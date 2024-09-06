В какой налоговой регистрировать ООО

Коротко При личной подаче нужны госпошлина 4 000 ₽ и адрес регистрирующей ИФНС — той, что закреплена за юридическим адресом компании. Найти её можно в сервисе «Определение реквизитов ИФНС». При дистанционной подаче пошлины нет, а инспекция определяется автоматически.

Документы на регистрацию ООО можно подать лично в ИФНС либо дистанционно — через сайт ФНС, Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн», Точка Банк, нотариуса или консалтинговую компанию.

Способы открытия ООО

Способ Кто готовит документы Госпошлина Что ещё нужно Кому подходит Лично в ИФНС Вы сами 4 000 ₽ Визит в регистрирующую ИФНС — именно в этом случае важно правильно выбрать инспекцию Тем, кто не хочет разбираться с электронной подписью и готов заплатить пошлину Онлайн через сервис ФНС Вы сами Нет УКЭП всех учредителей — получить можно через Госключ или удостоверяющие центры ФНС Любому составу учредителей, если готовы разобраться с ЭП Онлайн через «Старт бизнеса онлайн» Вы сами Нет Подтверждённая учётная запись на Госуслугах, биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС), УКЭП физлица Подходит только для ООО с единственным учредителем, который сам будет руководить компанией Онлайн через Госуслуги Вы сами Нет Подтверждённая учётная запись и УКЭП Тем, кому привычнее Госуслуги: портал автоматически перенаправит вас в сервис ФНС Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ Точка Банк Нет Заявка на сайте банка Тем, кому нужны консультация перед регистрацией компании и расчётный счёт в банке Через нотариуса Чаще всего вы сами, а нотариус проверяет документы Нет, но услуги нотариуса платные: от 5 000 ₽ за одного учредителя, дороже при нескольких Личный визит всех учредителей к нотариусу Учредителям ООО без электронных подписей. Нотариус подаст документы со своей УКЭП Через консалтинговую компанию Компания Нет, но услуги компании чаще всего платные: от 5 000 ₽ за базовый пакет, сложные случаи — от 30 000 ₽ Оставить заявку на консультацию Компаниям со сложной структурой управления, нестандартным уставом или лицензируемой деятельностью

В какой налоговой регистрируют ООО

Регистрирующая ИФНС ≠ ваша районная налоговая. Во многих регионах регистрацией юридических лиц занимается одна специализированная инспекция на весь субъект. Например:

Москва — МИФНС №46 по г. Москве, Походный проезд, д. 3, стр. 2. Санкт-Петербург — МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, наб. канала Грибоедова, д. 133, литера Б. Екатеринбург — ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, ул. Хомякова, д. 4. Новосибирск — МИФНС №16 по Новосибирской области, площадь Труда, д. 1. Казань — МИФНС №18 по Республике Татарстан, ул. Владимира Кулагина, д. 1.

После регистрации ООО поставят на учёт уже в районную ИФНС по месту юридического адреса — именно туда вы будете сдавать отчётность и платить налоги.

Как определить свою регистрирующую ИФНС

1. Перейдите в сервис ФНС «Определение реквизитов ИФНС».

Так выглядит сервис ФНС для определения регистрирующей налоговой

2. Выберите «Юридическое лицо» и введите юридический адрес ООО: субъект РФ, город, улицу и номер дома.

3. Сервис покажет сразу несколько блоков с реквизитами разных инспекций. Найдите блок «Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации юридических лиц». Именно туда подают документы на регистрацию ООО.

Обратите внимание: подойдёт не любая инспекция ФНС, а только та, которая уполномочена регистрировать юридические лица. Прокрутите страницу вниз — там будет её адрес

Необходимые действия перед подготовкой документов

1. Придумать название. Оно должно содержать организационно-правовую форму — «Общество с ограниченной ответственностью».

В названии нельзя использовать наименования госорганов, названия иностранных государств и ненормативную лексику. Слова «Россия», «Российская Федерация» и производные от них — только с разрешения Минюста.

Название лучше заранее проверить по базе Роспатента. Совпадение с чужим товарным знаком грозит штрафом до 200 000 ₽, изъятием товара и компенсацией правообладателю до 10 млн ₽. При крупном ущербе также могут привлечь к уголовной ответственности по статье 180 УК РФ.

2. Определиться с юридическим адресом. Подойдёт арендованный офис, помещение в собственности или квартира. От адреса зависит, в какую инспекцию подавать документы на регистрацию ООО — при личной подаче в ИФНС.

Юрадрес указывают строго по ФИАС: если его там нет или он записан иначе, документы вернут. Лучше всего проверить квартиру на предмет массового адреса через сервис «Прозрачный бизнес» — при десятках компаний на одном адресе у инспекции могут возникнуть вопросы.

Также на практике некоторые региональные инспекции настороженно относятся к регистрации на адрес квартиры учредителя или директора — и могут отказать из-за этого. В Точка Банке мы отслеживаем такую практику по регионам.

3. Определиться с руководителем и уставным капиталом. Директором может быть один из учредителей или наёмный сотрудник. Минимальный уставный капитал — 10 000 ₽.

4. Утвердить устав. Можно взять типовой устав с сайта ФНС или разработать свой индивидуальный. Индивидуальный подойдёт компаниям со сложной структурой или если планируете нестандартные договорённости.

5. Подобрать коды ОКВЭД. Один код должен быть основным и соответствовать виду деятельности, который будет приносить наибольший доход. Остальные — дополнительные. Подобрать коды удобно через справочник ОКВЭД от Точка Банк.

6. Выбрать систему налогообложения. От неё зависят налоговая нагрузка и объём отчётности.

Режим Ставка налога Лимит дохода Лимит сотрудников ОСНО 25% налог на прибыль + НДС 0, 10 или 22% Без ограничений Без ограничений УСН «Доходы» 6% + НДС, если доход за год превысит 20 млн ₽: 5 или 7% без вычетов либо 0, 10, 22% с вычетами 490,5 млн ₽ в год 130 человек УСН «Доходы минус расходы» 15% + НДС, если доход за год превысит 20 млн ₽: 5 или 7% без вычетов либо 0, 10, 22% с вычетами 490,5 млн ₽ в год 130 человек АУСН «Доходы» 8% 60 млн ₽ в год 5 человек АУСН «Доходы минус расходы» 20% 60 млн ₽ в год 5 человек ЕСХН 6% 70% дохода должно быть от сельхоздеятельности Без ограничений, кроме рыбохозяйственных организаций, — для них не более 300 человек

На АУСН не платят страховые взносы за сотрудников — только фиксированный взнос на травматизм, в 2026 году это 2 959 ₽. Поэтому ставки выше, чем на УСН: 8% против 6% и 20% против 15%. Режим выгоден там, где большой фонд оплаты труда, но мало людей и оборота, — например в IT или консалтинге.

Не уверены, какой режим подойдёт? Специалисты Точка Банка посчитают налоговую нагрузку под ваш бизнес и помогут подать уведомление вовремя. С нашей помощью открылись более 450 000 компаний и ИП. Вы можете записаться на бесплатную консультацию.

Документы для регистрации ООО

Заявление по форме Р11001. В нём указывают название, юридический адрес, данные учредителей, размер уставного капитала и коды ОКВЭД. Подписывают все учредители.

Устав. Типовой с сайта ФНС или собственный.

Решение о создании ООО. Если учредитель один — решение единственного учредителя. Если несколько — протокол общего собрания и договор об учреждении.

Квитанция об уплате госпошлины — 4 000 ₽. Только при подаче лично в ИФНС, при онлайн-подаче, через нотариуса или Точка Банк пошлины нет.

Документы на юридический адрес. В обязательный пакет не входят, но лучше приложить: гарантийное письмо от арендодателя, выписку из ЕГРН на своё помещение или согласие собственников квартиры.

Уведомление о переходе на спецрежим — если не остаётесь на общей системе (ОСНО). Подают вместе с документами на регистрацию или в течение 30 дней после неё.

При личной подаче в ИФНС каждый учредитель также берёт с собой паспорт.

Собрать комплект документов за 15 минут можно в конструкторе от Точка Банк.

Сроки регистрации ООО

Регистрация занимает 3–5 рабочих дней. Если всё прошло успешно, на электронную почту из заявления придут лист записи ЕГРЮЛ, выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и устав с отметкой ФНС, если документ не типовой.

Что делать, если ФНС отказала в регистрации ООО

Чаще всего к отказу приводят такие ошибки:

Подача документов в районную инспекцию вместо регистрирующей. Документы вернут без рассмотрения. Проверьте свою ИФНС заранее через сервис ФНС. Ошибки в заявлении Р11001. Перед подачей лучше перепроверить паспортные данные учредителей, коды ОКВЭД и юридический адрес. Ограничения по участникам. Отказ возможен, если директор или учредитель . Отказ возможен, если директор или учредитель дисквалифицирован , в отношении него есть судебный запрет на предпринимательство, он госслужащий либо в ЕГРЮЛ уже есть запись о недостоверности сведений о нём. Проблемы с юридическим адресом. Самая частая причина — . Самая частая причина — адрес указан не по ФИАС

Комментарий эксперта Донести документы бесплатно можно один раз в течение трёх месяцев — но только если отказали из‑за неполного комплекта или ошибок в заявлении. По остальным причинам пакет собирают заново. Пошлина при этом возникает только у тех, кто подаёт лично в ИФНС.

Поэтому, если в первый раз вы подали документы не в ту инспекцию и во второй раз тоже пойдёте лично, пошлину придётся заплатить дважды — получится 8 000 ₽.

Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Что делать после регистрации ООО

Открыть расчётный счёт. Он нужен для безналичных операций ООО — личный счёт физлица для этого использовать нельзя. К тому же расчёты наличными между юрлицами и с ИП ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору.

Внести уставный капитал. Сумма указывается в уставе, и внести её нужно в течение четырёх месяцев с даты регистрации. Если в уставе указан другой срок, ориентируйтесь на него.

Выбрать систему налогообложения. По умолчанию ООО работает на ОСНО. Чтобы перейти на УСН или ЕСХН, подайте уведомление вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней после неё.

На АУСН порядок немного другой: уведомление подают только после регистрации ООО и только через Личный кабинет юрлица или уполномоченный банк. Срок тот же — 30 календарных дней.

Подать уведомление о начале деятельности. Нужно, если ваш вид деятельности есть в перечне постановления Правительства №725 — например общепит, бытовые услуги, розничная или оптовая торговля. Уведомление подают через Госуслуги до начала работы, госпошлины нет.

Настроить кадровый учёт. На каждого сотрудника оформляют трудовой договор, приказ о приёме и согласие на обработку персональных данных. Для компании в целом — штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка и график отпусков.

Регистрация в СФР проходит автоматически, но после приёма первого сотрудника подайте форму ЕФС-1 — титульный лист и подразделы 1 и 1.1 раздела 1. Срок — не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о приёме.

Организовать бухучёт. Отчётность сдают, даже если деятельности не было, — нулевую. Нанимать штатного бухгалтера не обязательно: подойдёт Онлайн-бухгалтерия для ООО.

Собрать данные о бенефициарных владельцах. Это физлица, которые владеют более чем 25% компании. Информацию хранят и обновляют ежегодно — её может запросить Росфинмониторинг.

Подготовиться к работе с персональными данными. Если обрабатываете данные клиентов или сотрудников, выполняйте требования 152-ФЗ: получайте согласие, обеспечивайте защиту и уведомьте Роскомнадзор до начала обработки.