системы на другую.

Представьте: ООО «Мебель-классная-прекрасная» работает на ОСНО. Годовой доход — 55 млн ₽, расходы — 37 млн ₽. Но владелец понимает, что платит очень много налогов. Он принимает решение всё посчитать и сравнить с УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы».

Налоги ОСНО УСН «Доходы» УСН «Доходы минус расходы» НДС 3,96 млн ₽/год (22% с вычетом) 2,62 млн ₽/год (5% без вычета) 2,62 млн ₽/год (5% без вычета) Налог на прибыль 4,5 млн ₽/год (25% от прибыли 18 млн ₽) — — УСН — 3,14 млн ₽/год (6% от 52,38 млн ₽) 2,31 млн ₽/год (15% от 15,38 млн ₽) Итого 8,46 млн ₽/год 5,76 млн ₽/год 4,93 млн ₽/год Экономия — 2,7 млн ₽/год 3,53 млн ₽/год

В таблице приведены примерные расчёты.

По результату расчёта выгоднее перейти на УСН «Доходы минус расходы».

Налоги при упрощённой системе налогообложения

Налогоплательщики упрощёнки платят основной налог. Есть два варианта:

6% на УСН «Доходы».

15% на УСН «Доходы минус расходы».

Есть дополнительные налоги — их надо платить ситуативно:

НДС. С 2026 года организации и ИП на УСН обязаны платить НДС, если доходы за 2025 год или в течение 2026 года превысили 20 млн ₽. В некоторых случаях уплаченный НДС подлежит вычету

НДФЛ с зарплаты сотрудников, если они есть.

Налог на имущество по кадастровой стоимости для некоторых объектов.

Транспортный налог, если есть транспортные средства.

Местные налоги — их тоже платят, только если есть основание:

Торговый сбор, если действует в регионе.

Земельный налог.

Какие налоги заменяет УСН

УСН заменяет часть налогов, но не все. Конкретный набор платежей зависит от того, кто применяет режим — ИП или ООО.

Для ИП

Платить не нужно Платить нужно (ситуативно) НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности НДФЛ с доходов, не связанных с бизнесом (дивиденды, продажа имущества) Налог на имущество физлиц, если его используют в бизнесе, кроме объектов с кадастровой стоимостью Налог на имущество по объектам, которые облагаются по кадастровой стоимости

Для ООО

Платить не нужно Платить нужно (ситуативно) Налог на прибыль, кроме отдельных исключений Налог на прибыль в случаях, которые прямо предусмотрены законом , — например для дивидендов, процентов по госбумагам и прибыли контролируемых иностранных компаний Налог на имущество организаций, кроме объектов с кадастровой стоимостью Налог на имущество по объектам, которые облагаются по кадастровой стоимости

Налоговые каникулы для ИП

Если вы впервые зарегистрировались как ИП, можно временно не платить налог на УСН. В некоторых регионах действует ставка 0% — это и есть налоговые каникулы. Они действуют до 31 декабря 2026 года включительно.

Чтобы применять ставку 0%, должны одновременно выполняться условия:

ИП зарегистрирован впервые.

Деятельность входит в льготный перечень региона.

Соблюдаются условия для применения УСН.

С 2026 года регионы могут устанавливать пониженные ставки по УСН, в том числе 0%, только по видам деятельности из Единого перечня Правительства. Проверить, действует ли льгота в вашем регионе и для вашего вида деятельности, можно на сайте ФНС или в региональном законе.

Сроки уплаты налогов по УСН

Соблюдать сроки уплаты налогов — обязанность всех организаций и ИП.

Период Тип платежа ИП — срок уплаты Юрлица — срок уплаты I квартал Авансовый платёж До 28 апреля До 28 апреля Полугодие Авансовый платёж До 28 июля До 28 июля Девять месяцев Авансовый платёж До 28 октября До 28 октября Год Годовой налог До 28 апреля следующего года До 28 марта следующего года

Как рассчитать авансовый платёж

Авансовые платежи по УСН считают нарастающим итогом. Это значит, что каждый следующий платёж считают с начала года, а потом вычитают уже уплаченные авансы.

Например, ИП на УСН «Доходы» без сотрудников заработал:

За I квартал — 300 000 ₽.

За полугодие — 700 000 ₽.

За девять месяцев — 1 000 000 ₽.

За I квартал: 300 000 ₽ × 6% = 18 000 ₽.

За полугодие: 700 000 ₽ × 6% = 42 000 ₽. Из этой суммы вычитают аванс за I квартал:

42 000 ₽ − 18 000 ₽ = 24 000 ₽.

За девять месяцев: 1 000 000 ₽ × 6% = 60 000 ₽. Из этой суммы вычитают уже уплаченные авансы: 60 000 ₽ − 42 000 ₽ = 18 000 ₽.

По итогам года налог считают по тому же принципу: определяют общую сумму налога за год и вычитают из неё авансовые платежи за I квартал, полугодие и девять месяцев.

Что будет, если не заплатить налог по УСН

За неуплату авансовых платежей начисляются пени.

ИП Юрлица 1/300 ставки ЦБ — независимо от срока просрочки 1/300 ставки ЦБ — с 1-го по 30-й день и с 91-го дня



1/150 ставки ЦБ — с 31-го по 90-й день



Если не уплатить налог из-за ошибки в расчётах, сумму доначислят. Если не заплатить её, сумму могут взыскать принудительно. А ещё — оштрафовать, начислить пени, заблокировать счёт и арестовать имущество.

Какие страховые взносы обязательны на упрощёнке

Есть два вида обязательных страховых взносов.

Взносы ИП за себя

ИП на УСН платят фиксированные страховые взносы за себя (ст. 430 НК РФ). В 2026 году — 57 390 ₽.

Платить можно в любое время в течение года частями или всю сумму сразу — главное, до 28 декабря. Важный момент: такие взносы нужно платить в любом случае, даже если у ИП нет дохода или деятельность не ведётся.

Есть ещё дополнительный взнос на пенсионное страхование — 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 ₽. На УСН «Доходы минус расходы» взнос считают с разницы между доходами и расходами. Максимальный размер такого взноса в 2026 году — 321 818 ₽.

ООО и другие юрлица такие взносы не платят.

Взносы ИП и ООО за сотрудников

Это пенсионные, медицинские, взносы на случай временной нетрудоспособности и несчастных случаев на производстве. Их надо платить каждый месяц.

Как уменьшить налог на страховые взносы

ИП на УСН «Доходы» без сотрудников могут уменьшить налог вплоть до нуля. При этом не нужно дожидаться фактической уплаты взносов. Достаточно того, что фиксированные взносы подлежат уплате в текущем году.

Для ООО и ИП с сотрудниками правила строже. Во-первых, вычет ограничен 50% от суммы налога. Во-вторых, взносы за работников учитываются только после их фактической уплаты.

Важный нюанс: в отличие от ИП юрлицо не сможет обнулить налог, так как в компании всегда есть хотя бы один сотрудник — директор. Поэтому будет действовать ограничение — 50% от суммы налога.



ПРИМЕР ДЛЯ ИП БЕЗ СОТРУДНИКОВ Предприниматель заработал за год 800 000 ₽. Налог на УСН «Доходы» составит 48 000 ₽: 800 000 ₽ × 6% = 48 000 ₽. За себя ИП заплатил фиксированные страховые взносы — 57 390 ₽. Так как взносы больше суммы налога, налог к уплате будет 0 ₽.

ПРИМЕР ДЛЯ ИП С СОТРУДНИКАМИ Предприниматель заработал за год 800 000 ₽. Налог на УСН «Доходы» составит 48 000 ₽: 800 000 ₽ × 6% = 48 000 ₽. Предприниматель заплатил за себя фиксированные взносы 57 390 ₽, но при наличии сотрудников налог можно уменьшить только на 50%. Значит, налог получится уменьшить на 24 000 ₽. 48 000 ₽ − 24 000 ₽ = 24 000 ₽. Итоговый налог к уплате — 24 000 ₽.

На УСН «Доходы минус расходы» механизм другой. Страховые взносы не уменьшают сам налог напрямую, а учитываются в расходах и снижают налоговую базу. Ограничение в 50% здесь не действует — взносы включаются в расходы полностью.

Какие документы ИП и ООО на УСН предоставляют в налоговую

Если вы ИП или ООО на УСН, будьте готовы предоставить налоговой отчётность.

Документы для ИП

Начнём с документации для ИП.

Каждый квартал

Уведомление об уплате авансовых платежей по УСН — до 25‑го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Например, при уплате за первый квартал — январь, февраль, март — предоставить документ надо до 25 апреля.

Каждый год

Налоговая декларация по УСН — до 25 апреля следующего года.

Книга учёта доходов и расходов (КУДиР) — предоставляется по запросу налоговой.

ЕФС-1, подразделы 1.2 и 2, — для ИП с работниками на особых условиях труда.

По ситуации

1. Декларация 3-НДФЛ. Её заполняют, если ИП:

Утратил право на УСН и перешёл на ОСНО.

Получил доход по беспроцентному займу.

Должен заплатить НДФЛ с продажи имущества.

Хочет получить налоговый вычет, если есть другие доходы для НДФЛ.

2. Отчётность по работникам. Её заполняют, если есть сотрудники:

6-НДФЛ — каждый квартал и год.

Отчёт по страховым взносам (РСВ) — раз в квартал.

Персонифицированные сведения о физлицах — раз в месяц.

ЕФС-1 — при кадровых событиях, по травматизму, по взносам.

3. Другие отчёты:

Декларация по НДС — для ИП на УСН, если доходы превысили 20 млн ₽.

Журнал учёта счетов-фактур, если платите НДС.

Отчётность в Росстат — по запросу ведомства.

Декларация по косвенным налогам – при необходимости.

Налоговую отчётность нужно правильно оформлять и сдавать в срок. За просрочку предусмотрен штраф — 5 000 ₽ за первое нарушение и 20 000 ₽ за повторное в течение календарного года.

Документы можно подавать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через налогового представителя. Для ИП с небольшим количеством работников некоторые отчёты можно сдавать на бумаге.

Документы для ООО

Набор отчётности у ООО в целом совпадает с ИП, но есть три отличия:

Декларацию по УСН нужно сдавать до 25 марта следующего года, а не до 25 апреля, как у ИП. ООО обязано вести бухгалтерский учёт и раз в год сдавать бухгалтерскую отчётность: баланс и отчёт о финансовых результатах. Срок — до 31 марта следующего года. У ИП такой обязанности нет. Декларацию 3-НДФЛ ООО не подаёт.

АУСН и УСН — одно и то же или разное

АУСН — автоматизированная упрощённая система налогообложения. Она похожа на обычную УСН, но условия применения у неё строже.