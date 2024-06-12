Информация о попадании Точки в санкционный список США

12 июня США ввели блокирующие санкции против нескольких российских компаний. ООО Банк Точка также попал под эти санкции. Банк Точка продолжает оказывать своим клиентам большинство услуг, безопасности средств ничего не угрожает, лицензия Точки устойчива.

На лицензии ООО Банк Точка работали клиенты, проводящие валютные операции, — это 0,5% от клиентской базы. Мы ожидаем информацию от банков-корреспондентов о возможности продолжать расчёты в юанях, драмах и белорусских рублях. У клиентов Точки сохраняется возможность проводить трансграничные платежи в российских рублях.

Прямо сейчас мы ждём информацию от банков-корреспондентов о возможности продолжать расчеты в иностранной валюте. Обязательно вернёмся с конкретной информацией в ближайшие дни.

Все продукты и сервисы Точки работают в прежнем режиме.