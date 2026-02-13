Габариты груза для автоперевозок

Коротко Если габариты оказываются больше максимально установленных, то груз считается негабаритным. Нужно получить спецразрешение на его перевозку, согласовать маршрут, промаркировать транспортное средство специальными знаками и маячками, при необходимости получить одну или две машины сопровождения от ГИБДД. Если перевозить негабарит без разрешения или с нарушениями, грозит наказание: водителю — лишение прав на полгода и штраф до 10 000 ₽, должностному лицу — штраф до 52 500 ₽, компании‑перевозчику — штраф до 600 000 ₽.

Габариты груза — это размеры, объём и масса груза, которые грузовой автомобиль может везти без дополнительных разрешений.

Что такое транспортные габариты

Транспортные габариты — максимальные параметры веса, длины, ширины, высоты груза, который грузовой автомобиль может везти без спецразрешения. Основные требования к габаритам груза:

высота груза вместе с транспортом до четырёх метров;

габаритная ширина до 2,6 метра;

длина не более 12 метров для одного автомобиля и 20 метров для автопоезда.

Везти габаритный груз, то есть подходящий автотранспорту по габаритам, безопасно: он находится в пределах транспортного средства и не выступает за пределы кузова, прицепа или полуприцепа.

Если габариты груза вместе с транспортом превышают установленные стандарты, груз считается негабаритным. Для его перевозки установлены отдельные правила.

Негабаритные грузы

Негабаритный груз — груз, параметры которого превышают допустимые нормы.

К негабариту обычно относятся спецтехника, транспорт, цистерны, стройматериалы. Негабаритный груз перевозят на тралах — низкорамных прицепах или полуприцепах. Но если негабаритный груз можно разделить на части, его можно перевезти и на обычном грузовом транспорте.

Негабарит делится на три вида:

Крупногабаритный груз шире транспортного средства, на котором его перевозят, на 40 см и более. Либо его ширина или высота больше 2,55 м и 4 м соответственно. Крупногабаритными могут считаться балки, лопасти ветряков и т.д.

Тяжеловесный . Вес такого груза вместе с массой транспортного средства выше установленных норм. Максимальные значения веса транспорта с перевозимым грузом для двухосевых авто — 18 т, для трёхосевых — 25 т, четырёхосевых — 32 т, пятиосевых — 38 т, автопоезда — 44 т. Например, комбайн, мостовой пролёт.

Длинномерным называют груз, который выступает спереди или сзади своего транспорта на определённое расстояние. Например, выступ перед ТС на метр и более, сзади на два метра, общая длина груза вместе с одиночным грузовиком более 12 м или более 20 м вместе с прицепом (автопоезд). К длинномерным можно отнести опоры ЛЭП, сваи, трубы.

ПРИМЕР Компании нужно перевезти из одного города в другой 100 ноутбуков. Они помещаются в автомобиль «Газель NEXT», и это габаритный груз. Другой организации нужно транспортировать сельскохозяйственный комбайн фирмы «Ростсельмаш» NOVA 340 высотой 3,9 м, шириной 3,4 м. Из‑за этих параметров комбайн считается негабаритным, поэтому для его перевозки действуют специальные правила.



Что проверить перед отправкой груза

Перед отправкой груза нужно проверить:

Габариты груза, чтобы убедиться, что они совпадают с заявленными.

Упаковку и крепление.

Маркировку.

Комплект документов, включая разрешения и допуски.

Как измерить груз

Для корректного расчёта перевозки параметры груза фиксируют по следующему алгоритму:

Измеряют длину, ширину и высоту. Замеры в сантиметрах или метрах. Если груз размещён на палете или в обрешётке, учитывают габариты вместе с тарой и упаковкой.

Определяют вес места вместе с упаковкой в килограммах. Масса нетто (без тары) может указываться дополнительно, но для логистики определяющий именно брутто.

Прописывают количество мест.

Указывают, в чём перевозится груз: палета, обрешётка, жёсткий короб, стрейч‑плёнка, воздушно‑пузырчатая плёнка и т.п.

Отмечают выступающие элементы: кронштейны, ручки, ножки, трубы, крепёжные узлы и иные детали, выходящие за основной контур.

Фотографируют груз, выступающие части, маркировку и упаковку.

При ошибке в измерении груз не поместится в стандартный кузов по высоте, длине или ширине. В результате вместо обычного фургона потребуется транспорт с удлинённой базой, низкорамная платформа либо специализированный прицеп.

Превышение установленных норм по габаритам переводит перевозку в категорию негабаритной. Если фактические параметры выше заявленных, специальное разрешение отсутствует, а груз попадает под контроль, то транспорт могут задержать, а перевозчика и отправителя оштрафовать.

ПРИМЕР Станок с кронштейном, выступающим на 25 см сбоку, формально увеличивает габаритную ширину. Если этот выступ не зафиксировать, при погрузке может оказаться, что груз не входит по ширине в проём.

Чтобы перевозчик корректно рассчитал стоимость транспортировки, ему нужно предоставить максимально полную информацию:

О маршруте, логистике, датах отправления и прибытия. Грузе: наименование, параметры, особенности (температура перевозки, срочность и т.д.), упаковка, количество мест. Дополнительных услугах: погрузке и разгрузке, страховании, экспедировании и т.д.

Если упустить какие-то детали, цена может вырасти из-за любых непредвиденных сложностей. К тому же уточнения в процессе затянут согласование.

Как выбрать грузовой транспорт для перевозки

Для транспортировки негабаритов используются транспортные средства с высокой и низкой платформой, полуприцепы и тралы.

Автомобили с низкой платформой: тягачи с тралом и низкорамные платформы. Первые подходят для транспортировки длинных и тяжёлых грузов, вторые для высоких.

Автомобили с высокой платформой: фургоны и грузовики с тентом. В таком транспорте груз защищён от снега, дождя и другого влияния погоды.

Полуприцепы могут быть модульными платформами для перевозки длинных грузов и сцепными устройствами для доставки групногабаритных вещей.

Как перевозить негабарит

По правилам дорожного движения РФ, при перевозке крупногабаритных грузов нужно быть уверенным, что:

у водителя полный обзор для управления ТС;

автомобиль едет устойчиво и без перегиба в сторону;

транспорт или груз не портят дорожное покрытие и не создают чрезмерного шума.

Знаки для перевозки

При перевозке грузов, выступающих за габаритные размеры транспорта, на нём нужно использовать опознавательные знаки. Они помогут водителям остальных автомобилей быть более внимательными при обгоне грузовика или следовании за ним.

Всегда на грузовые автомобили устанавливаются жёлтые и оранжевые проблесковые маячки, иногда фонари и светоотражатели.

Перевозку негабарита маркируют двумя знаками:

«Крупногабаритный груз». Квадрат со сторонами 40 см, внутри которого диагональные красные и белые полосы. Крепят знак спереди и сзади транспортного средства и на выступающие части груза.

— «Длинномерное транспортное средство». Нужно крепить на автопоезда и ТС длиной более 20 м.

Сопровождение

В некоторых случаях при транспортировке негабаритных грузов требуется сопровождение автомобилями ГИБДД или машинами прикрытия от перевозчика. Например, если негабарит выходит за пределы разделительной полосы либо на маршруте нужно быстро изменить схему движения, временно приостановив остальные автомобили для пропуска ТС с негабаритным грузом.

При одиночном сопровождении патрульная машина едет перед основным транспортом на расстоянии 10–15 метров. При двойном — два сопровождающих автомобиля спереди и сзади.

ВАЖНО Правила и требования нужно соблюдать для того, чтобы во время перевозки ТС не попало в ДТП, не угрожало безопасности людей и других автомобилей. Слишком высокий груз может повредить потолок туннеля или линию электропередачи. Очень широкий груз будет выступать за полосу движения, угрожая встречным или обгоняющим автомобилям.

Документы, регламентирующие разрешённые габариты груза

При перевозке груза автотранспортом нужно ориентироваться на четыре основных документа:

В них прописывают требования к безопасности движения, условия для водителя, нормативы транспорта для перевозки, образцы и список сопроводительных документов.

Как оформить разрешение на перевозку негабарита

Для транспортировки груза, превышающего установленные габариты, нужно получить специальное разрешение. Это можно сделать в электронном виде в личном кабинете перевозчика или через Госуслуги.

Среди основных документов, которые должен предоставить заявитель:

заявление;

ПТС;

схема маршрута;

технический паспорт груза;

путевой лист;

информация о грузе и его упаковке, креплении;

квитанция об уплате госпошлины (1600 ₽);

схема транспортного средства с расположением и количеством его осей;

выписка из реестра ИП или юридических лиц.

При необходимости Росавтодор согласовывает маршрут, а ГИБДД — сопровождение. Максимальный срок рассмотрения заявления и согласования маршрута — 15 рабочих дней. Спецразрешение действует в течение трёх месяцев на одну или несколько поездок.

Причины отказа в специальном разрешении

Разрешение могут не выдать по нескольким причинам:

неполная или неверная информация в поданном заявлении;

груз можно разобрать и перевезти по частям;

транспорт не подходит для перевозок по своим или дорожным техническим причинам;

в государственных реестрах ИП и юридических лиц нет информации о заявителе;

у российского перевозчика нет допуска для международной транспортировки.

Штрафы за нарушение правил перевозки грузов

Размеры штрафов за неправильную перевозку грузов устанавливает ст. 12.21.1 КоАП РФ. Административное наказание грозит:

Водителю — его могут лишить прав до полугода и оштрафовать на сумму до 10 000 ₽.

Должностному лицу — штраф до 52 500 ₽.

Компании-перевозчику — штраф до 600 000 ₽.

Нарушение транспортировки могут зафиксировать инспекторы ГИБДД или автоматические камеры. Массу транспорта с грузом определяют на постах весового контроля.

Роль логистической компании в соблюдении габаритных норм

Перевозчик на первом этапе должен узнать у заказчика параметры груза, определить, как будет упаковывать его и крепить к транспорту. На основании этой информации логисты разрабатывают маршрут, исходя из особенностей дорожных участков, проводимых на них работ, ограничений по высоте и ширине.

В обязанности транспортной компании входит подготовка разрешительных документов, подготовка сопровождения при необходимости, согласование с коммунальными службами и дорожными организациями.

Перевозчик обязан уведомить клиента обо всех возможных рисках, ознакомить с нормами перевозки крупногабаритных грузов.

Логистическая компания занимается не только доставкой, но и разгрузочно-погрузочными работами. Она предоставляет спецтехнику, например платформу с аппарелью для заезда груза, автоманипулятор или погрузчик.

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Риски при перевозке негабарита

При транспортировке негабаритных грузов владелец и перевозчик могут столкнуться с рисками.

Технические риски . Оборудованное по правилам таких грузоперевозок транспортное средство может не выдержать вес груза. Это грозит, например, поломкой ходовой части или гидравлики. Из-за поломки во время маршрута доставка может задержаться на несколько часов или дней.

Логистические риски . Для негабаритного груза нужно тщательно продумывать маршрут. Узкая дорога, низкие мосты и путепроводы, плохое дорожное покрытие могут стать причиной, из-за которой перевозка остановится. Поэтому перевозчик или логист должен знать все тонкости автодорог, которые могут помешать доставке.

Финансовые риски . Компании грозит штраф за неправильную перевозку, отсутствие документов и т.д. Из-за любой задержки в пути груз придёт позже, а это приведёт к дополнительным расходам.

Форс-мажор. К форс-мажорным ситуациям относятся ДТП по вине перевозчика или других участников дорожного движения, плохая погода, из-за которой невозможно перевезти груз, и т.д.

Международные грузоперевозки

Из-за границы продукцию можно импортировать напрямую автомобилем или по мультимодальному маршруту. Мультимодальные перевозки — это комбинация морской, воздушной или железнодорожной транспортировки с последующей перегрузкой на авто. Выбор конкретной схемы зависит от габаритов груза, географии и сроков поставки.

Габариты груза важно учитывать ещё до оплаты зарубежной партии — они напрямую определяют логистическую схему. От размеров зависят выбор транспорта и прокладка маршрута: для перевозки негабарита часто нужны объезды низких мостов и узких проездов, а иногда — спецтехника.

Влияние габаритов сразу отражается на стоимости — к ней добавляются расходы на спецтранспорт, усиленную упаковку или дробление партии. Кроме того, при превышении стандартных параметров нужно оформлять разрешения и быть особенно внимательным при заполнении документов. Расхождения в данных могут вызвать проблемы на таможне и у перевозчика.

Особенно критично это на «последней миле» по России. Например, контейнер с грузом после морской перевозки может не вписаться в лимит по высоте при установке на трал и без заранее согласованного маршрута и разрешений доставка остановится. Поэтому параметры груза фиксируют заранее — по упаковочному листу или чертежам. Ещё до контракта просчитывают всю цепочку, включая автоплечо по РФ.