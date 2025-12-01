Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме с Китаем

Граждане КНР смогут приезжать в Россию без виз на срок до 30 дней. Безвизовый режим распространяется на китайцев, которые едут в Россию с гостевым или деловым визитом. Также без визы можно приехать в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях.