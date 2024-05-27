Точка разобрала тренды франчайзинга в видеопроекте «Точки над»

В новом выпуске проекта «Точки над», посвященного теме франчайзинга, эксперты рассказывают о масштабировании бизнеса через франшизу, франчайзеры — о стратегиях сотрудничества с франчайзи, а сооснователи популярного барного квиза — о самом громком российском конфликте в этой сфере.

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Российский рынок франшиз сейчас — это порядка 3000 компаний, сообщается в выпуске. Начиная с 2016 года этот рынок растет в среднем на 7% ежегодно. Вклад франчайзинга в общий ВВП России составляет 1,6% и эксперты считают, что этот показатель может вырасти до 10%. В топ-3 сфер франчайзинговых компаний входят рестораны и общепит, FMCG-ритейл и медицинские услуги.

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В числе приглашённых гостей были CEO компании «Пив&Ко» Кирилл Кузьминский, основатели MozgoQuiz Катерина Максимова и Николай Тисенко, а также руководитель компании «Додо Пицца» Фёдор Овчинников.

Кирилл Кузьминский рассказал, как компания «Пив&Ко» начинала масштабирование по франшизе — через тестовый бренд «Разливное». Фёдор Овчинников поделился, как в «Додо Пицца» отбирают франчайзи. А покупатели франшиз СДЭКа и барбершопа BRITVA оценили предполагаемые и реальные затраты на запуск бизнеса по франшизе и поделились своими эмоциями от необходимости платить паушальный взнос.

Эксперты отметили, что важную роль на начальном этапе играет управляющая компания, продающая франчайзи свой опыт. Именно она даёт право вести бизнес под своим брендом и использовать бизнес-модель франчайзера: стандарты работы, технологии, рецепты, отношения с партнёрами, каналы сбыта.

«Точки над –– это проект, который помогает разобраться в значимых для бизнеса явлениях. Франшизы — как раз из таких, недаром этот формат так активно растёт. Этот инструмент помогает устойчивому бизнесу масштабироваться и привлечь новые средства, а начинающему — сразу купить готовый продукт и опыт компании.