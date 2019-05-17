Банк Точка и компания Samsung Electronics предлагают предпринимателям смартфоны с выгодой до 20%

Банк для предпринимателей Точка предлагает своим клиентам выгодные условия для приобретения смартфонов флагманской линейки. Чтобы получить гаджет по привлекательной цене, предпринимателю нужно быть клиентом Точки и активным пользователем бонусной системы банка.

Так, например, Galaxy S10+ будет стоить 65 000 бонусных баллов Точки вместо 76 990 ₽. Galaxy A70 обойдётся в 26 500 баллов вместо 29 990 ₽, Galaxy A50 64GB — в 18 000 баллов вместо 19 990 ₽. При соотношении 1 балл бонусной программы к 1 рублю, стоимость в баллах существенно ниже. Баллы начисляются за разные операции: приглашение друзей, обмен валюты, оплата покупок корпоративной картой, подключение торгового и интернет-эквайринга.

«Нам приятно, что мы сможем порадовать наших активных клиентов передовыми устройствами Samsung. На все указанные модели уже предустановлено приложение Точки и фирменная оболочка: обои для рабочего стола, экран блокировки, анимация при включении и выключении. Получается, что клиент, который часто пользуется счётом, получит намного больше, чем хороший банковский сервис», — отмечает Андрей Паршин, руководитель партнёрских программ в банке для предпринимателей Точка.

С помощью производительных смартфонов Samsung Galaxy предприниматели смогут легко работать с документами, вести активную деловую переписку и оставаться на связи в течение всего дня, а благодаря кастомизированному дизайну устройств они станут обладателями уникальных гаджетов.