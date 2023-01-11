Банк России принял решение о выдаче лицензии Точке

Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка» (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковский операций с драгоценными металлами. Соответствующая информация внесена Управлением Федеральной налоговой службы по г.Москве в ЕГРЮЛ.

Уже в первой половине 2023 года Точка сможет открывать новые счета на своей лицензии. У клиентов, которые обслуживались в «Открытии», номера счетов останутся прежними, БИК и корсчёт изменятся на реквизиты ООО «Банк Точка». Клиенты со счетами в «Киви» останутся с прежними реквизитами. На работе банка и клиентах изменения никак не отразятся, Точка продолжит оказывать своим клиентам традиционно высокий уровень сервиса.

Андрей Завадских, CEO Точки:

— Получение своей лицензии — показатель того, что нам доверяют и представители банковского рынка, и регулятор, и клиенты. Она позволит нам целиком контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать свою линейку продуктов. А ещё надеемся вернуть своё приложение в магазины приложений и восстановить в полном объёме сервисы для внешнеэкономической деятельности.