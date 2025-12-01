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ВЭД
ВЭД

Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме с Китаем

01.12.2025
74
74

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Автор

1 декабря 2025 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики»

Граждане КНР смогут приезжать в Россию без виз на срок до 30 дней. Безвизовый режим распространяется на китайцев, которые едут в Россию с гостевым или деловым визитом. Также без визы можно приехать в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. 

Напомним, с 15 сентября в Китае действует безвизовый режим для россиян.

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