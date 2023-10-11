Точка впервые проведёт масштабную конференцию по ВЭД

Команда Точки проведёт первую масштабную конференцию, посвящённую внешнеэкономической деятельности. Мероприятие пройдёт 19 октября в онлайн-формате, выступления спикеров будут идти весь день с 10 до 18 мск.

Эксперты конференции разберут ВЭД с трёх сторон: платежи и банкинг, закупки, а также логистика и таможня. Темы конференции будут интересны и опытным импортёрам, и новичкам, которым только предстоит первая зарубежная поставка. Трансляции будут идти параллельно, поэтому у слушателей будет возможность выбрать тему, которая им интереснее. При этом всем купившим билет будет доступна запись конференции.

«За последние пару лет мир международного бизнеса серьёзно изменился и продолжает перестраиваться: предприниматели выходят на новые рынки, ищут новые логистические маршруты и масштабируют бизнес несмотря на ограничения.

Мы решили сделать конференцию Точки, чтобы собрать всех участников рынка ВЭД в одном пространстве и честно поговорить о том, как выстроить успешную работу. И главное — пообщаться с другими предпринимателями в закрытом чате, созданном Точкой для слушателей конференции», — рассказывает лидер направления «ВЭД Импорт» в Точке, организатор мероприятия Анна Давыдова.

Среди спикеров:

— Максим Спиридонов, сооснователь бизнес-клуба Reforma, экосистемы Wonder Family, образовательных проектов Нетология, Фоксфорд, Edmarket;

— Анатолий Семёнов, генеральный директор Ассоциации параллельного импорта, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям;

– Дмитрий Кутателадзе, директор по маркетингу компании «Рускон»;

– Иван Бойцов, руководитель «Авиасейлс для бизнеса»;

— Алексей Баранов, партнёр в международном диджитал-агентстве MaxLink;

— Андрей Захарченко, основатель и СЕО компании Trades, основатель youtube-канала «Главный импортёр».

– а также представители компаний ПЭК, Деловые линии, ВЭД–Агент и многие другие.

Всего на конференции выступит порядка 30 экспертов из области ВЭД, которые ответят на вопросы слушателей в прямом эфире.

Для всех гостей конференции приготовили розыгрыш, в котором можно получить бесплатный валютный контроль до конца года и стильный мерч от Универмага Точки. А для тех, у кого есть счёт в Точке — будет возможность выиграть год бесплатного валютного контроля.