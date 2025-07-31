Лицензия на обращение, сбор и утилизацию отходов

Если бизнес связан с отходами I–IV классов опасности, необходимо оформить лицензию Росприроднадзора. В законодательство внесли важные изменения: теперь нужно подтверждать наличие подходящих помещений, оборудования, спецтранспорта, квалифицированного персонала и санитарно-эпидемиологического заключения. При этом для некоторых операций со сбором материалов разрешение больше не требуется.

В статье рассмотрим актуальный порядок оформления документов с учётом последних законодательных изменений в области лицензирования. Но самое важное, что нужно сделать до получения лицензии — зарегистрировать ИП или ООО.

Классификация отходов

В России все отходы делятся на классы опасности — от I до V. Чем выше класс, тем они опаснее для окружающей среды и человека.

I класс (чрезвычайно опасные) — например, ртутные лампы, пестициды. Требуют особых условий хранения и утилизации.

II класс (высокоопасные) — ядохимикаты, формальдегиды, аккумуляторы, отработанные кислоты. Наносят значительный вред экосистеме.

III класс (умеренно опасные) — нефтесодержащие, лакокрасочные материалы, некоторые виды металлов (железо, цинк, хром). Вред устраняется за 10–12 лет.

IV класс (малоопасные) — строительный мусор, биоотходы сельхозпредприятий. Естественно разлагаются в течение трёх лет.

V класс (практически неопасные) — древесные опилки, кирпич, глина, керамика, гипс, цемент. Самостоятельно разлагаются в течение срока менее трёх лет.

Сведения обо всех материалах и изделиях содержатся в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО).

Лицензия требуется для работы с отходами I–IV классов. Для V класса лицензирование не нужно, но требуется соблюдение экологических норм. Например, если компания занимается утилизацией батареек (II класс), ей нужна лицензия. Для вывоза древесных остатков (V класс) достаточно договора с полигоном.

Виды лицензий при обращении с отходами

Лицензирование деятельности включает шесть основных видов работ, каждый из которых требует отдельного оформления или включения в общую лицензию.

Вид

Для чего применяется

Требования Лицензия на деятельность по сбору отходов Для накопления отходов перед их передачей на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение - Наличие оборудованных мест для сбора отходов.

- Договоры с лицензированными операторами на вывоз



Лицензия на транспортировку отходов Для перевозки отходов I–IV классов опасности



- Специальный транспорт с маркировкой класса опасности.

- Водители с допуском к перевозке опасных грузов (для I–III классов) Лицензия на обработку отходов Для сортировки, очистки, измельчения и других способов подготовки отходов к утилизации - Наличие оборудования (дробилки, сепараторы и т. д.).

- Технологический регламент обработки

Лицензия на утилизацию отходов Для переработки материалов во вторичное сырье или продукцию - Положительное заключение госэкологической экспертизы для I–II классов.

- Наличие производственных мощностей

Лицензия на обезвреживание отходов Для снижения класса опасности, например сжигание, химическая нейтрализация - Специальное оборудование (печи, реакторы и т. д.).

- Экспертиза технологии обезвреживания

Лицензия на размещение отходов

Для захоронения на полигонах - Наличие земельного участка с разрешением на размещение отходов.

- Проект санитарно-защитной зоны



Разрешение может быть комплексным и включать несколько видов деятельности, например сбор и транспортировку.

Лицензирование сбора отходов

С 1 сентября 2024 года стало проще оформить разрешение на сбор отходов, не связанный с их обработкой, утилизацией, обезвреживанием или размещением. До этого времени любой сбор требовал лицензии, даже если отходы временно накапливались перед передачей другим операторам.

Не нужно получать официальные документы от уполномоченного органа на сбор, если:

Отходы собираются не на месте их дальнейшей обработки / утилизации / обезвреживания / размещения.

Собранные отходы передаются операторам для последующих этапов обращения.

ПРИМЕР Магазин собирает отработанные батарейки в специальный контейнер, а затем передаёт их лицензированной компании на уничтожение. У батареек II класс опасности. Раньше магазину требовалось разрешение на сбор. Теперь – нет, если он не занимается утилизацией самостоятельно.

Деятельность, которая подлежит лицензированию

Когда оформление документов обязательно:

Если работаете с опасными отходами I–IV классов, это, например, химикаты, батарейки, лампы, лекарства с истёкшим сроком годности, асбест, краски.

При операциях с опасными отходами I–IV классов: хранение на своей территории больше 11 месяцев, перевозка, любая переработка или утилизация.

Ситуации, в которых лицензия не нужна:

Работа с отходами V класса: бумага, древесина, пищевые отходы.

Сбор мусора у себя на производстве и передача отходов лицензированной компании.

Обычный вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Уполномоченный орган, который выдаёт лицензии на обращение с отходами

В России лицензирование деятельности по обращению с отходами I–IV классов опасности осуществляет Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Центральный аппарат лицензирует компании, которые работают на территории нескольких регионов, территориальные управления — в пределах одного субъекта РФ.

Полномочия Росприроднадзора:

Принимает решение о выдаче лицензии на основании проверки документов и выездного осмотра предприятия.

Может отказать в разрешении, если выявлены нарушения требований. Это решение можно обжаловать в вышестоящем органе или в суде.

Вправе приостановить или аннулировать уже выданную лицензию в случае нарушений.

Порядок получения лицензии на обращение с отходами

Чтобы вести деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности, нужно пройти установленную Постановлением Правительства РФ № 2290 процедуру лицензирования. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Этапы получения лицензии

Подготовительный этап. Соискатель должен обеспечить соответствие предприятия установленным требованиям. Это включает:

разработку программы производственного экологического контроля;

обучение и аттестацию сотрудников по программе экологической безопасности;

оснащение производственных площадок необходимым оборудованием и техникой.

Формирование пакета документов. Требуется подготовить комплект документов, подтверждающих соответствие требованиям.

Подача заявления. Пакет документов подаётся в электронной форме через Единый портал государственных услуг. Все материалы должны быть представлены в отсканированном виде с электронно-цифровой подписью.

Отказ от заявления не допускается.

Рассмотрение заявления. Росприроднадзор проводит камеральную проверку представленных документов и выездную проверку производственных объектов (для I–II классов).

Принятие решения. По результатам проверки выносится решение о выдаче лицензии или об отказе. В случае положительного решения документ выдаётся в электронной форме.

Основания для отказа включают:

несоответствие производственной базы установленным нормам;

отсутствие необходимых разрешительных документов;

недостаточную квалификацию персонала.

Рекомендуется предварительно получить консультацию в территориальном органе Росприроднадзора для уточнения актуальных требований.

Лицензия аннулируется при нарушении требований. Например, при отсутствии обучения у сотрудников, использовании объектов не по утверждённой документации (для утилизации / обезвреживания), отсутствии спецтранспорта для перевозки отходов.

Сроки предоставления услуги

Срок оказания услуги — 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Но если не нужна выездная проверка, разрешение оформят в течение трёх дней.

Решение может быть задержано на 5 дней, если нужно проверить более трёх объектов или в заявке указано свыше 100 видов отходов.

Государственная пошлина

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2029 года государственная пошлина за предоставление лицензии и внесение изменений в реестр отсутствует.

Получение услуги в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

Подача заявления возможна только через портал Госуслуг. Документы подаются по всем адресам, где ведётся деятельность.

Документы для получения лицензии по отходам

Для оформления разрешения потребуются:

Основные документы:

Заявление (заполняется в электронной форме на Госуслугах).

Учредительные документы (для юрлиц): устав / учредительный договор, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (нужно получить не позднее чем за 30 дней до подачи заявки).

Документы на помещения и оборудование: правоустанавливающие документы (свидетельство о собственности, договор аренды), поэтажный план помещений (если требуется).

Для конкретных видов работ

Сбор (если он не связан с обработкой / утилизацией): договоры с лицензированными операторами на передачу отходов, схема размещения контейнерных площадок (если есть).

Транспортировка: паспорта транспортных средств (с отметкой о соответствии требованиям для перевозки опасных отходов), свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов (для I–III классов).

Обработка, утилизация, обезвреживание: техническая документация на оборудование (паспорта, сертификаты), технологический регламент с описанием производственных процессов, характеристиками сырья и выпускаемой продукции, положительное заключение госэкологической экспертизы (для объектов утилизации I–II классов), документы на приборы учёта энергоресурсов (при их наличии).

Размещение: проект санитарно-защитной зоны, заключение экологической экспертизы для полигонов.

Документы на персонал

Свидетельства о профессиональном обучении сотрудников.

СНИЛС, даты рождения работников.

Санитарные и экологические документы

Санитарно-эпидемиологическое заключение на помещения и оборудование.

Проект нормативов образования отходов.

Дополнительно (по требованию)

Копии договоров на дезинфекцию, вывоз ТКО.

Фотографии мест накопления отходов для проверки соответствия.

Если документы уже есть в госреестрах (ЕГРЮЛ, ФИС ФРДО), их можно не прикладывать — Росприроднадзор запросит их самостоятельно.

Процедура подтверждения лицензионным требованиям

Документ выдаётся бессрочно. Но с 1 марта 2025 года все организации и ИП, работающие с отходами I–IV классов, обязаны раз в три года с даты получения разрешения или даты последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия подтвердить соответствие требованиям. Документы нужно подать не позднее чем за год до истечения трёхлетнего срока.

На проведение этой процедуры контролирующему органу отводится 20 рабочих дней. Если лицензиат полностью соответствует требованиям, лицензия сохраняет свою силу. При выявлении нарушений Росприроднадзор направит компании перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Организация обязана исправить все недочёты и уведомить об этом контролирующий орган.