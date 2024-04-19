Как сделать платёж в Республику Беларусь

Предприниматели из России продолжают вести бизнес с другими странами, и одна из наиболее популярных — Беларусь. В этой статье разберёмся: как оплачивать счета контрагентам из дружественной Республики и какая особенность есть у заполнения рублёвых платёжек. А также приложим образец платёжного поручения, чтобы пример всегда был у вас под рукой.
Как рассчитываться с контрагентами из Беларуси?
Платежи в Белоруссию можно отправлять двумя способами: в российских и белорусских рублях.
Чтобы работать с партнёрами из Беларуси и расплачиваться с ними в национальной валюте, нужно открыть валютный счёт — его используют для отправки и приёма платежей от контрагентов из-за границы. Также он нужен, если вы ведёте бизнес в России, находясь в Беларуси.
Для отправки платежа с валютного счёта нужно заполнить валютный платёж и приложить документы, на основании которых вы проводите оплату: например, договор или инвойс.
Открыть валютный счёт в Точке можно онлайн и бесплатно. Если понадобится, специалисты помогут с составлением документов по сделке: подскажут, как правильно заполнять, или сами составят для вас инвойсы. А если возникнут вопросы, эксперты помогут в них разобраться. Оставьте заявку, чтобы открыть валютный счёт.
Многие предприниматели переходят на рубли в расчётах с юридическими лицами и ИП из Белоруссии. Это выгодно, так как экономит ресурсы бизнеса:
- экономия на конвертации;
- не нужно открывать валютный счёт;
- нет комиссии за платёж в валюте, остаётся только за валютный контроль.
Чтобы сделать рублёвый платёж в Беларусь, нужно заполнить платёжное поручение. Разберёмся, какие особенности нужно учесть, чтобы деньги дошли белорусскому партнёру в срок.
В Точке можно проконсультироваться с валютным помощником при отправке платёжа в Беларусь. Он подскажет, как создать платёж, проверит контракт с контрагентом и подскажет, если понадобится что-то исправить.
Заполнение платёжного поручения в Беларусь
Платежи в рублях идут за границу через российский банк-посредник, в котором у иностранного банка открыт корреспондентский счёт. Поэтому для заполнения платёжки вам понадобятся реквизиты контрагента в Беларуси и данные его корреспондентского счёта в российском банке. Найти их можно в договоре или счёте на оплату.
В поле «Получатель» укажите контрагента, которому отправляете платёж.
В поле «Номер счёта» укажите счёт получателя в иностранном банке. Он может содержать цифры и буквы.
В поле «Название иностранного банка» укажите банк, в котором открыт счёт вашего поставщика.
В поле «Счёт в российском банке‑посреднике» укажите корреспондентский счёт иностранного банка. Он начинается с цифр «30111», «30303» или «30231».
В поле «Назначение платежа» укажите код вида операции, он передаёт суть сделки. Найти его можно в Приложении 1 к Инструкции ЦБ 181-И. Перед цифрами напишите латинские буквы VO и заключите всё в фигурные скобки. Например, если вам нужно оплачивать оказанные услуги, код будет {VO21200}. После него напишите, за что отправляете деньги, номер и дату договора.
В конце загрузите договор или инвойс, они нужны для прохождения валютного контроля. Если платёж меньше 1 000 000 ₽, прикреплять документы необязательно, достаточно кода вида операции.
В Точке можно отправлять рубли не только в Беларусь, но и в другие страны. Проверим документы и сами исправим ошибку в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа.
Образец платёжного поручения в Белоруссию
Чтобы сделать платёж без ошибок и отправить рубли в Беларусь в срок, используйте образец заполнения платёжного поручения.
Частые вопросы
В каких валютах можно делать платежи в Республику Беларусь?
Отправить платёж юридическому лицу и ИП из России в Беларусь можно в двух валютах: в российских и белорусских рублях.
Сколько времени идёт платёж из России в Беларусь?
Платёж в Беларусь идёт в течение 1 рабочего дня. В зависимости от цепочки банков-корреспондентов время перевода может увеличиться, но, как правило, не занимает больше 10 рабочих дней.
Какая комиссия за перевод денег в Белоруссию?
За платёж в российских рублях начисляется комиссия только за валютный контроль. Его проходят все платежи, которые связаны с валютой и нерезидентами.
При переводе белорусских рублей к комиссии за валютный контроль добавится ещё и комиссия за валютный платёж.
Размер комиссий зависит от выбранного тарифа.
Когда требуется предоставлять подтверждающие документы по платежу?
Если сумма перевода в Беларусь от 1 000 000 ₽, понадобится прикрепить к платёжке подтверждающие документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор, счёт, спецификация и другие.