Как сделать платёж в Республику Беларусь

Предприниматели из России продолжают вести бизнес с другими странами, и одна из наиболее популярных — Беларусь. В этой статье разберёмся: как оплачивать счета контрагентам из дружественной Республики и какая особенность есть у заполнения рублёвых платёжек. А также приложим образец платёжного поручения, чтобы пример всегда был у вас под рукой.

Как рассчитываться с контрагентами из Беларуси?

Платежи в Белоруссию можно отправлять двумя способами: в российских и белорусских рублях.

Чтобы работать с партнёрами из Беларуси и расплачиваться с ними в национальной валюте, нужно открыть валютный счёт — его используют для отправки и приёма платежей от контрагентов из-за границы. Также он нужен, если вы ведёте бизнес в России, находясь в Беларуси.

Для отправки платежа с валютного счёта нужно заполнить валютный платёж и приложить документы, на основании которых вы проводите оплату: например, договор или инвойс.

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Многие предприниматели переходят на рубли в расчётах с юридическими лицами и ИП из Белоруссии. Это выгодно, так как экономит ресурсы бизнеса:

экономия на конвертации;

конвертации; не нужно открывать валютный счёт;

нет комиссии за платёж в валюте, остаётся только за валютный контроль.

Чтобы сделать рублёвый платёж в Беларусь, нужно заполнить платёжное поручение. Разберёмся, какие особенности нужно учесть, чтобы деньги дошли белорусскому партнёру в срок.

В Точке можно проконсультироваться с валютным помощником при отправке платёжа в Беларусь. Он подскажет, как создать платёж, проверит контракт с контрагентом и подскажет, если понадобится что-то исправить. Подробнее

Заполнение платёжного поручения в Беларусь

Платежи в рублях идут за границу через российский банк-посредник, в котором у иностранного банка открыт корреспондентский счёт. Поэтому для заполнения платёжки вам понадобятся реквизиты контрагента в Беларуси и данные его корреспондентского счёта в российском банке. Найти их можно в договоре или счёте на оплату.

В поле «Получатель» укажите контрагента, которому отправляете платёж.

В поле «Номер счёта» укажите счёт получателя в иностранном банке. Он может содержать цифры и буквы.

В поле «Название иностранного банка» укажите банк, в котором открыт счёт вашего поставщика.

В поле «Счёт в российском банке‑посреднике» укажите корреспондентский счёт иностранного банка. Он начинается с цифр «30111», «30303» или «30231».

В поле «Назначение платежа» укажите код вида операции, он передаёт суть сделки. Найти его можно в Приложении 1 к Инструкции ЦБ 181-И. Перед цифрами напишите латинские буквы VO и заключите всё в фигурные скобки. Например, если вам нужно оплачивать оказанные услуги, код будет {VO21200}. После него напишите, за что отправляете деньги, номер и дату договора.

В конце загрузите договор или инвойс, они нужны для прохождения валютного контроля. Если платёж меньше 1 000 000 ₽, прикреплять документы необязательно, достаточно кода вида операции.

В Точке можно отправлять рубли не только в Беларусь, но и в другие страны. Проверим документы и сами исправим ошибку в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа. Подробнее

Образец платёжного поручения в Белоруссию

Чтобы сделать платёж без ошибок и отправить рубли в Беларусь в срок, используйте образец заполнения платёжного поручения.

Частые вопросы

В каких валютах можно делать платежи в Республику Беларусь?

Отправить платёж юридическому лицу и ИП из России в Беларусь можно в двух валютах: в российских и белорусских рублях.

Сколько времени идёт платёж из России в Беларусь?

Платёж в Беларусь идёт в течение 1 рабочего дня. В зависимости от цепочки банков-корреспондентов время перевода может увеличиться, но, как правило, не занимает больше 10 рабочих дней.

Какая комиссия за перевод денег в Белоруссию?

За платёж в российских рублях начисляется комиссия только за валютный контроль. Его проходят все платежи, которые связаны с валютой и нерезидентами.

При переводе белорусских рублей к комиссии за валютный контроль добавится ещё и комиссия за валютный платёж.



Размер комиссий зависит от выбранного тарифа.

Когда требуется предоставлять подтверждающие документы по платежу?

Если сумма перевода в Беларусь от 1 000 000 ₽, понадобится прикрепить к платёжке подтверждающие документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор, счёт, спецификация и другие.