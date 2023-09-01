Предприниматели смогут открыть возобновляемую линию в Точке

Предложение неактуально

Опция, позволяющая предпринимателям пополнять оборотные средства, появилась в интернет-банке Точки. Клиенты теперь могут воспользоваться возобновляемой линией, чтобы не уходить в минус по счёту.

Возобновляемая линия (ВЛ) — это финансовый инструмент, который позволяет бизнесу пополнять собственные оборотные средства при необходимости. При этом выплата денег производится траншами в пределах лимита задолженности.

При невозобновляемой линии предприниматель может только тратить деньги из одобренного лимита. А с возобновляемой — он также может вернуть их обратно, тем самым, поддерживая уровень доступных оборотных средств.

«Если у предпринимателя лимит в возобновляемой линии — 500 000 рублей и он взял 100 000, то его лимит сократился до 400 000 рублей. Но когда он вернёт эти деньги, то его лимит снова составит полмиллиона рублей. При невозобновляемой линии лимит не восстанавливается. Этот инструмент полезен в случаях, когда предприниматель знает, что в ближайшее время предстоят траты на бизнес, но пока что нет понимания, когда понадобятся деньги. Благодаря ВЛ он сможет использовать деньги тогда, когда возникнет необходимость», — поясняет руководитель сервиса Ангелина Крашенинникова.

Условия по ВЛ в Точке одни из самых выгодных на рынке. Воспользоваться услугой смогут предприниматели, запустившие собственный бизнес более трёх месяцев назад. Кроме того, опцией можно воспользоваться без залогов и поручителей.

Минимальный лимит возобновляемой линии — 50 тыс. рублей, максимальный — до 15% от оборотов конкретного бизнеса: платежи от контрагента, зачисления по эквайрингу и прочее.

Процентная ставка при ВЛ — 20% годовых. Период погашения — 30 календарных дней, а срок предоставления линии – 12 месяцев. Комиссия за выданную сумму составляет 0,5% от её объема.